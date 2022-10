Okamura (SPD): Na tomto příkladu je vidět, jak moc chybí hmotná a trestní odpovědnost politiků

reklama

Vážené dámy a pánové,

my jako SPD plně podpoříme návrh na zařazení mimořádného bodu s názvem Komunikace vládní koalice a ovlivňování burzy. Já bych k tomu ještě dodal, ale to je už můj dovětek, nekompetentní a chybná komunikace, protože je faktem, že místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka způsobili podle řady ekonomů škodu minimálně 31 miliard korun. Právě místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, zároveň je to ministr práce a sociálních věcí, tedy jedni z nejvyšších představitelů Fialovy vládní pětikoalice...

Tak právě tito dva, jedni z nejvyšších představitelů vládní pětikoalice Petra Fialy, svými výroky v médiích a na sociálních sítích o účinnosti či neúčinnosti, to už vlastně nikdo pořádně ani neví, protože panuje ve vládě takový zmatek a chaos, že tady do poslední chvíle vůbec nevíme, co vládní koalice chce vlastně předložit, tak právě o tom zavádění toho mimořádného zdanění energetických firem a bank, takzvaný windfall tax, tak tím, že řekli paní Richterová s panem Jurečkou, že chtějí zavést tuto daň už od roku 2022, tak způsobili pád akcií dotčených firem, které dosáhly ztráty minimálně 31 miliard korun, přičemž více než polovina z této částky je způsobena společnosti ČEZ, která je ve většinovém vlastnictví státu.

O tuto částku tedy přišli akcionáři těchto firem, zejména českého státu, potažmo čeští občané, během pár hodin o to přišli pouze kvůli těmto hloupým nekompetentním a neuváženým vyjádřením nejvyšších představitelů vládní pětikoalice Petra Fialy.

Oba tito vládní politici totiž veřejně prohlásili, že vláda zavede mimořádnou sektorovou daň, takzvanou windfall tax, již na zisky z roku 2022 a burza na to reagovala skokovým oslabením akcií dotčených firem. Později se ale ukázalo, že tato informace není pravdivá, protože ministr financí Stanjura za ODS prohlásil, že to bude platit až od roku 2023, ale to již bylo pozdě, protože mezitím už akcie těchto firem klesly.

Jde tedy o opakovanou ukázku mimořádného diletantismu představitelů vládních stran, poškozující Českou republiku, její firmy a občany. Kdo tuto škodu zaplatí a kdo za ni ponese odpovědnost? A nebylo to náhodou účelové vyjádření, které mělo někomu způsobit prospěch? V případě, že by se tímto způsobem, a bylo to takto, jednalo například ve Spojených státech, tak tam hrozí samozřejmě za taková kurzotvorná vyjádření mnohaleté těžké tresty a je to samozřejmě kriminální čin.

Na tomto příkladu je jasně vidět, jak moc v českém právním řádu chybí ustanovení o hmotné a trestní odpovědnosti politiků, což je dlouhodobý návrh hnutí SPD už od doby jeho založení.

A to, že se politici vládní pětikoalice neumí dohodnout, jaké návrhy vlastně skutečně předkládají, jaké chtějí předložit a mezitím v přímém přenosu způsobují škody v řádu desítek miliard společnostem, které za to vůbec nemůžou, protože se mluví o nich bez nich, a já nejsem žádný obhájce bank ani žádných jiných firem, ale takhle přece nemůže fungovat vláda v právním státě. Je to neuvěřitelná blamáž a já se ptám, jaké škody ještě chce vaše vláda způsobit. Už jste poškodili milióny občanů České republiky, kteří nemají na energie, tím, že nekonáte, na rozdíl od všech jiných evropských států, že nepomáháte, už uvádíte tisíce českých firem do obrovských finančních problémů, firmy krachují, propouštějí zaměstnance, a teď ještě svými neuváženými a diletantskými výroky způsobujete škodu v řádech desítek miliard korun.

Takže my plně podporujeme ten opoziční návrh a podpoříme samozřejmě tento návrh s názvem Komunikace vládní koalice a ovlivňování burzy. Myslím, že i ve vašem zájmu by se tady mělo projednat a vyjasnit, jakým způsobem a proč to vlastně tahle vláda takovýmto nekompetentním způsobem dělá.

Před chvíli jsem tady viděl premiéra Petra Fialu, že vcházel do sálu, ale evidentně když se doslechl, jaké téma tady opozice navrhuje, tak asi zase ze sálu odešel, nebo se zase někde schoval, aby tady nebyl za mnou vidět.

Takže děkuji za pozornost.

