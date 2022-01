Okamura (SPD): Energetická politika je v rukou národních vlád, nemusíte se vymlouvat na EU

reklama

Vážený pane premiére,

na odpověď máte pět minut, proto já dám jednoduchých šest krátkých otázek, na které stačí stručné odpovědi.

Za prvé. Vaše koaliční hnutí STAN a první vicepremiér vaší vlády Vít Rakušan dodnes neodpověděl na otázky, kdo jsou koncoví majitelé firem, které jim sponzorovaly volební kampaň. Nelze to dohledat. O tom už jsme tady hovořili. On to nechce přiznat. A hlavně - a druhou věcí je, z jakých peněz pochází tedy ty sponzorské dary, když ani nevíme koncové majitele firem, a zdali vám to nevadí. Proč se na to Víta Rakušana nezeptáte, aby to vyjasnil. Vždyť to je zásadní věc. Říkal jste, že budete pro transparentnost, a skutek utek! To je můj první dotaz.

Druhý dotaz. Kdy vyzvete předsedu Pirátů Ivana Bartoše, který v rozporu s pirátským kodexem kumuluje tři funkce najednou: místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj a poslanec. To přece také není správné. Proč k tomu mlčíte?

Za třetí. Ministr Rakušan se nám už mstí a v aktuální zprávě Ministerstva vnitra, kterou vydal dneska, označuje SPD jako test dezinformátory. Samozřejmě zneužívá Ministerstvo vnitra s cílem manipulovat veřejné mínění, a tím oslabit politickou konkurenci. Tak ať ho přestane zneužívat, jestli ho k tomu vyzvete.

Čtvrtý. Proč je ve správní radě Miroslav Kalousek? Proč ho nominujete do správní rady VZP? VZP má rozpočet 261 miliard korun ročně. Posíláte kunu do kurníku! To je ta změna, kterou jste avizovali? To je ten nový vítr?

Za páté. Proč zvyšujete daně, když jste slíbili, že nebudete zvyšovat daně? Váš ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka řekl, že hodláte zvyšovat spotřební daně. Proč porušujete předvolební slib?

A za šesté, kdy vyřešíte zdražování? Říkal jste, že do konce loňského roku představíte řešení. Nepředstavili jste nic a energetická politika je v rukou národních vlád, proto se nemusíte vymlouvat na Evropskou unii!

Děkuju.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

