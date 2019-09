Okamura (SPD): ČSSD předvádí na MPSV totální nekompetenci

Vážené dámy a pánové.

Já bych navrhl zařadit mimořádný bod s názvem Situace na Ministerstvu práce a sociálních věcí vedeného dlouhodobě ČSSD.

ČSSD předvádí totální nekompetenci, nebo že by něco jiného, v přímém přenosu. Závěrečný účet Ministerstva práce a sociálních věcí, které dlouhodobě řídí sociální demokraté za loňský rok obsahoval nepřesnosti ve výši 12,4 mld. korun.

Zjistila to prověrka Nejvyššího kontrolního úřadu - NKÚ, která odhalila rovněž chyby rezortu ve vnitřní kontrole. ČSSD nás tady bude obviňovat z nějaké nekompetentnosti, přitom sama nedokáže spravovat stát a jeho finance. Já si myslím, že kdyby někdo takto hospodařil v běžném zaměstnání, tak bude v lepším případě vyhozen pro neschopnost, v horším případě bude pohnán k úhradě škody.

Rád bych připomněl - a já sem jdu s tím návrhem mimořádného bodu ne proto, že to bylo první zjištění, ale protože to zjištění za vedení ČSSD na Ministerstvu práce a sociálních věcí je opakované ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. A já jsem si dovolil zrekapitulovat ty nejhorší kauzy, které se pohybují minimálně v řádech stamilionů korun až miliard.

Takže zavede jenom to... Postupně bych to krátce řekl.

Takže za vedení paní ministryně Maláčové z ČSSD, místopředsedkyně ČSSD... nyní tedy Nejvyšší kontrolní úřad našel nepřesnosti ve výši 12,4 mld. korun. Plus ještě chyby v rezortu vnitřní kontrole.

Letos, 23. 2. 2019, Nejvyšší kontrolní úřad - to je tedy z letošního roku. Letos, 21. 1. našel Nejvyšší kontrolní úřad jiné pochybení, a to ve výši 737 mil. korun. A jednalo se ohledně zakázek na IT, v budování dávkových systémů, kdy rezort - podle Nejvyššího kontrolního úřadu, porušil rozpočtovou kázeň za 737 mil. korun. Nejvyšší kontrolní úřad podal v této souvislosti dvě trestní oznámení v souvislosti se špatným hospodařením Ministerstva práce a sociálních věcí. Přičemž Nejvyšší kontrolní úřad se soustředil při svém šetření na období mezi lety 2013, 2018. Po celou dobu vedlo ministerstvo ČSSD. Byla to paní ministryně Marksová, Tominová, nyní je to paní ministryně Maláčová. A přičemž NKÚ ještě tehdy dodal, že prodlení ve spuštění nových informačních systémů představuje podle kontrolorů každý měsíc, kdy běží stávající systémy, zaplatí Česká republika podle odhadů NKÚ o 30 mil. korun výše (více) s porovnání s cenou, kterou by mohla platit, kdyby byly ty systémy správně v provozu.

Takže jenom v letošním roce tady zatím máme 12,4 mld. Pak máme na IT 737 mil. pochybení, takže to už máme dohromady přes 13 mld. korun pochybení za vedení ČSSD.

A budu pokračovat. 13. listopadu 2017 našla kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu - opět za vedení ČSSD chyby v účetnictví Ministerstva práce a sociálních věcí za 8,4 mld. A podle kontrolorů Nejvyššího kontrolního úřadu vedlo ministerstvo v roce 2016 neprůkazné účetnictví a neprovedlo řádnou inventarizaci svých účtů

. Takže to už máme dohromady téměř 30 mld. korun.

A já budu pokračovat ještě dál! 16. května 2016 Nejvyšší kontrolní úřad konstatuje, že ministerstvo nadhodnotilo o 880 mil. korun rozpočet na nová pracovní místa, ze zhruba 1,4 mld. korun určených na investiční pobídky, které měly posloužit ke tvorbě míst rekvalifikace či školení, vyplatily jen pětinu. Zbytek peněz rezort prý použil na jiné účely. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu, oznámila mluvčí NKÚ, Olga Málková.

Takže já se ptám, jak dlouho my budeme tolerovat, že ČSSD je přisáté na Ministerstvo práce a sociálních věcí. A já opravdu žádám i hnutí ANO a poslance, abychom dali prostor tomuto bodu. Protože já když to sečtu - a to jsem vybral jen ta nejviditelnější zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu - to znamená 880 milionů nadhodnoceno 16. května 2016, 13. listopadu 2017 8,4 miliardy chyby v účetnictví -

21. 1. letošního roku IT porušení rozpočtové kázně o 737 milionů a teď bylo zveřejněno, že jsou tam nepřesnosti za 12,4 miliardy.

Takže já si opravdu myslím, že by nám ministryně práce a sociálních věcí paní Maláčová, místo aby chodila přespávat někam do Ústí nad Labem, tak by nám už ČSSD mělo vysvětlit, co se tam na tom ministerstvu děje. Buď se tam peníze rozkrádají, anebo oni nezvládají ministerstvo. Je to jedno, nebo druhý. Není to jinak možné.

A my jako SPD žádáme, aby paní ministryně Maláčová rezignovala, protože to není možné. Aby vyvodila osobní odpovědnost ČSSD, konkrétně je to teď paní Maláčová, a vyvodila osobní odpovědnost za tato pochybení v desítkách miliard korun z veřejných peněz.

Takže já bych vás chtěl poprosit, abychom tento bod zařadili na pořad schůze, já neříkám na kdy, protože to by bylo další hlasování, a abychom dali prostor - protože to nemyslím nijak populisticky - abychom dali prostor, aby se paní ministryně připravila na naše otázky. Takže já bych vás jenom požádal, abychom to zařadili na schůzi, a v případě, že by to bylo zařazeno, tak to pojďme zařadit třeba na variabilní týden, nebo jí klidně na to dejme ještě čas třeba za měsíc. Abychom se všichni mohli připravit na to, aby nám ČSSD vysvětlilo, jak to, že opakovaně po celá léta za vedení ČSSD jsou tam nesrovnalosti a pochybení v desítkách miliard veřejných korun. A jak to, že ČSSD nezvládá ministerstvo. A znova říkám, za tato pochybení by v normálním soukromém zaměstnání, v soukromém sektoru, by byl okamžitě takový manažer vyhozen. A ještě by byla vyvozena hmotná odpovědnost.

Zároveň bych chtěl požádat vládní koalici, abyste prosím odsouhlasili návrh zákona SPD - ale to už je jiná debata, nechci to směšovat - kde žádáme, aby měli přímo hmotnou odpovědnost lidé, co hospodaří s veřejnými penězi včetně ministra či hejtmana. Protože to není možné, aby takto neschopní lidé, jako je paní ministryně Maláčová nebo paní ministryně Marksová Tominová, kteří prokazatelně na základě zjištění NKÚ způsobují škody a nepřesnosti a finanční nesrovnalosti v desítkách miliard korun, aby vedli toto ministerstvo.

Zároveň bych taky požádal poslance hnutí ANO, aby zvážili, jestli vůbec ČSSD má na to vést to ministerstvo, protože je to ministerstvo, přes které, tuším, prochází třetina státního rozpočtu, prochází tam veškeré důchodové peníze a další peníze. A já jsem přesvědčen, že ČSSD nemá na to ani personální schopnosti, aby toto ministerstvo nadále vedlo. (V sále je trvalý hluk.)

Já vím, že máte nějakou koaliční smlouvu, ale to je už opravdu neúnosné, kdy na opakovaná zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu tady nikdo nereaguje, to přece není možné. Na jednu stranu tady říkáte, že není na zvyšování důchodů, že není na zvyšování peněz pro slušné řádné občany, a na druhou stranu my všichni dáme všanc Ministerstvo práce a sociálních věcí takto neschopné, zprofanované straně, která prokazatelně na základě opakovaných zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu tady předvádí pochybení a nějaké finanční machinace v řádech desítek miliard.

Takže já bych chtěl znova požádat, že navrhuji zařazení na program schůze mimořádného bodu s názvem Situace na Ministerstvu práce a sociálních věcí vedeném dlouhodobě ČSSD. A v případě, že by byl zařazen, tak bych se chtěl v takovém případě poradit i s ostatními poslaneckými kluby, na kdy bychom ho společně zařadili, aby byl prostor, aby se ČSSD připravilo, vedení ministerstva, aby tento bod byl projednán.

Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: NKÚ: Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo chyby v účetnictví a nedostatky ve vnitřním kontrolním systému Okamura (SPD): Vláda dusí živnostníky a navzdory svým slibům zvyšuje daně Maláčová má v účetnictví svého resortu chyby za miliardy, tvrdí NKÚ Okamura (SPD): Ministryně Maláčová „objevila Ameriku“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV