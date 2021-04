ODS: Vraťte dětem dětství, vláda musí umožnit sport těm nejmenším

reklama

Sportovní aktivita je podle ODS důležitá pro psychický a fyzický rozvoj dětí, které nesou téměř rok bez školy, přátel a sportu velmi těžce. Kromě toho chce ODS otevřít cestu pro testování dětí šetrnými a přesnými PCR testy.

„Část dětí se konečně vrátila do školy, to je dobrá zpráva. Nejsme ale spokojeni s tím, jakým způsobem to vláda provedla, a budeme ministra školství dál přesvědčovat, aby co nejrychleji upustil od rotační výuky a začal tak mírnit škody, které způsobilo téměř roční uzavření škol. Vedle vzdělání je ale důležité i fyzické a psychické zdraví dětí. Děti i rodiče jsou zoufalí, svěřují se i na sociálních sítích. Je potřeba to brát vážně, proto jsme přesvědčeni, že by měla vláda co nejdříve otevřít amatérský sport pro děti. Je to možné provést za předpokladu racionálních opatření a důkladného testování. Podobně jako tomu je u návratu dětí do škol. Pusťme děti na hřiště, vraťme dětem dětství,“ říká předseda ODS Petr Fiala.

Anketa Vadí vám, že kandidát na ministra kultury Birke nemá vysokoškolské vzdělání? Vadí 31% Nevadí 69% hlasovalo: 1785 lidí

„Prosazujeme další důležité cesty k rychlejšímu návratu dětí do škol. Epidemický vývoj podle nás umožňuje ambicióznější plán návratu dětí do škol, než který představilo MŠMT. Nevidíme důvod pro to, aby zůstaly zavřené lesní školky, dětské skupiny, chceme návrat středoškoláků k praktické výuce a požadujeme také větší návrat vysokoškoláků na univerzity. Starosta Tomáš Portlík na Praze 9 nebo paní radní Marie Kubíková na Praze 6 ukázali alternativní možnost testování žáků za využití šetrných a přesných PCR testů. Ministerstvo už tedy nemusí nic zkoušet, víme, že to funguje, a my od vlády chceme jen to, aby zajistila úhradu PCR testů,“ říká místopředseda ODS Martin Baxa.

„Vláda se směrem ke sportu chová úplně chaoticky a místo toho, aby sportovní agentura vyjednala s ministry jasné podmínky, opět selhala. Nepotřebujeme vést diskuze, jestli mají být na hřišti 4, 6, nebo 12 lidí ve dvoumetrových rozestupech. Potřebujeme dostatečnou dostupnost testování a jasná pravidla, za kterých se budou moci rozběhnout amatérské sportovní kluby. Nejdříve pro děti a pak pro ostatní. Sportovní aktivita je důležitá pro psychický i fyzický rozvoj dětí, musí skončit doba dohadů a cirkusu,“ říká poslanec ODS Jakub Janda.

Občanská demokratická strana ODS



