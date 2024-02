Okamura (SPD): Huť Liberty Ostrava byla podle dostupných informací systematicky vytunelovaná

reklama

Vážené dámy a pánové,

jménem hnutí SPD opakovaně a znovu dnes žádám o zařazení mimořádného bodu s názvem Řešení situace v huti Liberty Ostrava, abychom zařadili tento bod na program dnešní schůze Sněmovny.

Liberty Ostrava zaměstnává zhruba 6 tisíc lidí. Včetně navázaných firem v areálu a dalších je to přes 40 tisíc zaměstnanců, jejichž pracovní místa a sociální jistoty jsou ohroženy. Včetně rodinných příslušníků se jedná o více než 100 tisíc lidí. Fialova vládní pětikoalice situaci dostatečně neřeší a je laxní, přestože je stát jedním z největších věřitelů firmy. Huť společnosti Liberty Ostrava byla zřejmě podle všech dostupných informací systematicky vytunelovaná a podle dostupných informací je možné, že jak současným majitelem, tak i předchozím. O tom, jak a v jakém rozsahu, by měly šetřit a informovat příslušné trestně právní orgány.

Prostřednictvím interpelace jsem na to vládu již loni upozornil a žádal jsem o řešení a také o součinnost. Ale Fialova vládní pětikoalice situaci dostatečně neřeší a je laxní. Stát musel vyplatit německému insolvenčnímu správci 1,5 miliardy korun, protože se státní pojišťovna EGAP zaručila v roce 2020 za úvěr hutě Liberty a ta úvěr nesplácela. To dává možnost, aby vláda respektive stát výměnou za dluh do firmy majetkově vstoupil a měl tak přímý vliv na řešení. Nebo stát může pomoci i s hledáním nového majitele a tuto záležitost koordinovat.

Vláda by měla podle mého názoru představit strategii dalšího přístupu k Liberty Ostrava, protože, jak jsem uvedl, stát je jedním z největších věřitelů firmy.

My jsme vládu žádali, aby stát jako jeden z poškozených inicioval trestněprávní řízení ve všech podezřeních ohledně možného tunelování firmy Liberty. Nic z toho se ale nestalo a vláda to odmítla.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Hnutí SPD opakovaně vyzývá vládu, aby situaci řešila. Chceme přimět Fialovu vládní pětikoalici k tomu, aby pomohla jak lidem, tak spravedlnosti. Proto navrhuji tento mimořádný bod a doufám, že ho poslanci vládní koalice schválí. Ale je mi bohužel jasné, že ho zamítnete, jelikož vás Česká republika a problémy českých občanů nezajímají. Pro vás je na prvním místě Ukrajina a Ukrajinci. Takže znovu zopakuji, navrhuji jako první mimořádný bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny bod s názvem Řešení situace v huti Liberty Ostrava, protože hnutí SPD bojuje za ty desítky tisíc zaměstnanců, kterým už po deváté byl odložen nástup do práce, takže tam panuje velká nejistota.

Mimochodem, já jsem hovořil s odboráři. Obavy samozřejmě mají nejenom zaměstnanci v Liberty a v navázaných firmách a jejich rodiny, dohromady více než 100 tisíc lidí, ale i podnikatelé, živnostníci, kteří jsou v okolí, protože logicky, kdyby tady došlo k propouštění lidí a k sociální nestabilitě, tak okolní služby budou krachovat a tak dále, takže ten problém je rozsáhlý. Jen dodám, že já jsem zvolen jako poslanec za Moravskoslezský kraj, ale zajímám se samozřejmě o problémy v celé České republice, ale o to více mě to ještě pálí, takže stejně jako všude jinde v České republice, takže k tomu vyzývám opakovaně vládu, jak říkám, už jsem se to snažil řešit i formou písemné interpelace, ale odpověď vládních představitelů je zcela neuspokojivá.

Ostatně vidíme, že premiér Fiala raději odletěl o víkendu do Paříže, aby sháněl peníze pro Ukrajinu, opět na dluh. Samozřejmě bude zase platit Česká republika miliardy, takže on má čas na to cestovat po Evropě, neustále vládní představitelé cestují po Evropě, aby sháněli peníze pro Ukrajinu a pro Ukrajince, ale na řešení problémů českých občanů česká vláda vůbec čas nemá. Ani nechce. Prostě na české občany kašlete, a proto vám občané oprávněně přezdívají, že nejste česká vláda, vy jste ukrajinská vláda. A ten problém huti Liberty Ostrava to jenom potvrzuje, přestože tam je stát věřitelem, dluh 1,5 miliardy korun, tak vaše vláda je k tomu úplně laxní a vůbec vás nezajímají ani osudy těch lidí.

Jako bod číslo 2, mimořádný, bych chtěl navrhnout, a už jsem to tady navrhoval vícekrát, ale Fialova vláda na to úplně kašle. A kašle na to - teď zrovna přišel - pan ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09, a to je problém toho, že téměř dva miliony českých občanů nemají svého zubního lékaře, pane ministře Válku. Stomatologická péče je pro občany nedostupná a drahá. Nejhorší je, že vy to víte, ale nic s tím neděláte. Vám je to jedno ve vládě, TOP 09, pan ministr zdravotnictví Válek, paní Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09 a premiér Fiala a celá ta pětikoalice. A já prostě znovu a znovu bojuji za doslova miliony českých občanů v tom, aby měli dostupnou stomatologickou péči, aby měli dostupného zubaře.

Mnohá celostátní média včetně České televize v posledních dnech opět informují o tom, že téměř dva miliony českých občanů, tedy až 18 procent dospělých a dětí, nemají svého ošetřujícího zubního lékaře. Hnutí SPD na tento palčivý problém z opozice dlouhodobě upozorňuje a navrhujeme řešení. Podle údajů od stomatologů z velkých nemocnic nemá stálého zubaře a zubní péči 50 procent z pacientů, kteří vyhledávají ošetření na zubních pohotovostech.

Kritická situace je v tomto ohledu ve většině regionů České republiky, které trpí nedostatkem stomatologů a zubních pohotovostí a čím dál vyššími cenami jednotlivých stomatologických výkonů, které si už ze svých příjmů ani úspor nemohou statisíce občanů dovolit platit.

Systém preventivní zubní péče o děti se také rozpadl. Důsledkem jsou mimo jiné katastrofální dopady této situace na zdravotní stav velké části naší populace. Například lidé z Moravskoslezského kraje, kde je situace nejhorší, jsou nuceni dojíždět na ošetření zubů do sousedního Polska.

Fialova vláda a resortní ministr Vlastimil Válek z TOP 09, který tady za mnou sedí, tuto situaci trestuhodně ignorují. Jde rovněž o dlouhodobé selhání státu a všech vládních reprezentací, které nebyly schopny zajistit finančně i fyzicky dostupnou stomatologickou péči pro všechny občany České republiky po celém území republiky. Řešením je komplexní změna koncepce zdravotnictví vládou, na které je hnutí SPD připraveno se podílet svými odborníky. Samozřejmě, o návrzích řešení už jsem mluvil vícekrát, máme je připravené k diskusi, takže kdyby se vláda konečně rozhoupala, tak se rádi těch jednání budeme účastnit.

Takže navrhuji jako druhý mimořádný bod dnešní schůze Sněmovny bod Řešení nedostupnosti stomatologické péče. Doufám, když je tady pan ministr zdravotnictví Válek, ale už jsem takhle doufal minule a stejně jste ty body zamítli, že by se k tomu mohl prostě nějakým způsobem konečně vyjádřit, co tedy navrhuje. Nenavrhujete nic a situace se zhoršuje a naši občané jsou z toho úplně zoufalí.

Dále bych chtěl hovořit o dalším problému nebo o další aktuální situaci, kdy bylo už včera oficiálně zveřejněno a už o tom psala i mainstreamová média a přesně došlo k tomu, před čím jsem varoval a na co jsem upozorňoval, že v přepočtu na počet obyvatel, tedy v přepočtu na hlavu, má Česká republika nejvíce migrantů v Evropské unii. Česká republika přijala nejvíce migrantů v Evropské unii v přepočtu na hlavu.

To znamená, Fialova vláda, Fialova proimigrační vláda - vy jste u vlády dva roky, ale zničili jste v České republice, co se dá. Zničili jste Českou republiku sociálně, ekonomicky, samozřejmě stoupá kriminalita. Teď jsem zaslechl nějaké vyjádření; no, ne nějaké. Ministr vnitra a první vicepremiér Fialovy vládní pětikoalice Vít Rakušan řekl uplynulý víkend, v pátek to bylo myslím, uplynulý víkend řekl na besedě, kterou uspořádal speciálně pro Ukrajince, pouze ukrajinskou besedu udělal, tak řekl větu, cituji - a ocitoval to i web Novinky - že Ukrajinci se chovají lépe než Češi. Znovu to zopakuji. Vít Rakušan řekl veřejně na besedě: Ukrajinci se chovají lépe než Češi. Takže urazil Vít Rakušan, hnutí STAN a Fialova vládní pětikoalice urazila české občany. Urazila české občany. A vy asi nevíte, kdo vás platí. Takže já prostě nesouhlasím s tím, abyste takhle uráželi plošně české občany. To jeho vyjádření si na webu Novinky můžete všichni dohledat. Vít Rakušan, první vicepremiér, řekl v podstatě jménem Fialovy vlády, je to vicepremiér Fialovy vlády, řekl: Ukrajinci se chovají lépe než Češi. Takže urazil české občany plošně a já prostě jsem na straně českých občanů. Vy jste na straně Ukrajinců; ukrajinská vláda.

A to je samozřejmě problém a já bych rád tedy v této souvislosti navrhl bod, kde bych se rád zeptal vládních představitelů: Kolik migrantů chcete ještě do České republiky přijmout? Protože teď jich přichází podle včerejší informace - jenom Ukrajinců 1 300 týdně přijímáte. Jenom Ukrajinců přijímáte 1 300 týdně teď, přestože už teď podle statistik, a informovaly o tom například včera i Lidové noviny, tak Česká republika v přepočtu na obyvatele přijala do České republiky - dokonce máme tady nejvíce imigrantů, migrantů v celé EU v přepočtu na obyvatele. Občané jsou nespokojeni s tím, protože už se necítí často jako doma. Hlavně v Praze je to problém, protože sem se samozřejmě koncentrují ti lidi. A navíc je problém to, a opět je to včerejší informace, že statisíce mužů v produktivním věku, kteří by měli narukovat do ukrajinské armády a bojovat tam, tak jsou tady vlastně v České republice a v jiných zemích a nechtějí bojovat na Ukrajinu. Takže vy posíláte desítky miliard Ukrajincům a Ukrajině a zároveň vlastně nezajistíte, aby Ukrajinci šli bojovat tedy na tu Ukrajinu. Oni se tady ještě schovávají. Takže buď tedy nechtějí bojovat a tím pádem je to vyřešeno, ale vy z nás přestaňte dělat tady nějakou onuci, z českých občanů a urážet české občany. Přestaňte říkat, že Ukrajinci nebo kdokoliv jiný jsou lepší než Češi. To je prostě urážka úplně skutečná. Vy prostě dehonestujete české občany.

Jsme v České republice a je potřeba o tom prostě mluvit. A není to, že by někdo měl něco proti Ukrajincům. Všude jsou různí lidé, to neříkám. Ale my jsme v České republice, že jo, a dneska tady 11 procent lidí žijících v České republice už jsou cizí státní příslušníci, z toho cca sedm, osm procent jsou Ukrajinci. A samozřejmě ten problém je velký i z hlediska podsekávání mezd pro naše občany. Samozřejmě i na pozice, na které lze zaměstnat českého občana a mají čeští občané zájem, tak samozřejmě jsou zaměstnáváni levnější Ukrajinci. Podsekává to mzdy, mzdy českých občanů potom nestoupají, už nemluvě o tom, že klesají reálné mzdy. Ostatně to už jsme říkali, že i podle oficiální statistiky Evropského statistického úřadu Česká republika má největší pokles reálných mezd vůbec v zemích Evropské unie. Takže to jste úplně přivedli naši republiku na dno, ale o tom ještě budu mluvit.

Takže samozřejmě tohleto je problém a já bych chtěl navrhnout jako třetí mimořádný bod - a název bude jednoduchý - Kolik chce ještě přijmout Fialova vláda dalších Ukrajinců? Protože, já se tady na to opakovaně ptám už, ale vy to nechcete pořád říct. A teď se dovídáme úplně děsivá čísla. Takže to je bod číslo tři.

Bod číslo čtyři mimořádný, který bych chtěl navrhnout, ten má název Občané za Fialovy vlády zchudli nejvíce, nejvíce ze všech zemí OECD. Což všichni víme, co je to OECD, je to Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která sdružuje 38 ekonomicky rozvinutých států světa. To znamená, my jsme i z těch vyspělejších zemí - výsledek Fialova vládnutí, dvouletého vládnutí Fialovy vládní pětikoalice je, že jsme zchudli nejvíce, občané naši zchudli nejvíce ze zemí, dokonce i z těch vyspělých zemí, z těch vyspělejších zemí. V České republice je nejvyšší energetická inflace v EU. Česká republika je v recesi. Padá průmysl. Lidé vládě rekordně nevěří a dopady vysoké inflace pociťuje 85 procent občanů. Podle průzkumu agentury Ipsos pro společnost Generali Investments pociťuje v současnosti dopady vysoké inflace 85 procent českých občanů. Na 44 procent z nich potom již dopadly změny obsažené v takzvaném vládním konsolidačním balíčku, který není ničím jiným než plošnou daňovou reformou ve formě zvýšení všech přímých i nepřímých daních a povinných pojistných odvodů. Výsledky tohoto průzkumu také ukázaly, že čeští občané budou muset i v letošním roce výrazně šetřit na potravinách, s čímž počítá více než 57 procent respondentů a 62 procent občanů je potom nuceno snižovat spotřebu energie a vody. Premiér Petr Fiala z ODS a celá vláda tuto situaci neomluvitelně zlehčují nesmyslnými tvrzeními o úspěšném boji s inflací a o konci zdražování. Přitom například ceny všech nákladů a služeb spojených s bydlením rostly dle oficiálních statistických dat z letošního ledna meziročně i meziměsíčně dvouciferným tempem. Naši občané za Fialovy vlády zchudli nejvíce ze zemí OECD. Jak jsem už uvedl, máme nejvyšší energetickou inflaci v EU, jsme v recesi, padá průmysl a vládě skoro nikdo nevěří. No, tak plně Fialově vládě věří podle průzkumu Akademie věd pouze 3 procenta občanů. Takže to je samozřejmě na okamžitou demisi, ale vy se tam držíte opravdu jak klíšťata.

Nekompetentní rozpočtová hospodářská politika Fialovy vlády vede pouze k úpadku české ekonomiky a ke ztrátě důvěry občanů v budoucnost. Fialova vládní pětikoalice, která toto zavinila, musí skončit. Čeští občané se kvůli Fialově vládě mají hůře než před rokem a naše země je dlouhodobě nejhorší téměř ve všech ekonomických statistikách členských států Evropské unie. Například máme mimo jiné největší pokles reálných mezd ze všech zemí OECD. Tyto skutečnosti odráží i aktuální průzkum společnosti Ipsos s názvem Jak se žije v Česku pro web Seznam, podle kterého je na tom více než 38 procent českých občanů finančně hůře než před rokem. Z pohledu věku uvádějí největší zhoršení své finanční situace lidé ve věku 50 až 59 let. Mnohem hůře než před rokem vnímají svoji finanční a životní situaci i domácnosti s nižšími měsíční příjmy, to znamená do 40 tisíc korun čistého. Zhruba 15 procent českých domácností žije dle tohoto průzkumu takzvaně na hraně, tedy tak, že co vydělají, to utratí a nemohou si vytvářet žádné finanční rezervy, přestože v mnoha případech celoživotně poctivě pracují nebo v případě seniorů pracovali. Všechny tyto údaje jsou tragickou vizitkou neschopné Fialovy vlády a jejího působení v ekonomické a sociální oblasti. Fialova vláda vyměnila podporu našich občanů za podporu Ukrajiny a Ukrajinců, anebo nakupuje předražené americké letouny F-35, které nepotřebujeme a nikdo je po nás nakoupit nepožaduje.

Jenom tyto dvě položky nás přitom v této fázi budou stát astronomických 265 miliard korun. to hnutí SPD jednoznačně odmítá. Pro SPD jsou čeští občané a Česká republika na prvním místě. Navíc se premiér Fiala úplně zesměšnil i v moha dalších věcech, kdy se naprosto neoprávněně chlubí úspěšným vládním bojem proti inflaci a nepravdivě hovoří o konci zdražování. Meziroční inflace dosáhla dle dat Českého statistického úřadu v lednu hodnoty 2,3 %. Premiér Fiala se v reakci na to naprosto neoprávněně chlubí úspěšným vládním bojem proti inflaci a nepravdivě hovoří o konci zdražování. Obojí je v příkrém rozporu s realitou a premiér Fiala vědomě lže. Nižší tempo růstu inflace není zásluhou vlády pětikoalice, ale důsledkem úrokové měnové a kurzové politiky České národní banky a skutečnosti, že se míra růstu inflace nyní vypočítává z výrazně vyšší cenové základny než před rokem. Naopak spousta věcí a služeb podle zjištění Českého statistického úřadu z roku na rok zdražila a koruna prudce oslabila. Jenom namátkou za poslední rok zdražily energie o 13,3 %, vodné a stočné zdražilo o 10,9 %, ovoce a zelenina zdražily o 13,3% a pivo zdražilo o 4 %. I proto musí být tato nekompetentní vláda co nejdříve vystřídána vládou opírající se o skutečné experty hájící základní národní zájmy České republiky. Jak jsem již opakovaně říkal, hnutí SPD je připraveno se na této vládě se svými odborníky podílet.

Samozřejmě bych chtěl ještě závěrem zmínit, ale to bude téma až zítra, ale je potřeba samozřejmě mluvit také o tom migračním paktu EU. Zítra na to bude mimořádná opoziční schůze, ale skutečně bych rád, aby vláda a některá média přestala lhát, protože já když jsem viděl ty titulky provládních médií, že Fialova vláda prý nepodpořila migrační pakt EU, a oni se přitom alibisticky zdrželi. Tzn., titulek by měl být: Fialova vláda nehlasovala proti migračnímu paktu. Jak nepodpořila? To je prostě úplně neuvěřitelný. Tzn., já bych chtěl požádat některé novináře a některá média, aby už přestali takhle úplně, řekl bych až okatě prostě hájit vládní koalici Fialovu. Samozřejmě občané to viděli a občané vědí, jak se hlasovalo. Ale zdržet se při hlasování o povinných kvótách a o povinné solidaritě pro přijímání afrických a islámských migrantů do České republiky, to není nepodpořila, to je alibisticky se zdržet, a Fialova vláda umožnila to, že byl přijat migrační pakt EU na evropské úrovni. Tak to přece bylo, to je přece pravda. Když se hlasovalo o migračním paktu postupně, protože to jednání probíhalo od loňského června, tak Poláci a Maďaři hlasovali proti. Hlasovali prostě proti. Fialova vláda hlasovala pro, a to si všichni pamatujeme, pro migrační pakt. A to je při tom předposledním hlasování, protože pak se to bude jenom formálně teď už schvalovat v Evropském parlamentu, kde mají ale proimigrační strany většinu, proimigrační frakce, takže to je už jenom formalita, tak Fialova vláda se zbaběle a alibisticky při hlasování zdržela a vláda pětikoalice tak opět zradila zájmy českých občanů. Vlastizrádně jednáte, protože i podle všech dosavadních průzkumů většina českých občanů tady nechce žádné africké a islámské migranty. Takže vy jste zase podrazili české občany, hlasovali jste proti České republice, Fialova vládní pětikoalice, a takto je potřeba o tom pravdivě informovat. Ale jak jsem říkal, mimořádná schůze ohledně migračního paktu, opoziční mimořádná schůze na toto téma je zítra, takže já se k tomu, samozřejmě to ještě obsáhleji rozeberu.

Děkuji za pozornost.

