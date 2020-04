Okamura: O zrušení daně z nemovitosti dnes mluví ODS a TOP 09, kteří tu daň zvýšili z 3 na 4 %

reklama

Vážené dámy a pánové, já jsem tady zaznamenal tu debatu o zrušení daně z nabytí nemovitosti. A já si myslím, že nelze jen tak odejít od této debaty, od tohoto dotazu na paní ministryni Schillerovou. Protože skutečně paní ministryně Schillerová řekla, že připraví návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti, která je dneska 4 %. Pominu to, že dneska o zrušení daně mluví ODS a TOP 09, kteří sami tu daň zvýšili z 3 na 4 %, když byli u vlády, takže to obrovské pokrytectví ODS a TOP 09 mi připadá úplně směšný, když byli u vlády, tak místo aby ji zrušili, tak ji ještě zvýšili a teď mluví o zrušení, no tak to si skutečně už nezasluhuje další komentář.

Ale já bych se chtěl vrátit k tomu. Pakliže tady paní ministryně říká, že by zrušila daň z nabytí nemovitosti, tak já tomu moc nerozumím. Protože už půl roku tady leží ve sněmovně návrh z pera SPD. Náš zákon tady leží právě na zrušení daně z nabytí nemovitosti. Tento návrh vláda odmítá a nedala k němu kladné stanovisko, když ho projednávala ve vládě. Takže vy jste odmítli návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti, který tady z pera SPD už půl roku leží. Teď jste před týdnem, paní ministryně, řekla, že navrhnete zrušení daně z nabytí nemovitosti, protože je prý nouzový stav. Takže další věc, které nerozumím, je, že kdybyste chtěla rychle, protože je nouzový stav, ulevit občanům, tak byste vzala ten návrh SPD, který už je hotový, už dneska tady mohl být na této schůzi v nouzovém stavu a už jsme ho tady dnes mohli přijmout a okamžitě by v podstatě zítra zasedl Senát, pan prezident by to podepsal a během týdne by byla zrušena daň z nabytí nemovitosti a lidem bychom ulevili, protože teď mají propady příjmů, těm, kteří si chtějí pořídit bydlení, bychom to o 4 % zlevnili, stručně a jednoduše řečeno, a bylo by to perfektní. Ale dnes jsem tady na schůzi Poslanecké sněmovny a přes tu proklamaci paní ministryně Schillerové tady žádný návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti k projednání nemáme. Takže jak to tedy je?

Pravdou je, že mně píše řada občanů a ptají se - a ta řada je skutečně velká. Mně v průměru - je to možná tím, že jsem předsedou strany - píše kolem 300 až 400 občanů denně. Denně píšou. A nejsou to spamy, to jsou normálně dotazy občanů a různé podněty. Tak a teď co jim tedy mám odpovědět. Mně to připadá, že za prvé politikaříte ve vládě zase a jsou to skutečně prázdné proklamace, protože ten návrh tady prokazatelně napsaný je a už prošel i vládou, návrh z pera SPD. Takže ten tady není. Váš návrh tady taky není. A zároveň jste hovořila o nouzovém stavu. Takže to asi z vašeho pohledu tak nouzové také není, ta pomoc těmto občanům, kteří by si teď chtěli pořídit to bydlení. Takže já se vás, paní ministryně, chci opravdu seriózně, věcně zeptat, prosím, řekněte mi, kdy tedy navrhujete předložit ten zákon o zrušení daně z nabytí nemovitosti. Znovu říkám, že mi trošku vadí to politikaření, protože ten návrh z pera SPD tady je hotový a můžeme ho přijmout hned. Dobře, chápu, že nechcete, já už jsem pochopil, jak jedná vaše vláda, že nechcete, aby SPD mělo body, jakékoli politické kladné body, tak si znovu napíšete ten stejný zákon jakoby sami, abyste ho podali jakoby za hnutí ANO, čímž se to opět velice oddálí a občané na to budou doplácet finančně - ale to už jsem si za těch pár let v politice zvykl, že to takhle ty vládní strany vždycky dělají, nehledě na to, co je přání občana. Ale prosím, dejte tu odpověď, kdy navrhnete to zrušení daně z nabytí nemovitosti, protože občané se na to skutečně ptají. Dobře, i kdybyste ten návrh z SPD nevzali, ten náš, ale opsali si ho jenom a podali znovu, tak kdy to, prosím, bude, ať víme. Protože je to jeden z programových bodů SPD v rámci našeho programu Rodina na prvním místě. A je tedy dobře, že se inspirujete tím, že my jsme to už podali, ale hlavně mě zajímá, kdy by to bylo. Děkuji, paní ministryně, a prosím o odpověď.

