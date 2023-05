Okamura (SPD): Kroky Fialovy vlády povedou k dalšímu zdražování a chudobě

reklama

Vážené dámy a pánové, dovoluji si navrhnout předřadit na program této schůze Poslanecké sněmovny k projednání dva body SPD, které jsou zásadně důležité z hlediska potřeby aktuální pomoci dvěma sociálně nejohroženějším skupinám našich občanů, protože Fialova vláda prostě kašle na naše potřebné občany a Fialova vláda v této oblasti přes opakované sliby absolutně nic nekoná. Proto předkládáme potřebné návrhy ve finální legislativní podobě, kterou lze okamžitě aplikovat do praxe. Jde o návrh na zvýšení příspěvku na péči vážně zdravotně postiženým občanům, závislým na péči jiných osob, v prvním a druhém stupni závislosti, které se naposledy zvyšovaly před hrozivými více než sedmi lety. V prosinci zde ve Sněmovně poslanci Fialovy vládní pětikoalice tím, že se nepřihlásili do hlasovacích zařízení, ačkoliv byli v sále přítomni, záměrně zablokovali možnost tento zákon SPD již řádně projednat v prvním čtení a přiblížit se tak k jeho aplikaci do praxe, co je nanejvýš nutné. SPD podporuje zdravotně postižené občany. Vláda Petra Fialy ale jim hází klacky pod nohy a jakoukoliv pomoc těmto občanům odmítá. Jediné, co v tomto směru pětikoaliční vláda učinila, je to, že od 1. ledna změnou úhradové vyhlášky zvýšila ceny sociálních služeb pro tyto zdravotně postižené občany, což vede k dalšímu zhoršení jejich příjmové situace, ke zhoršení kvality jejich životů i ke zhoršování jejich zdravotního stavu. Chtěl bych se tady zeptat vládních kolegů, jestli vůbec víte například, kolik činí příspěvek na péči pro zdravotně postižené dospělé osoby v prvním stupni, což jsou lidé nezvládající až čtyři základní životní potřeby? Osm set osmdesát korun na měsíc. To je ostuda vlády Petra Fialy a naprostá hanebnost.

Navrhuji tedy předřadit tento bod jako druhý bod dnešního jednání, případně jako první bod zítřejšího středečního programu jednání. Takže znovu říkám, SPD navrhuje, abychom podpořili, zvýšili příspěvek na péči zdravotně postiženým občanům. Ale vláda Petra Fialy nám to tady opakovaně odmítá. Tak doufám, že pro to budete dneska hlasovat. I když si myslím, že ne, protože vy jste asociální vláda a prostě podporujete jenom sami sebe. To jsme viděli i včera, jak jsme se dočetli o Pirátech, že čtvrtina členů Pirátů, to znamená cca 300 z celkových 1 200 je přisátá k veřejným penězovodům a sosají plnými doušky z veřejných peněz na základě politických nominací. Dokonce mnozí Piráti ve funkcích úředníků mají i plat v řádech statisíce měsíčně. Takže tady vidíte flagrantně, jakým způsobem se Piráti chovají a jak dělají úplně pravý opak toho, než hlásají.

Dále chci navrhnout...

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová Ještě vás poprosím, omlouvám se, pane předsedo, tady to byl sněmovní tisk kolik? Já jsem nezaznamenala, že byste to říkal.

Poslanec Tomio Okamura: No, tak, jde o bod číslo 29... (Předsedající: 29) ...což je sněmovní tisk číslo 9. A je to návrh poslanců SPD na změnu zákona o sociálních službách.

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová Děkuji, děkuji. Prosím, dál.

Poslanec Tomio Okamura: Dále chci navrhnout na program této schůze zařadit projednání bodu 79, což je sněmovní tisk číslo 266, a je to opět návrh poslanců SPD na zvýšení rodičovského příspěvku a na zavedení jeho každoroční automatické valorizace přímo do zákona. Jedná se o novelu zákona o státní sociální podpoře. Důvodem je to, že rodiny s nejmenšími dětmi jsou dlouhodobě jednou z nejohroženějších sociálních skupin, což platí v současnosti o to více i vzhledem k Fialovou vládou způsobené vysoké inflaci, která reálnou hodnotu rodičovského příspěvku sráží hluboko pod jeho úroveň z roku 2020, kdy byl naposled zvýšen. A Fialova vládní pětikoalice opět není schopna návrh zákona na jeho zvýšení sama předložit. Pouze o tom ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL, pouze o tom dokola hovoří. Ale protože je nekompetentní a neschopný, tak žádný návrh zákona tady ani není a evidentně to ani předložit nechce. Protože prioritou Fialovy vlády jsou drahé zahraniční nákupy a podpora různých cizinců v zahraničí, ale na naše občany, na naše potřebné rodiny s dětmi nebo na zdravotně postižené občany Fialova vláda prostě kašle. Takže já bych chtěl předřadit tento zákon SPD. Máte to všechno od nás už napsané, takže stačí pro to zdvihnout ruku. A chceme, aby se zvýšil prostě rodičovský příspěvek. A když už Fialova vláda teoreticky něco navrhne, nějakou částku na zvýšení tohoto příspěvku, tak jde o naprosto nedostatečnou hodnotu, hluboko pod úrovní inflace, takže je to k ničemu.

V této souvislosti si dovolím připomenout, že v loňském roce se v České republice rekordně snížila porodnost, což má nepochybně souvislost i s tím, že sociální, ekonomické a další zabezpečení rodin s nejmenšími dětmi ze strany státu je naprosto na nedostatečné úrovni. A lidé se prostě obávají mít děti i z těchto důvodů. No, tady bych se u toho krátce zastavil. A to je právě ten kámen úrazu, jeden z důležitých momentů, proč se prostě SPD nemůže shodnout s Fialovou vládou na důchodové reformě. Protože návrh důchodové reformy v podání Fialovy vlády, a tady to má na starosti ve Fialově vládě KDU-ČSL, lidovci, ministr práce a sociálních věcí Jurečka, tak jsou proti podpoře rodin s dětmi. Proti. Oni jsou proti dětem a proti podpoře rodin s dětmi. Proto vlastně ta vaše důchodová reforma v podání lidovců a Fialovy vlády - a my jsme na těch jednáních byli, my se účastníme těch jednání - tak spočívá vlastně v okradení tří milionů důchodců o tu valorizaci. Vy jste je okradli v průměru o tisíc korun měsíčně, takže v červnu dostanou méně, příští měsíc, než měli podle zákona slíbeno, a spočívá to v tom, že chcete zvyšovat věk odchodu do důchodu pro české občany a chcete také snižovat tu valorizaci a nahradit ji jakýmsi jednorázovým sociálním příspěvkem, čímž se opět sníží ta valorizace, protože se to nebude počítat do toho základu. To znamená, to je vaše důchodová reforma, s kterou my prostě nesouhlasíme. A SPD říká, že je potřeba zvýšit podporu pracujících rodin s dětmi, aby prostě pracující rodiny se nebáli mít více dětí, dvě až tři, a aby poté, co tyto děti dospějí, tak aby svými odvody potom financovaly důchody stávajících seniorů, svých rodičů a tak podobně, protože máme průběžný důchodový systém. No, a vy to udělat nechcete. Takže vy jdete na ten systém Evropské unie, že chcete brát různé migranty. Ostatně dneska o tom hovořil i náš europoslanec Ivan David na tiskové konferenci. Hlasovali pro to v Evropském parlamentu i vládní poslanci. Prostě brát nějaké migranty z Afriky, z Arábie, z arabských zemí a podobně, ale abyste místo toho podpořili pracující rodiny s dětmi, české pracující rodiny s dětmi, abychom dostali do systému více peněz, tak to udělat prostě nechcete. Takže vy jste proti rodinám, vy děláte protirodinnou politiku, vy děláte politiku proti českým pracujícím rodinám s dětmi. Takže ty se bojí potom mít děti.

Týká se to i toho, že součástí té důchodové reformy by mělo být i zvýšení dostupnosti bydlení, protože mladí lidé nemají peníze na bydlení. Teď kvůli Fialovou vládou způsobené vysoké inflaci tak jsou prostě vysoké úrokové sazby, jsou prostě vysoké hypoteční sazby, takže pracující mladí lidé už nedosáhnou ani na hypotéky. No, takže v podstatě mladí lidé dneska, protože nemají na bydlení, v Praze kvůli přílivu ukrajinských migrantů stouply i ceny nájmů, takže jsou pro české mladé lidi, ale i pro české občany v podstatě - pronajmout si byt v Praze je v podstatě pro mnoho lidí úplně už nedostupné finančně. Takže samozřejmě ti mladí lidé, ti mladí pracující lidé, ty páry, ti manželé a tak dále tak se bojí mít prostě děti, protože se bojí, že na to nebudou mít peníze. A to je prostě výsledek této neschopné Fialovy vlády, a proto my se také na té důchodové reformě s vámi prostě nemůžeme shodnout, protože my říkáme, že je potřeba zásadně podpořit prorodinnou politiku, tak jak říká SPD, zásadně podpořit pracující páry tak, aby prostě se nebáli mít děti. A k tomu směřují i naše návrhy, i tento náš návrh zákona, kdy chceme zvýšit rodičovský příspěvek a zavést jeho každoroční automatickou valorizaci přímo do zákona. Takže já tento bod, což je bod číslo 70, sněmovní tisk číslo 266, navrhuji zařadit jako třetí bod dnešního jednání, případně jako druhý bod zítřejšího středečního programu.

Takže když to shrnu, tak SPD navrhuje předřadit naše dva zákony, zákony SPD, na pomoc zdravotně postiženým občanům závislým na péči jiných osob, to jsou ti skutečně nejpotřebnější. A zároveň navrhujeme podpořit rodiny s dětmi. A já vyzývám poslance vládní koalice, protože tady máte většinu při hlasování, abyste tyto naše návrhy podpořili. Já vím, že je nepodpoříte, protože vy jste proti zdravotně postiženým občanům českým a proti rodinám s dětmi, ale prostě budeme tady dál za tyto skupiny obyvatel, za SPD za ně budeme nadále dál bojovat.

Jako třetí návrh, a to je návrh na mimořádný bod na dnešní program schůze sněmovny, tak navrhuji bod s názvem Fialova vláda chystá zvýšení daní. A teď bych to zdůvodnil. Tato opatření ze strany Fialovy vlády povedou k dalšímu zdražování a dostanou další domácnosti do chudoby a existenční tísně. Vláda Petra Fialy z ODS pokračuje v interním jednání o snižování růstu deficitu státního rozpočtu a státního dluhu, který ale sama svou nečinností a nekompetentností způsobila. Jsme svědky rekordního zadlužování České republiky a Fialova vláda žene Českou republiku do řeckého scénáře, to znamená, může to vyústit i ve státní bankrot.

A opravdu tady bych chtěl poprosit média, aby k tomu nemlčela, protože oni si řeknou, že na jedné straně v opozici je tady Okamura, Babiš a na druhou stranu je tady pětikoalice, které mainstreamová média vesměs fandí. Ale to je katastrofa, je to katastrofa, do čeho nás vede Fialova vláda. A já si myslím, že to tady musíme projednat opravdu veřejně, v jaké fázi a co vlastně vláda chystá. Protože my jako opozice a občané se dozvídáme v podstatě sice zásadní a jsou to pravdivé informace, ale nejsou to informace ucelené ještě celkové, protože víme z našich zdrojů, že chystáte ještě mnohem horší věci pro občany. Takže přestože ta jednání vlády provází částečně informační embargo, tak právě část návrhů je již veřejná a ta situace je tak vážná, že já navrhuji, abychom se o tom tady pobavili veřejně, co vlastně Fialova vláda chce pro občany všechno přichystat.

Je totiž zcela evidentní, že se Fialova vládní pětikoalice chystá zvýšit českým občanům a firmám více typů daní, a to plošně všem. A také chcete zvýšit povinné odvody. Což je jednak závažné porušení předvolebních slibů vládních stran, protože vládní strany před volbami v říjnu v roce 2021, což je rok a čtvrt zpátky, tak jste slibovali, že nebudete zvyšovat daně. A teď v podstatě dochází k flagrantnímu porušení předvolebních slibů vládních stran a také původního programového prohlášení vlády. Ale rovněž jde o opatření, která by v době astronomicky rostoucích cen základních životních potřeb opět kvůli neschopné Fialově vládě, tak by tato vládní opatření zcela nesmyslně ještě dále snížila čisté příjmy domácností a část z nich by dostala do chudoby a existenční tísně.

Proč kvůli neschopné Fialově vládě? Protože Fiala, premiér Petr Fiala tady opakovaně lže veřejnosti, lže tady, že Česká republika je ve vládě a šíří, pardon, ve válce, lže, protože Česká republika není ve válce, straší lidi, vzbuzuje paniku. Podle mě je to trestný čin šíření poplašné zprávy, ale premiér má imunitu. Tak to je, to je, jako kdyby hrách na zeď házel. My v žádné vládě v žádné válce nejsme, ať nás tady netahá do války, ať nás tady nestraší a chcete si tím jenom zdůvodnit ty předražené zahraniční armádní nákupy nejdražších stíhaček a podobně a tak dále. Ale stejně tak vy jste slibovali, že prostě nebudete zvyšovat daně a premiér se vymlouvá na Ukrajinu. Ale vždyť v České republice je inflace mnohem vyšší než je průměr v Evropské unii. V České republice je 15 %, v Evropské unii pod 10 %. A to znamená, ostatní země ten problém, kdyby to bylo tak, jak říká premiér Fiala, tak mají ten problém taky. Ale ona ho má jenom Česká republika v podstatě.

Jsme jedna z mála zemí, teď jsme se dozvěděli čísla Eurostatu, Evropského statistického úřadu, to je ten úřad té vaší milované Evropské unie, že v přepočtu na kupní sílu mají čeští občané kvůli Fialově vládě nejdražší ceny elektřiny a plynu! To znamená, není to kvůli Ukrajině, je to kvůli neschopné a nekompetentní Fialově vládě. Všechno, úplně všechno! Taháte lidem z kapes peníze úplně zbytečně, všem občanům České republiky. Tak těm voličům, který vás volili, to asi nevadí, ale voličům SPD to prostě vadí. Proč máme kvůli neschopné Fialově vládě mnohem vyšší inflaci, než mají jiné země? Vždyť si vezměte, že ceny energií, jak plynu, tak elektřiny, podle Evropského statického úřadu v Maďarsku, na Slovensku a v Polsku jsou pod průměrem Evropské unie, to znamená, mají to levnější mnohem ještě než je průměr Evropské unie. No a my máme v přepočtu na kupní sílu kvůli Fialově vládě, kvůli Pirátům, kvůli ODS, TOP 09, KDU-ČSL, a STANu nejdražší energie. To je úplně šílená záležitost a prostě my k tomu mlčet nebudeme, protože taháte peníze i z kapes voličů SPD, který vás nevolili, ani vás volit nebudou. A našim voličům se to prostě nelíbí.

A musím říci, že i to, že chcete zvyšovat daně a zvyšovat odvody, tak to povede, je to další proinflační opatření ze strany vaší vlády a je to další zdražování. To je přece neuvěřitelné! Podívejte se na ceny potravin! V Polsku je levněji, v Německu jsou mnohé potraviny levnější, Češi tam jezdí nakupovat. A vy to vůbec neřešíte! A už jsme vám to říkali před rokem, že máte snížit DPH u základních potravin na nulu, už jsem vám to tady říkal víc než před rokem na tenhle mikrofon. Premiér Petr Fiala se vysmívá našim návrhům a podívejte se, kam dovedl Českou republiku.

Vládní návrhy na konsolidaci rozpočtu jsou prostě systémově a koncepčně zcela chybné. Dle názoru SPD se musí začít škrtnutím zbytných výdajů státu, a to zejména tam, kde neslouží českým občanům či k financování veřejných služeb, tam, kde to neslouží, prostě k financování veřejných služeb, které musí stát zabezpečovat. Takže my říkáme financování veřejných služeb, které musí stát zabezpečovat, zachovat! Takové výdaje neškrtat! Ale je potřeba škrtnout zbytné výdaje, to znamená například snížit státní byrokracii, předražené armádní zakázky ze zahraničí, podporu solární baronům, nepřizpůsobivým a tak dále, přičemž snížení státní byrokracie - já, když jsem se díval na to, jak chce vládní koalice revidovat to vládní prohlášení, se kterým se tady před rokem a čtvrt předstupovali před Sněmovnu a obelhali jste celou sněmovnu, že jste nám ještě to vládní prohlášení všem dali i v opozici a řekli jste, že o tom se tady bude hlasovat, takže jste nás uvedli v omyl všechny ještě, tak my jsme pro vás nehlasovali, samozřejmě, my jsme hlasovali proti důvěře vládě, protože jsme samozřejmě odhadli, že budete lhát a že je to podvod a že to nereálné - ale vy vlastně jste obelhali celou Poslaneckou sněmovnu, to je jedno, kdo a jak, protože teď měníte vládní prohlášení a tam mimo jiné uvádíte v jednom z toho návrhu změn, že o rok posouváte audit státní správy, ten hloubkový audit státní správy, který by měl odhalit právě duplicitu těch agend. Aby případně se ta duplicita tím pádem ukončila, aby se ušetřily veřejné peníze. A i to odsouváte teď nově o rok, neboli už to nebude nikdy, protože potom už za dva roky jsou volby, za dva roky a něco. To znamená i tady, kde vy jste mohli ušetřit veřejné peníze v řádu miliard, tak jste si radši vybrali, že ušetříte na důchodcích. Takže důchodcům jste vzali, ale abyste odstranili duplicitu agend ve státní správě, na to jste ve vládním prohlášení rezignovali a odsunuli to další rok. To znamená, v podstatě už to nebude nikdy do voleb.

Takže takovýmhle způsobem vy k tomu přistupujete a tím jsem vysvětlil, co myslíme například tím snížením státní byrokracie. V návrhu té revize vašeho vládního prohlášení je například to, že jste chtěli, původně jste tam měli, že budete analyzovat přínosy, klady nebo negativa dopadů Green Dealu na Českou republiku. A taky v podstatě na to teď rezignujete, protože asi už jste, řekl bych, tak už jste vlezli někam Evropské unii, řekl bych do Brusele, že v podstatě už jste na to úplně rezignovali a vlastně už jenom kývete. Vy jste kývači a ať to stojí, co stojí, tak servilně odkývete jakékoliv navržení Green Dealu. Což jsme mimochodem také samozřejmě viděli teď před několika dny ohledně toho zateplování a nových emisních povolenek.

Hlava nehlava, zdraží to lidem prostě naftu, benzin, výstavbu nových domů, rekonstrukce domů, další obrovské zdražování, a vy všechno už jenom odkýváte. Další lež premiéra Fialy, který se v předvolební kampani vyjadřoval, řekl bych, mírně kriticky k tomu Green Dealu. Ale "skutek utek", už všechno odkýváte, a další zdražování pro Českou republiku.

To znamená, to jsou všechno problémy a já myslím, že to tady musíme probrat, protože vy chcete zvyšovat daně, proto navrhuji mimořádný bod Fialova vláda chce zvýšení daní, takže lidi chcete sedřít, a zároveň tam, kde reálně lze ušetřit obrovské peníze, ale to byste opravdu museli začít chtít pracovat pro Českou republiku, tak tam jste úplně rezignovali.

Takže jako první bod dnešní schůze Poslanecké Sněmovny navrhuji bod Vláda chystá zvýšení daní.

Dále navrhuji další mimořádný bod, a to proto, že ty předešlé body ohledně těch sociálních, co jsem navrhoval jako druhý a třetí, takže jako čtvrtý bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny, pakliže budou schváleny ty moje body, které jsem navrhl jako jedna, dva, tři, tak bych navrhl bod s názvem Fialova vláda schválila smlouvu o vojenské přítomnosti USA - o vojenské přítomnosti USA v České republice. A to si myslím, že je opravdu velký problém, protože my za SPD říkáme, že nechceme v České republice žádné cizí vojáky, žádnou přítomnost cizích vojáků, ať jsou z Ruska, z USA, z Německa, prostě my tady nechceme základny, kde budou cizí vojáci. A je úplně jedno, jestli z východu, nebo ze západu, prostě my nechceme tady cizí vojáky. A ta smlouva, kterou schválila Fialova vláda, o té vojenské přítomnosti USA v České republice, umožňuje mimo jiné armádě USA používání vojenských prostor a budov, a nejen to. Jenom bych znova zdůraznil, že hnutí SPD říká jasné ne cizím základnám vojáků na našem území ať z východu, nebo ze západu. A vláda Petra Fialy z ODS minulý týden schválila smlouvu se Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany. No, ale ona to není smlouva o spolupráci, o nějaké vyvážené spolupráci, samozřejmě, že ne.

Je to smlouva o budoucí vojenské přítomnosti USA v České republice, která umožňuje ozbrojeným silám USA používání vojenských prostor a budov, a to na leteckých základnách Čáslav, Pardubice, Náměšť a Mošnov v Moravskoslezském kraji. Já jsem byl zvolen jako poslanec za Moravskoslezský kraj a naši voliči, minimálně naši voliči tam prostě nechtějí přítomnost amerických vojáků na letišti v Mošnově, protože občané se oprávněně obávají, že pak to bude jedním z prvních terčů v případě ozbrojeného konfliktu. Oni nechtějí tam mít prostě americké vojáky, aby tam byla základna, v Mošnově v Moravskoslezském kraji. Já to nechci také, proto tady za to bojuji.

Ti američtí vojáci budou podle toho, co tady schválila vláda, Fialova vládní pětikoalice, ODS, Piráti, STAN, KDU-ČSL a TOP 09, tak budou moci používat armádní výcvikové prostory a používat také ještě navíc kasárna ve Vyškově, v Rancířově a ve Staré Boleslavi. Ve všech těchto lokalitách mohou USA stavět vlastní budovy, a to včetně prodejen potravin, otevřených stravovacích zařízení, bankovních služeb, společenských a vzdělávacích center a tak podobně. V případě schválení smlouvy, a ona už ji schválila vláda, budeme o ní jednat ve Sněmovně, v případě schválení smlouvy se tak budou moci na území České republiky volně pohybovat a operovat ozbrojené síly USA, a to včetně rodinných příslušníků.

Odkazy vládních politiků, že tato dohoda nic nemění, nejsou pravdivé. Zavádí volný režim příjezdu, odjezdu, přivážení jakýchkoli movitých věcí a skladování zbraní a střeliva do těchto prostor, a to bez možnosti kontrol ze strany České republiky. De facto se bude jednat o podobný princip, jaký je aplikován na teritorií ambasád.

Samozřejmě je otázkou, jak to bude s trestnými činy spáchanými americkými vojáky na území České republiky, protože to bývá často jablkem sváru právě u této smlouvy, když třeba americký voják někoho znásilní, ostatně v Japonsku s tím jsou velmi negativní zkušenosti, tak potom vlastně ta americká strana se brání tomu, aby byl souzen v té zemi, a říká, že to má podléhat americkým zákonům, přitom to dělá na našem území, vůči našim občanům by se ten trestný čin stal. Takže to je samozřejmě ještě další okamžik. A musím říci, že de facto se bude jednat o podobný princip, jaký je právě aplikován na teritoria ambasád, což je v podstatě imunita. Dohoda je navíc uzavírána na 10 let, kdy se nedá vypovědět. Smlouva je pro Českou republiku nevýhodná a zbytečná. Navíc s USA ji má už uzavřenu pouze 24 členských států NATO. A my navíc už máme smlouvu NATO SOFA.

Hnutí SPD říká jasné ne cizím základnám a vojákům na našem území a budeme hlasovat ve Sněmovně proti schválení této smlouvy. Prostě po 30 letech jsme se zbavili jedněch vojáků a teď tady máme mít další? Znovu říkám, my tady nechceme mít ani vojáky z východu, ani ruské vojáky, ani německé, ani americké, ani další, to prostě pro nás absolutně nepřipadá v úvahu. Takže je potřeba to tady projednat veřejně, co tedy vláda vlastně tady prosazuje, aby se k tomu také veřejnost vyjádřila. Protože já jsem přesvědčen o tom, že značná část veřejnosti nebude chtít - nebude chtít! - přítomnost amerických vojáků na našem území, tak jak si schválila Fialova vláda. A znova říkám, a je to téma, které obrovsky rezonuje i mezi občany, protože po zkušenostech z roku 1968 a ještě z druhé světové války, nejdřív to byli němečtí vojáci, pak to byli vojáci čtyř zemí, byla tady sovětská vojska, tak prostě minimálně voliči SPD nechtějí tady žádné cizí vojáky. Znovu říkám, ani z východu, ani ze západu. Takže to je potřeba prostě projednat.

Takže já to navrhuji jako čtvrtý bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny a v případě, že budou schváleny mé předešlé body, jinak se to posouvá a byl by to samozřejmě první bod.

Jako další bod, mimořádný bod na schůzi Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Počet nelegálních imigrantů na našem území narostl o 40 %, což je obrovské číslo. Takže podívejme se na to, v čem je ten problém. Zase samozřejmě ministr Rakušan z hnutí STAN, předseda hnutí STAN, ten to neřeší, ten na to kašle, to je pořád dokola. Přitom se opakuje stejný scénář z loňska, to neudělal vůbec nic. A Cizinecká policie České republiky odhalila za první tři měsíce letošního roku 2658 nelegálních migrantů, což je samozřejmě jenom špička ledovce, a už toto číslo je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst o 40,6 %. Drtivá většina těchto osob byla odhalena v souvislosti s nelegálním pobytem na území České republiky. V rámci té takzvané tranzitní migrace dominovali Syřané před občany Turecka a Maroka. Mnozí z těchto migrantů se prokazovali falešnými doklady. Za loňský rok čeští policisté zadrželi na našem území z důvodu nelegální migrace celkem 29 235 osob, což bylo ve srovnání s rokem 2021 o 18 065 osob více. Takže tady vidíte, že už za loňský rok jen ti, co byli zadrženi na našem území, tak bylo 30 tisíc nelegálních migrantů, což je obrovské číslo. To je prostě jedno středně velké město. A teď už, v tuto chvíli oproti loňskému roku máme nárůst 40,6 %, to znamená, letos to může být už ne 30 tisíc, ale to už může být 50 tisíc. A samozřejmě, protože začíná jaro, otepluje se, tak ten trend bude už jenom narůstat, protože hranice jsou jak cedník kvůli neschopné Fialově vládě a ministrovi Rakušanovi z hnutí STAN, tak samozřejmě, že to tak bude. A to už vám říkám teď, a to nemusím mít žádnou věšteckou kouli. Bude to už jenom horší kvůli Fialově vládě. No, a samozřejmě převažují občané Sýrie, těch je zhruba dvě třetiny z celkového počtu.

Takže ve světle těchto údajů považujeme v SPD za velmi vhodné a z hlediska bezpečnosti českých občanů i žádoucí, obnovení trvalých kontrol na našich státních hranicích, zejména se Slovenskem, kudy proudí největší počet ilegálních migrantů. Také navrhujeme, aby se z překročení státní hranice stal trestný čin, který bude mít samozřejmě odpovídající trestní sazbu, aby to bylo odrazující.

Takže to je můj návrh, a to bych navrhl jako pátý bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny a samozřejmě pakliže neschválíte ty předešlé body, tak by se to posouvalo směrem k prvním bodům. Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura: Fialova vláda patří před soud Okamura (SPD): Nejvyšší ceny za energie v celé Evropě platili čeští spotřebitelé Okamura (SPD): Invaze nelegálních imigrantů z Afriky do Evropy nabírá na síle „Žerte, holoto.“ Hmyz v jídle, jídlo z Ukrajiny. Co všem uniklo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama