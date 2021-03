Okamura (SPD): Dostáváme se pod velký tlak Evropské unie na odzbrojování

reklama

Vážené dámy a pánové, klub SPD vítá, že by do Ústavy byla včleněna věta: Právo bránit život svůj, či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon. Já to prosazuji již dlouhou dobu, právo na to, aby občané České republiky mohli legálně držet zbraň a ne vždy jsme se tady setkali s pozitivním přístupem. Já vlastním zbrojní průkaz již více než dvacet let a jsem aktivním členem sportovního střeleckého klubu. Je nás asi 300 000, nebo více, je nás dneska 320 000. A ten důvod, proč je to velmi důležité začlenit do Ústavy, je mimo jiné to, že se dostáváme jako Česká republika pod tlak Evropské unie. Dostáváme se pod velký tlak Evropské unie na odzbrojování a omezování legálních držitelů zbraní. A to je pro SPD absolutně nepřípustná věc, protože Evropská unie ukrajuje postupně z naší suverenity opravdu kolečko po kolečku, je to ta salámová metoda, až nám potom už nezůstane vůbec nic. Takže my se opravdu musíme postavit těmto tlakům z Evropské unie na omezování střelců, ale i rybářů v souvislosti s olovem a s těmi podobnými záležitostmi.

Tady bych rád připomněl, že hnutí SPD tady má v této souvislosti také zásadní návrh zákona, který už tady téměř tři roky leží ve Sněmovně, a je to náš návrh zákona, který bych pojmenoval podle jednoduchého názvu, hesla "můj dům, můj hrad". A je to návrh zákona, který už jsem navrhoval v minulém volebním období a byl tady tehdejší vládou zamítnut. To znamená, že je to návrh zákona, kde navrhujeme posílení institutu takzvané nutné obrany. To znamená, že dneska jsme v situaci, že když se někdo brání napadení, tak se ještě posuzuje, zdali se bránil přiměřeně. No a my to chceme posunout ne až na tu americkou hranici, ale něco mezi, protože víme, že tady musíme nalézt nějaké kompromisy, ale evidentně to tady nikoho jiného než SPD nezajímá, aby, pakliže překoná nějaký gauner, samozřejmě je to kriminálník, nic jiného takoví lidé nejsou, překážku, to znamená vnikne k vám, otevře vám okno, dveře, branku - vnikne, prostě to otevře - tak potom, aby napadený občan a jeho příbuzní, třeba jeho manželka, ti, co jsou v tom objektu, byli vždy v právu, aby byli vždy v právu.

A já myslím, že je to velmi důležité, abychom o tomto diskutovali a mrzí mě, že už se blíží volby a ten zákon SPD tady stále leží a nikdo nás nechce podpořit. Protože ty argumenty těch lidí, to odmítají podpořit tento návrh SPD, že prý to může být nepřiměřené obrana. No tak jak máte v noci posuzovat, zdali ten, kdo vás napadá, nebo vaší manželku, jestli má v ruce nějaký nůž nebo jestli je mistr světa v karate. To nebezpečí od takového člověka, pakliže je kriminálník a je kriminálně zaměřen a překoná překážku a přepadne vás doma je úplně stejné, ať má v ruce něco nebo ne, a přizabít vás může úplně stejně.

To znamená bylo by dobré, abychom diskutovali i o těchto návrzích, když mluvíme o těch zbraních, tak pojďme mluvit i posílení institutu nutné obrany, jelikož bezpečnostní situace se v ČR z tohoto pohledu nezlepšuje, každý máme ve svém okolí někoho - a ne že ne, kdo tvrdí opak, tak to bych se hodně divil, máme v okolí někoho nebo slyšeli jsme o někom, kdo byl okraden, přepaden, vzal mu někdo kolo třeba nebo mu zcizil peněženku. Prostě je potřeba jasně se postavit za slušné a řádné občany, aby měli jistotu, že stát za nimi stojí, a to je program SPD.

To znamená, když se vrátím zpátky k tomuto projednávanému tisku, jsme rádi za SPD, že konečně je tady na stole ten návrh, a je reálná šance, že projde prvním čtením, na to, abychom v Ústavě zakotvili právo občanů bránit svůj život či jiného člověka i se zbraní, s legálně drženou zbraní. A jednoznačně tento návrh pochopitelně podporujeme, prosazujeme, a doufám, že to všechno projde. Děkuji za pozornost.

