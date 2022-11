Okamura (SPD): ČEZ má astronomické zisky a ohlásil další zdražení elektřiny o 60 %

reklama

Vážené dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout mimořádný bod za hnutí SPD na program této schůze sněmovny s názve Fialova vláda nečinně přihlíží propadu statisíců domácností do chudoby a dluhům i krachům mnoha firem. A nyní bych tento návrh zdůvodnil.

Energetickou chudobou jsou v České republice ohroženy stovky tisíc lidí. Nejčastěji jde o seniory, vícečlenné rodiny a rodiče samoživitele. Vyplývá to ze studie investiční společnosti Wood and Company. Fialova vláda ale jen nečinně přihlíží propadu statisíců domácností do chudoby a dluhům i krachům mnoha firem. Zdražování elektřiny a plynu se tak stává pro rozpočty čím dál vyššího počtu domácností a některých skupin obyvatel téměř devastačním. V této studii se uvádí, že 648 000 našich domácností zaplatí za energie víc než 40 % svých příjmů a že nedoplatky na účtech za energie má pravidelně přes 157 000 občanů a že více než 230 000 občanů kvůli drahým energiím žije v nedostatečně vytápěných prostorách pod 18 °C.

Jde o nepřijatelný a neudržitelný stav, za který je zodpovědná pětikoaliční vláda Petra Fialy z ODS, která stále není schopna občanům ani podnikům snížit ceny energií zastropováním u výrobců a jen nečinně přihlíží propadu statisíců domácnosti do chudoby a dluhů i krachům mnoha firem. (Silný hluk v sále.)

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Já vás přeruším, pane předsedo, ale opět žádám kolegyně a kolegy, zejména tedy v pravé části sálu, o ztišení. Ale platí to samozřejmě pro celý sál. Prosím.

Poslanec Tomio Okamura: Já vás jenom doplním, že v pravé části sálu sedí právě poslanci vládní pětikoalice Petra Fialy, které toto téma, jak všichni slyší, vůbec nezajímá. Takže já budu pokračovat. Pokud by vláda zastropovala ceny energií přímo u výrobců, tak potom by stát nemusel platit kompenzace. Stát by podle SPD měl také zajistit vykoupení minoritních 30 % akcií ČEZu, aby se tak stal jeho stoprocentním vlastníkem. Tedy jinak přeloženo, hnutí SPD prosazuje zestátnění ČEZu.

ČEZ má astronomické zisky a zároveň ohlásil od nového roku další zdražení elektřiny o 60 %. Přitom jak víme, tak kontrolu nad ČEZem, nad tím majoritním podílem, má právě vláda Petra Fialy v čele s premiérem Petrem Fialou a výsledkem té nečinnosti a nekompetentnosti jsou právě drahé energie pro občany a firmy. Česká republika má nejvyšší ceny energií v Evropské unii. My požadujeme demisi Fialovy vlády.

Jen během prvních devíti měsíců letošního roku domácnosti v České republice zaplatily za plyn meziročně více o 49,3 %, za elektřinu o 29,4 % a za teplo o 16,9 %. Při meziročním srovnání nárůstu cen energií v okolních zemích jsou výsledky pro Českou republiku ještě více tristní. Zatímco v Polsku došlo dokonce k meziročnímu poklesu ceny o 3,4 %, v Maďarsku došlo k poklesu ceny o 0,9 %, tak v Rakousku vzrostla cena pouze o 1,5 % a v Německu o 2,6 %. Ale v České republice pod vládou premiéra Petra Fialy z ODS vzrostly ceny o rekordních 61,8 %.

Řešením je odstoupení od Green Dealu Evropské unie, od systému obchodování s emisními povolenkami, což je také systém Evropské unie, odchod z energické burzy v Lipsku a prodej energií našim lidem a podnikům za výrobní ceny s přiměřeným ziskem a - protože jsme exportérem levné elektřiny, takže elektřiny je dost - do zahraničí prodávat pouze přebytky. Hnutí SPD považuje tento stav za neudržitelný a jak jsem říkal, požadujeme demisi vlády Petra Fialy.

Nyní bych tedy zopakoval, že vás prosím o zařazení, nebo žádám vás, o zařazení tohoto bodu s názvem Fialova vláda nečinně přihlíží propadu statisíců domácností do chudoby a dluhům i krachům mnoha firem. Rád bych, aby to bylo zařazeno jako první bod dnešního jednání, abychom tady projednali právě ty důvody, proč k tomu dochází, což je samozřejmě nekompetentnost a nečinnost vlády Petra Fialy. A také návrhy řešení, které by okamžitě vedly ke zlepšení toho stavu, které už tady mimochodem SPD předkládá od jara. Ale s vládou Petra Fialy je to, jako když hrách na zeď hází. Děkuju za pozornost.

