Okamura (SPD): Demokracie je vláda lidu, je to vláda většiny

Na závěr pochodu Prahou na Hradčanském náměstí předseda spolku „Milion chvilek pro demokracii“ Mikuláš Minář roztrhal veřejně Ústavu. Co k tomu dodat? Je to přiléhavé gesto, které přesně vypovídá o neúctě této organizace k Ústavě České republiky a o jejich skutečné představě o demokracii. Hnutí SPD takové jednání odsuzuje. To, co předvádí tento spolek, není demokracie, to je anarchie a extremismus. A připomínám, že na demonstrace této organizace, například na Staroměstském náměstí v Praze, byli pozvání a vystupovali politici Kalouskovy TOP09, ODS, KDU-ČSL, Pirátů, ČSSD a STAN. A dav jim tleskal. Je tedy zcela jasné, odkud vítr vane. Tady nejde o demokracii, tady jde pouze o zachování vlivu dosavadních elit.

Připomenu také slova předsedy spolku Mikuláše Mináře na jejich demonstraci na Václavském náměstí, kde zpochybnil demokratický mandát SPD, který nám dalo ve volbách do Sněmovny 538 tis. občanů České republiky. Minář řekl, že nezávislost veřejnoprávních médií prý ohrožuje „hlasovací mašinérie“ ANO, SPD a komunistů. Když pominu, že žádná taková „hlasovací mašinérie“ ve Sněmovně neexistuje, protože je SPD opoziční stranou, tak je zarážející, že pan Minář označuje demokratické zvolené poslance za hlasovací mašinérii? A zvolené zástupce kádruje sám jak normalizační kádrovák. Připomínám, že SPD získalo ve volbách do sněmovny 538 574 hlasů, což činilo 10,64 procenta všech hlasovacích lístků. Tito lidé nemají podle pana Mináře právo, aby byli reprezentováni?

A já na to říkám, že odmítáním demokratické volby to začíná a mlácením politicky nepohodlných lidí to končí, což jsme viděli v případě Ladislava Jakla, který je za SPD členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Občané v demokratických volbách rozhodli o složení Poslanecké sněmovny a hnutí SPD důrazně odmítá zpochybňování volebních hlasů našich občanů.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Když už má spolek pana Mináře v názvu „demokracii“, měl by si zjistit, co to demokracie je. Demokracie je vláda lidu, je to vláda většiny. Strany v parlamentu dle podpory od voličů získají poslanecké mandáty, a pokud existuje většina poslanců pro nějaký návrh, je schválen. To je demokracie.

Neomarxisté, „liberální demokraté“ a sluníčkáři mají plná ústa demokracie, svobody a tolerance, ale když s nimi nesouhlasíte nebo nepodporujete Evropskou unii na věčné časy a neomarxistickou ideologii, a naopak hájíte národní stát, vlastenectví a tradiční hodnoty či máte jiný názor než oni, jste podle nich nacista či rasista, který nemá žádná práva a jehož je třeba zlikvidovat. Vyzýváme občany, aby s námi společně bránili svobodu a demokracii. Příště se může sluníčkářům znelíbit kvůli svým názorům kdokoli z Vás.

Na podzim se připravuje „majdan" proti vlasteneckým silám a proti prezidentu republiky. Politické neziskovky, část politických stran takzvaného „demobloku" a ČSSD podnikají kroky, které naznačují, že na podzim 2019 dojde k politickému útoku směřujícímu proti vlasteneckým silám v České republice a především proti prezidentu republiky. Jsou připravovány časově zkoordinované akce s cílem destabilizovat pozici prezidenta a vyvolat vládní krizi, do které by prezident Zeman nemohl zasáhnout. Je v běhu zahájení procesu ústavní žaloby na prezidenta a je zřejmé, že ČSSD bude opět usilovat o rozbití vlády pod vhodnou záminkou a ve vhodný čas. Termín 30. výročí sametové revoluce se přímo nabízí k politické eskalaci podobných záměrů. Zcela zřejmě se počítá s tím, že bude možné vyvinout účinný tlak na premiéra Babiše prostřednictvím elit EU. Hnutí SPD bude rozhodně bránit politickou pozici prezidenta Zemana, kterého jsme vždy podporovali i přes určité názorové rozdíly. Budeme se bránit proti majdanizaci naší politiky. Rozhodovat v demokracii musí volby včetně referend, a ne část ulice a neziskovky.

