Okamura (SPD): Islamizace západní Evropy pokračuje a francouzské školy už se začínají přizpůsobovat

Tak to je síla. Islamizace západní Evropy nadále pokračuje a francouzské školy už se otevřeně začínají přizpůsobovat imigrantské kultuře místo toho, aby se imigranti přizpůsobovali kultuře francouzské. Několik veřejných základních a středních škol na předměstí Paříže začalo nedávno nabízet kurzy arabštiny! Pokud nechcete, abychom dopadli stejně jako islamizovaná Francie, kde jsou imigrantská ghetta, kam se bojí vkročit i policisté a ženy jsou běžně znásilňovány imigranty, volte prosím dnes do 14h ve volbách do Evropského parlamentu hnutí SPD!

Podobné je to i například ve Švédsku, které místo toho, aby se snažilo imigranty integrovat, asimilovat a přimět je k tomu, aby se přizpůsobili hodnotám Švédů, tak je bude více vyučovat v jejich původním jazyce: arabsky, kurdsky a albánsky!

Společně s dalšími vlasteneckými a antiislamistickýmu stranami máme šanci ubránit Evropu, když nás podpoříte. Náš kolega z naší vlastenecké frakce a italský ministr vnitra Matteo Salvini již ukázal, jak umí zatočit s nelegálními imigranty a nelegální imigraci do Itálie prakticky zastavil. Nejsme v tom v SPD sami a máme silné spojence! Pokud nechcete, aby Vám vládli Merkelová, Juncker a Soros, přijďte ještě dnes k REFERENDU o EU a IMIGRACI!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

autor: PV