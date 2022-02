Okamura (SPD): Opravdu se nechci dostat pod vaše ruce a pod váš diktát

reklama

Děkuju. Obsah tohoto vládního návrhu takzvaného pandemického zákona je bezprecedentním útokem na práva a svobody občanů ze strany vládní koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN.

Právě před chvílí Nejvyšší správní soud zrušil část opatření, podle něhož na základě vládních omezení mohou do restaurací či klubů pouze očkovaní lidé a lidé po prodělání nemoci. Soudce Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš odůvodnil takto: cílem opatření Ministerstva zdravotnictví nemůže být to, aby byli občané nuceni do očkování, které je dobrovolné. Přestaňte s tou diskriminací nás neočkovaných. Já také nejsem očkovaný. Přestaňte mě už, vládo Petra Fialy, nás, kterých je několik milionů v České republice, ukončete už tu šikanu. Ukončete tu covidovou tyranii, kterou vy tady děláte.

Zatímco země jako Norsko, Irsko, Španělsko, Velká Británie rozvolňují protiepidemická opatření bez ohledu na šíření omikronu, a další země jako Rakousko a další už uvažují o rozvolňování a tak podobně, tak vláda Petra Fialy s ministrem zdravotnictví Válkem se stále ke slibovaným rozvolněním nechce odhodlat. Naopak tady prosazujete pandemický zákon, kterým chcete omezit, ještě omezit další ústavou garantovaná práva a svobody občanů. Já myslím, že už toho máme dost, i ve světle toho dnešního rozsudku Nejvyššího správního soudu. A pan ministr zdravotnictví to tady ještě plamenným projevem obhajuje, že chcete tady prosadit pandemický zákon i ve světle toho dnešního rozsudku Nejvyššího správního soudu. A dokonce jste tady, pane ministře, zalhal a ještě vám k tomu zatleskali vládní poslanci, protože vy jste říkal, že budete diskutovat klidně až do rána. Ale vždyť vy jste byli ti, kteří tady včera omezili rozpravu nás na dvakrát pět minut. Proto jsem na vás z dálky zavolal, ať nelžete. Proč si vymýšlíte? Vždyť vy jste nás omezili na dvakrát pět minut. Byla toho plná média. Všichni to vědí. A vy říkáte, že chcete diskutovat až do rána? Už nechte těch totalitních manýrů! Přestaňte si vymýšlet! Takže to je to, proč já jsem se tady musel ohledně té flagrantní lži opravdu okamžitě ohradit. A vládní poslanci, kteří moc dobře vědí, jak to bylo, tak vám ještě zatleskali. No tak to samozřejmě je příznačné.

Samozřejmě rozsudek Nejvyššího správního soudu z dnešního dne je již dalším z mnoha, který vlastně ruší již mnoho dříve zrušených nezákonných opatření. Nejvyšší správní soud už dříve přijal desítky podobných rozhodnutí, ve kterých upozorňoval na rozpory covidových opatření se zákonem, a to buď pro chybějící oporu v zákoně, anebo pro nedostatečné odůvodnění. A vy místo, abyste prosazoval to, abychom se vraceli do normálního života, tak ještě přitvrdíte jako celá vládní koalice, ještě přitvrdíte tím takzvaným pandemickým zákonem a překlopíte tam cca z 95 % omezení a opatření, která jsou možná jenom v nouzovém stavu. Je to neuvěřitelné.

Pane ministře a vládo, já vás chci znova vyzvat, máte čas i ve světle dnešního rozsudku to stáhnout ještě. Stáhněte ten pandemický zákon! To je blamáž. To prostě je úplně šílené. Vy byste měli naopak využít toho rozsudku v dobrém slova smyslu a prostě to stáhnout, nebo elegantně aspoň si to dát k dopracování. Stejně to tady dopracovávají na koleně vaši poslanci pozměňovacími návrhy, protože je to paskvil. Takže by bylo dobré se k tomu přihlásit a elegantně to prostě můžete stáhnout. Ale stejně veřejnost ví, jak to je.

Z vládního návrhu novely pandemického zákona vyplývá, že možnost vydávat mimořádné opatření by mělo mít nejen Ministerstvo zdravotnictví, ale také Ministerstva obrany a vnitra. Zákonodárná moc tím přechází z Parlamentu České republiky do rukou tří ministrů, kteří budou mít právo rozhodovat o našich svobodách a životech. Je to ministryně obrany paní Černochová z ODS. Je to ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN. Ten ani neumí vysvětlit podivné financování z daňových rájů na Kypru a chce tady rozhodovat o životech jiných. To je neuvěřitelné. On navrhuje ten zákon. On je ministr vládní koalice. A pak je to ministr zdravotnictví Válek.

Já opravdu se nechci dostat pod vaše ruce a pod váš diktát, to říkám úplně na rovinu. Takže opravdu ani náhodou a poté, co tady předvádíte, tak si myslím, že je nás několik milionů minimálně, už jenom to vyplývá z toho rozsudku Ústavního soudu, my prostě nechceme tu vaši diktaturu, kdy nám budete ukazovat, co smíme s našimi rodinami dělat a jestli smíme tady být na soukromých či společenských akcích a podobně. Nechte toho už. Už toho nechte.

Z předcházejících zmatečných a protiústavních opatření předchozí vlády bohužel víme, že lidská práva nás všech tu neomezovali jen ministři, ale také skupina anonymních úředníků, kteří psali nelogická nezákonná opatření a ministři je podepisovali. Vládní novela rozšíří výčet mimořádných opatření, která lze podle pandemického zákona za nepříznivé epidemické situace přijmout. Úřady budou moci omezit podnikatelskou a jinou činnost v provozovně, obchodním centru, na tržišti či v tržnici. Bude možné regulovat i provozní dobu.

Omezení bude možné také u všech činností, při kterých je člověk v přímém kontaktu s někým dalším na základě vašeho vládního návrhu. Novela doplňuje rovněž pravomoc regulovat provoz všech typů sportovišť, škol, dětských skupin i zařízení pro mimoškolní vzdělávání dětí. Opatření se budou moci vztahovat i na hudební, taneční a podobné kluby, diskotéky, herny, kasina, muzea, galerie, hrady, zámky, veřejné knihovny, planetária, zoologické a botanické zahrady. V novele, kterou předkládá vláda Petra Fialy jsou zahrnuty i kulturní akce, omezování kulturních akcí, festivalů, slavností, trhů, veletrhů, zotavovacích akcí pro děti či příměstské tábory.

Úřady také budou moci přikázat na základě vámi navrhovaného a prosazovaného zákona, jdete natvrdo to prosadit, natvrdo úplně to tady prosazujete, tak budou moci přikázat testování v zaměstnání a ve školách. Lidem, kterým vyšel výsledek antigenního testu jako pozitivní, budou moci nakázat na základě vašeho zákona, by se zdržovali odděleně od ostatních. Toto všechno děláte pouhým zákonem. Podobná omezení budou moci úřady nařídit i lidem, kteří se vrátili ze zemí se zvýšeným rizikem nákazy koronavirem. Cestující ze zahraničí by pak mohli mít povinnost vyplnit příjezdový formulář.

V návaznosti na rozšíření výčtu mimořádných opatření dojde k úpravě přestupků tak, aby každé mimořádné opatření bylo vymahatelné. Podívejte se, co teď řešíte jako prioritu. Ne zdražování energií a potravin, ne, ne, ne, pandemický zákon a ještě více omezit a přitvrdit a přitáhnout šrouby občanům v jejich svobodách a právech. Zatímco mnoho jiných zemí naopak už se vrací k normálnímu životu.

V zákoně je nově uvedeno, že nařízení izolace nebo karantény mohou hygienici a další pracovníci dotyčnému oznámit ústně nebo písemně, a to i pomocí prostředků komunikace na dálku. I nyní hygienici rozhodnutí o izolaci či karanténě sdělují často po telefonu, v současnosti se ale podle soudů jedná o nezákonný postup. Je normální, že vám v sobotu ráno zavolá třeba nějaký anonym a řekne, že máte týden domácí vězení? Bez jakéhokoliv papíru a možnost se odvolat, možnosti protestovat? A už tady slyším, jak tady bude chodit pan ministr třeba a někteří poslanci - ale vždyť my už jsem tam dali pozměňovací návrh - ale tím jenom potvrzujete, jaký je to paskvil a že to tady na koleně šolícháte už zleva, zprava, aby to nějak dopadlo a že to vůbec neodpovídá ani tím pádem legislativní nouzi, ani zrychlenému řízení, protože to je závažný zákon, kterým vy chcete omezit 10 milionů občanů České republiky.

A tady na základě lidové tvořivosti zleva, zprava dáváte pozměňováky. No, děs, děsivé úplně. V dějinách vím, co se týče toho, že bez jakéhokoliv papíru, bez jakékoli možnost se odvolat, možnosti protestovat vám někdo řekne, že máte týden domácího vězení, nějaký anonym, tak v dějinách vím jen o jediném podobné precedentu - nacisté po požáru Říšského sněmu přijali dekret o požáru Reichstagu, který kvůli ochraně státu omezil některé svobody. Nepřátelé lidu mohli být podle něj zatčeni a umístěni do takzvané ochranné vazby.

Paradoxní na tom je, že podle tohoto vámi navrhovaného zákona tam mohli být umístěni nejen, když ohrožovali druhé... pardon, podle toho německého zákona tam mohli být umisťováni nejen lidé, kteří ohrožovali druhé, ale také i ve vlastním zájmu. Proti tomuto dekretu, proti tomuto nacistickému dekretu nebyla žádná zákonná ochrana. Ta podobnost nacistického a vašeho vládního zákona je do očí bijící. Samozřejmě nikdo z vás nemá odvahu na rovinu říct, že je diktátor a že bude svévolně terorizovat ostatní lidi. Každá diktatura se přece tváří, stejně jako tato vláda, že to, co dělá, je nutné pro naši vlastní ochranu a pro náš nejlepší zájem.

Pandemický zákon, ať už ten dosavadní, který platí do 28. února, tak ten nově navrhovaný - a my jsme nehlasovali, SPD byl jediný poslanecký klub, který hlasoval proti, i té stávající verzi pandemického zákona, to jste si prosadili vy, současná vládní pětikoalice s hnutím ANO - tak ten pandemický zákon, ať už ten dosavadní, který platí do 28. února, tak ten nově navrhovaný, je bez debaty z principu protiústavní. Zde bych připomněl, že poslanecký klub SPD byl jediný, který tady vloni hlasoval proti pandemickému zákonu. Víme všichni, proč ten zákon vznikl, ale připomenu to.

Standardní situace ještě do nedávné minulosti byla, že k omezování práv a svobod občanů je skutečně potřeba velmi závažný důvod či situace a tento stav vláda a Parlament vyjadřují přijetím či prodloužením nouzového stavu. Pokud je země skutečně ve stavu nouze, pak je pochopitelné a ve veřejném zájmu, že jsou některá práva omezena, ale pouze ve skutečném stavu nouze, to je třeba teroristický útok, třeba někdo hypoteticky zaútočí na Temelín, bude tady opravdu velká plošná živelná katastrofa, skutečná epidemie, což tady ale není.

Vláda, jak ta minulá, tak i ta současná ale protlačují omezování práv a svobod občanů, přestože zjevně stav nouze není. Máme tu sice i teď kvůli ministrovi zdravotnictví Válkovi z TOP 09 chaos, ale je jasné, že tu není žádná skutečná závažná katastrofa srovnatelná s epidemií nějaké skutečně plošně vražené choroby jako byla španělská chřipka nebo povodně, zemětřesení či válka. Přesto jako prioritu tlačíte pandemický zákon a korespondenční hlasování. Žádný zákon na vyřešení zdražování (lidem?) - ne, to vás nezajímá, tohle vás zajímá, celý leden nad tím trávíme. No, ale ostatně vy jste ani žádný zákon (pro ně?) nenavrhli, takže ono vy ani nenabízíte alternativu, alternativu tady nabízelo SPD, 21 zákonů a ty jste nám tady zamítli, naopak na podporu zdravotně postižených lidí, seniorů, pracujících rodin s dětmi, živnostníků, to jsou všechno zákony SPD, ale to vy nechcete.

Sami nic nenavrhujete a návrhy SPD zamítáte a lidem chodí mezitím drahé složenky, ale to je vám jedno. Takže proto, že tady není skutečně závažná katastrofa srovnatelná s nějakou epidemií nebo velkou katastrofou, proto vláda vymyslela okliku, vláda Petra Fialy, tady s panem ministrem zdravotnictví Válkem, jak omezovat lidi, aniž by byl vyhlášen nouzový stav, protože stav nouze tady opravdu není. A tou kličkou je pandemický zákon. Ano, vymyslelo to i hnutí ANO, Andrej Babiš, který fakticky dává vládě diktátorské a nedemokratické pravomoci bez možnosti kontroly parlamentem nebo občany.

Ale vy jste ještě upgradovali. V podstatě ta vaše novela, ta to opravdu dotahuje v negativním slova smyslu k dokonalosti, protože opravdu jste tam překlopili drtivou většinu omezujících opatření, která jsou možná jenom v nouzovém stavu, což je ústavní záležitost v tom případě. Takže právě ten pandemický zákon, to se vám zalíbilo, vám ve vládě, že chcete, abyste měli v podstatě diktátorské a nedemokratické pravomoci bez možnosti kontroly parlamentem nebo občany, protože nouzový stav, tam kontrola parlamentu je v případě prodloužení například.

Tady je ten zásadní rozdíl, kdy v případě nouzového stavu má přece jen parlament nějakou možnost vládu stopnout. Tahle pandemická klička ho ale této pravomoci zbavuje. Fialova vláda tady prosazuje autokracii několika vybraných členů vlády bez jakékoliv kontroly a brzdy.

Uplynulý rok nám ukázal, že kontrolou rozhodně nejsou soudy, které se sice snažily nelegální protiústavní vyhlášky rušit, ale problém je, že je nikdo z vlády nerespektoval a dodnes nerespektuje. Jedinou faktickou účinnou kontrolou exekutivy by byl občan, tedy zákon o referendu a odvolatelnosti politiků. Ale to je model, který sveřepě a svorně odmítá celá tato Sněmovna kromě SPD. A je zcela jasné, proč. Takové totalitní návrhy, které tady předkládá a plánuje vláda, by vám totiž občané ihned hodili na hlavu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, svoboda je přirozené lidské právo, které má člověk od narození. Svobody máme jen tolik, kolik si během života nenecháme vzít. Ekonomové by vám vysvětlili, že stát, jakkoli je potřebný, má jednu nepříjemnou vlastnost. Je v určitém smyslu jako peklo. Ale teď mě to nechte doříct: Co stát uchvátí, to už nenavrátí. To je ten moment. To, že tu v celé Evropě máme vražedné daně a nenasytnou státní a evropskou byrokracii, je dané například tím, že v každé válce, v té první, v té druhé si státy v čase nouze přisvojily větší a větší procenta daní. Začaly regulovat větší a větší díly soukromého a občanského sektoru. Po válce už to, co se naučili brát, lidem nevrátily.

Pokud kdysi zákonodárci po vzoru ostatních vyspělých zemí určili, že omezovat ústavní práva občanů lze jen zákonem a jen v případech nejvyšší nouze, jen po tu dobu, co nouze trvá, mělo a má to své opodstatnění právě v tom, aby se komukoliv nezalíbil nekontrolovaný monopol na diktaturu a nemohl si ho ponechat po neomezenou dobu. Jakkoli je minulý pandemický zákon prosazený Babišovou vládou protidemokratický a neústavní, tak tam alespoň byla ta podmínka omezené doby. Znovu zdůrazňuji, že SPD tady jako jediný poslanecký klub hlasoval proti pandemickému zákonu. Protože od začátku říkáme a rozsudky soudu nám daly za pravdu, že je to v podstatě pouze jinak pojmenovaný nouzový stav. A je prostě jasné, že opatření v rámci nouzového stavu, kdy na základě ústavního zákona omezujete ústavní práva a svobody občanů, tak nelze to dělat tak, jako vy se tady o to pokoušíte na základě běžného zákona. To je prostě diktatura, totalita.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

I diktátoři ve starém Římě byli voleni jen na omezenou dobu po čas nouze a ohrožení. Tato Fialova vláda přichází s návrhem diktatury ničím a nikým neomezené. A také ničím neopodstatněné. To, že zakazujete vstup do restaurace neočkovaným zdravým lidem, ale mohou tam nemocní očkovaní, a mimochodem obsluhují tam také neočkovaní, přece nijak nebrání v šíření covidu. To, že zavíráte třídy a posíláte domů zdravé děti, které se nemohou učit, je také protiústavní a nelogické, protože to ničemu nepomáhá.

Dnes ani největší covidhysterik nemůže ignorovat vědecké zprávy o tom, že nejlepší imunitu mají lidé po prodělání viru. A že děti nejsou fakticky nijak ohrožené vážným průběhem.

Restriktivní opatření, která zavádíte a hodláte zavádět, jsou ve výše uvedeném kontextu zločinná a veřejným zdravím neodůvodněná, jak v minulosti také mnohokrát konstatovaly soudy, když posuzovaly tak zvanou míru proporcionality.

Novelizace pandemického zákona, kterou tady předkládá Fialova vládní pětikoalice, je nástroj k podvolení celého národa. Vláda tímto zákonem chce legalizovat další teror proti vlastním občanům. Jsme v čase, kdy se nesmíme svobodně pohybovat a dýchat. Jsme v čase, kdy tyranie stále otevřeně odhaluje svoji odpornou tvář. Venku v ulicích dnes demonstrují tisíce lidí za svobodu. Přidávají se k nim i policisté a vojáci. To je dobré znamení, že národ drží při sobě. Je to ale špatné znamení pro vás, vládu a vládní poslance, vládní koalici. To, že odmítáte občanům dát hlas a právo rozhodovat o své zemi, neznamená, že tohle přirozené lidské právo a občanské právo si nakonec lidé nevezmou. A to, ať už chcete nebo nechcete.

Otcové zakladatelé spojených amerických kolonií napsali do své deklarace věty, které platí dodnes, a mějte je, prosím, na paměti. Cituji: Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni. Že jsou obdařeni svým stvořitelem, určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády odvozující svoje oprávněné pravomoci ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoli počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí. Rozvážnost sice přikazuje, aby dlouho ustavené vlády nebyly měněny pro nejasné a prchavé důvody. A současně veškerá zkušenost ukazuje, že lidstvo je mnohem náchylnější ke strádání, dokud je zlo snesitelné, než k narovnání sebe sama zavržením forem, kterým je přivyklé. Jestliže ale dlouhý sled zlořádů a uchvacování pronásledující trvale týž objekt, se rozvíjí do podoby podřízenosti, naprosté despocii, je jejich právem, jejich povinností svrhnout takovou vládu a obstarat nové stráže své budoucí bezpečnosti. Konec citátu z deklarace zakladatelů spojených amerických kolonií.

Vládou navrhovaný zákon umožňuje Ministerstvu zdravotnictví, konkrétně ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi z TOP 09, zachovat současné zákazy i bez nouzového stavu. Navrhované pokuty za porušení zákazů jsou drastické, až milionové! Za co? Budete-li třeba chyceni bez roušky nebo nalijete pivo neočkovanému, nebo jako v minulosti třeba za to, že jste v hospodě zpívali a tancovali? Vládní poslanci v navrhovaném zákoně oslabují svou kontrolní funkci vůči vládě. Dosud musela vláda získat každých 30 dnů souhlas Poslanecké sněmovny s nouzovým stavem. Vládní koalice chce dát zákonem vládě mimořádné pravomoci navždy. Zákon sice zajišťuje soudní kontrolu, ale soudy posuzují zákon z určitého aktu. Zatímco Poslanecká sněmovna může hodnotit i vhodnost a správnost opatření. Je-li něco zákonného, ještě to nemusí být rozumné a správné.

Vážené dámy a pánové, doufám, že v případě, že byste si tento zákon nakonec na sílu protlačili, tak ho nejpozději příští Sněmovna zruší jako nedemokratický pokus o diktaturu, pokud ho nezruší Ústavní soud dříve. Jak jsem již deklaroval, hnutí SPD v případě, že tento zákon si tady protlačíte, ten pandemický zákon, tak my už připravujeme ústavní stížnost.

Tento zákon může dlouhé roky likvidovat naši zemi a společnost. Přemýšlejte, zda se do historie chcete zapsat jako ti, co schválili doslova fašistickou normu, nebo jako ti, kteří se postavili na stranu práv a svobody svých občanů, jako to dělá SPD.

Vážené dámy a pánové, zaznamenal jsem hysterii poslanců vládní koalice z toho, často i brekot a nářky, že tady Okamura a SPD blokují Sněmovnu prý kvůli takové hlouposti jako je pandemický zákon. Na druhé straně řada odborníků a soudců konstatuje, že dokonce odborníci přímo spojení s vládní koalicí, jako například bývalý kandidát Pirátů, který se stal následně nepohodlným pro Piráty, byl to kandidát na ministra zdravotnictví a renomovaný právní expert pan doktor Dostál, říkají to samé jako SPD. Pokud tu bude někdy nějaká skutečná epidemie, pak se ústavní práva mají omezovat jen v rámci nouzového stavu. A to musí být skutečně v mimořádně závažných momentech. Pokud situace není tak vážná, aby byla důvodem k vyhlášení nouzového stavu, tak není v demokracii normální ani přijatelné, aby tato práva byla omezována bez kontroly Parlamentu, jen z rozhodnutí ministrů nebo jejich úředníků.

To bylo možné za Marie Terezie nebo za nacistického Německa. Dnes naše ústava jasně říká, že omezovat lze občany jen v důvodných případech veřejného zájmu a jen zákonem.

Vážení kolegové, vážím si vás jako volených zástupců občanů, ale jakkoliv vy si třeba tolik nevážíte mě, zkuste si aspoň vážit svobody a demokracie a zkuste si třeba také vážit práva. Těm, kteří si zachovali nějaké zbytky respektu k právu, samozřejmě obracím se na poslance vládní koalice, si dovolím přečíst část rozsudku Nejvyššího správního soudu číslo 8 Ao 16/2021-124. Nejvyšší správní soud v Brně 23. června 2021 vyhlásil k vyhlášce ministra zdravotnictví toto, cituji: "Nejvyšší správní soud si je vědom závažnosti epidemické situace a toho, že virus zákon ani rozhodnutí soudu neposlouchá, ale soud nemůže připustit, aby se v demokratickém právním státě stal ministr zdravotnictví, dokonce bez vyhlášení nouzového stavu, osobou obdobnou římskému diktátorovi s rozsáhlou možností regulovat lidské chování, která nemá oporu v právu." To je konec citátu rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brně z 23. června 2021. Nedávno.

Já vůbec nechápu, jak ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 vůbec může tady navrhovat, a vůbec to, co tady říkal, to je úplně neuvěřitelné. Jak může mít takto někdo diktátorské manýry! Vážené dámy a pánové... Ale ono se to netýká jenom pana ministra, to se týká celé vlády, protože to je vládní návrh. Takže abychom tady neříkali, že to je tady samotný pan ministr. To by byl chudák, protože... Pan ministr kývá, ano, je to tak. Navrhovatel - je to vládní návrh, celá vláda s tím souhlasí, celá vládní pětikoalice.

Vážené dámy a pánové, pandemický zákon, který navrhujete, hrubě odporuje všem principům demokracie, všem principům přirozeného lidského práva na svobodu a spravedlnost. V tomto pohledu věřím, že soudy včetně těch nejvyšších by váš zákon rozcupovaly, a pokud ho protlačíte silou proti vůli občanů, proti vůli právních expertů, tak doufám, že ho soudy stejně pošlou do věčných lovišť. A vím, že zbude jen nehorázná ostuda a váš prohraný boj, protože boj o svobodu a právo musíte prohrát a prohrajete. A čím dříve tento pokus o zavedení diktatury ministrů a ministerských úředníků vzdáte, tím lépe pro vás.

Váš hloupý útok na občanskou svobodu, váš hloupý pokus získat nekontrolovatelnou moc nad lidmi a touhle zemí, nám v SPD zaručí úspěch i v příštích volbách, a mnohé z vás, doufám, vymaže z politické scény. Ale nevymaže vás z paměti národa jako ostudu tohoto parlamentu. Je jen na vás, co si vyberete.

Vážené kolegyně a kolegové, znovu vás žádám o to, abyste si uvědomili, co je a co není svoboda a lidská práva. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

