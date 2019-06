Okamura (SPD): Peníze by byly, kdyby jen vláda chtěla

Současná Babišova vláda ANO, ČSSD a KSČM se chlubí tím, jak hájí sociální jistoty, přitom tento týden prosáklo na veřejnost, že svými kroky může přivést ke kolapsu sociální služby, kde chybí až dvě miliardy korun. Peníze v rozpočtu by přitom byly. Stačí, aby vláda ukončila vyplácení peněz politickým neziskovkám, dotačním kmotrům či odebrala peníze na nesmyslnou inkluzi, na neadresné sociální dávky na nepřizpůsobivé či použila peníze na zahraniční mise, které podporují politiku USA. Nebo kdyby se vláda rozhodla (což nechce), že bude zdaňovat nadnárodní korporace, které z ČR vyvádějí několik stamiliard ročně, rovněž by se státní kasa naplnila. Peněz ve veřejném sektoru je dost, jen by se nesměly rozkrádat a vyhazovat na nesmysly…

A nechápu, proč Babišova vláda stále odmítá vymáhat reparace, které by nám mělo zaplatit Německo. Německo doposud nezaplatilo reparace za škody, které způsobilo Československu ve druhé světové válce. České ministerstvo zahraničí uvádí, že nároky na reparace existují ve výši 306 miliard Kčs, vyjádřeno v dobové měně, přičemž Československu bylo ze strany Německa vyplaceno pouhých 230,1 miliardy Kčs. Otázku reparací zvednulo naše hnutí SPD, které požaduje, aby je vláda požadovala po Německu. Babišova vláda to ale ústy Babiše odmítla. Podle odhadů hnutí SPD (na základě porovnání průměrných mezd tehdy a dnes) nám k dnešku Německo dluží 10 až 15 tisíc miliard korun.

Takže peníze by byly, kdyby jen vláda chtěla...

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

autor: PV