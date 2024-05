Jihočeský kraj hledá architektonickou podobu důlního díla Orty

Mimořádný zážitek z návštěvy ojedinělé přírodní a technické památky chce do budoucna připravit zájemcům Jihočeský kraj. Krajští radní schválili vyhlášení veřejné soutěže o nejlepší architektonický návrh nové provozní budovy, která bude součástí důlního díla Orty. Měla by nabízet nejen nezbytné zázemí, ale stát se i dalším symbolem příběhu obnovy tohoto unikátu, který by mohl první obdivovatele přivítat už za čtyři roky.

reklama

„Důl, ve kterém byl původně těžen kaolin pro potřeby společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH má obrovský turistický potenciál. Zaslouží si záchranu a obdiv tisícovek návštěvníků, které sem chceme nalákat. A to bez kvalitního zázemí nejde,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro oblast cestovního ruchu František Talíř, podle něhož má být součástí architektonické soutěže nejen podoba provozní budovy, ale také parkoviště pro návštěvníky a důstojné zahradní úpravy celého areálu včetně napojení na cyklostezky a turistické trasy.

„Skutečnost, že bude celý areál kompletně bezbariérový, považujeme v současné době za naprostou samozřejmost,“ zdůraznil náměstek Talíř.

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 1% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11210 lidí

Své návrhy mohou zájemci zasílat až do začátku srpna. Potvrdil to náměstek pro oblast veřejných zakázek Pavel Klíma, podle něhož už je znám i termín zprovoznění. „Odborná komise vybere vítězný návrh v polovině září a do konce tohoto roku bude s vítězem podepsaná smlouva. Po nezbytných projektových přípravách by se v roce 2026 mohlo zažít stavět. Pokud vše dobře dopadne, budou se moci první návštěvníci do Ortů podívat už v roce 2028,“ uvedl náměstek Klíma, podle něhož by měla nová provozní budova včetně všech souvisejících úprav stát okolo padesáti milionů korun bez DPH.

„Těšte se na vyhledávaný turistický cíl, plný křivolakých chodeb s tajuplnou atmosférou, kterou režisér Zdeněk Troška využil při natáčení pohádky Čertova nevěsta,“ dodal s úsměvem náměstek Klíma.

Orty jsou bývalý kaolínový důl a přírodní památka v katastru obcí Borek, Hosín a Hrdějovice u Českých Budějovic. Právě s těmito obcemi, Správou jeskyní České republiky a Regionální rozvojovou agenturou jižních Čech již v minulosti podepsal Jihočeský kraj memorandum, ve kterém stvrdil společný zájem připravit a zpřístupnit Orty jako turistický a vzdělávací areál.

Psali jsme: Jihočeský kraj: Víza zavádět nebudeme, je to fáma Turistický spolek Lipenska: Cimrman se vrací do Frymburku, břeh Lipna ozdobí jeho busta JCCR: V oblasti cestovního ruchu musíme zabrat, sousedé nám ubíhají mílovými kroky Jihočeský kraj: Udělovaly se Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE