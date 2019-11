Okamura (SPD): Byl bych rád, kdyby se Piráti vrátili k předvolebním slibům

Já jsem tady slyšel, vážené dámy a pánové, od místopředsedy Sněmovny za Piráty Vojtěcha Pikala prostřednictvím pana předsedajícího výmluvu, že prý to byl kompromisní návrh. Tak to asi těžko, protože návrh, který vy jste tam vložil, byl vložen 28. 2. 2019 pod číslem 245, ale po vás byla vložena ještě další novela, další úprava od paní Válkové. Takže garant tohoto tisku za hnutí ANO paní poslankyně Helena Válková ještě 14. 4. dva měsíce po vložení vašeho návrhu vložila svůj návrh, takže neříkejte, že to byl kompromis, když samo hnutí ANO tam má vložen svůj návrh dva měsíce později. Vy se prostě vymlouváte!

Takže já to znovu opakuji. Piráti prostě zradili program. Není to kompromisní návrh, protože kdyby byl kompromisní, tak hnutí ANO tady má 78 poslanců a všichni víme, že bez jejich hlasů tady ústavní změna rozhodně nemůže projít. Prostě je tam vložen návrh, kde Piráti na jednu stranu na webu slibují, že chtějí, voličům slíbili, obelhali voliče, že chtějí závazná referenda, v nichž rozhodnou občané o návrzích, například změny ústavy, mezinárodní smlouvy, členství v mezinárodních organizacích a ve skutečnosti jste tam vložil právě jménem místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Pikala, je tam vložen návrh, který zakazuje hlasovat v referendu o změně ústavy a ústavního pořádku, zakazuje občanům hlasovat o členství České republiky v mezinárodních organizacích a budu konkrétní, například v Evropské unii či NATO. A teď jste se tady vymlouval prostřednictvím pana předsedajícího, že prý to byl kompromisní návrh. Tak evidentně nebyl, protože vy jste ho tam vložil jménem vás, tzv. kompromisních, 28. 2. pod číslem 2345, ale pod číslem pozměňovacího návrhu 2596 je tam vložen 14. 4. 2019 návrh paní Válkové, největšího poslaneckého klubu, garanta v podstatě tohoto tisku za hnutí ANO.

Takže, co to tady říkáte, co to ale vykládáte, prostřednictvím pana předsedajícího, o kompromisu. Že to je .....(?). Není. Prostě, vy jste zradili program, ale to, že, samozřejmě znova říkám, vy jste to aspoň jako by verbálně slibovali, pak jste nesplnili, otočili jste. Samozřejmě, pro mě je mnohem horší ten, kdo jako by v předvolební kampani, třeba hnutí ANO a ČSSD říkaly, že nějaké referendum chtějí a pak to v podstatě totálně zabily jako by nefunkční variantou. Z tohoto pohledu už si vážím spíše ODS, protože ODS od počátku říkala, že žádné referendum nechce. Že bude úplně proti referendu. Referendum odmítá také KDU-ČSL, STAN, odmítají ho také TOP 09, TOP 09 to říká také na rovinu. Dobře. Já s tím sice nesouhlasím, ale je to férové, kdy typicky ODS a pan Kalousek z Topky, ti říkají úplně na férovku, my žádné referendum nechceme. Lidovci říkali, jako by něco to, ale pak také se přiklonili k tomu, že už nic nechtějí, žádné referendum, a STAN také. Dobře. Je to férové.

Prostě máte svoje voliče, přiznali jste to hned zkraje, že je to vláda elit, to, co prostě prosazujete, že nechcete umožnit referendum. Dobře. Určitá skupina voličů tady jistě v České republice je, která nechce referendum a je to v pořádku. Ale to, co se mi fakt nelíbí, je, když někdo má na webu prokazatelně tyhlety parametry, pak navrhuje pravý opak a vkládá do systému, pak říká, že je to kompromis, přitom dva měsíce potom se tady vkládá od největšího poslaneckého klubu ještě i vlastní návrh paní profesorky Válkové, který evidentně nebyl do toho vašeho kompromisu začleněn, nebo to byl ještě dodatečný kompromis, je to prostě galimatyáš. Takže to je vše, co jsem chtěl říct a znovu bych chtěl vyzvat, protože bych byl velice rád, kdyby Piráti se vrátili k předvolebním slibům, co slibovali na webu a mají možnost hlasovat pro naše pozměňovací návrhy, které tam vložilo SPD a já myslím, že pak to zase bude v pořádku, protože se to zase uvede zpátky, ale pochybuji, že to tak bude.

Děkuji.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura (SPD): Rozhodovat o zemi má nejvyšší právo ten, komu patří Valachová (ČSSD): Ústava předpokládá, že zákon o celostátním referendu existuje Rozvoral (SPD): Zákon o celostátním referendu je vlajkovou lodí k nastolení opravdové demokracie Okamura (SPD): Je potřeba vrátit moc zpátky do rukou lidem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.