Okamura (SPD): Pan premiér by si měl vybírat inteligentnější poradce

Vláda předložila tento týden do Sněmovny zákon o distribuci léčivých přípravků, obsahujících očkovací látku proti onemocnění COVID-19. A veřejnost se oprávněně obává povinného očkování na Covid. Hnutí SPD říká jasně, že jsme proti povinnému očkování a odmítáme, aby byly osoby, které odmítnou očkování, diskriminovány. A proto naše poslankyně Karla Maříková, která je zdravotní sestrou a členkou výboru pro zdravotnictví, ihned připravila jménem SPD pozměňující návrh, o kterém bude zítra Sněmovna hlasovat, abychom to vyjasnili. A teď předám slovo Karle, která nám vše dovysvětlí.

Vyjádření některých členů vlády a odborníku vzbuzuje značné obavy, že by zde mohli vzniknout občané dvojí kategorie, očkovaných a neočkovaných proti COVID-19, s odlišnými právy a povinnostmi. Je třeba stanovit opravdu široký rozsah práv, která musí být nutně zachovaná, neboť není možné předvídat možné nápady na jejich omezení ze strany vlády, ať už současné nebo budoucí. Tímto návrhem je pro neočkované osoby nadále garantován výkon lidských práv a základních svobod a zákaz jakékoli další diskriminace.

A pojďme k druhému tématu. Zemřel bývalý francouzský prezident Valéry Giscard d’Estaing (valéri žiskár desté). Byl prezidentem v letech 1974 až 1981. Pro nás je jeho myšlenkový odkaz zajímavý tím, že odmítal rozšiřování eurozóny s tím, že zatímco eurozóna tvrdého jádra by se měla dál propojovat a federalizovat, zbytek Evropy by měl spolupracovat fakticky jen na bázi společného obchodu. To dnes v komentářích k jeho smrti nezaznívá, ale měli bychom vědět, že k plošné federalizaci současné EU byl skeptický a říkal, že: „Úroveň sedmadvacítky členských států také přežije, ale její kompetence budou omezeny na původní oblasti činnosti EU: obchod, konkurenceschopnost či rybolov. Účast České republiky v tvrdém bruselském jádru a eurozóně Giscard d’Estaing (žiskár desté) odmítal. S tímhle názorem by mohl okamžitě zesnulý pan prezident kandidovat i za SPD, protože i my chceme Evropu, rovnoprávně a svobodně spolupracující v byznysu, bez cel a omezení, ale chceme být zároveň v Evropě, která České republice nic nediktuje.

A poslední dnešní téma. Vláda chce zase prodloužit nouzový stav a pochopitelně hlavní důvod jsou veřejné zakázky bez výběrového řízení, což nouzový stav umožňuje. Pan premiér Babiš ale jako důvod uvádí vysoký počet zemřelých. Pan premiér by si měl vybírat inteligentnější poradce, protože rozhodně neuvěřím, že toto zdůvodnění je z jeho hlavy. Za prvé, v jistém smyslu rekordní, což ještě vysvětlím, máme počet zemřelých za říjen, a tak lze těžko s tím argumentovat v prosinci, ale to, co mediálním expertům uniklo, je fakt, že sice roste počet úmrtí, ale je jasné, že umírají daleko více oproti jiným rokům lidé, kteří Covid neměli. Co to znamená?

Je to z velké části stres, zanedbání péče, méně pohybu, méně čerstvého vzduchu, zanedbaná prevence a další faktory. Paradoxně tyto lidi zabil nouzový stav a covidová panika. Tahle statistika zcela a jasně říká, že nenormální stav, který vláda a média v zemi nastolily, zabíjí víc než Covid. Samozřejmě že rakovina, cévní příhody, na které má stres a pohyb atd. přímý vliv, jsou zabiják číslo jedna, a chřipka nebo její sestra Covid sice průběh chorob zhoršuje, ale s jejich nebezpečností se rovnat nemůže, což je dobře, protože my opravdu skutečnou další masově smrtící chorobu nepotřebujeme.

Mrtvých navíc, které se nepodařilo vecpat ke Covidu, si je vědom i pan ministr zdravotnictví Blatný, když říká: „...že tito lidé zemřeli na něco, co je tu navíc oproti předcházejícím letům, ale není to Covid. Proto je potřeba co nejrychleji obnovit standardní zdravotní péči.“

Jenže zdravotní stav nezhoršuje jen omezená zdravotní péče, tady bych dokonce zřejmě spolu se zdravotníky s panem ministrem polemizoval, jelikož to, co zhoršovalo zdraví, co ničilo imunitu, to skutečně byl a je několikaměsíční stres a omezení zdravých i nemocných a jejich péče, a bylo by fajn, kdyby si to uvědomili všichni, jak ministři, tak i média, která v šíření stresu vedou první ligu.

