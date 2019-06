Rozvoral (SPD): Hrozící nefunkčnost sociálních služeb je vizitkou práce ČSSD

Hnutí SPD upozorňuje dlouhodobě na politiku uplatňovanou vládnoucí ČSSD, která si chce koupit voliče tím, že jim slibuje další peníze, aniž by je měla k těmto účelům zajištěné. Z poslední doby je to např. kauza financování sociálních služeb. Ona to nějak vláda vyřeší, jako by si ministryně Maláčová říkala. Ale naši občané nejsou hloupí a chtějí, aby se stát choval zodpovědně a řádně hospodařil se státními financemi. Na nezodpovědnou politiku vedenou vládními představiteli za ČSSD neslyší, což mimochodem dali občané najevo při všech nedávných volbách, které proběhly v naší republice. V těch posledních do Evropského parlamentu nezískala sociální demokracie ani jeden mandát.

Celé vedení ČSSD už by si konečně mělo uvědomit, že v nich nemají naši občané důvěru a sami by měli odejít z vlády. To si ale nechce připustit současný předseda Hamáček, jenž po výsledku voleb do Evropského parlamentu sdělil, že musí nastat restart strany (pokolikáté už), který musí být silnější a jasnější, aby strana uspěla v krajských volbách, které se uskuteční příští rok na podzim. Vedení této strany si nepřipouští žádnou sebereflexi, což by nám nevadilo, kdyby se to netýkalo všech našich občanů. Jestli bude vládní koalice ukončena ještě v tomto volebním období, nebo si budeme muset počkat až po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021, záleží nyní na premiérovi Babišovi.

Vraťme se ještě ke kauze financování sociálních služeb. ČSSD si navzdor svým volebním výsledkům ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 vydobyla vedení pěti klíčových ministerstev, mezi které patří i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Do kompetence ministerstva patří mimo jiné sociální politika, která se zabývá problematikou zdravotně postižených, sociálními službami, sociálními dávkami atd. Dále je to oblast sociálního pojištění, kam spadají důchody, nemocenské, apod. Důležitá je i oblast zaměstnanosti, zabývající se trhem práce, podporou zaměstnanosti a např. zahraniční zaměstnanosti a neméně důležitá je i oblast evropské integrace a oblast čerpání finanční pomoci z fondů Evropské unie.

V čele tohoto ministerstva stojí Jana Maláčová, která jako ministryně si navíc k rozsáhlé organizační struktuře a velkému počtu státem placených manažerů platí i celý aparát poradců (radí jí např. bývalý premiér a člen ČSSD Vladimír Špidla). Současný problém spočívá v tom, že ministerstvo si neumělo naplánovat přidělené finance a vyšlo najevo, že už nemá peníze na zajištění fungování sociálních služeb. Kraje tuto částku potřebnou k zajištění funkčních sociálních služeb do konce roku vyčíslily na dvě miliardy korun. Ministryně Maláčová si i s celým svým týmem poradců neumí s tímto problémem poradit a spoléhá se na to, že se ve státní pokladně peníze najdou. Hlavně, že řeší další zbytečné projekty, jako příklad uvedu návrh ČSSD, prosazující plošné neadresné sociální dávky všem aniž by někteří měli za sebou alespoň malou pracovní minulost.

Hnutí SPD má velké výhrady k politice ČSSD, kterou její ministři uplatňují na svých ministerstvech. Kauzy ministra zahraničí Petříčka, postoj ministra zemědělství Tomana v kauze nekvalitního dováženého masa a např. nekompetentnost ministra kultury Staňka toto jenom potvrzují. Činnost ministryně Maláčové na ministerstvu práce a sociálních věcí je zmatečná a bez reálné koncepce fungování ministerstva. To vše potvrzuje naše tvrzení, že by ČSSD měla ze současné vlády odejít.

