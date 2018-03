Okamura: Nedělejme si iluze, že bude líp. Naopak - bude už jen hůř a hůř

Piráti a KDU-ČSL ve Sněmovně neuspěli se svým návrhem zamítnout návrh zákona SPD, kterým chceme zakázat propagaci islámské ideologie v ČR. Náš návrh tak úspěšně prošel prvním čtením a pokračuje do dalšího projednávání ve Sněmovně. Piráti svůj negativní postoj zdůvodnili ve Sněmovně ústy jejich poslance Mikuláše Ferjenčíka tím, že jde o omezení svobody slova. Podobné negativní stanovisko vůči našemu návrhu mělo i KDU-ČSL. Lidovecký poslanec Marek Výborný označil naši novelu za „laciné řešení“. Šokující je, že Piráti i KDU-ČSL prosazovali jejich zamítavé stanovisko vůči našemu návrhu poté, co jsem přečetl pasáže z knihy „Základy tauhídu - Islámský koncept Boha“, kterou muslimové v ČR v současnosti zcela legálně šíří. Autorem knihy je Bilal Philips, kanadsko-jamajský konvertita k islámu, který byl v Německu, Anglii, Austrálii a Keni uznán vinným z šíření islámského extremismu, pročež mu byl do těchto zemí zakázán vstup. Jako prostředek pro napravení zločinců propaguje Philips mrzačení odsouzenců. Mezi další kontroverzní názory Philipse patří tvrzení, že podle islámského práva šaría není znásilněním, jestliže manžel vykoná sex s manželkou za pomoci fyzického násilí. Philips obhajuje islámské právo šaría v oblastech fyzických trestů (bičování, kamenování, utínání rukou a nohou a podobně), podporuje manželství s nedospělými dívkami (pod 15 let věku), které považuje za legitimní po vzoru zakladatele islámu Mohameda. Philips také přikazuje věřícím neislámské vlády nenávidět.

V závěru knihy Philips vysvětluje jednu ze zákonitostí islámského práva šaría, a tím je nerovnoprávnost nevěřících s muslimy před Alláhem a jeho zákony. „Obnáší to i skupinový závazek, že zavedeme Alláhovy zákony všude na zemi. A proto jsou věřící v Alláhových očích vysoko nadřazeni nevěřícím, protože přijímají své odpovědnosti,“ konstatuje Philips.

Nicméně, ani Piráti, ani KDU-ČSL v hlasování neuspěly a náš návrh tak úspěšně prošel prvním čtením a nyní ho projedná ústavně-právní výbor. A SPD se podařilo udělat první historický krok k zákazu islámu v ČR! Plníme ze všech sil náš program! Pokud nepřipustíme v České republice šíření ideologie, které přikazují nás vraždit, které popírají demokracii a lidská práva, pak do budoucna zabráníme mnoha neštěstím a zachráníme lidské životy. Navíc takový zákon je v plném souladu i s principy naší ústavy. ČR má v tuto chvíli tři oběti islámského terorismu a všechny zatím v zahraničí - v zemích kde je koncentrace islámských radikálů daleko větší. Nedělejme si iluze, že bude líp. Naopak - bude už jen hůř a hůř, protože nejenže nekončí migrační vlna, ale přijde čas, kdy muslimské komunity objeví ve větší míře naši republiku. Dělejme vše proto, abychom islamisty lákali co nejméně. Dělejme maximu proto, aby se radikálové nerodili přímo v naší zemi. Je to naše povinnost vůči našim občanům, které zastupujeme i vůči našim i jejich rodinám.

Cílem námi navrhované změny § 403 trestního zákoníku je zamezit hlásání veřejné nenávisti k druhým lidem a potlačování lidských práv a svobod. Náš návrh nepřišel ad hoc - byl reakcí na konkrétní soudní proces s předsedou Muslimské obce v Praze Vladimírem Sáňkou, který ukázal, že trestní zákon má formální mezeru - lze ho totiž v současnosti vyložit tak, že postihuje pouze propagaci konkrétního hnutí, které hlásá potlačování svobod, ale nikoliv samu ideologii, která nenávist a likvidaci lidských práv představuje a propaguje.

V konkrétním případě se obviněný Sáňka podílel na redakci a vydání knihy, „Základy tauhídu - Islámský koncept Boha“, která podle českého odborníka a soudního znalce Pavla Ťupka „Vysloveně vybízí k nenávisti vůči neislámským vládám, což je doktrína, kterou právě šíří radikální islám. Tato kniha, Základy tauhídu, je v podstatě dokladem knihy o jedinečnosti boží, která sloužila jako takový učební text pro wahhábitské hnutí, které bylo velmi radikální".

Jediný důvod, proč muslimského extremistu soud osvobodil, je fakt, že nepropagoval hnutí, ale ideologii. Šířením islámského extremismu v podání knihy předního teoretika salafismu Bilala Philipse se druhý nejvlivnější český muslim Sáňka nedopustil trestného činu jen díky tomu, že propagoval salafistické myšlenky a ne hnutí. To, že to náš návrh zákona nebude mít lehké je dané tím, že by znamenal ohrožení pro české islamisty.

Přestože vím, že návrh budí velký odpor nelze jinak. Zákon má chránit nejen nějaké potlačování lidských práv, ale v důsledku má chránit i naše životy před terorismem.

Problém terorismu není v terorismu – terorismus je jen bojová taktika ve jménu nějaké ideologie, která potřebu terorismu vytváří. Po celém světě vraždí mladí lidé, kteří vyrůstali v evropských zemích, často mají i dobré školy. Co se s nimi stalo, že se změnili na nemilosrdné vraždící a mučící zrůdy? Nic víc nic míň než, že jim nějaký imám vymyl mozek zrůdnou islámskou ideologií dovedenou do ortodoxní podoby.

Nejen lékaři vědí, že nejlepší lék je prevence. Pokud nepřipustíme v České republice šíření ideologie, které přikazují nás vraždit, které popírají demokracii a lidská práva, pak do budoucna zabráníme mnoha neštěstím a zachráníme lidské životy. Navíc takový zákon je v plném souladu i s principy naší ústavy. Svoboda každého z nás končí tam, kde začíná svoboda toho druhého.

ČR má v tuto chvíli tři oběti islámského terorismu a všechny zatím v zahraničí - v zemích kde je koncentrace islámských radikálů daleko větší.

Nedělejme si iluze, že bude líp. Naopak - bude už jen hůř a hůř, protože nejenže nekončí migrační vlna, ale přijde čas, kdy muslimské komunity objeví ve větší míře naši republiku. Dělejme vše proto, abychom islamisty lákali co nejméně. Dělejme maximu proto, aby se radikálové nerodili přímo v naší zemi.

Je to naše povinnost vůči našim občanům, které zastupujeme i vůči našim i jejich rodinám.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Psali jsme: Sněmovna se mimořádně sejde kvůli odvolání Okamury Sněmovna neodmítla zavedení trestu za podporu nenávistné ideologi, rozšíření trestního zákoníku dnes prosadilo SPD Ivan Bartoš v rádiu prozradil, že si telefonoval s Murínem. A na základě hovoru má dojem... Okamura před kamerou ČT odhalil SMS zprávu s výbušným obsahem. A takto je to s jeho odvoláním

autor: PV