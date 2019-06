Okamura (SPD): Dánsku hrozí kolaps kvůli imigraci a islamizaci

Dánsko je další evropská země, která je rozvracena multikulturalismem, masovou imigrací a islámem. Roku 2065 se Dánové mohou stát ve své vlastní zemi menšinou.

Podle zprávy Dánského statistického úřadu z roku 2017 je zaměstnaná jen asi polovina imigrantů s neevropskými kořeny ve věku od 16 do 64 let (53 % mužů a 45 % žen). Na jednoho dánského daňového poplatníka činí roční náklady na imigranty přibližně 1 000 dolarů, tedy zhruba 22 tisíc českých korun. Tak to bychom v ČR určitě nechtěli. Máme dost svých problémů s různými nepřizpůsobivými lidmi. My v SPD odmítáme masovou imigraci a islamizaci. Pokud nechcete, aby naše země dopadla stejně jako islamizovaná západní Evropa, podporujte prosím SPD. Podle zprávy Dánského statistického úřadu byla míra kriminality mužů v roce 2017 o 35 % vyšší u imigrantů s neevropskými kořeny a o 145 % vyšší u potomků imigrantů s neevropskými kořeny než u všeobecné dánské mužské populace.

V roce 2017 tvořili imigranti jednu třetinu všech příjemců sociálních dávek vyplácených dánským systémem sociálního zabezpečení. To představuje nárůst o 82 % za pouhých sedm let. Tato data ukazují, že veřejné výdaje vynaložené na imigranty povedou v dlouhodobém horizontu ke kolapsu dánského sociálního systému.

Dánská Konfederace zaměstnavatelů, jež analyzovala údaje Dánského statistického úřadu, odhalila, že v roce 2016 pobíralo sociální dávky 41,5 % imigrantů s neevropskými kořeny, přičemž etnických Dánů pobírajících sociální dávky bylo jen 17,5 %. V roce 2017 tvořili imigranti jednu třetinu příjemců sociálních dávek vyplácených dánským systémem sociálního zabezpečení. Toto představuje nárůst o 82 % za pouhých sedm let.

Podle stejné zprávy Dánského statistického úřadu z roku 2017, dokončilo vzdělání v nějakém použitelném oboru z potomků migrantů s neevropskými kořeny jen 49 % mužů a 70 % žen ve srovnání se 73 % etnických Dánů a 81 % etnických Dánek.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A dle zprávy dánského ministerstva financí z února 2018 činily čisté roční výdaje vlády na imigranty s neevropskými kořeny v roce 2015 kolem 36 miliard dánských korun (asi 5 miliard dolarů). V Dánsku žije 5 miliónů etnických Dánů, takže na jednoho daňového poplatníka činí roční náklady na imigranty přibližně 1 000 dolarů, (u čtyřčlenné rodiny tyto náklady tedy činí 4 000 dolarů).

Tyto výdaje se však týkají pouze části veřejného rozpočtu určené přímo pro imigranty a nezahrnují ostatní veřejné prostředky vynaložené nepřímo na vymáhání práva, na školy a na správu sociálního zabezpečení a další pomocné a potřebné záležitosti, na které vynakládá dánský stát díky přítomnosti imigrantů s neevropskými kořeny mnohem více peněz. Podle zprávy Dánského statistického úřadu byla míra kriminality mužů v roce 2017 o 35 % vyšší u imigrantů s neevropskými kořeny a o 145 % vyšší u potomků imigrantů s neevropskými kořeny než u všeobecné dánské mužské populace.

Pouze 59 % muslimů bylo přesvědčeno, že základem dánské legislativy by měla být jedině dánská ústava. Více než třetina muslimů v Dánsku je loajálnější ke své zemi původu než k Dánsku (zpráva deníku Jyllands-Posten z 13. 5. 2006). Přibližně polovina oslovených muslimů byla toho názoru, že Izrael nemá právo na existenci. Výsledky ostatních průzkumů ukazují podobný depresivní obraz.

My v SPD odmítáme masovou imigraci a islamizaci. Pokud nechcete, aby naše země dopadla stejně jako islamizovaná západní Evropa, podporujte prosím SPD.

autor: PV