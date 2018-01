Okamura: Nemá smysl dlouze komentovat každý výkřik, který nemá hlavu ani patu

Mediálně protežovaný reprezentant elit politolog Jiří Pehe začal zcela nehorázně veřejně urážet naše občany, kteří mají jiný názor, než ten jeho správný „multikulturní probruselský“. Podobně jako on se k občanům chovají i další tzv. politologové a různí rádoby experti či vzdělanci. Jiří Pehe je člověk spojený s penězi George Sorose, a blízký spolupracovník Bohuslava Sobotky a Václava Havla. Na svém blogu rozebírá, proč u nás vítězí strany a hnutí, které podle něj obchodují se „strachem z migrantů, strachem z EU a vlastně ze všeho cizího“. Jiří Pehe to vysvětluje „vše prostupující průměrností“ Čechů. A Jiří Pehe dále v urážkách občanů pokračuje. Česká společnost se dle něj „ustrašené krčí ve své kotlině“, je podprůměrná a provinciálně ponořena do sebe. Dále Pehe říká, že: „V národě, kde si většina lidí mimo vysmívanou ‚kavárnu‘ nedokáže přečíst nebo poslechnout nic v nějakém cizím jazyku, je tato cesta do ještě větší izolace poměrně snadná.“ Chováme se prý jako zakomplexovaný teenager, který „rodičům“ ze západu okopává kotníky a pohrdá jejich standardy.

Co na tuto aroganci elit říct? Myslím, že nemá smysl dlouze komentovat každý výkřik, který nemá hlavu ani patu. V Evropě jsou miliony muslimských migrantů, milióny z nich touží Evropu islamizovat a v podstatě pravidelně páchají teroristické útoky i běžnou kriminalitu. Je namístě mít obavy a je namístě pracovat na nějakém řešení. Tvářit se, že muslimské nebezpečí neexistuje, nemůžeme a nesmíme, protože výsledkem jsou vždy jen další mrtví. Ignorovat fakta může „intelektuál“ v kavárně, ale určitě ne odpovědný politik. A my v SPD odpovědnou politiku děláme a budeme dělat.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

