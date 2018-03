Okamura: Pro lisabonskou smlouvu hlasovala i ODS a poškodila tak všechny legální držitele zbraní

Další šílenost – Soudní dvůr EU zamítl návrh ČR na odklad provedení tzv. zbraňové směrnice, která omezuje legální držitele zbraní. Podle soudu se Směrnice musí dodržet, protože byla EU přijata. Je to na základě tzv. Lisabonské smlouvy, kterou ČR v minulosti s EU podepsala, a která nás zbavuje suverenity. Mimochodem, pro tuto zásadní smlouvu hlasovala i ODS a poškodila tak všechny legální držitele zbraní - a teď jakoby bojují proti. Není většího populismu a pokrytectví. Naše hnutí SPD zásadně odmítá jakékoliv zpřísňování podmínek pro legální držitele zbraní – já osobně jsem držitelem zbrojního průkazu více než 15 let a jsem také členem sportovního střeleckého klubu, který vede olympijský vítěz David Kostelecký.

Jak vidíte, diktátu Bruselu se nelze nijak bránit, soud EU veškeré žaloby nespokojených států odmítá. Řekněme si na rovinu, že jediným řešením, jak se tomuto neustálému diktátu ubránit je transformace EU na Unii svobodných evropských národů (U.E.N.), kterou prosazuje SPD spolu s našimi evropskými partnery v čele s Marine Le Pen, a pakliže by to nebylo možné, což poznáme na základě výsledku voleb do Evropského parlamentu příští rok na jaře, tak je pak variantou vystoupení z EU – samozřejmě vždy při zachování čtyř základních svobod: volného pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb na základě již platné smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. To je postup, který prosazujeme. Chceme co nejužší spolupráci svobodných evropských států, nikoliv izolaci.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Podle Bruselu se máme stát snadnou kořistí pro teroristy. Merkelová opět potvrdila, že politici Západu nás považují za užitečné idioty. A plat Moravce v ČT... Poslanec od Okamury hovoří Senátor Valenta: Nenechme se odzbrojit Jen další zlo a nenávist. Skandální postup EU a vydírání od Merkelové. Babiš usiluje o kompletní ovládnutí mocenské struktury i policie a soudů. Jana Černochová předkládá znepokojivá fakta Okamura před kamerou ČT odhalil SMS zprávu s výbušným obsahem. A takto je to s jeho odvoláním

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV