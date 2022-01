Okamura (SPD): Navrhujeme zřízení vyšetřovací komise k financování hnutí STAN

reklama

Vážené dámy a pánové,

já bych chtěl navrhnout jako první bod schůze dnešního programu Poslanecké sněmovny zřízení vyšetřovací komise dle § 48 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny s tímto názvem: Vyšetření financování hnutí STAN.

Máme zde a přiložím tady panu místopředsedovi podpisovou listinu jménem poslaneckého klubu hnutí ANO a poslaneckého klubu SPD. A ty důvody k tomu svolání té vyšetřovací komise na vyšetření financování hnutí ANO jsou následující.

Za prvé je potřeba vyšetřit, kdo jsou koncoví vlastníci společností, které zaslali sponzorské dary hnutí ANO v časovém období od 1. 1. 2017 do 10. 1. 2022.

Za druhé je potřeba vyšetřit majetkovou strukturu a původ společností, které zaslaly sponzorské dary hnutí STAN v časovém období od 1. 1. 2017 do 10. 1. 2022.

Za třetí je potřeba vyšetřit, zda veškeré sponzorské dary poskytnuté v časovém období od 1. 1. 2017 do 10. 1. 2022 byly řádně zdaněny.

Za čtvrté je potřeba vyšetřit, zda veškeré sponzorské dary poskytnuté v časovém období od 1. 1. 2017 do 10. 1. 2022 byly poskytnuty hnutí STAN v souladu se zákonem. Takže to je náš návrh, jak jsem říkal, mám tady u sebe podpisové archy již podepsané poslanci hnutí ANO a hnutí SPD, jsme tady dvě opoziční strany. A jak jsem říkal, tak včera, když jsme se snažili na toto téma realizovat mimořádnou schůzi, tak bohužel předseda hnutí STAN Vít Rakušan, zároveň ministr vnitra, neodpověděl na ty základní otázky, a to, kdo je koncovým majitelem, tedy těmi fyzickými osobami, které vlastní ty firmy, propojené na daňové ráje na Kypr, které jsou sponzorem hnutí STAN.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Dále nám tady nerozkryl tu majetkovou strukturu těch firem, které sponzorují hnutí STAN. Došlo tady k zajímavé situaci, kdy včera přes den jejich koaliční partner Ivan Bartoš, předseda Pirátů, vyzval Víta Rakušana z hnutí STAN, že - cituji: Musí vysvětlit své financování. A já jsem se tady ptal před tím hlasováním o důvěře vládě včera, zdali tedy Vít Rakušan svému kolegovi vysvětlil to financování hnutí STAN. A ptali se Ivana Bartoše i média na tiskové konferenci po důvěře vládě. A Ivan Bartoš řekl, že mu Vít Rakušan nic nevysvětlil, a najednou mluvil o budoucím čase, že by mu to měl vysvětlit někdy v budoucnu. Takže Piráti servilně a zoufale zdvihli ruku pro důvěru vládě, aniž byl naplněn požadavek, který v ten samý den předseda Pirátů vznesl vůči svému koaličnímu partneru Vítu Rakušanovi.

Takže opravdu to, jak Piráti přestali žádat už transparentnost výměnou za koryta, to je úplně ukázkový případ ten včerejšek. A ten, kdo si myslel, že snad tam dochází k nějakému obratu, žádný obrat tam není, a je to opravdu zoufalé, ale to už není můj boj, to už je boj Pirátů. Takže to je ten první bod ta vyšetřovací komise. A teď je důležité, aby to bylo schváleno. Tady bych rád zdůraznil, i pro diváky, že to, když by ta vyšetřovací komise, jestli bude schválena nebo ne, záleží na hlasech vládní koalice. Protože vládní koalice tady má 108, to znamená, jestli vládní koalice poslanci hnutí STAN, ODS, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů budou hlasovat proti zřízení vyšetřovací komise, tak žádná vyšetřovací komise nebude a občané a veřejnost nebudou vědět, nebudou vědět ohledně toho, kdo a jak financuje hnutí STAN z nějakých skrytých firem.

Já doufám, že poslanci hnutí STAN, protože jsem se koukal, že mezi poslanci z hnutí STAN je řada starostů malých obcí, které mají třeba 600 obyvatel, 700 obyvatel, 800 obyvatel a blíží se komunální volby. Tak já samozřejmě jsem se na to koukal kdo a jak, takže snad nebo doufám, že tito starostové těch nejmenších obcí, kteří se skutečně, když se vrátí domů, tak se budou procházet mezi občany - já jsem se díval přesně, kdo to je, z jakých obcí, jak se jmenují ti starostové, kteří jsou teď zároveň poslanci, abych měl přehled, tak já doufám, že tito starostové malých obcí, ale jmenovat je tady nebudu, ale určitě se budeme tázat na to v budoucnu, zdali se dokážou postavit občanům a podívat se jim do očí, když jsou poslanci za hnutí, které je financováno bůh ví odkud, směrem napojených na daňové ráje a oni sami nežádají tu transparentnost?

Oni sami, tito starostové, se neptají vedení hnutí STAN a Víta Rakušana, je jim to evidentně jedno, kdo a jak je financuje? Já si myslím, že by to před občany měli vysvětlovat. Já o tom právě proto hovořím, aby se i občané na těchto obcích začali ptát svých poslanců za STAN, jak to tedy je, aby jim to začali vysvětlovat.

Takže to je ten bod, který navrhuji. Je to jménem hnutí ANO a SPD. Navrhuji ho jako první bod.

Pak tady mám ještě druhý mimořádný bod, návrh, za hnutí SPD. My navrhujeme zařadit jako druhý bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny bod s názvem Diskuse o zrušení pasáže vyhlášky o povinném covid očkování. Jak víme, tak ministr zdravotnictví Vlastimil Válek sliboval před volbami, že bude proti povinnému covid očkování, ale poté, co se stal ministrem, odmítá Fialova vláda vyhlášku o povinném očkování zrušit. Je to takový podraz na voliče, protože je tady obrovské množství občanů České republiky /já také nejsem očkován, ale nechci mluvit o sobě/, je nás opravdu mnoho a mnoho. Je to více než 30 % občanů České republiky, milióny občanů České republiky, kteří nejsou očkováni. A ne v našem případě protože jsme - my nejsme proti očkování SPD, my nejsme proti. My jsme pro tu dobrovolnost. O to tady jde v případě covid očkování. Mluvíme o covid očkování.

Ministr zdravotnictví Válek říkal před volbami zde ve Sněmovně o tehdejší situaci před rokem, že v té vyhlášce je velmi správné, že to očkování je nepovinné. Cituji: Kdyby bylo povinné, tak budu první, který se tady připoutá od pasu nahoru nahý před tady tuto Sněmovnu a nepustím sem ministra. Konec citátu tehdejšího poslance Vlastimila Válka předtím než se dostal do vlády a stal se ministrem.

Takže tady - já opravdu - je neuvěřitelné, jak se ta pětikoaliční vláda Petra Fialy nestydí takhle obelhat lidi, protože tu pasáž vyhlášky o povinném očkování odmítáte zrušit. Navzdory předvolebním slibům jste vy ani vláda neudělali nic pro obnovení protiústavně omezených svobod občanů této země a proti rostoucí diskriminaci.

Zde bych rád připomněl, že hnutí SPD minulý týden v pondělí zveřejnilo na našich stránkách vzor dopisu ombudsmanovi, aby občané mohli posílat ombudsmanovi žádosti o podání ústavní stížnosti proti pasáži vyhlášky o povinném covid očkování. A tady bych chtěl poděkovat občanům, že jich tisíce a tisíce i podle vyjádření pana ombudsmana Stanislava Křečka tak jich poslalo vzor toho dopisu, který je ke stažení zdarma, zdarma je ke stažení na webových stránkách SPD www.spd.cz, no a výsledek se nám povedl, hnutí SPD, že na základě této naší iniciativy už ombudsman Stanislav Křeček, se kterým jsem mluvil minulý týden v pondělí a právě proto jsem se informoval, za jakých podmínek by tu ústavní stížnost podal proti té pasáži vyhlášky o povinném covid očkování, že covid očkování by podle našeho názoru mělo být dobrovolné, nikoliv povinné, tak už tu ústavní stížnost podal. Takže během týdne se SPD podařil konkrétní krok pro více než tři milióny občanů České republiky. Jsem rád, že to tady takhle můžu říct a chci poděkovat jak panu ombudsmanovi, tak chci poděkovat těm mnoha tisícům českých občanů, kteří si ten dopis stáhli, vyplnili a poslali ho do Brna na ombudsmana.

Samozřejmě, jak už jsem říkal, tak hnutí SPD - to už jsem tady říkal v minulosti - se pokoušelo podat ústavní stížnost samostatně, protože jak víte, ústavní stížnost v této věci můžou podat pouze čtyři subjekty, buď 25 poslanců, 10 senátorů, ombudsman nebo vláda. Začnu odzadu. Tak vláda ji pochopitelně podat nechce, protože Fialova vláda sama nechce zrušit tu vyhlášku o povinném očkování, kterou ovšem zavedla Babišova vláda, s tím jsme také nesouhlasili. No, my nejsme tady v Senátu, jako poslanecký klub SPD máme 20 poslanců, takže nám chybí 5 poslanců. Vyzvali jsme, zdali by pět poslanců, pět podpisů, nedodali poslanci jiných politických stran. Nechtějí, protože vy prosazujete povinné covid očkování, všichni kromě SPD, takže nám nezbylo než se obrátit na ombudsmana. To se nám povedlo a ombudsman tu ústavní stížnost už podal. Takže konkrétní výsledek činnosti SPD v této věci pro milióny českých občanů.

Teď je důležité, aby Ústavní soud rozhodl a abychom vytvořili tlak. To znamená, i kdyby teď v polovině února, jak říkal ministr Válek, se ta pětikoaliční vláda rozhodla zrušit tu pasáž vyhlášky o povinném očkování, tak jsem rád, že to je díky SPD, že jsme konečně vytvořili tlak. Bude to naše zásluha, protože když jsem byl v Partii na Primě tváří v tvář ministru zdravotnictví Válkovi a tázal jsem se ho na to, tak zrušit vyhlášku nechtěl. Takže vláda nechce, vytvoříme tlak a doufám, že to tímto způsobem dopadne. No, a my nesouhlasíme s tím, aby bylo zaváděno povinné covid očkování pro skupiny 60+ a pro vybrané profesní skupiny.

Nechápu, jak někdo může zavádět povinné covid očkování vůči dobrovolným hasičům. A tady se chci zeptat právě těch starostů za hnutí STAN, kteří jsou starosty obcí, kde je /koukal jsem se tam/ 600 obyvatel, 800, 900, 1000, 1200 obyvatel. Vy se opravdu dokážete podívat do tváře, poslanci hnutí STAN, na příkaz těchto malých obcí vašim dobrovolným hasičům, když souhlasíte s jejich povinným covid očkováním? No, to mi připadá tedy opravdu hodně šílené. A je to potřeba pojmenovat, že právě mezi poslanci hnutí STAN jsou starostové těchto malých obcí a je potřeba říct, že oni tady podporují tím, že nebudou hlasovat pro zařazení našeho bodu, pro zařazení bodu SPD, abychom tady diskutovali, abychom přijali usnesení ve znění, které navrhuje SPD. Já ho přečtu: Poslanecká sněmovna ukládá ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi, aby s okamžitou platností zrušil pasáž vyhlášky o povinném covid očkování.

My k tomu nechceme dlouho řečnit, k tomuhle bodu. Je jenom potřeba, aby hlasy vládní koalice včetně poslanců a starostů za hnutí STAN, kteří jsou tady v sále, aby ten bod teď prošel, abychom hlasovali o tomto usnesení. Může to trvat tři minuty. Ale jestli to poslanci vládní koalice včetně těch starostů za hnutí STAN, starostů z malých obcí, zablokují, tak to znamená podporu povinného covid očkování i pro dobrovolné hasiče, které máte na malých obcích. Takže toto bych chtěl zdůraznit a budu to zdůrazňovat neustále až do komunálních voleb. Pochopitelně, protože to je samozřejmě jasné stanovisko v takovém případě a je potřeba to tím hlasováním ukázat.

O to tady jde. Jak jsem říkal, bod jedna, bod dvě. Já tady předám panu předsedajícímu - pane předsedající, já vám tady předám ty podepsané archy. Máme to tady ve sněmovním dokumentu, abyste to měl k dispozici, že to navrhuji už na základě těch podpisů, máme těch 40 podpisů. (Od mikrofonu poslanec nedosáhne k předsedajícímu, s předáním archů pomáhá premiér Fiala.)

Děkuji panu premiérovi za pomoc. Děkuji za pozornost.

