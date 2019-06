Okamura (SPD): Pokud chceme cokoli řešit, je potřeba řešit podstatu problému

Vážené dámy a pánové,

příčin problémů ve financování sociálních služeb pro naše občany je vícero. V prvé řadě je to problém nejen současné Babišovy vlády, ale také všech předešlých vlád, kde se prostřídaly kromě hnutí ANO také ČSSD, ODS, KDU-ČSL a TOP 09, jelikož všechny tyto strany nedokázaly vytvořit systém, ve kterém by bylo řešeno koncepčně financování nejen sociálních služeb, ale všech typů sociálních výdajů. Vlády zprava a zleva totiž na skutečně sociálně potřebné a důchodce dlouhodobě kašlou a celý problém pouze odkládají tím, že chudé a potřebné občany jen jednorázově uplácejí před volbami mimořádným navyšováním dávek nebo jednotlivých mimořádných příspěvků. Zčásti si za to mohou i voliči, kteří opakovaně volí ty, kdo je drží v chudobě a vděčně jim hází hlasy za to, že jim pak milostivě něco přidají. V tomhle ohledu je absolutní kritika od tzv. stran demagogického bloku, který se stejně jako ta dnešní vláda na neřešení stability v sociální oblasti dlouhodobě podílely a samy žádnou vlastní pozitivní koncepci změn neprosadily. My v SPD v tomto ohledu dlouhodobě navrhujeme řešení, která by v prvé řadě snížila počet sociálně potřebných na minimum tím, že jim zajistíme důstojný příjem, případně že stát nebude zločinnou legislativou a nespravedlností dostávat občany např. do dluhových pastí a bídy.

Pokud jde o samotný konkrétní problém, tedy kde nalézt peníze např. na pracovníky v sociálních službách, předložili jsme vícero návrhů, kde lze vzít ihned peníze. Např. by bylo dobré utnout jakékoli veřejné peníze tzv. politickým neziskovkám. To jsou jen nepotřební manipulátoři, kteří v rámci nejrůznějších obludných neziskovek parazitují z veřejných peněz. Lze také stáhnout české vojáky z Afghánistánu a ušetřit tak obrovské peníze, jako to udělal i jiný člen NATO - Francie. Není tedy pravdou, že naší účastí v Afghánistánu musíme plnit závazky vyplývající z členství v NATO.

Panu premiérovi Babišovi jsme také ukázali a doložili, že Česká republika má u německé vlády přes 10 000 mld. korun v rámci reparací a pan ministr zahraničí Petříček nám oficiálně potvrdil, a to v rámci odpovědi na moji interpelaci, že tento dluh není promlčený a že česká vláda ho neuplatňuje jen čistě z politických důvodů, aby se prý nenarušily vztahy. A já chci říct, že tyhle peníze nepatří politikům, ale celé zemi a jejím občanům. Je to náhrada za zničenou československou ekonomiku. Jsou to peníze, které nám po válce při obnově zničeného státu chyběly a naopak jsou to naše peníze, které Německo požilo a zúročilo při budování vlastní prosperity. Otázku reparací otevřelo již Polsko a řecká vláda před pár dny oficiálně vyzvala Německo k jednání o reparacích. A je třeba k tomu dodat, že ani Řecko, ani jiná země na světě nemá nárok na reparace od Německa tak krystalicky jasný a bezproblémový jako my, protože nároky České republiky v minulosti žádná německá vláda nezpochybnila a to, že Německo neplatí, je dané jen tím, že české vlády o splácení dluhu nežádají. Čeští tělesně postižení, důchodci a české ošetřovatelky mají zlomek toho, co v Německu dostávají např. migranti za služby, které jim Německo platí. Pokud by Němci žili v bídě, pak je na místě soucit, ale jestliže si za naše peníze platí migraci islamistů z Asie a Afriky, zatímco my tady nemáme na výplaty pro ty, kteří se starají o bezmocné, pak je vyloženě sprosté tyhle peníze odmítat. Řešíme, jak západní firmy formou dividend tunelují v praxi naši ekonomiku, kdy naši dělníci a technici vydělávají západním firmám na vysoké platy a vysoké důchody a na vysoký standard sociálních služeb. Nezapomeňme na čísla. Každému z českých občanů dluží Německo v rámci reparací přes milión korun. Pokud by tyhle peníze čeští občané dostali, bezesporu by ubylo potřeby sociálních služeb.

Vážené dámy a pánové, pokud chceme cokoli řešit, je potřeba řešit podstatu problému. Tím je bohužel absolutní odtrženost politiků od toho, co lidé chtějí a potřebují. Je to krom jiného i fakt, že stávající nedemokratický systém nutí politiky uplácet voliče jen jednou za čas těsně před volbami, namísto aby je nutilo pracovat kontinuálně a s dlouhodobou vizí. Samozřejmě naším návrhem na změnu systému jsou změny v přímé demokracii. Není to přitom vina jen této vlády, která nesystémově jen lepí díru za dírou, ale je to dané nekvalitou práce politických partají v posledních 30 letech. Věřím, že jediný soudný prostý člověk by nedovolil s veřejnými penězi to, co čeští politici třicet let dovolují. V případě nevymáhání reparací to, aby si Němci za naše peníze zvyšovali životní úroveň sobě či Afričanům, namísto aby ty peníze sloužily těm, kterým patří.

A my jako SPD navrhneme také usnesení, o kterém by Poslanecká sněmovna hlasovala, protože - jak jsem řekl ve svém projevu - tak je potřeba vládu zaúkolovat, aby pracovala na systémových změnách, ne na jednorázovém zalepování děr, což tady, jak jsem říkal, opakují všechny dosavadní vlády. A s usnesením z pera SPD vás seznámí následně ve svém projevu naše místopředsedkyně sociálního výboru poslankyně Lucie Šafránková a já děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

