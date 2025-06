Kolář (TOP 09): Měli bychom se od Billa Gatese učit

V Česku by se bohužel našlo dost lidí, kteří by se při pohledu na Billa Gatese pokřižovali a padli do mdlob, že to je ten týpek, co nám chce všem očkovat 5G čipy.

Já jsem naopak považoval za velkou čest, že přijel do Bruselu a byl naším hostem na Výboru pro rozvojovou spolupráci. Mohl jsem se ho tak přímo zeptat, jakým způsobem hledá partnery v regionech, kde to nemá tak jednoduché jako v Evropě. To je myslím něco, co bychom se od něho měli učit, protože mu to jde skvěle.

Dávno si mohl dát nohy na stůl nebo být někde na soukromým ostrově a mít vítr v zádech. Místo toho teď ale objíždí evropské instituce a hledá podporu pro očkování v nejchudších regionech.

Sám navíc nedávno prohlásil, že umře chudý, protože rozdá všechno, co má jen proto, aby některé choroby a nemoci zmizely z povrchu země.

Respekt.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky