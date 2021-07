Okamura (SPD): Požadujeme zrušení pandemické pohotovosti

reklama

Vážené dámy a pánové, mám dva návrhy k programu. Za prvé, SPD opakovaně požaduje zrušení pandemické pohotovosti. Proto za SPD navrhuji zařadit na pořad této schůze Poslanecké sněmovny zrušení pandemické pohotovosti. Dlouhodobě odmítáme plošná vládní opatření, která by měla platit navíc i v době prázdnin a dovolených. Vždy říkáme, že je potřeba zacílit na ochranu ohrožených skupin.

Jenom připomínáme, že jsme jako jediný poslanecký klub hlasovali proti přijetí takzvaného pandemického zákona, a ukázalo se, že jsme měli pravdu. Za období od 14. dubna ke konce letošního června Nejvyšší správní soud využil své pravomoci a konstatoval nezákonnost mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví celkem 24krát. Jenom namátkou, jednalo se například o nezákonnost uzavření restaurací, nezákonnost uzavření mateřských, základních a středních škol, nezákonnost uzavření provozoven služeb, neodůvodněný zákaz vleků a lanovek nebo neodůvodněné testování OSVČ. Proto i z těchto důvodů odmítáme mít v České republice nadále zavedenou pandemickou pohotovost, kterou je potřeba zrušit. Příkladem nám může být Velká Británie, která i přes rostoucí čísla v důsledku mutace delta ruší od 19. července veškerá opatření a dává pandemii na stejnou úroveň jako běžnou chřipku. Od tohoto data má být nošení roušek a respirátorů ve Velké Británii již pouze na dobrovolném rozhodnutí jednotlivců. Jsme přesvědčeni, že tudy vede cesta. Bojujme s virem, ne s lidmi.

Pakliže tento bod projde, za SPD navrhuji, abychom hlasovali o usnesení: "Poslanecká sněmovna ruší pandemickou pohotovost." Je to jednoduché. Navrhuji zařadit tedy nový bod s názvem Zrušení pandemické pohotovosti, buď jako první bod dnes, nebo alternativně, pakliže by to neprošlo, dnes po pevně zařazených bodech, nebo třetí varianta zítra v 11 hodin. Takže jsou to tři návrhy.

Jako druhý bod na schůzi Poslanecké sněmovny navrhuji bod... No, ještě se vyjádřím k té pandemické pohotovosti. Také zároveň SPD odmítá snahy ministra zdravotnictví Vojtěcha nutit občany k vakcinaci. Probíhají snahy ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO diskriminovat nevakcinované občany a vynutit si nátlakem vakcinaci. Naprosto odmítáme tento postup. Musí to být dobrovolné rozhodnutí každého občana a nátlak je zcela nepřijatelný.

Zavádění povinnosti kontrol bezinfekčnosti hostů personálem restaurací je také zcela mimo rámec zákona. Fakticky tak pokračuje ze strany vlády praxe obcházení zákonů a zavádění covidové totality. Za SPD jasně říkáme, že kdo chce, ať se očkuje, a pro ty občany, kteří se chtějí nechat očkovat, musí vláda zajistit rychlý výběr očkování bezpečnou vakcínou. Na druhou stranu, kdo nechce, nesmí být nucen ani diskriminován. To je dlouhodobá pozice SPD.

Zároveň také SPD odmítá zavádění plošných covid pasů, které omezují práva a svobody našich občanů. Vláda se snaží tento bod také zařadit na tuto schůzi Poslanecké sněmovny a SPD udělá všechno pro to, aby, stejně jako jsme to dělali dosud, aby tento návrh neprošel.

Teď navrhuji ještě druhý bod, to je, abychom pevně zařadili třetí čtení zákona z pera SPD o ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, takzvaný zákon o hmotné nouzi. Tento náš zákon je tady už ve třetím čtení delší dobu a stále se nemůžeme dostat k závěrečnému hlasování, přičemž, jak víme, máme už jednu z posledních možností do voleb, abychom tento zákon prohlasovali a ukončili tak plošné zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Pakliže by tento náš návrh zákona, na kterém následně kooperovali i poslanci jiných stran, prošel, tak přinese úsporu ve státní kase cirka půl miliardy korun, a ty my teď potřebujeme. Potřebujeme půl miliardy korun přeskupit od nepřizpůsobivých k slušným a řádným občanům, takže doufám, že nám vyjdete vstříc. Já bych chtěl, aby tento bod, je to ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, zákon o hmotné nouzi, bod 331, tisk 652, třetí čtení proběhlo buď tento pátek jako první bod, nebo příští týden ve středu jako první bod.

A úplně na závěr bych rád upozornil, a musím říct, že je to opravdu šílený, a chci mluvit o zákonu o referendu. Tady byly v roce 2017 politické strany, které si zřejmě pod vidinou toho, že SPD má zvyšující se preference, a v roce 2017 jsme se dostali na dvouciferný výsledek, přidaly do politického programu, že také budou prosazovat referendum. Bylo to hnutí ANO, byla to ČSSD, je to KSČM a jsou to Piráti a samozřejmě SPD. SPD tady podala zákon o referendu, už jsou to víc než tři roky, a teď už máme těsně před volbami a vypadá to, že zákon o referendu opět Sněmovnou neprojde, protože ho tady ostatní strany blokují. Beru to, když je to ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN - oni prostě férově přiznali, že žádné referendum nechtějí, že jsou proti referendu, proti jakémukoliv rozhodování občanů, aby i občané mohli rozhodnout v referendu, takže to je férové vyjádření. Proto to blokují, odmítají to. Ale to, co je nefér, je, když jsou tady čtyři politické strany, je to hnutí ANO, ČSSD, KSČM a Piráti, kteří to měli v programu a celou dobu to tady v podstatě blokují a oddalují, aby žádný zákon o referendu neprošel. Tuším, že jsme už jednou z posledních dvou zemí v Evropě, která nemá nějaký zákon o referendu, ať jsou ty parametry takové nebo makové.

A musím říct, že je to i dost velký podraz na voliče, když jste jim to slibovali, část voličů vás určitě i kvůli tomu volila, a nakonec tady SPD, zase jako vždycky, zůstala osamocená v prosazování přímé demokracie. A musím říci, že na to máme ještě poslední čas, příští týden bude schůze, pak už bude až v září, nebo bude mezitím třeba nějaká mimořádná, takže zákon o referendu můžeme pustit do Senátu. Tak jsem vás o to chtěl požádat. A samozřejmě za SPD říkám, že i v dalším volebním období budeme bojovat za to, abychom tady prosadili demokracii v České republice a aby tady byl zákon o referendu. Děkuju. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

