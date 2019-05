Okamura (SPD): Babiš je jeden z těch, kdo dělá z našich žaludků odpadkové koše

Tak to je opravdu síla – kontroloři odhalili, že firmy Andreje Babiše prodávají na českém trhu horší výrobky pod stejnou značkou než pro Německo. Navíc bylo ve výrobcích jeho firem pro český trh málo masa, salmonela i chemické přídavky. Premiér Babiš tedy celou dobu lidem lže, když říká, že nechce, aby bylo Česko popelnicí Evropy. Právě on je přitom jeden z těch, kdo dělá z našich žaludků odpadkové koše, jen aby vydělal co nejvíce peněz. Vůči Němcům si takové jednání nedovolí. Je snad jasnějšího důkazu o tom, že Vás premiér Babiš a jeho hnutí ANO neustále obelhává?

Například špekáčky Krahulík z Babišova koncernu Agrofert dopadly v rámci testování jako nejhorší. Zmíněné špekáčky na rozdíl od jiných neobsahují vůbec žádné hovězí, které se obvykle k vepřovému masu přidává. Obsahují také dvacet různých aditiv včetně barviva, tedy nejvíc ze všech testovaných výrobků.

Stejná Babišova společnost Krahulík vyrábí gothajský salám, u něhož testy již v roce 2016 prokázaly, že salám obsahoval méně masa, než bylo na obalu.

Problémy měl i Poličan Premium od Babišových Kosteleckých uzenin. Měl zatuchlou chuť i vůni. Problémy měl Babiš i se svojí firmou Vodňanské kuře. Tři z pěti balíčků obsahovaly v rámci testování salmonelu.

Další podvody na masných výrobcích Babišových firem ukázaly testy u salámů Krahulík lovecký, salám Herkules a Frankfurtské párky s 10 % od Kosteleckých uzenin. Také z podniků Andreje Babiše.

Letos v květnu zveřejnili kontroloři další ze svých testů. Šlo o analýzu dvaceti trvanlivých salámů Vysočina. Jediným salámem s menším obsahem masa, než bylo uvedeno na obalu, byla Vysočina vyrobená společností Krahulík (Agrofert).

Výrobky Babišova Agrofertu mají jinou kvalitu složení v České republice a v Německu. Například lovecký salám v ČR má podle výrobcem dodaných výživových parametrů méně bílkovin a tuků. Salám Čeřínek od Kosteleckých uzenin obsahuje v českém výrobku zase méně bílkovin než výrobek německý.

Pojďte v co největším počtu ke klíčovým volbám do Evropského parlamentu ještě dnes do 14h a podpořte tak úsilí vlasteneckých stran v boji za svobodu a spolupráci národních států Evropy bez diktátu Bruselu! ??? Evropský parlament je totiž jediné místo, kde můžeme prosadit změnu v Evropě a bojovat za suverenitu České republiky - a proto je zcela nutné v těchto volbách uspět. Nejsme v SPD sami - spolu s našimi kolegy z naší evropské vlastenecké frakce Evropa národů a svobody (ENF) italským mistrem vnitra Matteem Salvinim (Lega), francouzskou Marine Le Pen (Národní sdružení), holandským Geertem Wildersem (Strana pro Svobodu), rakouskými vládními Svobodnými a dalšími vlasteneckými parlamentními stranami máme obrovskou šanci udělat změnu. Podle průzkumů se pravděpodobně staneme druhou nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu a zastavíme tak škodlivé nařízení Evropské komise a diktát z Bruselu!

Nekandidujeme proto, aby naši poslanci v Evropském parlamentu kolaborovali s elitami Evropské unie. Kandidujeme v těchto volbách, abychom zastavili diktát neomarxistických globalistů ovládajících současnou Evropskou unii. Ve spolupráci s vlasteneckými politickými stranami naší frakce jsme připraveni budovat novou formu spolupráce národních států Evropy. Spolupráci, která bude respektovat a chránit naší suverenitu, svobodu, kulturu a tradiční společenské hodnoty.

V Evropském parlamentu řekneme společně jasné:

NE dvojí kvalitě potravin a spotřebního zboží. Ať z nás přestane EU dělat odpadkový koš!

NE likvidaci národních států a národů a vzniku jednoho multikulturního státu EU. Současná EU je nereformovatelná a stávající forma evropské integrace musí skončit.

NE dalšímu omezování práv občanů, včetně práva vlastnit zbraň.

NE novým regulacím a nesmyslným omezením podnikatelských aktivit.

NE podpoře imigrace.

NE toleranci k islamizaci Evropy.

NE pozitivní diskriminaci menšin a podpoře politických neziskových organizací.

NE přijetí eura Českou republikou.

NE evropské armádě vedené Bruselskou elitou.

NE předávání další moci z úrovně států do rukou EU.

V Evropském parlamentu budeme prosazovat:

PODPOŘÍME zrušení Lisabonské smlouvy a novou spolupráci národních států na základě svobody a suverenity.

PODPOŘÍME společný trh a svobodný pohyb občanů národních států Evropy.

PODPOŘÍME společné projekty dopravní a energetické infrastruktury.

PODPOŘÍME společné vědecké projekty a vědeckou spolupráci.

PODPOŘÍME spolupráci v boji s teroristy a mezinárodním zločinem.

PODPOŘÍME právo občanů členských zemí rozhodovat v referendu o všech zásadních otázkách včetně vystoupení z EU.

PODPOŘÍME postupné rušení zbytečných byrokratických orgánů EU.

PODPOŘÍME sociální projekty pro pracující rodiny v národních státech Evropy. Musí skončit demografická genocida evropských národů a jejich nahrazování imigranty.

