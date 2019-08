Rozvoral (SPD): Zákon o celostátním referendu je vlajkovou lodí k nastolení opravdové demokracie

Naši poslanci navrhli zákon o celostátním referendu s přesvědčením, že přijetí referenda jako běžně užívaného institutu povede ke kvalitnější demokracii v České republice. Referendum je v České republice velmi častým předmětem debat a za posledních pětadvacet let bylo jeho zavedení do právního řádu v podobě ústavního zákona navrženo již mnohokrát. V české ústavě je totiž přítomen příslib budoucího zakotvení referenda, a to v článku 2, odst. 2. Přesto se celostátní referendum prozatím právní úpravy nedočkalo. Návrh námi předkládaného zákona vychází z přirozeného práva i z ústavního principu, že suverénem v České republice jako i v každé demokracii jsou občané, kteří mají právo podílet se na řízení státu a měli by mít možnost rozhodovat o zásadních otázkách. Stávající systém to dnes občanům neumožňuje. Zákon o referendu dá do rukou občanů naší země nástroj, pomocí kterého budou moci svobodně a odpovědně rozhodovat o zásadních věcech, které jsou z jejich pohledu prioritní a na základě výsledků referenda budou moci zavázat politiky k přijetí či nepřijetí různých opatření.

Politika od vzniku samostatné České republiky prošla dynamickým vývojem, přičemž podle představitelů našeho hnutí SPD je doplňování zastupitelské formy demokracie prvky přímé demokracie jedna z možností, jak zvýšit kvalitu demokracie v zemi či jak demokracii prohloubit. V současnosti je zakotvení a běžné užívání referenda požadováno určitou částí české politické reprezentace, stejně jako velkou částí veřejnosti. To je také důvodem, proč je potřeba se problematikou nástrojů přímé demokracie zabývat a postupně je zapracovávat do zákonných norem. Musí to být ale takovou formou, aby bylo vůbec možné referendum vyhlásit.

Teď se pojďme podívat, jak vypadá projednávání tohoto návrhu zákona v parlamentu. I přes to, že se některé politické strany jako je ANO, Piráti, ČSSD a KSČM ihned po volbách dušovaly, že jsou pro přijetí zákona o celostátním referendu, nedopadlo prozatím jeho projednávání moc valně. Zákon prošel zatím jen prvním čtením a to společnou rozpravou tří návrhů tohoto zákona. Kromě SPD totiž předložila návrh o obecném referendu také ČSSD a KSČM. Po několika jednáních se nakonec rozhodlo, že výchozím návrhem zákona pro druhé čtení, které ještě nenastalo, bude návrh z dílny ČSSD, což je pro nás nepřijatelné. Jsou zde totiž podmínky, které jsou z našeho pohledu pro vyhlášení referenda reálně nesplnitelné a jsou navrhované přesně tak, aby bylo vyhlášení referenda pro občany co nejvíce ztíženo a nebylo možné žádné referendum nikdy vyhlásit. Jenom pro upřesnění uvedu pár z našeho pohledu nesplnitelných podmínek pro vyhlášení takto navrhovaného referenda:

1. návrh petice musí být podepsaná nejméně 850.000 občany České republiky, kteří dosáhli věku 18 let,

2. časová proveditelnost je do 6 měsíců ode dne oznámení zahájení sběru podpisů pod petici,

3. rozhodnutí je přijato, pokud nadpoloviční většina občanů oprávněných v referendu hlasovat odpoví na otázku položenou v referendu kladně, nebo záporně, tzn. nadpoloviční většina všech voličů.

Takže suma sumárum, aby se vůbec mohlo o něčem hlasovat, je potřeba nasbírat 850.000 podpisů do šesti měsíců a aby bylo referendum platné, je potřeba, aby se ho zúčastnilo více jak 50% oprávněných voličů. Takže vidíte, že tento předložený návrh zákona o celostátním referendu z dílny ČSSD, který podporuje i hnutí ANO a Piráti je nakonec koncipován pouze tak, aby se takzvaně vlk nažral a koza zůstala celá. Tedy, když už máme v ústavě o přímém rozhodování občanů zmínku, tak alibisticky nějaký vykastrovaný zákon o celostátním referendu přijmeme, ale jen takový, aby nebyl nikdy použitelný. V referendu navrženém ČSSD nelze též rozhodovat o členství České republiky v mezinárodní organizaci nebo instituci, což jsou také velice důležité věci, o kterých by občané měli mít právo rozhodovat.

Další velkou překážkou pro schválení zákona o celostátním referendu je přístup Senátu, jehož zástupci na všech schůzkách již dopředu dávali najevo, že je v horní komoře Parlamentu ČR k tomuto zákonu velký odpor. Vzhledem k tomu, že se jedná o ústavní změnu zákona je potřeba pro jeho schválení třípětinová většina všech poslanců a třípětinová většina všech přítomných senátorů. Tato podmínka s negativním postojem většiny senátorů nám napovídá, že s prosazením zákona o celostátním referendu bude i v tomto volebním období obrovský problém. My se ale nevzdáme a i nadále budeme bojovat o to, abychom alespoň nějaký zákon o celostátním referendu prosadili.



Hnutí SPD navrhuje sto tisíc podpisů pod petici a nulové kvórum k povinné účasti, jelikož dnes jsou například někteří senátoři voleni také jen třeba 15% hlasů a nikomu to nevadí. Dále je v našem návrhu možnost hlasování i o mezinárodních otázkách a také to, že musí být referendum závazné a to jak pro vládu, tak také pro parlament.

