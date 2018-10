Rozvoral (SPD): Nepodpořili jsme návrh deficitního státního rozpočtu na příští rok

Ve středu jsme celý den projednávali v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o státním rozpočtu, který je navržen jako schodkový a to ve výši 40 miliard korun.

Stát by se měl chovat jako řádný hospodář a v době, kdy se mu ekonomicky daří, by mělo být jeho strategickým cílem hospodaření s vyrovnaným rozpočtem. Přebytky by měly být použity na umořování státního dluhu.

Státní rozpočet má formu rozpočtového zákona, který určuje plán finančního hospodaření státu na příští rok z pohledu ekonomické, sociální a politické funkce státu. Obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Příjmy státního rozpočtu tvoří především daně, dále cla, poplatky a další příjmy. Výdaje státního rozpočtu pokrývají činnosti státu, které jsou buď dané zákonem, případně ústavou (tzv. mandatorní výdaje), nebo jimiž vláda realizuje svoji politiku. Příjmy a výdaje státního rozpočtu jsou centralizovány do peněžního fondu, který soustřeďuje státní finance. Je základním článkem veřejných financí a dohlíží na přerozdělování HDP přes rozpočtovou soustavu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

První návrh pro rozpočet 2019 představila vláda v červnu a počítal s padesátimiliardovým deficitem. Nový návrh snížený o 10 miliard představila ve Sněmovně ministryně financí Alena Schillerová. Snížení deficitu je podle Schillerové dáno očekávaným růstem mezd, a tím i odvodů do rozpočtu. Největší nárůst výdajů, má jít na subjekty ministerstva práce a sociálních věcí, následuje ministerstvo školství. Naopak největší pokles v absolutní částce je u ministerstva zdravotnictví.

Naše hnutí SPD takto předložený návrh státního rozpočtu ve Sněmovně nepodpořilo. Důvodem schodku je pokračující navyšování výdajů na státní správu, další vysávání státního rozpočtu politickými neziskovkami, pokračování v neadresném sociálním systému, který podporuje nepřizpůsobivé a umožňuje obchod s bídou. V době ekonomického růstu by měl být státní rozpočet vyrovnaný, a ještě lépe když se počítá s přebytkem. SPD má v programu ústavní dluhovou brzdu s legislativou podle vzoru Švýcarska. V této ústavě je uvedeno, že výdaje státního rozpočtu musí dlouhodobě odpovídat příjmům. Předložený návrh státního rozpočtu s plánovaným schodkem je velmi nezodpovědný. Stát se musí chovat jako řádný hospodář, neboť se jedná o peníze nás všech.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Podporujeme přístup prezidenta Trumpa k řešení problému nelegální migrace Rozvoral (SPD): Odsuzujeme neslýchaně brutální vraždu saúdského novináře v Istanbulu! Rozvoral (SPD): ČSSD se nachází před branami Poslanecké sněmovny Rozvoral (SPD): Vláda jako slibotechna – slibované peníze na opravy silnic? Možná až příští rok

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV