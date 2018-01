Okamura (SPD): Migrace je jako sůl

Vážené dámy a pánové. Jsem rád, že jsme se tady domluvili na pořadí s panem premiérem. Debata o revizi Dublinských dohod, které se týkají udělování azylu migrantům v Evropě, by měla mít na základě návrhu Evropské unie několik rovin. Protože popravdě řečeno jde jen o vrcholek ledovce, který jednou potopí celou Evropu. Dublinské dohody původně řeší mechanismus udělování azylu uprchlíkům a to tak, aby uprchlíci necestovali po Evropě a nežádali o azyl ve vícero zemích naráz. Jejich principem bylo, že žadatel žádá v první bezpečné zemi a tato země jeho případ řeší.

Žadatelem se tu míní žádost o mezinárodní ochranu lidí, kteří jsou nějak pronásledováni. Rozhodně se nejedná o ekonomické a sociální migranty. Jak víme, nikdo toto nařízení nedodržoval. Za azylanty dnes považujeme i ekonomické migranty a ti běhají po Evropě jak se jim zlíbí, přesněji podle toho, co která země výhodného migrantům nabízí. Evropská unie na to zareagovala pokusem zavést povinné kvóty, které by donutily země jako Česká republika, aby začaly přijímat migranty.

Některé země, jak víme, ani přes nátlak kvóty nepřijaly. A dnes tu máme další pokus Evropské unie, jak nám vnutit kvóty, ale jinou cestou. V případě Bruselu by se dal použít krásný bonmot Karla Kryla: "Nevěř ostnatému drátu, ani kdyby se stokrát tvářil jako růže." Brusel zůstane Bruselem a pařez pařezem, napsal by jiný náš klasik.

Taky by mě zajímalo, co dělala naše diplomacie. Vždyť tyhle plány se pekly celý loňský rok. Naše diplomacie spala? Anebo souhlasila? Netuším, víme jen jedno. Opět hanebně selhala. Selhala reprezentace státu jak v Bruselu, tak i v Černínském paláci.

Nyní si dovolím zopakovat ta nově navrhovaná kritéria k přerozdělování takzvaných uprchlíků. Uprchlík bude v rámci tohoto systému přesunut do jedné ze čtyř zemí, které dosud přijaly nejmenší procento žadatelů o azyl ze svého objemu kvót. Výše kvót se bude stanovovat podle počtu obyvatel jednotlivých zemí EU a jejich ekonomické síly vyjádřené v HDP, tedy v hrubém domácím produktu. Podle návrhu Evropské unie by se noví uprchlíci měli přednostně umisťovat v těch státech, které mají v poměru k počtu obyvatel imigrantů nejméně. V praxi by tedy na naši republiku nepřipadly tisícovky, ale minimálně 100 až 150 tisíc uprchlíků tak, aby se jejich podíl vyrovnal státům jako Německo nebo Švédsko.

Všichni se teď můžeme uklidňovat slovy bývalých ministrů, kteří nám lhali, když říkali: "Vždyť oni ti migranti k nám nechtějí a nebudou u nás." No, tak tuhle věc se těsně před svou demisí pokusil vyřešit jistý pan Bohuslav Sobotka z ČSSD, který podepsal za Česko dokument, který k nám migranty pozval, když v listopadu podepsal takzvaný Evropský pilíř sociálních práv, v němž se počítá s tím, že sociální, zdravotnická a školská politika se bude v Evropské unii postupně sbližovat.

Neboli imigrant nalákaný německou štědrou sociální politikou do Evropy, chycený v Itálii na základě její lajdácké ochrany hranic a přerozdělení na základě kvót navrhovaného systému Dublin IV. do České republiky, má podpisem Bohuslava Sobotky dostat stejnou sociální dávku, jakou by dostal v Německu. Takže najednou získá dost dobrý motiv u nás zůstat.

Děravé hranice, dovoz migrantů z pobřežních vod Libye až do Itálie, povinné přerozdělení do států Evropské unie a finanční motivace migrantů. Tak vypadá v praxi migrační politika Evropské unie. Připomínám, že už samotný princip přerozdělování migrantů je motivační faktor pro migranty a pašeráky lidí, protože ti dostávají jasný signál, že místa je dost a že Evropská unie nemíní lidi vyhazovat, ale naopak přerozdělovat si je. A dokonce se blíží i jednotný sociální systém, takže už není třeba, aby se migranti v další fázi pachtili až do Švédska, nebo do Německa.

A je stále hůř. Evropský soud pro lidská práva vydává verdikty zakazující vracet nelegální migranty zpátky do zemí původu, pokud je překročí ilegálně, jako tomu bylo např. ve španělské Melile. A co je nejhorší, takováto rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva jsou právně závazná pro státy, které jsou členy Rady Evropy, což jsou všechny státy Evropské unie včetně České republiky, a mají tak za následek záměrné neřešení problémů nelegální migrace.

A co na to naši europoslanci? Určitě vás pobaví názor lidoveckého poslance pana Svobody, přičemž víme, že je to otevřeně proimigrační strana. Problém je podle něj v tom, že nikdo nepřišel s lepším řešením. Cituji: "Jsme v pasti. Víme, že stávající systém moc nefunguje, ale lepší nikdo nevymyslel." Konec citátu. Takže ve zvrácené logice těchto pseudohumanistů mají nelegální migranti jen práva, kdežto povinnosti má většinová společnost, která je musí nedobrovolně přijmout. No, lidovcům, pirátům, kalouskovcům a hnutí STAN a dalším proimigračním stranám tady v parlamentu bych zopakoval, co s těmi migranty, co hranici překonají, a zopakuji náš návrh: šup s nimi zase ven, za hranici! Je pozoruhodné, že Evropská unie nemá problém s tím, šoupnout násilím migranty zemím Evropské unie, které o migranty nestojí, ale nedokáže je vrátit do jejich vlasti nebo do země, z níž do Evropské unie nelegálně vešli. Neumí, anebo nechceme, dámy a pánové?

Vše, co jsme výše uvedli, dokládá, že tady není ani stín snahy vážně řešit kolonizaci Evropy Afričany a muslimy. Popravdě řečeno, mělo by nás to přestat zajímat, zda Evropa chce či neumí a pouze trvat na tom, že nikdy nepřipustíme, aby kdokoli cizí nám diktoval, zda a kolik cizinců máme přijmout do své země, do České republiky. Všem migrantofilům, tedy lidovcům, topkařům, pirátům, hnutí STAN, mnohým sociálním demokratům - ne všem - a dalším, kteří budou tvrdit, že nás pár migrantů nezruinuje, doporučuji navštívit muslimská nebo africká gheta v západní Evropě a zamysleme se, zda je tu chceme také. My za SPD říkáme jasně, že to u nás nechceme a uděláme všechno pro to, abychom zachovali bezpečnou Českou republiku i do budoucna. V každé z těch zemí si zprvu mysleli, že pár muslimů je nezabije. Byl to tragický omyl. Pár z nich už pozabíjelo stovky nevinných Evropanů a nejde jen o teroristy - zabíjí drogoví dealeři, pasáci a další statisíce páchají denně tu běžnou kriminální činnost. Statistiky přitom jasně ukazují, že zvýšení bezpečnostních rizik je s přibývajícími migranty násobné. Já bych to definoval jako hrůzynásobné.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Někdo tu stále opakuje mantru, že tu máme dvanáct migrantů a jsme bezpečná země. Obojí není v praxi samozřejmě pravda. Každý na ulici, třeba v centru Prahy na Václavském náměstí, večer vidí, že migrantů tady jsou tisíce. Ostatně nepotřebujeme to vidět jenom takto vizuálně, ale hovoří za to jasná čísla. Vláda k tomu zřídila totiž i čtyři azylová zařízení - a neříkám, že předešlá vláda, ta už jsou tady delší dobu - čtyři azylová zařízení, která celoročně fungují a o migranty, kterým byl udělen v České republice trvalý pobyt, se tam za peníze našich daňových poplatníků starají. A jsou tam i muslimové.

Co se týče bezpečnosti, všichni na vlastní oči vidíme, že přibývají na ulicích betonové protiteroristické zátarasy a již minimálně rok chodí po ulicích policisté se samopaly. To přece není standardní stav, který tady chceme mít a takový stav tady ani před několika lety nebyl. My v SPD se na to velice dobře pamatujeme. My v SPD ze všech sil bojujeme za to, aby se Česká republika vrátila do normálu a bylo tady zase opravdu bezpečno. Modleme se za to usilovně, věřící, neznabozi i kacíři, aby to tak bylo. Skutečnost je přece taková, že od roku 2016 u nás nepřetržitě platí oficiálně první stupeň ohrožení terorismem, což znamená existenci obecného ohrožení terorismem. To tady také přece dříve nebylo a je to jasné, černé na bílém. Je to sice lepší než ve Francii, kde už léta mají výjimečný stav, ale v principu jsme i my přešli do režimu trvalého ohrožení.

Dámy a pánové, zeptejme se upřímně, proč tomu tak je. Je to proto, že straší terorismem Okamura nebo jiní poslanci? Nebo je to tak, že vládu straší opravdoví teroristé, a proto nainstalovali zátarasy a poslali do ulic policisty se samopaly? Vše, co sníží bezpečnostní rizika v naší zemi, je dobré a my jsme povinni pro bezpečnost našich občanů udělat maximum. My v SPD prosazujeme systémová řešení. Nedělejme ohledně bezpečnosti občanů jen polovičaté kroky, kterými jen oddalujeme řešení podstaty problému. Myslím, že Sněmovna by se měla shodnout na usnesení, kterým odmítne jakýkoli princip přerozdělování migrantů, který by porušoval naši suverenitu a právo svobodně rozhodovat, koho naše země přijme. Problémům světa nepomůžeme tím, že zlikvidujeme vlastní zemi tím, že mezinárodní problém zavlečeme k nám domů. Naše vláda, náš prezident, naši europoslanci a česká paní komisařka, všichni by měli v Bruselu tlačit na taková řešení, která zabrání eskalaci problému v České republice. Nechceme přece ohrozit naše nevinné občany a naši budoucnost. Je třeba dodržovat to, co bylo dohodnuto, tedy střežit vnější hranici Schengenu, zabavit lodě neziskovkám vozícím migranty do Evropy a postavit je mimo zákon, nařídit Frontexu, aby posbírané migranty vrátil zpět do Afriky, vyhostit všechny ty, kteří přišli nelegálně a bez dokladů a bez milosti vyhostit také každého legitimizovaného migranta, který tady v Evropě poruší zákon. A samozřejmě první, na co je třeba sáhnout, je štědrý sociální systém vůči migrantům, na kterém migranti parazitují a který je popravdě pro ně jedním z hlavních taháků do Evropy.

Vážené kolegyně a kolegové, migrace je jako sůl. Špetka soli může polévku dochutit. Když to ní ale vysypete celou slánku, nadobro ji zničíte a uděláte ji nepoživatelnou. Polévka našich přátel na západě se už dávno jíst nedá a stává se z ní smrtící koktejl. Řešením ovšem není odlit něco jedu do jídla, které není otrávené, ale ideální forma je vypumpovat okamžitě žaludek a vyvrhnout vše nebezpečné tam, odkud to přišlo. Ale určitě ne do sousedova talíře.

A já bych rád předem avizoval, že - tady už probíhá diskuse - že bychom si před závěrem diskuse ohledně tohoto bodu vzali pauzu, aby ty strany, které mají zájem, a projevily o to zájem vesměs všechny politické strany, jejichž podpisy poslanců jsou pod tím návrhem na tu mimořádnou schůzi, tak že bychom se sešli na nějakých 30 minut - určitě to tady ještě padne - a že bychom se mohli dohodnout na společném znění usnesení, všechny ty strany včetně hnutí ANO, včetně ČSSD, včetně ODS, včetně SPD a včetně KSČM, aby to usnesení bylo ve všeobecném konsenzu. Není potřeba z toho dělat nějaké politikum. Je to závažná věc pro celou Českou republiku. Budu velice rád, když se té schůzky zúčastní i pan premiér, abychom skutečně dali společný signál o konsenzu Poslanecké sněmovně, jakým způsobem tento problém vidíme, abychom společně mohli postupovat. Děkuji za pozornost.

