Okamura: Pokud vláda neškrtne výdaje na nepřizpůsobivé, solární barony a inkluzi, zákon nepodpoříme

Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou vládní návrh na zadlužení občanů České republiky o dalších 100 miliard korun a schodek se má tím pádem letos vyšplhat na astronomických 300 miliard korun za rok. Hnutí SPD akceptuje, že řešení pandemie koronaviru a jejích následků vyžaduje prohloubení státního dluhu, ale požadujeme od vlády zároveň odpovědnou analýzu a odpovědné hospodaření. Pokud vláda nebude škrtat výdaje na nepřizpůsobivé, solární barony, inkluzi apod., hnutí SPD zvýšení zadlužení státu o 100 miliard požadované vládou nepodpoří.

Je nutné škrtnout nesmyslné výdaje v rozpočtu. A budu konkrétní, co tím má SPD na mysli. Těmi výdaji jsou např. platby solárním baronům, nákupy expanzivních amerických vrtulníků pro armádu, rozbujelá státní byrokracie, inkluze ve školství, platby politickým neziskovkám - my nemáme vůbec problém s neziskovkami, které se starají o staré lidi, o potřebné, o invalidy, o děti, ale ty politické neziskovky s politickým programem, tam je potřeba škrtnout veškerou veřejnou podporu. To jsou ty, co propagují gender, multi-kulti, Evropskou unii, a to nic nepřináší, zvláště v době nouze. Dále chceme, aby se škrtly neadresné sociální dávky nepřizpůsobivým - tato novela zákona nám už tady leží rok a vláda to pořád odkládá apod. A všechny tyto peníze - a musím říci, že souhrnem jde o částku významně převyšující 100 miliard korun, a jsou to právě peníze, o které vláda tady žádá navýšit zadlužení občanů. A my říkáme - ano, přesuňme peníze na investice a k potřebným a slušným občanům, ale vždyť ty peníze v rozpočtu jsou! Stačí, aby vláda škrtla ty peníze, které teď vyplácí na nepotřebné věci, a abychom je přemístili. Ale vláda to udělat nechce, radši chce zadlužit.

Poslanci SPD při nedávném schvalování schodku na 200 miliard podpořili všechny návrhy na rozšíření pomoci pro OSVČ, zaměstnance, občany a firmy. A také jsme v této souvislosti předložili vlastní pozměňovací návrhy. To, že i díky návrhům a tlaku SPD byla řada pozitivní pomoci přijata, to je dobře, ale celkově je vládní podpora liknavá, nedostatečná a panuje v tom zmatek a to i ve srovnání s ostatními státy, které jsou postiženy teď nouzovým stavem. No a vláda nyní žádá po necelém měsíci prohloubení dluhu o dalších 100 miliard. A já tady jasně zopakuji, že pokud vláda ANO, ČSSD a KSČM ve sněmovně nepředloží konkrétní návrhy na škrty ve výdajové části rozpočtu tak, jak jsem o tom hovořil, tak potom tento krok k dalšímu zadlužování státu o 100 miliard hlasováním naši poslanci nepodpoří. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

