Okamura (SPD): Fialova vláda je vláda škůdců, lhářů a podvodníků

Fialova vláda je vláda škůdců, lhářů a podvodníků. Chystá zvyšování mnoha daní, ačkoli slibovala pravý opak, čímž ještě více poškodí české občany, kteří trpí Fialovou drahotou. Deset až jedenáct daňových slev a výhod navrhuje zrušit ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Je mezi nimi i populární sleva na manželku či manžela, kteří nepracují na plný úvazek. Vláda zvažuje i zvýšení spotřební daně a potenciálně i daně z nemovitosti. Zvýšit chce DPH. Osekat chce vláda i státní příspěvky na důchodové připojištění a snížit podporu stavebního spoření. A já říkám dost škodlivé asociální Fialově vládě!

O věci informoval server tn.cz a Novinky.cz. Ten, kdo si odkládá na důchod méně než 500 korun měsíčně, by nově nemusel dostat nic navíc. Podle Stanjury by se to nedotklo těch, kdo si už spoří delší dobu, ale pouze nových smluv. Na polovinu by se mohla snížit podpora u stavebního spoření. Tím bude bydlení ještě méně dostupné.

Až na dvojnásobek by též mohla narůst daň z nemovitosti, což by ještě více poškodilo například lidi, kteří platí vysoké hypotéky či platí vysoké částky za vytápění domů. Zdražilo by to to i nájemné.

„Je to jedna z variant, která se zvažuje, a s ohledem na naše velmi nízké majetkové daně v evropském kontextu by to byl, dle mého názoru, ospravedlnitelný krok," konstatoval ministr. Vláda chce zvýšit také DPH.

Růstu pak téměř určitě neujdou spotřební daně, které ovlivňují ceny třeba alkoholu, cigaret nebo pohonných hmot.

Hnutí SPD předkládá řešení Fialovy drahoty:

1) Zestátnění ČEZu a prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám za zastropované ceny u výrobců a přes unijní energetickou burzu pouze prodej přebytků.

2) Obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoliv přes německé překupníky jako je tomu v současnosti.

3) Přechodné snížení DPH u energií, pohonných hmot, základních potravin a léků a snížení ceny těchto komodit.

4) Odstoupení od Green Dealu Evropské unie.

5) Odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny.

6) Obnovení národního zpracovatele ropy.

7) Zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele.

8) Zajištění potravinové bezpečnosti. Podpora českých zemědělců a potravinářů.

9) Snížení neúčelných výdajů státu.

10) Srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firem působících v ČR – Zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové giganty (Google, Facebook atd.), které v ČR generují obrovské zisky bez zdanění v ČR, a zdanění vyvádění nezdaněných dividend z ČR nadnárodními korporacemi.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

