Bajer (Soukromníci): Nabízíme velmi zajímavé osobnosti, hájící program soukromníků

reklama

Skončil měsíc duben, zima již doufám ukončila svou vládu, mnozí z nás se zapotili s placením doplatku daní a odvodů za rok 2023, ceny pohonných hmot stále stoupají, stejně tak jako většina placených daní. Nic se nemění, stále bojujeme o přežití a bohužel mnozí z nás již ukončili podnikání a nechali se zaměstnávat.

Stálý úbytek řemeslníků již velmi ovlivňuje život všech občanů v České republice. O příčinách jsme již v našem měsíčníku několikrát psali, stejně tak jako o příčinách i o možných opatřeních k nápravě tohoto stavu. Nyní se zaměřím především na to nejdůležitější, co nás čeká v následujícím měsíci červnu. Bezesporu jsou to volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024.

oborech, a především tři kandidáty Strany soukromníků České republiky.

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 2% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12617 lidí

Strana Soukromníků České republiky se rozhodla pro tyto volby nestavět vlastní kandidátku a soustředit se především na podzimní krajské a senátní volby. Rozhodli jsme se a v Rozšířeném předsednictvu odsouhlasili pro volby do EP podpořit kandidátku Svobodných, kteří v těchto volbách kandidují, v čele se svým předsedou Mgr. Liborem Vondráčkem. Pohled na to, co je v EU nutné prosadit se u našich stran velmi přiblížil a v mnohém máme názor na fungování Evropské unie totožný.

Svobodným s podporou Soukromníků se podařilo sestavit velmi silnou kandidátku, plnou známých osobností. Najdete v ní bývalé prezidentské kandidáty, vědce, pedagogy, odborníky v různých Jsou jimi:

č. 6. Ing. Martin Sklář

č.11. doc. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

č.26. Jan Toth

Ve všech třech případech nabízíme velmi zajímavé osobnosti, hájící program soukromníků (jejich představení naleznete v tomto čísle Soukromníka zde http://www.soukromnici.cz/upl.../files/newsletter-3-2024.pdf) a věřím, že právě oni budou těmi, kdo obdrží vaše preferenční hlasy.

Vážení čtenáři, při jednáních na všech úrovních strany i mezi sympatizanty jsem slyšel: "Volby do EU jsou pro Soukromníky nedůležité.“ Není to tak a jsem přesvědčený, že tyto volby jsou v současném světě pro občany ČR ty nejdůležitější. Nechceme přeci díky prosazování nepromyšleného a v mnoha ohledech hloupého Green Dealu ztrácet konkurenceschopnost a chudnout. Nechceme, aby v ČR někdo vyhlašoval chalifáty a nechceme další růst zločinnosti vlivem nezvládnuté migrace, nechceme další nesmysly z dílny politiků a úředníků EU.

Chceme žít v bezpečné zemi a vytvářet zdravé prostředí pro naše děti. Proto prosím buďme zodpovědní, věnujme těch několik minut svého času a zajděme do volebních místností a volme uvážlivě osobnosti, které známe či ty, kterým věříme.

Držím nám všem palce.

Petr Bajer Soukromníci



zastupitel města Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bajer (Soukromníci): Živnostníci končí, menší města se mění ve větší vesnice Bajer (Soukromníci): Vláda je nepoučitelná, hřeby do její rakve přibývají Bajer (Soukromníci): Odboráři stále lžou, zaměstnanec na živnostníka nedoplácí Bajer (Soukromníci): Daň z nemovitosti je nemorální

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE