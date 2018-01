Okamura: ČR vloni poslala do EU stejnou částku, kterou pak následně z EU obdržela

Premiér Andrej Babiš poprvé veřejně přiznal, že Česká republika vloni poslala do EU stejnou částku, kterou pak následně z EU obdržela. V této souvislosti já i naše hnutí SPD odmítáme požadavek orgánů Evropské unie na navýšení rozpočtového příspěvku členských zemí. Dotační přerozdělování v rámci EU je neefektivní způsob financování potřeb České republiky. Pokud by nedocházelo k vyvádění kapitálu z naší země v hodnotě 20 až 30 miliard korun měsíčně měla by naše země dostatek prostředků i bez dotací EU. A byly bychom zároveň také bez diktátu Bruselu.

Prosazuji Evropu, která respektuje národní individualitu, národní identitu, svobodu a právo na bezpečnost. V naší evropské parlamentní frakci ENF v čele s Marine Le Pen prosazujeme přechod od Evropské unie k Unii evropských národů (U.E.N.). V příštích volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 proti sobě stanou dva projekty: na jedné straně stávající Evropská unie a na straně druhé naše Unie evropských národů. Chceme zachovat volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu s tím, že každý evropský stát bude mít právo na obnovu svých hranic, na vlastní azylovou politiku, na hospodářskou politiku a tak dále. Naší ambicí je s tímto projektem vyhrát, a tak získat zpět Evropu, navrátit každou zemi jejímu národu a každému národu svobodu. Bez diktátu Bruselu. Naším cílem je poskytnout Evropě takové instituce, které budou funkční, budou respektovat svobodu národů a budou umožňovat spolupráci evropských národů.

Nyní již probíhá analýza současného stavu a příprava, která vychází s těchto třech bodů:

1. společné definování institucionálního rámce alternativy ke stávajícímu uspořádání, kterou bude Unie evropských národů (U.E.N.)

2. po důkladné technické, právní a diplomatické analýze stanovení období přechodu od Evropské unie k Unii evropských národů a stanovení přesného harmonogramu,

3. společná obrana tohoto nového projektu po celé Evropě proti zastáncům Evropské unie.

Ambicí všech parlamentních politických stran z celé Evropy sdružených v naší frakci je s tímto projektem v roce 2019 ve volbách do Evropského parlamentu vyhrát, a tak získat zpět Evropu, navrátit každou zemi jejímu národu a každému národu svobodu. Není času nazbyt! Ať žijí národy Evropy!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

autor: PV