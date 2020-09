Okamura (SPD): Legální držitele zbraní tlačí EU stále více do kouta

reklama

Příští týden se bude ve Sněmovně konečně projednávat petice za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní, kterou podepsalo 110 tisíc občanů, a já jsem samozřejmě jedním ze signatářů, jelikož jsem již dvacet let držitelem zbrojního průkazu a jsem aktivním členem sportovního střeleckého klubu v disciplíně trap. Organizátorem petice je sdružení Liga libe. Držte nám prosím palce! Prosazujeme novelu ústavního zákona o bezpečnosti ČR, zakotvující do našeho ústavního pořádku právo na legální vlastnictví zbraní za účelem zajištění obrany a vnitřní i vnější bezpečnosti našeho státu. Dále prosazujeme, aby česká vláda a Parlament odmítli implementaci „unijní zákazové směrnice", která omezuje legální držení zbraní a střeliva. Bohužel vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM tuto směrnici prosazuje. Taktéž protestujeme proti další Evropskou komisí plánovanou regulací českých zákonů v oblasti legálního držení zbraní. A protestujeme také proti zákazu používání osvědčeného a nenahraditelného olova ve střelách palných zbraní a proti omezování zbraňových doplňků i nesmrtících sebeobranných prostředků. Bohužel nás střelce a legální držitele zbraní, tlačí Evropská unie stále více do kouta.

A včera došlo v Bruselu k dalšímu pro nás střelce tragickému hlasování ohledně unijních zákazů olova. Evropský výbor pro registraci, vyhodnocování, autorizace a zákazy chemických látek (tzv. výbor REACH) schválil zákaz olověného střeliva na tzv. mokřadech. Toto má být pouze první fáze, jelikož se Brusel netají tím, že zakrátko chystá plošné, všeobecné a kompletní zákazy olova ve střelách a rybářských zátěžích, což pak bude znamenat obrovský problém nejen pro myslivce, ale i pro střelecké sporty, rybářství atd. Bez olova pak zaniknou dokonce i některé olympijské střelecké disciplíny, broková střelba, malorážka - a dokonce pro mládež i vzduchovka... Tyto odsouhlasené a další chystané zákazy jsou iniciované fanatickými neomarxistickými neziskovými organizacemi napojenými na Evropskou unii. Pokud projdou tyto kompletní zákazy, tak jsme ohroženi my všichni, co máme legálně držené zbraně a zbrojní průkazy.

A je nás v ČR přibližně 300 tisíc. Hnutí SPD nemlčí a nebude mlčet. Bojujeme za nás střelce a legální držitele zbraní. Je nutné co nejrychleji dát ve volbách jasně najevo, že odmítáme tuto neomarxistickou politiku Evropské unie. Volby jsou již za měsíc, první víkend v říjnu. Nebuďme lhostejní a přijďte prosím k volbám! A pojďme k druhému tématu. V pondělí zahajuji ve Sněmovně konferenci na téma spravedlnost, kterou pořádá kolega poslanec SPD Jiří Kobza. Jakkoliv se to moc nezdá, je to ten největší problém naší země, tedy fakt, že tu je fakticky nevymahatelná spravedlnost. Proto máme rozkradenou zemi a není na důchody nebo na zdravotnictví, proto máme statisíce lidí v dluhových pastích a minimálně tisíce obětí justičních zločinů. Přičemž zdůrazňuji slovo zločinů nikoli omylů, protože velká část obětí justice je obětí zcela úmyslných nezákonných jednání státních zástupců a soudců. Tento týden jsem zaznamenal malou zprávu k vězeňské kauze exministra Davida Ratha. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že státní zástupkyně z pražského vrchního státního zastupitelství pochybila, protože vybočila ze své pravomoci a Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová byla proto požádána, aby při výkonu svých dohledových kompetencí postupovali státní zástupci v souladu se zákonem. Nevím, zda vám dochází absurdita požadavku. Státní zástupci jsou placení a zřízení za to, že dohlížejí a vynucují dodržování zákonů. Pokud je musí ministerstvo žádat, aby sami zákony dodržovali, tak je něco extrémně špatně.

Velký problém jsou u nás exekuce. Jak víte, hnutí SPD podalo zákon na zestátnění exekutorů. Problém ale není jen v exekutorech, problém je v nastaveném systému. Problém je nevymahatelná spravedlnost. Lidé nemají nikde žádné zastání. Když se stanou obětí lichvy, tak se jich stát nejen nezastane, ale naopak tuto lichvu posvětí soud exekučním příkazem. Už tady to je průšvih, soudy porušují zákony tím, že nemravné smlouvy, pokuty, úroky z úroků a podvody posvěcují. To první, co v SPD navrhujeme, je zajištění dostupné právní pomoci všem potřebným lidem a napsali jsme zákon o centrech právní pomoci. Je to osvědčený model, který jsme převzali ze Slovenska, kde už léta jsou ve městech bezplatná centra právní pomoci, kde státem placení právníci pomáhají lidem v nouzi. Pochopitelně je třeba, aby občan měl ochranu nejen před exekutory, ale před každým bezprávím, ať už je ze státní nebo soukromé sféry. To je něco co nám tu po léta chybí. Přesněji, chybí to lidem, ale kupodivu to nechybí politikům ani vládám.

