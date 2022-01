Okamura (SPD): Ivan Bartoš by měl přestat podvádět lidi

reklama

Já bych navrhl některé další body pro projednání na schůzi Sněmovny, protože já bych rád využil toho, že je tady pan Bartoš, ministr pro místní rozvoj a zároveň pan premiér Petr Fiala, že tady je za mnou, ten teď odchází.

A předseda Pirátů Ivan Bartoš si nedá říct a nadále natvrdo podvádí voliče a v rozporu s kodexem Pirátů kumuluje dokonce tři funkce najednou. Je poslancem, ministrem a místopředsedou vlády. Přitom Piráti mají jasně v jejich kodexu, Piráti mají jasně v jejich kodexu, který slíbili občanům dodržovat, zakázanou kumulaci funkci člena vlády a poslance. A teď bylo dobré, že právě ze strany poslanců vládní koalice se ozýval smích. Asi je to pohrdání těmito předvolebními sliby.

Takže Ivan Bartoš by měl podle našeho názoru okamžitě položit funkci poslance nebo ministra a místopředsedy vlády a přestat podvádět lidi. Ivan Bartoš to ale v rozporu s předvolebními sliby udělat nechce, protože se Pirátům zalíbily funkce a teplá korýtka a sosají z veřejných peněz plnými doušky. Takže já bych chtěl tady vyzvat - a pan ministr Ivan Bartoš, předseda Pirátů za mnou sedí, aby prostě vysvětlil, proč v rozporu s kodexem Pirátů, který slíbili voličům, kumuluje tři funkce. Pane ministře, (Hovoří směrem k ministrovi Bartošovi.), kumulujete funkci místopředsedy vlády, ministra a poslance. Váš poslanec... kdybyste se náhodou vymlouval, a chtěl jste na ten mikrofon jít, tak váš poslanec Michálek k tomu přistoupil a potvrdil správnost míst a nechtěl kumulovat. Ale vy kumulujete. Prostě čím víc funkcí, tím lépe. Porušil jste všechno, co jste slíbili vy vašim voličům.

Takže my jako první bod bychom dali bod s názvem Kumulace funkcí Ivana Bartoše, aby to mohl vysvětlit. Protože my už jsme se na to ptali vícerokrát a vy to prostě... A co vysvětlit? Vy byste měl prostě z jedné s těch funkcí odstoupit, buď z vládní funkce a zůstat jenom poslancem, nebo být jenom poslancem a zůstat ve vládní funkci. Problém je samozřejmě ten, protože Piráti hrají ve vládě páté kolo od vozu a jejich hlasy nejsou potřeba pro vládní většinu - jenom připomenu, že vláda má 108 poslanců a Piráti mají 4 poslance, proto vaše hlasy nejsou potřeba - tak se bojíte, že v okamžiku, kdy budou vládní problémy eskalovat, a ony už postupně eskalují a důvěra vládě, jak víme, klesá. Už tady byl i první veřejný průzkum, bylo to na tn.cz, což je televize Nova, kdy vládě poklesla důvěra na 26 %, vzorek byl 16 000 nebo 18 000 lidí a lidé na to, jestli věří vládě, odpověděli pouze 26 %, že jí věří, takže to je rekordní pokles. A samozřejmě ta nervozita bude stoupat. Takže pan ministr Bartoš moc dobře ví, proč se drží těchto několika korýtek, jak může, protože samozřejmě Piráti mohou být jednou z prvních obětí a jedni z prvních, na které ukáže vláda, že můžou za ty problémy. A tím pádem by se ocitl bez práce, protože kdyby přišel o pozici ministra, tak samozřejmě už by pak nebyl ani poslanec a musel by si jít hledat práci. A to je ten důvod. To je ten důvod, že na rozdíl od běžných lidí, kteří jsou běžně zvyklí si hledat práci a je to pro ně normální, tak Piráti, pan předseda a ministr Ivan Bartoš nechce, bojí se toho.

To znamená, já bych rád tedy probral tuto záležitost. A i kdyby tady pan ministr Ivan Bartoš citoval, jak je to správně, tak jste ale v rozporu s vaším poslancem Michálkem, který naopak veřejně potvrdil, že to správně není, že se kumulovat funkce nemá podle pirátského kodexu a podle dalších vašich významných členů Pirátské strany. Takže o to jde, abychom tady probrali tu kumulaci funkcí, kterou předvádí dokonce předseda Pirátů. A je tady řada poslanců, kteří jsou starosty, kteří jsou poslanci a podobně. Ale na rozdíl od vás, a to je ta pointa, vy jste měli v předvolebním kodexu, že nebudete kumulovat funkce členů vlády a poslance. O to tady jde. Takže nemá smysl teď tady ani ukazovat na ostatní, kdyby se měl náhodou chuť tady pan ministr Bartoš vymlouvat. Je to o vás a o vašem konkrétním předvolebním slibu, co se týče vašeho kodexu. To je bod číslo jedna.

Druhá věc, kterou je potřeba probrat, je netransparentní financování hnutí STAN. A já vám řeknu proč. Protože ten problém přeci nekončí. Pan předseda hnutí STAN Vít Rakušan a ministr vnitra se rozhodl po obrovském mediálním tlaku, který tady vytvořilo mimochodem svoláním mimořádné schůze i SPD, a po velkém tlaku veřejnosti i mediálním tlaku, že vrátí část peněz, pouze část a menší část peněz, od sponzorů z firem, které mají propojení na daňové ráje na Kypru, ale jsou tam i firmy propojené do Lucemburska a tak dále. A myslí si, že tím tu kauzu ukončil. Ale ta kauza není ukončena. Ta kauza pokračuje, protože stále není zodpovězeno na základní dvě otázky, kdo jsou koncoví majitelé firem, které sponzorovaly volební kampaň hnutí STAN a Pirátů, a jsme zpátky u této koalice - STAN a Piráti, kdo jsou všichni ti koncoví majitelé. Protože jak vyplývá z mého vystoupení před 14 dny na mimořádné schůzi, tak nejsou známi všichni koncoví majitelé, ty fyzické osoby, které vlastní ty firmy, vlastní řetězce těch firem a ty firmy, které sponzorovaly hnutí STAN. A druhá otázka není zodpovězena, z jakých peněz, přesně z jakých aktivit ty peníze pocházejí. To znamená kdo a z jakých peněz, z jakých aktivit sponzoroval hnutí STAN, potažmo kampaň Pirátů samozřejmě, protože ta kampaň byla společná.

A teď se zpětně vracím k Pirátům, že se už ani nedivím, že se korýtka zalíbila. Ale přeci oni by se měli ptát svého koaličního partnera. Oni se zeptali jakoby formálně. A teď už jim to stačí, že se část daru vrátila. Přitom v médiích bylo, že z firem propojených na daňový ráj na Kypru, včetně firem kolem pana Věslava Michalíka, šlo Pirátům a STAN přes 20 milionů korun. Přes 20 milionů korun! Ne 3 miliony korun. To byla až ta poslední kauza. Ale předtím firmy kolem pana Věslava Michalíka, který je náměstkem středočeské hejtmanky taky za STAN a byl vaším nominantem na ministra průmyslu, tak tady přeci v médiích proběhlo, a pamatuji si na to, že dal STANu přes 20 milionů korun přes různé firmy. A pak se přiznal, že je to ze solárního byznysu, resp. mimo jiné že podniká v solárním byznysu. Takže tady je opravdu velmi důležité vědět, z jakých peněz pocházejí a z jakých aktivit pocházejí sponzorské dary pro hnutí STAN. I když malý zlomek jste teď vrátili a myslíte si, že je to hotové. Protože jelikož hnutí STAN a Piráti, ta koalice, jsou ve vládě, tak přeci je jasné, že potom veřejnost by ráda věděla, komu jdete na ruku, čí zájmy budete prosazovat, protože ten, kdo vás sponzoruje, samozřejmě bude chtít nějaké výhody.

to už víme, protože když se tady v červnu hlasovalo o ponížení plateb solárním baronům, tak tady pro to hlasovaly jediné dvě strany. Byli to poslanci ANO a SPD. A našimi hlasy se prohlasovalo, a byli tam ještě dva poslanci jiných stran, dva nebo tři, proto to těsně prošlo, ale nejsou to strany, které jsou teď ve Sněmovně. A celá tahle nová vládní pětikoalice tady hlasovala proti. Celá vládní pětikoalice, která je dnes ve vládě, to znamená vláda Petra Fialy hlasovala proti ponížení plateb solárním baronům. Samozřejmě teď po volbách už začalo být jasné, odkud vítr vane. Proto samozřejmě nová vládní pětikoalice byla proti loni v červnu, když tady ten zákon byl. A i díky hlasům SPD se dostane do rozpočtu více peněz. Ponížily se aspoň o něco platby solárním baronům. Protože pak se zjistilo, že samozřejmě sponzorem hnutí STAN jsou lidé napojení na solární byznys.

Takže to je potřeba vědět, odkud ty peníze jsou, z jakých aktivit konkrétně a kdo jsou koncoví majitelé těch firem, konkrétní fyzické osoby. To je bod dvě, který bych chtěl navrhnout. A tomu bodu bych dal název Netransparentní financování hnutí STAN, resp. vysvětlení, chceme vysvětlit, takže Vysvětlení netransparentního financování hnutí STAN.

A tady se přesně ukáže, jak k tomu přistupuje vládní koalice. Protože jestli tady chcete vysvětlit ty věci a chcete říci, jak to ve skutečnosti je, tak ty body schválíme teď, budeme o nich diskutovat a uděláme usnesení. Například v případě bodu jedna, kdy předseda Pirátů Ivan Bartoš tady kumuluje tři funkce najednou v rozporu s kodexem Pirátů, tak my si představujeme usnesení: "Poslanecká sněmovna doporučuje předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi, aby rezignoval na funkci poslance, nebo ministra a místopředsedy vlády a přestal podvádět lidi."

A nebo je tady taky možnost druhého usnesení, že Poslanecká sněmovna vyzývá premiéra Petra Fialu, aby navrhl odvolání Ivana Bartošek z funkce ministra a místopředsedy vlády. To si myslím, že jsou ta usnesení, která jsou adekvátní k tomu vzhledem k tomu kodexu Pirátů. Já vůbec nechápu, proč si ministr a předseda Pirátů Ivan Bartoš odsedává najednou, aby nebyl v záběru televizních kamer. Jo, tak už jdete zpátky, tak to je dobře. Ono se to tady stává trošku takovým zvykem, že. Stejně on ten záběr je tady, víte? (Otáčí se.) (Ministr Bartoš mimo mikrofon: Tady sedí premiér.) Takže ono je dobré vidět ty reakce taky, jo, protože, pane ministře, vás můžu oslovovat přímo, podle jednacího řádu, i mně to není... já bych se tady o tom nechtěl bavit, ale my jsme se vás na ten dotaz už ptali několikrát.

A já si vzpomínám na Piráty v minulém volebním období, jak vy jste tady chodili neustále peskovat ostatní, tedy ne nás, protože... nebo i nás jste se snažili, ale tak to jako nezabralo. To u volebního výsledku vidíme, že máme pětkrát víc poslanců než vy, ale přesto máte místopředsedu Sněmovny se čtyřmi poslanci, například, ale chtěl jsem říct, že vy jste tady neustále peskovali ostatní, jak mají být transparentní, jak mají všechno dodržovat a jak mají všechno dělat a podobně. A teď jste ve vládě a nemůžu se od vás stejně jako vy jste pořád na někoho podávali interpelace a pořád jste říkali, jak vám neodpovídá, tak já už jsem se ptal několikrát a vy tu odpověď na tyto otázky, co se týče (?), nechcete dát. Proto to tady říkáme.

Takže toto jsou samozřejmě tyto dva body. Já tedy za sebe musím říct, že vůbec celkově mně velmi už začíná vadit to působení této nové vládní pětikoalice, jako že jsme v souladu s demokratickými principy. Tady prostě je 108, máte tady většinu. Ale vždyť už je skoro čtyři měsíce po volbách a vy jste doteď nenavrhli ani jeden, v podstatě v principu ani jeden zákon, který by zvýšil většímu množství občanů životy. No, ani jeden. Já nestačím zírat, že vy, kteří jste říkali, že jste rok připraveni vládnout jak personálně a programově, tak tady není ani jeden zákon, který jsme tady projednali, ani jeden zákon, který jsme tady projednali, přestože máte většinu, který by odešel z této Poslanecké sněmovny, který by přinášel lidem, většímu množství lidí plošněji více peněz, bezpečí nebo spravedlnosti. Tyto tři body, které prosazuje SPD. Pro slušné lidi více peněz, bezpečí, spravedlnosti.

Je to přesně naopak. Vy tady trávíte v podstatě desítky až stovky hodin času. Já vám řeknu, jaké návrhy jste zatím předložili. Předložili jste korespondenční volbu, která se vůbec netýká drtivé většiny občanů České republiky, co se týče toho aktu samotného. Ano, pak se týká samozřejmě ovšem všech občanů České republiky, protože je možnost manipulovat volby, v prvé řadě prezidentské. To je ostatně v tom zákonu přímo napsáno, že to chcete na prezidentské volby.

To znamená, vy přijdete s korespondenčními volbami, pak přijdete s pandemickým zákonem. Celá vládní koalice, těchto pět stran - ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN - přišly s takzvaným pandemickým zákonem. To znamená, s omezováním ústavních svobod a práv občanů. Takže tady není žádný návrh nějaký, třeba něco ohledně důchodů, není tady žádný návrh z vládní koalice ohledně třeba zvýšení příspěvků na péči pro invalidy. Není tady žádný návrh, který by řešil například ty statisíce lidí, co mají problémy s exekucemi.

Není tady žádný návrh, který by například řešil podporu živnostníků. Není tady žádný návrh, který by řešil větší bezpečnost občanů. Není tady žádný návrh, který by podpořil například pracující rodiny s dětmi. Ani jeden návrh tato pětikoalice, která má většinu, Fialova vláda, není schopna tady do Sněmovny předložit. Respektive předložit - ani jeden tady projednat a prosadit. Nic jsme tady neviděli. Nic jsme tady neviděli a teď budou říkat - my jsme chvilku ve vládě. No, to není pravda. Kdybyste ty zákony měli připravené, tak už jste měli v prosinci většinu, kdyby (se?) tam nastrkaly - jako SPD už předložilo 21 zákonů - tak už to tady dávno mohlo být projednáno. Takže to není pravda.

Vy ty zákony prostě připravené nemáte, u vás ve vládní koalici je to chaos na chaos. Ztrácíte čas a občané s vámi ztrácí čas tím, že se jenom hádáte, přehadujete se, Piráti vyzývají STAN - verbálně tedy jenom, o tom už jsem hovořil - k tomu, aby vysvětlili financování, jo, teď zase už k tomu nevyzývají, přestože to financování není vysvětleno, prostě přehadujete se.

Pan Farský. Poslanec Jan Farský ze STAN podvedl voliče, celý STAN podvedl voliče, protože moc dobře všichni věděli, jak Vít Rakušan, a přiznali to, dokonce i premiér Petr Fiala to věděl a další exponenti, hnutí STAN, pan Gazdík, dneska ministr školství, už před volbami věděli, že pan Farský má odjet na osm měsíců do USA. Přesto to neřekli a v rozporu s koaliční smlouvou Pirátů a STAN, která byla před volbami, tak v rozporu s tou koaliční smlouvou, kterou slíbili voličů, tak podvedli voliče a pan Farský pořád je poslancem. A včera se dočítáme - už měl rezignovat dávno, měl rezignovat už před několika týdny, pak se o tom mluvilo před 14 dny, pak před týdnem a teď se dozvídáme, že má přiletět v polovině února.

On jako nemá na letenku, aby přiletěl na tuto schůzi? A buď má být tedy v práci, vždyť je to poslanec Jan Farský za STAN, tak proč tady tento týden není v práci? Proč se nevěnuje poslaneckým povinnostem tady tento týden? Je tady o jednoho poslance vládní koalice méně, protože podvedl voliče a nesložil stále funkci poslance. Já znovu říkám, on si neumí koupit letenku, aby tady byl na této schůzi? Nebo proč mu to STAN tedy nezaplatí?

To znamená, tady prostě i na této schůzi teď v tomto okamžiku je tady vládní poslanec, respektive tady není, který tady má být a zneužívá tu pozici v rozporu s předvolebními sliby. Takže prý máme čekat, prý máme čekat. Prý máme čekat do poloviny února. Paní poslankyně tady na mě houkala z vládní koalice, kde je Andrej Babiš, ale to jste si spletla, my jsme SPD. My nemáme s Andrejem Babišem vůbec nic společného. Já vím, že jste nová, ale bylo by dobré odlišovat, že já jsem předseda SPD. Ale tak ono možná k té orientaci ještě dojde později.

Takže to jsou otázky, které je potřeba směřovat na někoho úplně jiného a úplně jinou stranu. A neodvádějme pozornost. Teď já mluvím o Janu Farském. Takže jestli chcete poukazovat, vážená paní poslankyně, na někoho jiného, tak podle jednacího řádu se hovoří na mikrofon, tak máte prostor, nechci vás tady hlásit u předsedajícího, že se hlásíte, ale to můžete si sdělit kdykoliv tady, že jo. Ale já teď mluvím o jiném tématu. Já nevím, jestli tady někdo je nebo není, ale teď mluvím o panu Farském, který tady prokazatelně není mandátem, tedy respektive je tady mandátem, ale už ho měl dávno složit. To znamená, to je přeci něco jiného.

Takže tohle je také záležitost, která mi připadá, že je úplně skandální a už se to zase táhne. A hlavně mě to překvapuje u Pirátů, protože Piráti, kteří si hráli na ty transparentní, ale víme, že už si dohráli na ně, o tom už jsem hovořil, to už je dávno pryč, to už vidí i veřejnost, jo, že je to blamáž. Ale opět, oni by měli přece sami vyzývat svého koaličního partnera, kterým je hnutí STAN, aby toho nechali, nebo z té koalice by měli Piráti odstoupit v tom případě. V tom případě by Piráti měli z té koalice odstoupit a ukázat, že jim nejde o korýtka, ukázat, že jim nejde o nějaké teplé trafiky, ale že skutečně chtěli být nějakou změnou, což nejsou, to víme, ale měli by z té vlády tím pádem odstoupit. To by bylo férové řešení, a nebo vyzvat k tomu odstoupení toho jejich koaličního partnera, což je hnutí STAN.

Co se týče dalšího tématu, které jsem chtěl zmínit, tak je to bezesporu téma Ukrajina. A to si myslím, že by bylo vhodné, abychom to projednali jako třetí bod. Já se omlouvám, protože já tady mám různé poznámky, takže já si to jenom tady vyjedu malinko. Už to mám.

A jde o to, že vláda rozhodla včera o vyslání, o daru munice na Ukrajinu. A zároveň, což samozřejmě z našeho pohledu vláda Petra Fialy se snaží vtáhnout Českou republiku do války Ukrajiny a NATO proti Rusku. A hnutí SPD odmítá stupňování napětí a účast České republiky na tomto konfliktu. Hnutí SPD není ani proruské, nejsme prokremelští, nejsme ani prowashingtonští, ani probruselští, to jsou takové ty řeči, to jsou takové zástupné argumenty, že tady hájíme zájmy někoho z východu. Ale hnutí SPD nemělo ani halíř, není ani financováno někde z Ruska. To jsou ty lži a nesmysly těch politických podvodníků, kteří nemají žádné argumenty, kteří se snaží odvést pozornost od financování STANu a dalších politických stran. Ale prostě my nechceme, aby Česká republika byla ve válce. To je jednoduché. My nechceme válku, my nechceme, aby Česká republika byla zatažená do války, do které nás zatahuje ministr zahraničí Jan Lipavský a do které nás zatahuje ministryně obrany Jana Černochová.

No a teď to její vyjádření ještě eskalovalo dalším způsobem, kdy ministryně obrany Černochová, a to je tedy opravdu už úplně skandální, nevyloučila, že vláda vyšle české vojáky na Ukrajinu. No, to si snad dělá legraci! To si snad vláda Petra Fialy dělá legraci. Normálně nás otevřeně zatáhnou do konfliktu, do války na Ukrajině? Hnutí SPD odmítá, aby se Česká republika ocitla kvůli vládě pětikoalice, kvůli vládě Petra Fialy ve válce proti Rusku. A to není, doufám, že každému je jasné, že není žádný důvod toho, jestli někdo má Rusko rád nebo nemá. Přeci to může chtít jenom blázen - zatáhnout nás do války.

A já to upřesním, co řekla ministryně obrana Jana Černochová. Ona totiž řekla, že pokud by ze strany Ukrajiny přišla žádost o vyslání českých vojáků, vláda by ji zvážila a brala by ji velmi vážně. To snad není vůbec možné! Já bych rád upozornil, že Ukrajina navíc ani není členem NATO, takže my vůči ní nemáme ani žádné závazky. A hnutí SPD odmítá, aby se Česká republika kvůli některým kolaborantským, a už to musím říct, vládním představitelům dostala do války proti Rusku. A to je jedno do války proti komu. Ale hlavně do války. A my odmítáme odnést náklady za imperiální politiku velmocí a za neschopnost ukrajinské vlády. A odmítáme i dodávání české munice ukrajinské armádě. (Hluk v jednacím sále přetrvává.)

Jako je to další věc, kterou jsem tady chtěl říci, a je to další důkaz toho, že vy nemáte vůbec žádný zákon, který by plošně nebo aspoň větším skupinám lidí zlepšoval životy a místo toho navrhujete pandemický zákon, k tomu se ještě dostanu, korespondenční volby, zatáhnout Českou republiku do války. No, vy jste se normálně zbláznili. To snad není možné vůbec, tahleta vláda Petra Fialy. To je úplně neuvěřitelná situace, co se tady děje. A opravdu bych byl rád, aby nás tady nikdo neobviňoval z nějaké prokremelské politiky.

Včera jsme k tomu natočili moc hezké video s naším poslancem Jaroslavem Baštou, který je tady největším odborníkem na tuto problematiku, a paní Jana Černochová by se trošku mohla učit, ministryně obrany, protože náš poslanec Jaroslav Bašta, poslanec SPD, je nejen signatářem Charty 77 a je jediným politickým vězněm v této Sněmovně, který byl za minulého režimu za názory ve vězení, ale je také bývalým českým velvyslancem na Ukrajině a také bývalým českých velvyslancem v Rusku. To znamená samozřejmě, jakékoliv obviňování z nějakých nesmyslů je úplně mimo mísu. To může říkat jenom ten, kdo se v tom právě odborně nevyzná, proto se snaží tady jenom osočovat. A my jsme k tomu natočili včera moc hezké video, taková opravdu kompletní analýza toho, proč se to na té Ukrajině stalo, co jsou ty důvody, jak to tam ve skutečnosti je, jaké jsou nové informace. Není to ani proruské, ani proamerické, je to velmi vyvážená analýza pro občany, co se tam vlastně děje. A z toho jasně vyplývá, že bychom se neměli nechat zatáhnout vojensky do tohoto konfliktu. Takže to je důležité si říci. Takže my ty informace máme perfektní v SPD a máme je samozřejmě dlouhodobě analyzované, protože máme v našich řadách skutečné odborníky, nikoliv nějaké politické válečné štváče, jako jsou v té vládní pětikoalici.

A tady bych rád také zdůraznil, že to, co předvádí ministryně obrany Jana Černochová, která na rozdíl od Německa, na rozdíl od Francie, od jiných demokratických zemí, které na Ukrajinu zbraně vyvážet v této době nechtějí, a chtějí si zachovat mezi Ukrajinou a Ruskou federací neutrální stanovisko a nepoškodit si vzájemně dobré vztahy, tak Česká republika tu situaci za každou cenu eskaluje. Česká republika - tato vláda - Česká republika ne. Takže tady se - jako typicky lidovci se pořád odvolávají na Německo, KDU-ČSL, no tak jasně. Jezdíte tam na ty srazy toho Sudetoněmeckého landsmanšaftu. (Nesouhlasné bušení do lavic v pravé části jednacího sálu.) Ostatně, ano je to pravda. Zase se podívejte, vždyť jsou to fotografie. Vy tady, pan poslanec, jehož jméno tedy neznám, omlouvám se, protože jste tady nový. To není něco, že bych to myslel špatně, tak se samozřejmě seznámíme určitě jako jmenovitě. Ale vždyť to přeci oni přiznali. A jsou to i veřejné fotografie. Vy se vůbec neorientujete. Já vím, že jste tady nový, tak se ještě neorientujete. Ale to je trošku chyba, když jste poslanec. Stačí si zadat Sudetoněmecký landsmanšaft do Googlu, já vám poradím, a zadejte tam Bělobrádek a Herman. A vyjede vám spousta fotografií s Berndem Posseltem, jak se účastní srazu Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Tak už teď kýváte, takže jsem rád, že jsme si to vysvětlili. Ale nechápu, proč jste předtím bouchal, tedy zřejmě souhlasně, do toho stolu, že souhlasíte. Jasně, jako.

Tak a teď ještě by bylo dobré si říci, že s Berndem Posseltem se fotil a spolupracoval s ním a možná ještě spolupracuje i premiér Petr Fiala. Takže, ale Bernd Posselt je přímo člověk, který je proti českým zájmům. To přeci víme. Je nepřátelský vůči České republice. A jak víme, tak lidé ze Sudetoněmeckého landsmanšaftu zpochybňují poválečné uspořádání České republiky a Benešovy dekrety.

Ale pojďme zpátky k tomu tématu. Mluvil jsem o Ukrajině a o tom, že chci navrhnout bod, třetí bod v pořadí, a to je bod, abychom tady - diskuse o vládních postojích k situaci na Ukrajině. Takže to je třetí bod, který bych chtěl navrhnout na dnešek. A tady bych rád řekl, že to, že ministryně obrany Jana Černochová z ODS a ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátů tady prosazují a vláda rozhoduje, rozhodla o tom, že bude vysílat vojenskou pomoc, tak to je prostě jasná podpora a eskalace hrozby válečného konfliktu v Evropě, do kterého hodlá Českou republiku tato vláda Petra Fialy zatáhnout. A musím říct, že tedy řada voličů mi ohledně toho píše. A zajímavé je, že jsou to často i dřívější, anebo minimálně nespokojení voliči ODS, protože od ODS čekali prostě, samozřejmě čekali marně, proto mi píšou, proto nám píšou, tak čekali jiný postoj. Čekali zdrženlivější postoj k této věci. Ale je vidět a znovu se to potvrzuje, že ODS je prostě tvrdě probruselská globalistická strana a tímto způsobem proto také postupuje. A vlastně ODS a vláda Petra Fialy hájí stanovisko, které v současnosti prosazuje Británie a Spojené státy, co se týče Ukrajiny. Ale je to jiné stanovisko, než prosazuje Francie a Německo mimo jiné. Ale to je také zajímavé si říct, na čí stranu se kdo přiklání v této situaci na Ukrajině. Protože samozřejmě středoevropskému Německu je jasné, že nechce být zataženo do válečného konfliktu, Francii je to jasné také. Ale prostě zcela hloupě a naivně a opravdu aktivisticky ministryně obrany Jana Černochová a ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátů se staví na stranu států v tomto konfliktu názorů, který v podstatě na té naší evropské pevnině, když to řeknu tedy trošku nadneseně z hlediska Británie, ani tady s námi nežijí, protože mají nějaký odstup určitý. A to samozřejmě Británii mám jinak rád.

Co se týče... Co se týče tohoto přístupu, tak prostě váleční štváči, Černochová, Lipavský, ve své ideologické zaujatosti prostě nás zatahují skutečně do hrozby války, válečného konfliktu. Českou republiku do toho zatahují.

A tady bych zmínil ještě jeden problém v souvislosti s Ukrajinou. Nevím, kdo z vás na Ukrajině byl, mnozí z vás asi ano. Já také jsem se tam byl podívat. Samozřejmě ta země na první pohled, kdo jede po ukrajinském venkově, já jsem byl na Zakarpatské Ukrajině na pozvání Rusínů, což je mimochodem také menšina, která tam nemůže mít školy, nemůžou používat oficiálně jazyk. Prostě toto je dnešní Ukrajina, toto je dnešní ukrajinská vláda, kterou podporuje Evropská unie, která šikanuje národnostní menšiny, ale to asi tady těm "demokratům" vyhovuje. Tam na první pohled vidíte, jak ta země je v dezolátním stavu. Je to země zkorumpovaná, je to země, která má... která má nedůvěryhodný, nedůvěryhodný systém ve smyslu té zkorumpovanosti a té nestability. To znamená, do takové země vyvážet vojenský materiál a účastnit se tam války, to já považuji za absolutní šílenost. A jak jsem říkal, tak země jako Francie a Německo jsou zdrženlivé a sledují situaci. Ale ta situace se samozřejmě každým dnem mění a posouvá, ale z tohoto pohledu ne.

Samozřejmě to, co bychom chtěli a občané očekávají, aby ministryně obrany Černochová a ministr zahraničí Lipavský občanům oznámili, jaké diplomatické a ekonomické důsledky pro Českou republiku budou následovat, protože ekonomové, ekonomové i renomovaní ekonomové, čeští ekonomové hovoří o tom, že v případě, že vznikne... že skutečně by vznikla válka na Ukrajině, tak skokově okamžitě vystoupá cena benzínu na čtyřicet pět korun za litr a v blízké fázi na padesát korun za litr. Takže dávám příklad toho, co bychom tady rádi slyšeli od paní Černochové, ministryně obrany, od ministra zahraničí Lipavského, od premiéra Petra Fialy. Oni se aktivisticky snaží zatáhnout Českou republiku do války na Ukrajině, do války proti Rusku. A znovu říkám: Já nejsem žádným obhájcem Ruska. V Rusku jsem byl naposledy v roce 1992 jednu noc na tranzitu na Šeremeťjevu cestou za svoji japonskou babičkou. Já s tím nemám vůbec nic společného, jo? To se tady vždycky někdo snaží lhát, jak nemají argumenty, ta pětikoalice, Kreml, Kreml, nemají žádný argument. SPD nemá s tím nic společného.

Asi mysleli na východ, jako do Japonska. No, to je ale zrovna země, se kterou bychom měli spolupracovat. A životní úroveň v Japonsku je opravdu jedna z nejvyšších na světě, prokazatelně. A to je naopak dobrý příklad, kam bychom měli směřovat z hlediska demokracie i z hlediska hospodářské vyspělosti. Takže na východ ano, ale určitě nechceme být tady v područí Ruska, ani Washingtonu, ani Bruselu, ani nechceme být součástí nějakého východního kremelského bloku a podobně. My chceme být Česká republika, my chceme suverénní samostatnou Českou republiku, my chceme, aby naši občané žili spokojeně a měli více bezpečí, peněz a spravedlnosti. Takže tyhle ty argumenty, tyhle ty lži, co vždycky říkají někteří, někteří politici z ostatních stran... Vidíte, to je dobrá příležitost na úvod volebního období, abych vás vyzval k tomu, abyste těch lží nechali, protože to bude jenom důvod toho, že nemáte argumenty.

Chtěl bych v této souvislosti ještě zdůraznit, že my v SPD zastáváme pozici v zahraniční politice, ale i ve Sněmovně, zastáváme pozici vzájemného dialogu, a odmítáme tento způsob stupňování napětí v této oblasti a zatahování České republiky do případného cizího konfliktu.

Ještě se vrátím k tomu, že vláda skutečně nenavrhla za celou dobu, co tady je, ještě bych rád zdůraznil, že jsme stále v rozpočtovém provizoriu. Zdůraznil bych rád, že jsme stále v rozpočtovém provizoriu. Ono je sice super, že vás média stále šetří, ale tohle se stát komukoliv jinému, tak už tady lidé budou... už budou žádat, jak ta média, tak mnozí komentátoři demisi celé vlády, a to jste tam pár dní, nebo pár týdnů, nebo vlastně skoro čtyři měsíce už máte tu většinu.

Vy jste tady celý rok minulý, já se na to pamatuji, já jsem tady byl, a jak víte, já mám jednu z nejvyšších docházek ve Sněmovně, takže já velice pečlivě naslouchám, co se tady děje a co kdo říkal. Vy jste říkali, že jste programově a personálně připraveni. Už jsem to dneska říkal ve svém vystoupení. A kdy tedy bude předložený státní rozpočet? Kdy? Vždyť je konec ledna. Vy jste ho měli předložit, ten státní rozpočet. Ten státní rozpočet jste měli předložit do prosince a už měl projít. Každá standardní vláda, která tu byla dosud, já se na to pamatuju, tak jsme třeba hlasovali o státním rozpočtu i mezi Vánocemi i mezi silvestrem. Ale vy ani po měs...Teď máme konec ledna, a vy jste doteď nebyli schopni předložit ani státní rozpočet. Vždyť to je takové fiasko, že to snad není vůbec možné. To znamená, my jsme v rozpočtovém provizoriu, zbrzdili jste finanční chod České republiky teď, když je krize a nejste schopni normálně předložit ani státní rozpočet pro letošní rok. Takže vy jste obelhali voliče. Vy jste vůbec nebyli připraveni na nic, žádný státní rozpočet tady není. Tady ve Sněmovně není, není nikde. Možná někde v papírech, někde na nějakém ministerstvu. Není tady k dispozici.

Ale pravda, to co už jste stačili udělat, na rozpočet čas nemáte, na to, abyste připravili zákony pro slušné lidi, také nemáte čas, ale na co jste měli čas, je, že jste vytvořili tři ministry navíc, z patnácti na osmnáct. Dokonce i ty historické lavice, které tady jsou, tak dokonce ani historicky s tím nikdo nepočítal, s tím, co předvede tato vláda Petra Fialy a dokonce ministři musí sedět ve dvou řadách. Dokonce ani naši předci s tím už nepočítali, tady s tím, že někdy přijde taková roztahovačná vláda, doslova roztahovačná, která už nejde ani roztáhnout do těch lavic určených pro vládu, takže tady například ministr pro legislativu Šalomoun, pamatuji si to jméno, tak ministr Šalomoun, protože jsme tady na sebe mluvili na některé z minulých schůzí, tak už sedí v druhé řadě, protože se nevejde, že těch korýtek už je tolik, že dokonce ani Sněmovna tomu není uzpůsobená. To je neuvěřitelná situace. Takže sami sobě jste přidali tři ministry, a teď, proč o tom mluvím. Protože tohle to už všichni víme.

Ale připomenu slib; připomenu to, co jste říkali hned po volbách, kdy se vás média ptala, zdali ti tři ministři budou nějaké náklady navíc na administrativě. A moc dobře si pamatuji, jak médii proběhlo, ne, to nebudou žádné peníze navíc. Pamatujeme si na to. To jste řekli. To řekli vrcholní zástupci vaší vládní pětikoalice. No a jaká je realita, což už taky proběhlo všemi médii? Vytváříte pro tyto tři nově zřízené funkce ministrů bez portfeje, protože je pětikoalice, tak aby všichni měli ministry, kteří jsou v každé straně... že je museli upíchnout, tak se vytvořilo 70 míst navíc, dokonce přes sedmdesát, 74 pracovních míst navíc pro ty sekretariáty těch ministrů za více než 40 milionů korun ročně. A to nepočítám samozřejmě ještě náklady na ty tři nové ministry. Takže to je prostě neuvěřitelné, jakým způsobem ta vaše vláda postupuje. A znovu zdůrazňuji: Pro lidi nic.

Ale zpátky k tomu rozpočtu. Zpátky k tomu rozpočtu. Myslím, že by bylo dobré, rád bych navrhl další bod, bod číslo 4, a to bod: Informace vlády o státním rozpočtu na rok 2022, protože... Tak, kdy to tedy předložíte? To je přece úplně neuvěřitelná situace. To jsem tady nikdy nezažil, to jsem tedy nezažil nikdy, nikdy jsem to tady nezažil, že nějaká vláda, nějaká pětikoalice říkala, že rok jsou připraveni vládnout, a teď, když jsou u vlády a mají většinu ve Sněmovně téměř čtyři měsíce, tak nepředloží ani ten státní rozpočet.***

To je šílený, to je šílený, opravdu! Ale proč o tom mluvím, ještě tu kombinaci, ještě abych to zasadil do kontextu. Takže vy sice nemáte připravený rozpočet, vykašlali jste se na to, obelhali jste lidi, obelhali jste je úplně v předvolební kampani, já jsem v těch předvolebních debatách byl s Petrem Fialou, s Andrejem Babišem, s Ivanem Bartošem. Prostě my, co jsme předsedové stran, tak jsem absolvoval značnou část těchto debat v přímých přenosech hlavních médií, takže já si přesně pamatuji, co tam bylo všechno možné řečeno. A ty sliby si taky pamatuju.

Takže vy jste na jednu stranu od 1. ledna okradli o již slíbené peníze hasiče, policisty, vojáky, pracovníky v sociálních službách jste okradli o již slíbené peníze, i pracovníky úřadů práce, pracovníky finančních úřadů a tak podobně a další potřebné profese, kterým ještě zrovna těmto dvěma pracovním skupinám, na pracovníky úřadů práce a finančních úřadů jste naopak ještě naložili další práci, jak víme. Ale zároveň jste nepředložili žádné úspory zbytných výdajů. A tady vidím ten problém. Hnutí SPD naopak stojí na straně hasičů, my podporujeme hasiče. Podporujeme vojáky. Hnutí SPD stojí za policisty, protože jak víme, tak policisté si nemohou přivydělat jiným způsobem ke svému platu. Ano, nějakou přednáškou na odborné téma, ale to se týká opravdu zlomku z nich, je jich 40 tisíc. Vojáků je cca 21 tisíc. A už se vracím na úvod, co jsem říkal. Vy na jednu stranu odmítáte snížit peníze solárním baronům, ano, protože je to projekt EU a vy jste servilní k EU na úkor českých občanů. Ano, je to tak. Takže vy jste si vybrali EU a solární barony na úkor policistů, hasičů a dalších. Ano, je to tak! Vy jste okradli o již slíbené peníze od 1. 1., to je jedno, že je slíbila předešlá vláda, ale vy jste to mohli udržet, anebo vy jste mohli předložit i státní rozpočet, kde by byly ponížené peníze například solárním baronům.

Je tady taky návrh zákona SPD; tady Lucie Šafránková ho zpracovala, na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, dobře úspora půl miliardy. Ten jste nám právě, strany vaší vládní koalice, konkrétně Piráti, ČSSD to bylo ještě k nim a poslanec Čižinský z KDU-ČSL, ten už tady není, zablokovali v minulém volebním období. Ale byli to hlavně Piráti, zablokovali návrh zákona SPD o ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Takže nepřizpůsobiví ano, solární baroni ano, ale policistům, vojákům, hasičům a dalším jste peníze vzali.

Já se nedivím třeba poslancům ODS, protože jejich asociální chování je samozřejmě dlouhodobě známé, to si pamatujeme všichni. A pamatujeme na tu vládu ODS a TOP 09, která tady byla před těmi osmi až dvanácti lety. Pamatujeme přeci na Kalouskův druhý důchodový pilíř, kdy se snažil vyvést ze zákona povinně peníze z kapes občanů do soukromých fondů. Ještě, že jsme to tady zrušili, protože pan Kalousek, když jsem se tady osobně ptal, jestli řekne, jestli je nějaká garance státu, co se stane, když ty penzijní fondy zkrachují, ty soukromé fondy, s penězi našich občanů, které by tam povinně museli platit - tak na to neuměl odpovědět a nedokázal říct, jaká je garance státu. A dozvěděli jsme se, že žádná! To je prostě tunel na veřejné peníze úplně neskutečný, co předváděla vláda ODS a TOP 09 - to děs! To už tady opravdu nechceme. To úplně poškodili; takovýhle megaprojekt, megavytunelovat peníze z kapes občanů zákonnou formou a ještě jim to (nesrozumitelné) posvětí. No, na jednu stranu je to v uvozovkách geniální - je to přesně to kalouskovské. Ale na druhou stranu pro občany je to úplná katastrofa.

Mimochodem - slyšel jsem a respektive už jste to potvrdili, že pan Miroslav Kalousek bude zastupovat vládní pětikoalici ve správní radě VZP. Tak to mi tedy připadá, že děláte kozla zahradníkem. A opravdu tam skutečně pouštíte kunu do kurníku. (Ohlas z levé části sálu.) A musím říci, že to je taky takové signifikantní. Že Miroslav Kalousek, který říkal, že odchází, tak já jsem si říkal: Na co ho bude mít vládní koalice schovaného? Určitě na nějakou aktivitu, kde je rozpočet v miliardách korun ročně! (Smích a potlesk z levé poloviny sálu.) No a je to tady! (Smích zleva.)

Takže pan Kalousek bude nově zastupovat vládu, zastupovat vládu ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny. No to je prostě otřesné úplně. A ještě to dělá tak fikaně, že je to jako vládní nominant, že to není ten sněmovní nominant. Aby to šlo hladce přes vaši vládní pětikoalici. Aby se to pokud možno tady nediskutovalo ve Sněmovně. Takže to není ten nominant za Sněmovnu, ale je to nominant za vládu. Takže ještě abyste to udělali hladce. Ale já o tom tady mluvím, mě neobalamutíte, já vím, jak to funguje, proč to děláte. Máte to promyšlené přesně tak, abyste se jakoby poschovávali před veřejností, ale my to sledujeme a budeme to sledovat. Takže pan Kalousek, pan Miroslav Kalousek bude zástupcem vládní pětikoalice ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny! To je potřeba si opakovat. A budeme to opakovat celé volební období. Celé volební období. A tady je to celkem jednoduché, protože to už nemusíme komentovat dál. Veřejnost si udělá obrázek o vládě Petra Fialy a vaší pětikoalici sama. Takže to jste nám samozřejmě usnadnili tuhletu záležitost.

Ale zpátky k tomu rozpočtu k tomu bodu, který já tady navrhuji. Tak samozřejmě, vy jste nepředložili státní rozpočet na rok 2022, protože ho prostě nemáte připravený. Obelhali jste voliče, média, veřejnost. Obelhali jste celou republiku. A ponížili jste peníze potřebným profesím. To, co jsem chtěl dodat, je, že se divím především poslancům za hnutí STAN, protože já jsem si dal práci a nechal jsem si připravit vlastně to, z jakých jste obcí, z jakých jste měst. Protože mě zaráží tahleta politika. A skutečně v řadách poslanců hnutí STAN je řada poslanců, kteří jsou za velmi malé obce. Jsou to obce 800 lidí, 600 lidí, 900 lidí. Neboli, když jdete po ulici na té malé vesnici, na té obci, tak vás skutečně ti lidé poznávají. A já se chci zeptat: Jak můžete jít proti hasičům? Jak můžete jít proti hasičům? A my to budeme tady opakovat celou dobu. Celou dobu až do komunálních voleb. Jak můžou jít současní poslanci z řad starostů za STAN proti hasičům? Já si myslím, že je to strašnej podraz! Protože já hasiče mám rád a vždycky jsem je podporoval. Když jsem vstoupil do politiky, tak to byl malý, v podstatě venkovský obvod, nebo malý, on má každý stejný počet obyvatel, ale měl jsem tam 84 měst a obcí a vyhrál jsem volby do Senátu na Zlínsku. A byla to opravdu spousta malých vesniček, byly to Otrokovice, Bojkovice, Uherský Brod, Brumov-Bylnice, byla to spousta malých krásných malebných vesniček u nás ve Zlínském kraji, odkud pochází moje rodina z maminčiny strany. A znovu a znovu jsem si uvědomoval, jak jsou hasiči důležití, jak je to důležitá aktivita, jak hasiči jsou důležitá i společenská aktivita. A já nechápu, jak starostové za STAN, zvláště ti z malých obcí, kde to není anonymní, mohli přistoupit na to, že tato vaše vládní pětikoalice okradla o již slíbené peníze hasiče. To je opravdu neuvěřitelné!

Také druhá věc, že jste vůbec nevystoupili proti tomu, jak vaše vláda prosazovala vyhlášku o povinném covid očkování, které se týkalo i dobrovolných hasičů v té vyhlášce. Já nechápu, jak poslanci za STAN, ti, kteří jsou starostové malých obcí, jak tady ve Sněmovně úplně zapomněli na ty občany. Jak úplně se dostali do toho akvária Poslanecké sněmovny, do kterého se tady někteří dostávají i z jiných stran, a jdou proti hasičům. Ano, vy jdete proti hasičům, protože jste souhlasili s tím, že je vláda okradla o již slíbené peníze. Nikdo z poslanců STAN, kteří jsou starosty, tady nevystoupil na mikrofon, že by se proti tomu ohradil. Nikdo, ani jeden. Ani jeden! Já si na to moc dobře pamatuji. Ani jeden! Vy prostě ve jménu toho, že jste u vládních korýtek, tak - ano, když máte většinu, je to legitimní. Toto zrovna je legitimní. To já neříkám, zrovna tuto větu, co jsem řekl, tak to neříkám nijak pejorativně, to je legitimní fakt na základě voleb.

Ale vy výměnou za to, že držíte vládu této pětikoalice, tak jste hodili přes palubu i hasiče, které máte u vás na obci. Vy máte na těch malých obcích třeba dobrovolné, ale samozřejmě potřebujete pomoc i těch profesionálních. Takže kdyby někdo chtěl chodit na mikrofon, že dobrovolné - profesionální, to já samozřejmě vím, to mě nikdo poučovat nemusí, ale ty profesionální potřebujete u složitějších záležitostí také. Takže když jste proti hasičům a pro snižování platů profesionálních hasičů, tak samozřejmě jste proti hasičům jako takovým a já myslím, že to není zájem těch obcí. Je potřeba, aby se vás občané také na to ptali u vás na obcích, proč to děláte.

No a zpátky k tomu rozpočtu. Takže na jednu stranu vy jste vzali potřebným profesím, dále jste tady nenavrhli za čtyři měsíce ani jeden zákon, který by plošněji pomáhal lidem, a navrhujete tady jenom zákony typu pandemický zákon, korespondenční hlasování, ano, připravili jste o peníze hasiče, což nebyl zákon, to jste si rozhodli sami, to se týká vlády, apod. Takže to opravdu není způsob politiky, který se nám v SPD líbí. A ono je to ještě horší reálně z té vaší strany. Protože my jsme tady navrhli 21 zákonů a vy nejenom že sami nenavrhujete zákony pro lidi, vy totiž zároveň blokujete zákony SPD, které lidem a občanům chtějí pomoct. Takže sami návrh nemáte, ale blokujete návrhy jiných. Takže ono je to ještě horší, co předvádí ta vaše nová vládní pětikoalice. Pan premiér Petr Fiala mi připomíná pštrosa, který si myslí, ten pštros, že když strčí hlavu do písku, že ho nikdo nevidí. Ale to je přece úplně neuvěřitelné. Pan premiér Petr Fiala by měl přece vyzvat Víta Rakušana k tomu, aby vysvětlil, kdo je majitelem těch firem, kteří sponzorují STAN a sponzoroval jim také kampaň, kdo jsou ti koncoví majitelé. Měl by vyzvat Víta Rakušana k tomu, aby řekl, z jakých peněz to pochází. Vždyť si hrál v uvozovkách na pana čistého a skutek utek už zase. Jenom aby byl premiér, tak už mlčí k těmto netransparentním záležitostem.

Co se týče SPD, my jsme tady předložili zákony a já se k tomu vrátím. K těm zákonům vysvětlím, co jsme předložili. A ten důvod je jediný. Já to tady nechci protahovat, ale vy nám nechcete umožnit to tady projednat na té schůzi. Už to mohlo být v prosinci tady. A teď nám tady dáte opoziční okýnko na tři zákony dneska od 18 do 21 hodin. Tři zákony pro nás, tři zákony pro ANO, šest, ani na těch šest dohromady nedojde a vy pak budete někde říkat - dali jsme jim opoziční okýnko. V šest večer, kdy už to ani média pořádně nesledují, protože pochopitelně většina novinářů jde domů. Vy to máte zase schválně promyšlený, zase schválně je to podrazácky promyšlený, aby se o našich návrzích zákonů, o zákonech opozice tady nemluvilo pokud možno přes den, kdy to má větší sledovanost, a aby se o tom mluvilo, až když občané se vrátí z práce, mají večeři, jsou doma a pak jdou spát. Jako nechte už těchhle podrazů, nedemokratických, totalitních. Nechte toho. Ono se vám to taky vrátí. Vrátí se vám to. A už vidíme, protože máte tyhle ty manýry, už klesá i důvěra té vaší vládě.

My jsme tady např. navrhli - a to si myslím, že jsou dobré zákony - zákon o referendu. Takže doufám, že na něj dneska dojde, protože náš předseda poslaneckého klubu Radim Fiala půjde navrhnout, aby to bylo dneska na programu za SPD. Zákon o referendu. Zákon o referendu je zákon, kvůli kterému poslanci vládní pětikoalice a s nimi spřažení novináři označují SPD, že SPD je nedemokratické. Takže ten, kdo chce referendum, což je vrchol demokracie, tak jak už nemají argumenty proti SPD, jenom nějaké nesmysly plácají, třeba pan Balda říkají vždycky. Přitom já vůbec neznám pana Baldu, ani nebyl členem SPD, nic. Nemají už žádný argument proti SPD. Máme přes půl milionu voličů. Já bych tady mohl vyjmenovávat x exponentů ODS, třeba ROP Severozápad, teď probíhá soud v Ústeckém kraji, kde politikům ODS hrozí až šestnáct let vězení za rozkrádání miliardových dotací v tom ROP Severozápad, dotace unijní. Ano, to bychom si tady mohli jmenovat jmenovitě, i další lidi atd. Ale v každém případě to jsou přímo členové ODS, to jsou lidi, kteří jsou přímo přicuclí k ODS, a další tihle kmotři apod. Takže tyhle zástupné argumenty, to tady vždycky někdo vykřikuje na SPD, a přitom je to úplně mimo.

Takže zákon o referendu. Zákon o referendu, my ho v tomto volebním období už podali a už ho podáváme do Sněmovny potřetí. Příznačné je pro tuto vládu, která je proti demokracii - vaše vláda je proti demokracii - je, že ve vašem vládním prohlášení zákon o referendu není. On tam vypadl. On vypadl z vládního prohlášení minulé vlády. Dobře, ta to nesplnila, ta se na to vykašlala ve finále, ve finále se ukázalo, že jsou proti referendu, že to tam dali jen tak a pak samozřejmě skutek utek, to byla vláda Andreje Babiše. Ale vy jste zákon o referendu do vládního prohlášení nedali pro jistotu vůbec. A tady bych rád upozornil, že jsme pouze jednou ze dvou zemí Evropské unie, která nemá zákon o referendu. Je to Česká republika a Kypr. No, zrovna ten Kypr mimochodem. Takže ti, kdo jsou proti zákonu o referendu, vy jste ti nedemokratičtí v takovém případě. Vy jste ti nestandardní. Protože standard je mít zákon o referendu. Ano, dalším krokem jsou ty parametry. Pochopitelně. Protože v mnoha zemích jsou ty parametry upravené tak, aby reálně v podstatě téměř žádné referendum nemohlo proběhnout nebo aby reálně nebylo téměř žádné referendum platné. Viz. Slovensko třeba. Ale mají ho tam, ten zákon o referendu. Mají ho tam a už můžeme diskutovat o těch parametrech.

Takže vy abyste zabránili demokracii, abyste mohli vládnout, abyste měli vládu těch elit, těch elit, které opovrhují hlasy občanů a vyhovují vám občané, jenom aby vás jednou za čtyři roky vás šli zvolit do Poslanecké sněmovny nebo jinam, pak ale už občané podle vašeho názoru nemají mít žádný hlas, tak právě ten zákon o referendu my tady máme. A jsem zvědavý, jak se k tomu postavíte. Budeme to vědět, doufám, během krátké doby. Ale budeme to vědět během krátké doby, protože když to budete odmítat zařadit apod. - a to je taky politický postoj, tzn. je to ne z vaší strany. Takže zákon o referendu.

Dále jsme navrhli zákon o přímé volbě a odvolatelnosti politiků, na úvod Starostů a hejtmanů. Opět mechanismus - na Slovensku, Polsko, Japonsko, Spojené státy přímo volí třeba guvernéry. Ostatně nejznámější případ je, kdy na základě odvolání předešlého guvernéra se stal guvernérem Kalifornie Arnold Schwarzenegger, to je mediálně asi jeden z neznámějších případů odvolání nějakého politika a je to nejznámější z toho důvodu, že tím nástupcem byl právě světoznámý herec Arnold Schwarzenegger. V demokratických zemích to takhle funguje. Vy nechcete demokracii, vy se bojíte. A to, jakým způsobem by se měli politici odvolávat, to už jsem vysvětloval v médiích x-krát a rád to tady dovysvětlím, kdyby náhodou někdo říkal, že to nejde. No jasně, k tomu je ale potřeba přímá volba, aby byl politik odvolatelný. V Senátu by to šlo, u prezidenta, což my také prosazujeme, protože nehledě na to, kdo je prezidentem, tak institut té odvolatelnosti by tam samozřejmě měl být, aby to byla přímá demokracie. Nikoliv tou formou, řekl bych, až ústavního puče mi to připadalo, to, co předvedl předseda Senátu Vystrčil. To skutečně zavánělo až přípravou ústavního puče. To bylo neuvěřitelný, kdy už viděli pana prezidenta na smrtelné posteli, a ono se ukázalo, že to je úplně jinak. To bylo úplně neuvěřitelný chování. Normálně lidský hyeny, co tady předvedl předseda Senátu Vystrčil za ODS. A taky se teď pořád snaží z toho vyviňovat a někde se v televizi omlouvat za to, jako že to tak nemyslel prý. No myslel. Myslel a viděla to celá Česká republika. No hrozný, hrozný úplně, hrozný chování.

Takže z lidského hlediska hrozné chování. O tom lidském rozměru hovořím. Každý má přece právo, když je mu sedmdesát, sedmdesát osm, měli jsme babičky, dědečky, staré rodiče, že je prostě nemocný, že je nějakou dobu indisponovaný. Ale hned vyhlašovat, že už je málem mrtvý, to byl tedy opravdu hodně hnusný přístup, mluvím z toho lidského hlediska, vůbec nemusíme mluvit o konkrétním, že prezidentem je ten či onen. To teď není vůbec to téma, o kterém teď hovořím.

Další zákon, takže přímá volba, odvolatelnost starostů, hejtmanů a samozřejmě politiků, to si myslím, že by bylo ideální. Podmínkou samozřejmě pro tu odvolatelnost je ta přímá volba, protože pak je to odvolání v podstatě na základě místního referenda.

Další návrh, co tady máme, je zestátnění exekutorů. To má u nás na starosti poslanec Hrnčíř, Jan Hrnčíř, a to si myslím, že je opravdu důležité téma. V Německu jsou taky exekutoři státní. Není to opět žádný výmysl Okamury. My se díváme naopak na vyspělý Západ, nikoliv do Ruska, tam my se nedíváme, my se díváme na Západ do těch vyspělých zemí a snažíme si vyzobávat ty nejlepší, nejfunkčnější věci, které jdou aplikovat na českou politickou realitu a na tu situaci, která tady je. To znamená zestátnění exekutorů tady prosazujeme už dlouhodobě, ale odmítají to tady ostatní strany, takže to budeme prosazovat dál.

Dále je to úleva na zdaňování malých firem, u nás taky poslanec Hrnčíř.

Zdanění dividend - ano, to bude dneska v opozičním okénku, to navrhneme jako bod dvě, abychom zabránili, respektive narovnali podmínky ohledně vyvádění, zdaňování zisků. Ty zisky, pakliže jsou realizované v České republice, tak aby jak české firmy, tak ty nadnárodní korporace měly srovnané podmínky, protože dneska jsou zvýhodněny zahraniční nadnárodní korporace, které tady působí. Jsou zvýhodněny oproti českým firmám, je to na základě daňové výjimky, kterou odsouhlasila vláda Vladimíra Špidly - ČSSD - zcela protinárodně a proti zájmům českých firem a jejich zaměstnanců. Šli na ruku Evropské unii a odsouhlasili výjimku, takže se odtud vyvádí nezdaněné zisky, zatímco české firmy, čeští majitelé tady musí zisky danit všechny, tak právě tyhlety firmy, á la Kypr, který mají ty matky v daňově výhodnějších zemích i Evropské unie, tak to účelově využívají. Takže my jsme na straně českých firem, chceme, aby se v České republice narovnaly podmínky, aby zisk, který se zde realizuje, byl zdaňován zde, aby hlavně nebyli v uvozovkách zvýhodňováni nějací vykukové na základě pravidel Evropské unie. Samozřejmě že my jsme ten návrh už navrhovali v minulém volebním období a Babišova vláda nám k tomu dala negativní stanovisko z toho důvodu, že to prý nepovoluje Evropská unie. Ale to nás fakt nezajímá, protože to, že Evropská unie povoluje zvýhodňovat nadnárodní korporace na úkor českých, no tak to je úplně fatální, to je úplně šílená věc. Samozřejmě my to víme, ale přesto to budeme navrhovat, abychom nastavili zrcadlo, jak poškozuje Evropská unie naše firmy, naše podnikatele, naše zaměstnance ve jménu nadnárodních korporací.

Další tady máme například teritorialitu exekutorů. To je to, že chceme zavést tu místní příslušnost exekutorů. Mimochodem v tomto jsou dál například Slováci, ti už to zavedli taky. Mimochodem ta teritorialita exekutorů, místní příslušnost, platí ve většině zemí Evropské unie. Takže opět to není návrh, se kterým by tady SPD přicházela nějak od boku. Chceme zabránit tomu obchodování s těmi dluhy, s těmi balíky dluhů, čímž se samozřejmě potom prodražuje celý ten systém a samozřejmě na to doplácí ten systém a samozřejmě na to doplácí ten dlužník. Je potřeba narovnat tu situaci tak, aby dlužník splácel dluhy. Dluhy se splácet mají, ale ten systém nemůže být nastaven tak, že potom padají ty rodiny s dlužníky do sociální pasti, a pak to platíme my všichni, celá Česká republika, a napakuje se v podstatě třeba jenom advokát či případně exekutor.

Další návrhy, když to vezmu namátkově, protože jich tady mám dost, no tak samozřejmě v neposlední řadě je to náš návrh zákona na zmrazení platů politiků na celé volební období. Vy jste nás tady přednedávnem přehlasovali, vládní koalice, vládní pětikoalice, protože kvůli vám se zvýšily platy politiků od 1. 1. o 6 %, kvůli vládní pětikoalici, kvůli vládě Petra Fialy i kvůli těm starostům za hnutí STAN, kteří jsou z těch malých obcí, kvůli vám všem se zvýšily platy politiků. Vy jste dovolili od 1. ledna zvýšit platy politiků o 6 %. Pardon. (Poslanec smrká.)A my prostě trváme na tom, a tady byl ten náš pozměněný návrh, který vy jste zamítli, pozměňovací návrh SPD, aby to platilo na celé volební období. A samozřejmě my jsme to měli vloženo už loni v listopadu jako samostatný zákon, takže vy jste to tady mohli projednat, vůbec k tomu zvýšení platů politiků nemuselo dojít, kdybyste se nehádali v té vaší vládní pětikoalici a kdybychom tady už v prosinci, ve druhé polovině prosince to splňovalo i lhůty, mohli projednat návrh zákona SPD na zamrazení platů politiků na celé volební období. Ale to vy nechcete, vy nechcete.

Fialova vláda nepřinesla ani jeden návrh na řešení zdražování energií v České republice. Ani jeden, všem lidem se zdražují energie. (Reakce ze sálu.) Já se ještě k tomu vašemu jednomu návrhu dostanu, to se tady nikdo nemusí bát, kdyby si někdo myslel, že jste přišli s něčím pořádným. Já si pamatuju dobře, co jste tady navrhli. To jsou ty doplatky na bydlení, k tomu se dostaneme. To je úplně k smíchu, že toto je systémové řešení z vaší strany. To je další blamáž na blamáž. Ale pojďme zpátky k těm návrhům. To znamená vy jste v podstatě nenavrhli vůbec nic, co se týče zamrazení platů politiků na celé volební období. My jsme to tady navrhli, vy jste to odmítli. A my ten zákon chceme, taky ho tady máme v pořadí na celé volební období. A vy, když jste zjistili, vaše vláda, že jste se dostali pod veřejný tlak, tak jste přišli najednou s vaším zákonem opožděně, proto se kvůli vám už od 1. 1. ty platy politiků zvýšily, přišli jste s křížkem po funuse a teď jste to navrhli zamrazit na pár měsíců, na jedenáct měsíců, na deset měsíců, no prostě do konce roku. A zase tady budeme, protože lavírujete, nechcete si ty platy snížit, respektive zamrazit ty platy, takže teď lavírujete. A my to prostě chceme zamrazit na celé volební období, protože ty platy politiků jsou nadprůměrné a já si myslím, že by to bylo férové gesto vůči občanům.

Další zákon, co tady máme, je například můj dům, můj hrad. To je zákon, který už je tady třetí volební období, my ho tady předkládáme. A vždycky nám ho tady ostatní strany odmítají. Je to zákon, který by řada občanů uvítala. A píše nám ohledně toho velké množství občanů, protože dneska je situace taková, viz ten příklad přepadení u Plzně z loňského roku, že pána s manželkou v noci přepadl v domku na Plzeňsku právě propuštěný recidivista z vězení, právě propuštěný vrah to byl. A pán v noci, když byl doma přepaden, byli přepadeni v rodinném domku, vytáhl legálně drženou pistoli a toho recidivistu a vraha zastřelil. Bylo to v noci, samozřejmě pán byl popotahován a je popotahován, zdali je to nutná obrana, není nutná obrana a tak podobně. A jak to má asi v noci občan poznat, který je přepaden doma v bytě a nebo v domku? Ten útočník, ten kriminálník prokazatelně překoná násilím nějakou překážku, to znamená vylomí zámek, rozbije okno, vypáčí zámek, vykopne dveře, tak přece v takovém případě navrhujeme, aby ten přepadený občan, napadený občan a jeho rodina byli vždycky v právu. A dnes to tak není. Podle názoru mimochodem i Babišovy vlády, která byla taky proti tomu našemu zákonu, se tady podle názoru vládnoucích politiků má zřejmě v noci rozespalý občan ještě snad toho kriminálníka a toho pachatele zeptat, jestli má zbraň, nebo co, nebo jestli není náhodou mistrem světa v karate, jestli ho náhodou ten pachatel, aniž má zbraň, neumí skolit jedním úderem. To přece není možné, tenhleten stav. My prostě chceme návrh zákona, máme ho tady podaný, u nás to má na starosti poslanec Koten, Radek Koten. Můj dům, můj hrad.

To znamená, my chceme změnit trestní zákoník tak, aby v případě, že násilím překoná někdo překážku, to znamená, jak už jsem tady dával ty příklady, k vám domů, tak aby ten napadený, potažmo jeho rodina, byli vždy v právu, když se brání. A my jsme ten návrh zákona navrhli promyšleně, protože jsme vůbec nešli až na ten americký model, protože americký model je ještě více na straně toho majitele nebo lidí, co jsou v té nemovitosti. Takže my jsme šli něco mezi právě, aby to bylo přijatelné. Aby to bylo přijatelné i pro - doufal jsem - politiky třeba ostatních politických stran. Ale evidentně oni nejsou na straně občanů.

A tady někdo tvrdil vždycky, jak jsme bezpečná země. Tak se chci zeptat těch, co tvrdí, že jsme bezpečná země, což určitě nejsme tady Ukrajina, to uznávám, nebo nemáme úroveň bezpečnosti jako v některých rozvojových zemích, to určitě, já jsem v mnohých těch zemích byl, ale já se chci zeptat, ten, kdo by tady říkal, a to tady říkal s oblibou i premiér Andrej Babiš, jak jsme bezpečná země, tak bych se ho chtěl zeptat, jestli nemá doma bezpečnostní zámek, jestli nemá doma alarm, jestli nemá v autě bezpečnostní zámek. Tak proč ho tam tedy mají? Proč ho tam tedy máte, když je tak bezpečno? Nebo se chci zeptat, jestli si neplatíte pojistku proti vykradení třeba doma, pojištění domácnosti. Když je tedy tak bezpečno, tak ji asi nepotřebujete! Takže to přeci není pravda! Takže by bylo dobré skončit s tím pokrytectvím a postavit se k tomu čelem ve prospěch občanů a ten náš zákon můj dům, můj hrad bychom tady měli přijmout, protože prostě je potřeba stát na straně slušných lidí, kteří si poctivě vydělali peníze, nebo invalidé, kteří poctivě žijí, samozřejmě nemůžou za zdravotní postižení, ale prostě mají obavu o svoji bezpečnost, a je potřeba, aby ti kriminálníci věděli, na čí straně je právo, aby si rozmysleli vůbec někoho přepadávat doma a vloupat se někam. Takže o to tady jde.

Máme tady i další návrhy zákonů, například máme zákon, aby neziskové organizace, a cílíme na ty politické neziskové organizace, v případě darů ze zahraničí musely mít povinně ze zákona transparentní účet. Taková drobnost a ono to překvapivě takto nefunguje. To znamená, bylo by přeci... Já nevím, proč se stydí ty neziskové organizace říct, že je financují třeba Open Fund Society, to je ten George Soros (vysloveno česky) nebo George Soros (vysloveno anglicky). On je z Maďarska, tak teď nevím, jestli to mám číst anglicky, nebo jestli to mám číst maďarsky. Proč se stydí za to, že je financují Norské fondy, za kterými už ovšem není zřejmé, kdo financuje ty norské fondy. Nic proti Norsku, Norsko je krásná země. To jsou ty fondy. Stydí se za to, že je financují různé zahraniční a další různé politické neziskové organizace, a tyto organizace tady potom vyvíjejí politickou činnost. Takže my chceme, aby to bylo transparentní. Oni přeci volají po - to je i ta Rekonstrukce státu například, se to jmenuje. Také, co mám informace, tak jsou financováni ze zahraničí. A oni tady chtějí... A právě s tou Rekonstrukcí státu vytváří vláda Petra Fialy zákon o korespondenční volbě, jak jsme se dočetli. Jak příznačné. Jak příznačné! Takže vláda sama nevytvoří ani - sice s tím zákonem samozřejmě zásadně nesouhlasíme, ale to tady ještě bude jako bod určitě, to je ta priorita této vlády - korespondenční volby, nikoliv zvyšování důchodů, zvyšování příjmů rodin s dětmi, invalidních spoluobčanů, podpora živnostníků atd. a dalších věcí. Ne, ne! Priorita této vlády jsou korespondenční volby. To je úplně neuvěřitelné v kontextu toho zdražování, co se tady děje. Tak samozřejmě dokonce tady politické neziskovky vytváří zákony pro tuto vládu, protože ona sama to ani není schopna vytvořit. To je také úplně tedy neuvěřitelná neschopnost a úplně neuvěřitelná záležitost! Kdo vám vlastně diktuje, jak vám tady diktují? Oni vás snad vodí jako loutky ještě zezadu. Konkrétně u tohoto zákona jsme o tom přímo četli přeci i v médiích, že vám to vytváří tato politická nezisková organizace, která je financována podle mých informací ze zahraničí. Takže my chceme, aby ti, co dostávají přes pět tisíc euro ročně, tak aby si museli zřizovat transparentní účet. Samozřejmě dáváme tam zároveň, že se to nevztahuje na členské příspěvky atd., abychom neomezili žádné fotbalové kluby, žádná zájmová sdružení atd.

A dále chceme pomoci živnostníkům. Tady to má na starosti, je to autorský zákon, a my chceme zrušit poplatky OSA atd. pro živnostenské provozovny, pro které není hudba tím primárním výdělkem. To znamená, že dneska samozřejmě má řadu... My chceme podporovat živnostníky. SPD podporuje živnostníky. A dneska je situace taková, my chceme pomoci těm kadeřnictvím, obchodům, prostě jsou to všechny obchody, ať jsou to oděvy apod., všechny možné provozovny, které dneska platí poplatky, musí platit poplatky OSA, přestože tam mají hudbu jenom jako podkres. A my chceme, aby ty poplatky OSA, aby ta povinnost zůstala pouze těm živnostenským provozovnám, těm provozovnám respektive, drobným provozovnám, je to pro drobné provozovny, pro ty živnostenské, aby to platily OSA jenom ty provozovny, pro které je hudba primárním výdělkem, aby to zůstalo jenom u těch. To znamená, to jsou třeba diskotéky, můžou to být hudební kluby apod. Ale těch 99 % provozoven, pro které to není primární výdělek, tak aby od toho byly osvobozeny.

Mimochodem řada lidí si mi stěžuje na to, jak funguje OSA atp. Říkají, že vůbec neví, i umělci mi to říkají, že neví, kdo tam má jaké platy vlastně, jak je to financované, jak probíhají peníze. Je to vlastně - vůbec by bylo dobré se podívat na tuto organizaci, protože je to vlastně daň. Ty poplatky OSA jsou dneska vlastně daň. Je to jako koncesionářský poplatek České televizi. To je vlastně daň v podstatě, jinak pojmenovaná. A je opravdu zajímavé, když mi někteří známí umělci říkají, já je znám léta samozřejmě, ještě z doby, kdy jsem nebyl v politice a vystupovali jsme spolu s mnohými i v televizních pořadech, tak říkají, že třeba sami sobě organizují koncert, takže oni jsou i autory či spoluautory té písničky, jsou autory té písničky a oni sami musejí té OSA zaplatit za svůj koncert, pak jim to zkrouhnou a nějaké drobné jim potom za ten jejich vlastní koncert, přestože oni sami jsou autoři, tak jim vrátí. Prostě to jsou opravdu zajímavé věci, včetně toho ne úplně zřejmého financování, jak tam probíhají ty finanční toky v té OSA. Myslím, že by bylo dobré to otevřít. Já už jsem se to snažil otevřít jako senátor, ale nikdo se ke mně nepřidal. Tady o to téma není vůbec zájem a přitom si myslím, že by to bylo dobré téma.

Co se týče toho zdražování energií, abych se k tomu vrátil. Takže vláda Petra Fialy slíbila, že do konce loňského roku, to znamená do konce prosince, předloží návrh řešení zdražování energií. Proběhlo to všemi médii. Všichni jsme to slyšeli, že vláda Petra Fialy předloží do konce loňského roku návrh na řešení zdražování energií, a nepředložili jste nic. No nic. Předložili jste tady jeden návrh, kde zvyšujete doplatky na bydlení, malinko jste rozšířili tu skupinu, což určitě SPD podporuje a prosazuje, abychom pomáhali skutečně potřebným skupinám občanů, ale vy jste díky tomu zákonu, protože to byl paskvil, protože tady se ukázal váš amatérismus. My jsme pro to hlasovali, protože chceme, aby alespoň se zvýšilo té malé skupině, protože naše návrhy jste odmítli, tak jste zvýšili dávky nepřizpůsobivým. I nepřizpůsobivým. To je neuvěřitelné. A hlavně tohle je systémové řešení zdražování energií, co jste předvedli? To je to slibované řešení? Nejenom, že jste to předložili pozdě, protože jste říkali do konce prosince, ale navíc vy jste žádné řešení nepředložili, kdy všem občanům se tady zdražují energie, tím se zdražují potraviny i další věci a vy jste drtivé většině občanů s ničím nepomohli! Ano, malinko jste rozšířili možnost doplatku na bydlení, ano, pro určité ohrožené skupiny, ale mimochodem i nepřizpůsobivý dostanou navíc. Ale kdybyste přijali ten náš zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, co tady SPD předkládá, tak to by bylo pak v pořádku, protože to by pak bylo zadrsnění (?) a pak by na ty dávky dosáhli skutečně jen ti potřební. Ale vy zase politikaříte, nemáte vlastní návrhy, proto tady navrhujete takovéhle návrhy, a ve výsledku je to tak, že většina lidí nedostane nic, žádnou podporu, žádné řešení zdražování energií, a ještě si ze svých draze placených složenek platí navíc teď kvůli vám i nepřizpůsobivé. I říkám - i, protože malinko jste tam rozšířili ten okruh těch lidí, kteří na to můžou dosáhnout, i o ty slušné lidi.

Takže to je další věc. Dále tady máme návrhy zákonů na zvýšení daňových zvýhodnění. Dětí samozřejmě z pracujících rodin - o tom hovoříme, protože kdo neplatí daně, tak logicky nemůže mít ani daňovou výhodu, že jo, takže tady nemluvíme o nepřizpůsobivých, kdyby to někomu nebylo jasné. Máme tady zvýšení daňový slev na poplatníka. Já myslím, že slušní lidé i ti pracující si zasluhují podporu. A hlavně mi pak neříkejte... v médiích, vy se mě tady ptát ani nebudete podle mě, protože já bych hned vám to vysvětlil a vždycky to slyším někde v médiích za mými zády, že pomlouvají SPD a říkají, kde na to chtějí vzít. No, kde? Vždyť vám to říkám, škrtněte ty peníze solárním baronům! Dávky nepřizpůsobivým, politické neziskovky a tak dále. To tady říkáme, takže doufám, že to nikdo nebude opakovat, kde na to vzít.

Jenže vy to nechcete udělat! Protože jste servilní vůči Bruselu a vůči Evropské unii, a tam jste naslibovali hory doly a samozřejmě teď se dostáváte do slepé uličky svými vlastními sliby, protože ten rozpočet je prostě jenom jeden, ty peníze jsou jenom jedny, a není to nafukovací. Takže vy jste přesně před tou volbou, ale vy už jste si zvolili, jestli si zvolíte slušné lidi a pro ty budete pracovat, aby měli více peněz v bezpečí a spravedlnosti, nebo si zvolíte projekty Evropské unie, a to, co vám tady diktují z Bruselu. A my v SPD máme jasno. My jsme si zvolili ty slušné lidi.

Dále tady máme také důležitý návrh zákona. Ano, tady Lucie Šafránková - zvýšení příspěvku na péči o zdravotně postižené. Zvýšení příspěvku na péči o zdravotně postižené. A to je určitě důležitá věc, protože to zvýšení, jestli se teď nemýlím, ale myslím, že moc ne, tak už se nezvyšoval, tuším, čtyři roky, možná ještě déle, méně určitě ne, ale déle. Teď nevím, jestli to není náhodou déle než čtyři roky. A samozřejmě všechno se zdražuje a hlavně invalidní spoluobčané ty jsou samozřejmě v nevýhodné pozici, takže my chceme, aby se jim zvýšil příspěvek na péči zdravotně postiženým. A proč tady mluvím o všech těch zákonech? Aby občané slyšeli, co všechno vy blokujete, co všechno blokuje nová vládní pětikoalice. Co občané už mohli mít, kdyby tady... například na úterý je svolaná mimořádná schůze - pandemický zákon, k tomu se ještě dostanu. Místo toho, abychom úterý trávili zvýšením příspěvku na péči pro zdravotně postižené například, jo?

Stejně tak korespondenční volba. Pořád tlačíte tu korespondenční volbu, což je ohrožení demokracie v České republice a dává to prostor k manipulacím. Místo aby se tady projednávalo například ukončení zneužívání a nepřizpůsobivými. To je přesně to, o čem tady hovořím. Nebo místo aby se projednal návrh SPD "Můj dům, můj hrad". To jsou přesně priority pětikoalice a versus priority SPD. Pak tady máme zákon na uzákonění minimálního důstojného důchodu. Tak to je zákon, který platí v řadě vyspělých zemí, protože v řadě vyspělých zemí si uvědomili, že prostě za ty důchody - a už to aplikují na situaci v České republice, takže za ty důchody 10 tisíc, v našem případě třeba 9, 10, 11 tisíc se prostě nedá vyžít. Nedá se vyžít za ně. Proto v mnoha vyspělých zemí přistoupili k uzákonění minimálního důstojného důchodu. A my to navrhujeme, aby to bylo na hranici minimální mzdy.

Ono to plus minus kopíruje i tu tzv. hranici chudoby, kterou určuje Evropský statistický úřad. Je to plus minus podobná částka, je to cca 15 tisíc. A samozřejmě to navrhujeme, aby zase tady někdo nevyskakoval, že chceme dát nepřizpůsobivým důchody, to by bylo samozřejmě laciné, to by jenom svědčilo o tom, že si ten zákon takový poslanec nepřečetl, za splnění zákonných podmínek to navrhujeme. To znamená buď jsou odpracované roky nebo je tam ta invalidita. A od této částky výše zásluhově. Takže zásluhovost by zůstala. Protože skutečně za ty důchody, když má někdo 8, 10 tisíc třeba nebo 11... dobře, když jsou ještě dva partneři. Jenže samozřejmě dojde vždycky k té smutné události, že jeden z partnerů zemře dříve. A pak se senior, často ve velmi vysokém věku, ocitne sám. A logicky nedokáže ufinancovat často ani svoje bydlení. Takže tady prostě ten minimální důstojný důchod je potřeba celkově, a my chceme podpořit, my chceme podpořit invalidní a starobní důchodce, hlavně ty nejnižší důchody, to jen problém, problém jsou ty nejnižší důchody v prvé řadě. Já vím, že kvůli dosavadním vládám my jsme nebyli součástí žádné vlády, tak je rozpočet zadlužený, ale znovu. My konkrétně navrhujeme, kde škrtnout a kde tyto uspořené peníze přesunout.

Dále tady máme některé takové zákony, které tady navrhujeme dlouhodobě. Ale já jsem to vzal v pořadí asi těch, které bychom chtěli, aby se projednali prioritně. A je to například zákaz propagace islámské ideologie. A to tady už nám leží z minulého volebního období, protože my si myslíme, že bychom měli v České republice ze zákona zakázat propagaci nenávistných ideologií. Tam je to o těch nenávistných ideologií. Protože já nevím, jestli to víte, ale dneska je zakázáno v zákoně pouze propagace takových hnutí, ale nikoliv takových ideologií. A vycházíme právě z rozsudku soudu z minulého volebního období, kdy byl souzen představitel muslimské obce v České republice za to, že tady vydával knížku, která je mimochodem v Německu zakázána, jmenuje se Základy tauhídu. Je to prostě vahábistická kniha, kde propaguje extrémní Islám, to je to usekávání rukou a řeknu nadřazenost mužů nad ženami a podobně, což je nepřijatelné samozřejmě pro SPD, tak v České republice tento člověk tu knihu šířil a soud ho osvobodil se zdůvodněním, že v České republice je trestné propagace takového hnutí, ale nikoliv ideologie. A jelikož to nebylo hnutí (se smíchem), tak ho osvobodili.

A to bylo přímo zdůvodnění toho rozsudku. Takže tady je mezera v zákoně a my bychom chtěli, aby se právě tam vložilo, spočívá ta novela jenom dvě slova: a ideologie. A ideologie. Já si myslím, že opravdu tyhle názory, které prosazuje Islám, tak nemají prostě v České republice co dělat. Jako třeba shazování homosexuálů ze střechy. To je přeci šílené, to je přeci šílené úplně. Nadřazenost mužů nad ženami a tak dále prostě. To prostě jsou věci, které já tady nechci, my tady nechceme tyhlety věci. My si myslíme, že je to v rozporu s ústavou, že je to v rozporu s demokracií. A to, že si někdo říká, že takovéto věci jsou právo na svobodu vyznání, no, nezlobte se na mě, právě proto je tady zakázána například propagace fašismu. Já myslím, že je to tak správně, co má být zakázáno.

To tady přeci už máme a to bychom se vraceli někam, co už dávno řešeno je v České republice. Nebo taková právní úprava už tady dávno je, jenom jde o to ji zkonkretizovat ještě, nebo aby byla aplikovatelná i na ty ideologie. Pak tady máme samozřejmě také zákon na zákaz islámského zahalování na veřejnosti. A opět to není nijaký ideologický výmysl Okamury. To je zákon, který nedávno začal platit v Dánsku, v Rakousku a mimochodem v různých modifikacích platí ve Francii a tak podobně. Takže naopak my jsme si vzali příklad z Rakouska a z Dánska, to jsou ty poslední příklady, kde to začalo platit. Asi se všichni shodneme, že jsou to vyspělé země a mají tam s tím problémy velké. Takže zase ty argumenty, které tady vždycky slýchávám. Vždyť tady žádná migrace není. Vždyť tady ty problémy nemáme. Takže vy si budete kupovat bezpečnostní zámek domů až vás vykradou?

Vy si koupíte cestovní pojištění až když se vám něco v zahraničí stane? To je logika některých poslanců jiných stran? To si snad dělají legraci. Nejenom že by vám to pojištění už nikdo ani neumožnil v takovém případě až by se vám stalo něco v zahraničí. Nebo až by vás někdo vykradl doma, tak také vám pojišťovna neumožní, no tak si to doplaťte zpětně to pojištění. To jsou přeci nesmysly. Jak tohleto někdo může tvrdit. Já to tady vždycky slýchávám, hlavně ideologicky jsou v tomhletom experti Piráti vždycky. Protože oni jsou na straně samozřejmě Islámu a podobně. Ale já si říkám, ať si ve své zemi každý dělá co chce. My chceme, aby se tady lidé přizpůsobovali. My nechceme nepřizpůsobivé lidi. A jinak ať si doma každý dělá co chce. To přeci nikomu nikdo zakazovat nechce. To je v pořádku.

Na ulici také když vám někdo bude vyřvávat pod okny celou noc, tak také neřeknete, ať si dělá co chce. To přeci není pravda. (Se smíchem.)

Takže to je po vzoru skutečně Rakouska, Dánska, takové ty nesmyslné argumenty, které jsem slyšel v minulém volebním období, jaké to bude, když bude někomu zima, že má zahalený obličej. Prosím vás, to je tam všechno ošetřené, aby při sportovních výkonech, při divadelních výkonech, při zdravotních důvodech - to jsou všechno výjimky z toho zákona. Mimochodem tento zákon byl konzultován i s legislativním odborem ve Sněmovně, všechno bylo prodiskutováno podrobně. Takže tyto výtky padají samozřejmě a jenom hlupák může říkat takové výtky. Jenom by se usvědčil z toho, že to ani nečetl. To jsem tady zažil v minulém volebním období, musím říct, že lidé tady komentují zákony z pera SPD a ani si je nepřečetli, jenom aby něco plácli. Což tedy bylo úplně neuvěřitelné.

Už půjdu pomalu do závěru. Musím říct, že se mi tedy taky vůbec nelíbí, jak vláda porušuje předvolební sliby. Vy jste říkali, že nebudete zvyšovat daně. Ale opak je pravdou přece, opak je pravdou. Vždyť hnutí SPD odmítá zvyšování daní, které prosazuje vláda. Ale vláda, což je koalice Spolu - to je ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN - vy jste tady minulý týden zveřejnili, že budete zvyšovat daně. Takže vy normálně jste u vlády pár týdnů a podvedete opakovaně úplně všechny.

Protože ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL oznámil, že hodlá zvyšovat spotřební daně. No, on tomu říká valorizovat zase, aby obelhal lidi, ale to už by snad neobelhal ani žáka první třídy, protože valorizovat je zvyšovat pochopitelně. To snad chápe úplně každý. Takže vy chcete zvyšovat daně a přitom jste říkali, že nebudete zvyšovat daně. Tak to je tedy podraz na voliče úplně par excellence. (Potlesk poslanců hnutí SPD.)

No a místo abyste proti inflaci a rostoucím cenám energií přijímali řešení... Když se zastavím krátce u těch dočasných řešení, jako například Polsko a Maďarsko - tam jsou vlastenecké vlády - a jak k tomu přistoupily. Polská vláda například od 1. února na půl roku plánuje zavést nulovou daňovou sazbu DPH pro základní potraviny, kam patří chléb, maso, výrobky z mléka nebo nealkoholické nápoje a to z dosavadních pěti procent na nulu. Nulovou daňovou sazbu budou mít v Polsku navíc od února do července i umělá hnojiva pro zemědělce, jejichž cena má přímý vliv na ceny potravin.

V Maďarsku byly zase dočasně zmrazeny úrokové sazby u hypoték a byly stanoveny maximální ceny pohonných hmot a ceny některých základních potravin. Tak teď se podívejte, co dělá maďarská a polská vláda a co předvádí vláda Petra Fialy, pětikoalice. Nula nic, žádný návrh není. To je neuvěřitelné ve srovnání ze sousedními zeměmi, které jsou ve středoevropském regionu, ve V4, tím pádem mají podobné průměrné platy. Proto o tom hovořím, nemá cenu se tady srovnávat například s Německem. Ti občané mají podobné problémy - taky se zdražováním energií a tak dále, s inflací - a podívejte se, co připravila maďarská a polská vláda.

Fialova vláda pětikoalice nic, nula, žádný návrh pro občany. Vždyť to je na okamžitou demisi, tohle. Vždyť vy jste tak neschopní, že ve srovnání se sousedními vládami z podobného regionu jste nepředložili ani jeden návrh pro občany. Já jsem vám tady přečetl návrhy, co předkládají Poláci a Maďaři. A všimněte si, že si tady schválně dávám pozor, aby nikdo z vás nemohl říkat, že Okamura něco. Všude dávám příklady ze zahraničí, srovnání vám říkám, abyste to všechno slyšeli tak, jak to je. SPD samozřejmě neustále, naši experti a analytici analyzují zákony a situaci v zahraničí, abychom pořád měli informace a mohli jsme z toho vycházet při naší poslanecké práci.

Takže ta krátkodobá řešení, když se mě někdo ptal - a dokonce se mě tady kuloárně ptali i zástupci tady té vládní pětikoalice - no a co teď hned a co navrhujete. No tak, vždyť vám to říkám. Samozřejmě odpuštění DPH na energie by bylo také ideální. Ale teď tady říkám - vám úplně ujíždí vlak. Ale nejhorší je, že občané pořád ty drahé složenky platí kvůli vaší neschopnosti, kvůli neschopnosti vaší vlády s čímkoliv přijít. Maďarská a polská vláda, vlastenecké vlády, které nejsou servilní vůči Bruselu, chrlí jeden nápad za druhým a už to jdou realizovat, aby pomohli občanům.

Jenom připomenu, že i v minulém volebním období maďarská a polská vláda - onehdy, je to tuším asi tři čtyři roky - zastropovaly ceny energií na cenách předešlého roku. A Evropská unie kvičela samozřejmě. Kvičela, ale oni byli prostě na straně občanů. Ale vy nejste schopni udělat vůbec nic, to je neuvěřitelný. Samozřejmě to celkové, to plošné, nebo to systémové, řešení, je odstoupit od toho Zeleného údělu EU, to je ten Green Deal. Tady jsem rád, že v tomto podobný názor vyjádřil následně i prezident Zeman. To by samozřejmě vyřešilo tu situaci také - odstoupit od Zeleného údělu EU a mít čistě vlastní energetickou politiku.

Tady bych rád připomněl, že i z hlediska Evropské unie energetická politika stále zůstává v gesci národních zemí. A samozřejmě odstoupit od toho systému obchodování s emisními povolenkami, to je také EU. Samozřejmě nám to úplně šíleně zdražuje energie. Naší levně vyrobenou energii nám zdraží a pak si ji naši občané musí draze kupovat? A ten argument, že přijdeme o nějaké - to je argument, který jsem slyšel - my přijdeme o spoustu peněz z EU. Prosím vám k čemu jsou obyčejným lidem peníze z EU, když nemají na energie a nemají na potraviny? To je neuvěřitelný argument. (Potlesk poslanců SPD.) Takže to je, co se týče těch energií.

V kostce řečeno, musím říci, že vláda Petra Fialy - proto tady navrhuji ty tři body v diskuzi, o kterých jsem hovořil - tak v podstatě pro lidi nic, ale zvyšování daní a nějaké nesmysly, na to mají času dost. Samozřejmě v neposlední řadě je potřeba zmínit, že vláda přišla ještě s dalším zdražením a to je zvýšení koncesionářských poplatků. Zvýšení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Ano, vy máte čas na zákony, ale pouze zvýšení daní, zvyšování koncesionářských poplatků - chcete zvýšit jak Český rozhlas, tak Českou televizi.

My s tím nesouhlasíme, protože Česká televize není podle mého názoru ve všech pořadech vyvážená. Budu konkrétní, budu mluvit o jednom jediném pořadu. To, co tady řeknu, jsou to Otázky Václava Moravce, kde jsem již sedm let nebyl pozván. To znamená ne, že jsem byl pozván a odmítl jsem. Oni mě nepozvali, takže jsem ani neměl co odmítnout. To znamená, to je cenzura, to je politická manipulace úplně neuvěřitelná. Sedm let mě nepozvali do Otázek Václava Moravce, sedm let jsem nebyl pozván.

Je to neskutečná manipulace, protože nás volí v podstatě v těch minulých i předminulých volbách, SPD volí, přes půl milionů voličů. To znamená, že z těch lidí, co přišli k volbám, tak v průměru deset procent koncesionářů jsou voliči SPD a oni za své poplatky nemůžou vidět předsedu strany, kterou volí, v hlavním diskuzním pořadu České televize a ještě ze svých koncesionářských poplatků platí propagaci předsedům jiných stran. No, to je neuvěřitelná manipulace. A konkrétně mluvím o tom pořadu Otázky Václava Moravce.

Musím říct, že v ČT 24 se to zlepšilo. Myslím, že jsme tam začali být adekvátně zastoupeni, začali jsme být adekvátně zastoupeni našemu volebnímu výsledku, to je v pořádku. Ale tento konkrétní pořad Otázky Václava Moravce, ten prostě nedodržuje zákon o České televize, který káže vyváženost. Vyváženost, to je to slovo. My nechceme mít víc, než ostatní, my chceme mít stejné podmínky, jako máme mít dle zákona. O to nám tady jde, dle zákona. My nechceme nijak, aby bylo zvýhodňováno SPD. My jenom chceme mít stejné podmínky v souladu se zákonem jako ostatní. A sedm let jsem nebyl pozván do Otázek Václava Moravce, sedm let mě nepozvali. To je normální manipulace, je to podvodné jednání podle mého názoru a proto my prostě nebudeme pro to zvýšení, dokud se to nenastaví. A myslím, že k tomu bude dlouhá debata, to už teď avizuji předem. Bude k tomu dlouhá debata. Nepůjde to tak jednoduše, abyste si tady protlačovali takové věci, se kterými volič SPD nesouhlasí.

A je to tak stejné v Českém rozhlase. Ano, Radiožurnál se teď trošku pochlapil po volbách, občas zavolají. Ale Český rozhlas plus. Vždyť to je úplně flagrantní, jakým způsobem jsou oni nevyvážení. Opět, to je prostě nějaká redakce tady snad Evropské unie, nebo co, nebo demobloku, mi to tak připadá, když jsem viděl ty grafy v počtu vystoupení, v počtu zmínek o SPD a jiných stranách. A to se probíralo i na Radě Českého rozhlasu. Každý se na ten graf může podívat. Bylo to i na Radě Českého rozhlasu, ta obrovská nevyváženost.

To znamená z těchto důvodů s tím prostě nesouhlasíme, ne že bychom neměli rádi rozhlas a Českou televizi. Já tam vystupuji 20 let, ještě samozřejmě x-krát, stokrát, možná i víckrát z doby, kdy jsem vůbec nebyl v politice. Takže já k tomu mám naopak vztah. Ale některé konkrétní pořady, některé konkrétní redakce, kdo to tam vede... Naopak je mým zájmem, aby lidé měli Českou televizi, Český rozhlas, aby to poslouchalo prostě co nejvíc lidí, aby se na to dívali. Ale k tomu je potřeba ta vyváženost. A dnes to tak není, protože jsou tam různé manipulace.

Samozřejmě my jsme tak jako tak už i v minulosti navrhovali, že tím řešením by mohlo být právě například to, aby Česká televize, Český rozhlas byly placeny ze státního rozpočtu, to znamená zrušení koncesionářských poplatků, a aby bylo to hospodaření pod dozorem Nejvyššího kontrolního úřadu, nikoli pod dozorem politiků, ale pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. To si myslím, že by asi tu věc zprůhlednilo i to hospodaření, kde dneska s tou kontrolou jsou samozřejmě problémy.

Takže vláda tady opět navrhuje další zákon zase jenom zvýšit daně lidem. A já se chci zeptat, kdy tedy navrhnou něco, kdy se lidé budou mít líp, kdy se lidem bude líp žít, kdy budou mít víc peněz? Zatím je to úplně naopak, úplně naopak. Všechny argumenty už jsem tady víceméně řekl.

Poprosil bych vás, vážený pane předsedající, (řečník se otáčí, aby viděl, kdo řídí schůzi) ano, už jste se mezi tím vyměnili, vážená paní předsedající, navrhl jsem ty tři body, čtyři body. Rád bych to navrhl jako bod jedna, dvě, tři, čtyři na pořad dnešní schůze. Teď bych to jako rád hovořil, aby to bylo dneska dopoledne, protože od 18 hodin je opoziční okénko, tak aby nedošlo zase k záměně. Opoziční okénko zase představí náš poslanec Radim Fiala, půjde navrhnout body do našeho opozičního okénka, což opět opravdu považuji za velmi neadekvátní, že nám tady dáte tři hodiny na opoziční okénko a samozřejmě, jak už jsem říkal, v čase, schválně v odsunutém čase, jenom abyste nás upozadili, abyste tady zase něco válcovali.

Chtěl jsem vám říct jednu věc. Ještě jsem chtěl říct jednu věc. Vy jste se někteří z vás snížili dokonce i k takovým lžím, a zaznamenal jsem to, to, co se stalo minulý pátek tady, jak opozice přehlasovala koalici u stavebního zákona. Ano, SPD chce, abychom se konečně dostali z toho stopadesátého, stošedesátého místa na úrovni Bangladéše a aby se zrychlilo stavební řízení v České republice, protože teď prostě nelze stavět ani byty. Ceny eskalují. Kdo si z vás stavěl, a já tu zkušenost mám, tak to je prostě opravdu neskutečně na dlouho. My jsme kolem stopadesátého místa na světě, co se týče délky stavebního řízení, mezi rozvojovými zeměmi. A teď se to vládní pětikoalice snaží zase zdržovat tak, abychom na tom stopadesátém místu zůstali. To je jedna věc.

Ale hlavně jsem se chtěl vrátit k tomu hlasování. Někteří vládní poslanci lhali, že prý SPD nedodrželo nějaké dohody. Ne. Vy všichni víte, že s SPD žádná dohoda nebyla. Vy jste za námi totiž ani nepřišli. Takže dobře. Vy jste politici vládní pětikoalice, která tady má stoosmičkovou většinu. A vy se s námi nechcete bavit. Vy se s námi nebavíte. Dobře, tak tím pádem my máme v souladu s jednacím řádem dost prostoru bavit se tady na mikrofon. A to je férové. Vy se s námi nebavíte. Vy se s námi nechcete bavit. V pořádku. Tak my se tady budeme bavit na mikrofon. A těším se na to, až se vás za půl roku nebo za rok zeptají média, co jste prosadili ve Sněmovně. A těším se na to, jestli budete mít tu sílu říct, že kvůli vaší vlastní totální neschopnosti dělat politiku, že jste neprosadili nic kvůli dvěma opozičním stranám. To by bylo na okamžitou demisi a odchod. Protože takhle neschopní politici, kteří nejsou schopni si sednout ke stolu, nejsou schopni se normálně pobavit, najít nějaký politický kompromis, normálně se bavit v zájmu občanů, jak to tady v té Sněmovně uděláme, jak budeme spolupracovat a jak budeme ty věci posouvat, abychom si každý řekli, co tady vzhledem ke svým programům chceme prosazovat, a jeli podle nějakého... na základě nějaké politické dohody, politických jednání, aby to tady fungovalo.

Vy jste se rozhodli to tady válcovat na sílu natvrdo. Ale my ne. My tady děláme standardní práci. My jenom bojujeme za náš program. Vy to válcujete. Vy máte většinu. Tak hlavně tady neříkejte, že někdo dělá nějaké obstrukce. My neděláme obstrukce. My přesně v souladu s jednacím řádem, mluvím konkrétně, nečtu tady žádnou knížku. To může přijít například u jiného bodu, ale knížka bude k věci. A přesně říkám, co chceme prosazovat, protože vy s námi nechcete jednat, vy nemáte čas na jednání s námi, tak to tady musím vysvětlovat na mikrofon, co SPD prosazuje, abychom se slyšeli. A takhle to bude i nadále.

A co se týče úvodu ve Sněmovně, tak vy jste samozřejmě hodili do koše víc než půl milionu hlasů voličů SPD. A to se samozřejmě našim voličům nelíbí. Našim voličům se nelíbí, protože vy jste řekli tím, jak jste k tomu přistoupili mimo jiné, že hlas voličů Pirátů má pětinásobně větší váhu než hlas voličů SPD. A to je pro nás nepřijatelná diskriminace. Není to tak. Před ústavou má hlas každého voliče stejnou váhu. A my vám to tady prostě budeme vysvětlovat, protože já budu bojovat za voliče SPD do posledního dechu. A oni to vědí. Do posledního dechu budu bojovat za voliče SPD. I kdybych zůstal sám. I kdybych zůstal sám proti té vaší stoosmičkové koalici.

Děkuji za pozornost.

