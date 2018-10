Okamura (SPD): Patříme k zemím s nejmenšími zlatými rezervami na světě

SPD považuje za rozumné kroky Maďarské národní banky, která desetinásobně zvýšila své zlaté rezervy na 31,5 tuny. Jde o první větší nákup zlata od roku 1986. Jedná se o strategické rozhodnutí ekonomického a národního významu, které podporuje snahu Maďarska o nezávislost na euru a Bruselu. Zlato je u centrálních bank poslední dobou populární. Zlaté rezervy rychle navyšují také Polsko, Rusko, Turecko, Čína nebo Kazachstán. Česká národní banka naopak zlato postupně vyprodává. Ještě v druhé polovině devadesátých let ČNB vlastnila 70 tun kovu, v roce 2005 už to bylo jen 14 tun a od té doby mizí z trezoru každý rok stovky kilogramů. Nyní vlastní ČNB méně než 10 tun zlata. Patříme tak k zemím s nejmenšími zlatými rezervami na světě. Podíl zlata na devizových rezervách ČNB je menší než jedno procento, v případě Maďarska to jsou nyní 4,4 procenta. Hnutí SPD odmítá přijetí eura a naopak bude podporovat všechny kroky zpevňující stabilitu české měny. Zvýšení zlatých rezerv může být jedním z těchto opatření.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV