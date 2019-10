Okamura (SPD): Mýtný systém je historickou bolestí České republiky

Vážené dámy a pánové,

výběrové řízení na mýtný systém provází od počátku nejasnosti a je zcela zřejmou ukázkou buď obrovské neschopnosti a nekompetentnosti, anebo v horším případě korupce, protože stát v něm nejednal ani podle zákona, ani tak, aby zajistil co nejvýhodnější plnění smlouvy.

Výběrové řízení na mýtný systém bylo vyhlášeno jako jednací řízení s uveřejněním. To v praxi znamená, že v prvním kole dají uchazeči cenovou nabídku a pak se jedná o ceně a parametrech projektu. To umožňuje vyjednat s uchazeči nejlepší podmínky a vybrat skutečně tu nejvýhodnější nabídku. Tehdejší ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO se ale této možnosti překvapivě vzdal a nejednal s uchazeči dál o ceně a parametrech projektu. Čas na to tehdy byl - vynucený antimonopolním úřadem, který loni v květnu zrušil výběrové řízení a v tuto dobu bylo možné jednat se všemi uchazeči o lepší ceně. Ale Ministerstvo dopravy to neudělalo. Firma Kapsch přitom údajně ihned nabídla nižší cenu než vybraná firma skupiny PPF. A stejně tak byla připravena jednat o ceně firma ELTODO. Stát tu měl faktickou možnost sjednat maximálně nejvýhodnější cenu. Namísto toho jsme se stali svědky série podivných a dokonce i protiprávních kroků, které měly zabezpečit smlouvu jedinému uchazeči bez ohledu na výhodnost nabídky.

Ministerstvo dopravy 20. 9. 2018 s nebývale velkou rychlostí uzavřelo desetiletý kontrakt s konsorciem firem CzechToll a SkyToll na provozování satelitního mýtného systému na dálnicích a vybraných silnicích první třídy. Úřad na ochranu hospodářské soutěže doručil rozhodnutí ministerstvu ve 13 hodin, a už v 16 hodin ministr dopravy oznamuje, že se stihl vzdát rozkladu a podepsat smlouvu s vítězem. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dříve během jediného dne zamítl stížnost neúspěšné firmy Kapsch Telematic Services proti tendru. Některé informace dokonce hovoří o tom, že už minimálně týden před podpisem smlouvy podávali zástupci CzechToll úřadům na různých místech republiky žádosti o vydání stavebního povolení ke stavbě mýta.

David Šimoník z firmy Kapsch to tehdy okomentoval takto - cituji: "Zjevně zafungoval nemístný a bohužel neskrývaný politický tlak vyvíjený na nezávislou dohledovou instituci. Právní stát dostává na frak, protože se začíná prosazovat strategie, že zákon sice můžete porušovat, ale když existují vyšší politické zájmy, tak se právo nějak ohne a přizpůsobí. Předpokládali jsme stejně jako Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že předběžné opatření zůstává v platnosti do doby, než se úřad vypořádá s naším případným rozkladem." Konec citátu.

Následovalo to, co se dalo čekat. Poškozená firma Kapsch se obrátila na soud a ten zcela logicky zrušil rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, protože bylo protiprávní. Krajský soud v Brně 16. května 2019 pravomocně rozhodl, že Kapsch má pravdu a Úřad na ochranu hospodářské soutěže se musí řádně a finálně vypořádat v rozkladu s jeho námitkami proti tendru. Úřad na ochranu hospodářské soutěže spolu s Ministerstvem dopravy podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a zároveň požádal tento soud o odklad vykonatelnosti do doby, než Nejvyšší správní soud o kasaci rozhodne. Nejvyšší správní soud žádosti o odklad vykonatelnosti nevyhověl. Předseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže tedy řízení o námitkách zahájil, ale nerespektoval rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a ihned řízení přerušil do doby, než Nejvyšší správní soud o kasaci rozhodne. Brněnský soud opět pravomocně vyhověl i této žalobě společnosti Kapsch a nařídil antimonopolnímu úřadu, aby o námitkách rozhodl neprodleně do 9. září. Po obstrukcích nakonec šéf úřadu Petr Rafaj o námitkách v rozkladu rozhodl tak, že je definitivně zamítl. Také další Krajský soud v Brně 11. července 2019, což je nedávno, pravomocně rozhodl, že Kapsch má pravdu s tím, že mýtná smlouva byla podepsána protiprávně, protože skutečně stále platilo předběžné opatření, které brání podpisu.

Jen na dokreslení je dobré vědět, že pochybnosti u tendrů, které vyhrál SkyToll, není první. Slovenská firma SkyToll byla založena v listopadu 2008. O rok později vyhrála tendr na zhotovení a provoz systému elektronického výběru mýtného na Slovensku, které vybírá od roku 2010. Kontrakt byl uzavřen na 13 let. SkyToll vyhrál tendr díky tomu, že v soutěži zůstal po vyloučení ostatních zájemců sám, což tehdy jako netransparentní a nestandardní kritizovala Evropská komise. Je zřejmé, že i v našem případě jednal vítěz soutěže v synergii s Ministerstvem dopravy. Ministerstvo dopravy v žádném okamžiku nepřipustilo, že se mohla stát nějaká pochybení kolem mýtného tendru, a rozhodlo se silou spustit nový mýtný systém bez ohledu na právní a ekonomické konsekvence. Ani nový ministr dopravy Vladimír Kremlík za hnutí ANO po převzetí úřadu nenechal zpracovat nezávislé analýzy ekonomické výhodnosti zvoleného řešení nebo právních rizik celé situace.

Stát se vlastními chybami dostal do situace, kdy nemá ani po několika letech vyřešen budoucí výběr mýta. Vyhodil do koše stávající miliardový mýtný systém. Postavil za zbytečné miliardy systém nový, ale pouze na jediný rok. Daňový poplatník ještě navíc zřejmě zaplatí miliardy za odškodnění soutěžiteli Kapsch za způsobenou újmu na právech. Přitom stačilo jednat podle zákona a podle zdravého selského rozumu, přičemž do poslední chvíle se dalo jednat se všemi zúčastněnými na rozumném kompromisu. Mýtný systém je historickou bolestí České republiky. Nejprve byl vybrán za podezřelých okolností přežitý zastaralý systém mýtných bran a dodnes není vláda schopná zajistit vybudování nového funkčního a nemá ani jasno, co má mýtný systém pokrývat.

Z pohledu laika mi připadne, že není nic jednoduššího, než mýtný systém. V praxi to přece znamená pouze pomocí GPS monitorovat trasy dopravců a následně je vyúčtovat. K tomu potřebujeme jen do auta nainstalovat modul s GPS a k tomu někde počítačový systém, který trasy monitoruje a nacení. GPS lokátory už firemní auta po léta mají a firmy s jejich daty už dávno pracují. To, za co stát hodlá dát miliardy, umí firmy už léta a za velmi drobný pořizovací peníz. Je navíc nepochopitelné, že mají být pro nákladní dopravu zpoplatněné jen některé typy silnic první třídy. Pokud má auto GPS lokátor, pak mám přehled o celé jeho trase.

Nákladní doprava je přitom nejvíce devastující na silnicích nižších tříd a těch, které vedou centry měst a obcí. Důvod je jasný. Provoz na těchto silnicích je nejvíc devastující, poškozuje komunikace, poškozuje domy podél silnic, je nebezpečný, způsobuje dopravní zácpy, havárie a samozřejmě prokazatelně a extrémně poškozuje zdraví místních občanů. Vláda tím, že zpoplatní ty nejlepší a nejrychlejší trasy, naopak vyhání část dopravců do ulic našich měst a na silnice druhé a třetí třídy, které nejsou uzpůsobené na masivní těžkou nákladní dopravu. Odpusťte mi, ale tohle může navrhnout a realizovat jen hlupák nebo člověk, kterému je absolutně jedno, jaké následky to má pro normální běžné občany, obce a města.

Celá situace hodně připomíná situaci s tendrem na lokalizační náramky pro domácí vězně. Ministerstvo spravedlnosti několikrát vypsalo tendry za stamilióny na náramky, které už v té době i s lokalizačním softwarem stály řádově tisícikoruny. A bylo víc než jasné, že jde zřejmě jen o to rozkrást veřejné peníze na projekt, o kterém se dalo doufat, že mu veřejnost nerozumí. Mýtný systém se ukazuje být podobným případem, kdy nejde o efektivitu, ale o to, aby miliardy dostala předem vybraná firma. A za tyto miliardy se navíc dopravní situace v našich městech nezlepší, ale naopak zhorší.

Celý tendr by bylo nejlepší zrušit a vyhlásit znovu, a to s parametry, které zvýhodní maximální výhodnost pro stát a občany. Ale umím si i představit daleko jednodušší řešení, kdy stát prostě uzákoní povinnost mít v nákladním autě standardizovaný lokátor napojený na státem spravovaný systém a na základě jím dodaných údajů pak třeba finanční úřad vyměří provozovateli mýtné nebo silniční daně. Jednoduché, laciné a proveditelné. Jenže taková řešení se, jak víme, prosazují nejobtížněji, protože jediný, kdo na nich opravdu vydělá, by byl občan a jeho zájem evidentně nikoho nezajímá.

Děkuji za pozornost.

