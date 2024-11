Okamura (SPD): Proč ministryně Černochová neumožnila pozůstalým příchod k pietnímu místu?

Vážené dámy a pánové,

jako první mimořádný bod na schůzi Sněmovny chci navrhnout bod s názvem Mladíci z Ukrajiny bojují každý víkend v pražských ulicích a lidé mají strach.

O co jde? Na pražském Žižkově si občané dlouhodobě opakovaně stěžují na velice problematickou situaci, kdy jsou titulky v médiích (poslanec Okamura ukazuje materiály): Nemůžeme spát, Kdo mohl, ten se odstěhoval, Otřesné svědectví o diskotéce, kde se mlátí Ukrajinci. Další titulek: Hromadné rvačky a dobíjení na zemi. Čtenář Expresu zachytil dění před ukrajinským klubem na Žižkově. Další titulek: Ukrajinský klub rváčů na Žižkově očima sousedů, Policie je bezradná, Na víkendy jezdíme pryč.

Týká se to konkrétně žižkovské diskotéky Orion, kam si o víkendech chodí léčit mindráky alkoholem posilnění mladíci, zejména ti původem z Ukrajiny. No a tahleta neadekvátní situace, kterou způsobila Fialova vládní pětikoalice - já jsem podal interpelaci na premiéra Fialu, kde se ho v té své interpelaci ptám, co s tím tedy chce vláda dělat? Co s tím tedy udělá s touto bezpečnostní situací, která mimochodem eskaluje i na mnoha jiných místech v České republice; Tachovsko v Plzeňském kraji a tak dále.

A já jsem napsal panu premiérovi a ta neuvěřitelná, arogantní, až bych řekl přiblblá odpověď premiéra, z které vyplývá, že nechce dělat vůbec nic z této věci, že úplně kašle na české občany, to je neuvěřitelný. Proto jsem se rozhodl to navrhnout jako bod na schůzi Sněmovny. Já jsem panu premiérovi napsal: Vážený pane premiére, v rámci interpelace, mladíci z Ukrajiny bojují každý víkend v pražských ulicích a lidé mají strach.

Já jsem premiérovi Fialovi napsal: Vážený pane premiére, mladíci z Ukrajiny bojují každý víkend v pražských ulicích a lidé mají strach, vy zase bojujete za ukrajinské nacisty. Žádám vás proto, abyste se postaral o to, aby v pražských ulicích byl klid a lidé se nemuseli bát opilých ukrajinských mladíků, a pokud chtějí Ukrajinci bojovat, ať bojují na Ukrajině, ne v Praze. V příloze přikládám veřejně dostupné informace o tristní situaci na pražském Žižkově. Žádám vás o konkrétní odpověď, jaké kroky konkrétně a kdy učiníte, aby k těmto situacím nedocházelo.

No, odpověď premiéra Fialy, to je opravdu vrchol, on mi tady popisuje na dvou stranách, (ukazuje materiál) jak tam policie, to je popis zásahu policie, kterých je tady nekonečně, jo, to znamená desítek zásahů policie, které tam zasahují na pražském Žižkově a jak jsou tam agresivní ti lidé a že se tam páchají přestupky, jo, a tak dále, a tak dále. No, a já jsem si myslel, že se teda dočtu nějakého řešení a řešení žádný. To znamená jenom, že policie bude teda zasahovat zoufale dál a že tam budou pořád dokola jezdit a nic. No, to je neuvěřitelný tenhleten člověk, ukrajinský premiér.

A já za SPD říkám jasnou věc, SPD požaduje, a pakliže budeme po příštích volbách ve vládě, o tom rozhodnou občané, kdo a jak bude ve Sněmovně a jestli bude kdo a jak ve vládě, tak my provedeme jako jeden z prvních kroků revizi všech povolení k pobytu, povolení k pobytu Ukrajinců, ale i dalších cizinců v České republice, aby tady nezůstávali žádní paraziti, žádní vysávači sociálních dávek a hlavně žádní kriminálníci a žádní lidé, kteří se takovýmto způsobem u nás v České republice chovají.

A my říkáme jasně, náš návrh SPD je jasný, je potřeba ukončit, ukončit povolení k pobytu všem cizincům, kteří u nás páchají trestnou činnost, ale vy, tady Fialova vláda a premiér Fiala, naopak ty cizince tady vydržujete, ty, kteří tady páchají trestný čin, trestnou činnost na území České republiky a obtěžují české občany, kteří se musí na víkend, na víkend, musí jezdit pryč ze svých vlastních domovů, čeští občané v České republice, aby vůbec měli klid u sebe doma a v okolí svých domovů.

No a tenhleten premiér, tenhleten kazisvět, jo, ten my tady napíše výčet nějakých zásahů. Vždyť to všichni víme, vždyť to je přece ta stížnost a řešení žádný.

Proto já opravdu požaduju, abychom zařadili tento bod s názvem Mladíci z Ukrajiny bojují za každý víkend v pražských ulicích a lidé mají strach jako první bod programu dnešní schůze Poslanecké sněmovny. A já žádám, aby představitelé vlády tady na rovinu řekli veřejně, co v tom chtějí dělat, protože my jsme tady doma, my občané České republiky, a ne nějací cizinci, kteří se tady roztahujou tím, že tady páchají trestnou činnost, a dál tady pobývají na našem území. Takže tohleto je skutečně závažná věc.

A znovu říkám, netýká se to jenom pražského Žižkova, ty stížnosti od občanů jsou z celé České republiky a jsou to vesměs často, jsou to lidé, jsou to Ukrajinci, kteří podléhají brannému zákonu na Ukrajině, vyhýbají se brannému zákonu na Ukrajině. Krátce řečeno, dezertéři, jsou to dezertéři, kteří jsou plní sil a arogance, a když jsou tedy plní sil a této arogance, tak mají dostatek síly podle mého názoru, aby šli tedy třeba bojovat nejlépe do první linie a tam si můžou svoji energii na Ukrajině vybít, ale proč si jí vybíjejí na českých občanech?

Proč ničí životy a obtěžují naše občany? A premiér Fiala to toleruje. To znamená, já prostě chci řešení, budu na to opakovaně tlačit jménem občanů, jménem našich občanů, protože my chceme, aby tady v České republice byl klid a pořádek a naši občané mohli normálně žít. A ta situace, co tady předvádí strany Fialovy vládní koalice, se opravdu zhoršuje i v jiných oblastech.

Opakovaně několik let si stěžují například obyvatelé pražského Černého Mostu, sídliště Černý Most, že jim tam Piráti, Piráti jim tam nastěhovávají v rámci toho programu na pražském magistrátu nepřizpůsobivé občany a různě drogově závislé do obecních bytů na Černém Mostě, takže už se občané s malými dětmi nebo ženy bojí chodit večer i na procházku s dětmi, anebo po setmění venku, aby je tam neobtěžovali různí nepřizpůsobiví a jsou mezi nimi i ti Ukrajinci, jsou tam různí další nepřizpůsobiví. A vlastně místo aby se ty obecní byty dávaly našim potřebným občanům a slušným a pracujícím lidem nebo třeba potřebným seniorům nebo zdravotně postiženým spoluobčanům, tak oni tam nastěhovávají různé nepřizpůsobivé. To znamená, toto téma je potřeba řešit a já chci, abyste to zařadili. Já už předpokládám, že Fialova vládní pětikoalice mi to samozřejmě zamítne, tento bod, abyste mě umlčeli, abychom o tomto nemohli mluvit. Ale já prostě chci chodit po bezpečných ulicích i klidně pozdě večer po Praze, ale i po celé České republice. Takže toto je bod číslo 1.

A premiér Fiala vůbec nemá na svém místě co dělat. Tohleto je odpověď, která je úplně cár papíru, co jsem od něj dostal, a vůbec tam nenaznačil, byť jedním slovem, jakékoliv řešení, které chce dělat.

Bod číslo 2, který bych chtěl navrhnout na schůzi dnešní Poslanecké sněmovny, tak bych se chtěl zeptat na to, co je důvodem, že ministryně Černochová, ministryně obrany Černochová z ODS neumožnila uplynulou neděli 17. listopadu, neumožnila položení věnců, pietních věnců a pietních květin k památníku v kasárnách Ruzyně, kde je památník, kam chodím každý rok, každý rok tam chodím na pietní akt, kde se shromažďují potomci, potomci obětí nacistické zvůle a nacistického řádění v druhé světové válce.

A letos poprvé ministryně Černochová neumožnila těm pozůstalým příchod k tomu pietnímu místu, které je těsně za tou branou kasáren Ruzyně. A já jsem se to dozvěděl v sobotu. Přitom tam jsme si připomínali každý rok, byly tam desítky lidí na tom pietním aktu, to, co se stalo, ty události kolem 17. listopadu 1939, kdy tam bylo devět studentů popraveno a následně 1200 českých studentů bylo posláno do koncentračních táborů.

Tak ministryně Černochová neumožnila ten pietní akt ani před tím památníkem, což tam byl desítky let uvnitř byl pietní akt. A jak jsem řekl, dokonce neumožnila těm účastníkům položit ani pietní květiny a věnce. Já jsem se to dozvěděl v sobotu 16. listopadu, tak jsem okamžitě, protože mám na ministryni mobil, tak jsem ho přeposlal našemu členovi výboru pro obranu, poslanci Radovanu Víchovi za SPD, protože opravdu nemám absolutně náladu tohleto téma komunikovat s ministryní, s ministryní Černochovou, která zakazuje pietní akt, to je nechutný.

A poslanec Radek Vích to začal komunikovat a skutečně ministryně Černochová zakázala pietní akt a výsledkem naší komunikace až do sobotního večera bylo, že jelikož se toho pietního aktu účastnili dva poslanci, konkrétně já a náš poslanec Jiří Kobza, kteří se tam každý rok zúčastňujeme, tak povolila nakonec milostivě v neděli ráno, aby jenom my dva jsme mohli ty pietní květiny a pietní věnec položit a abychom my vzali ty pietní květiny těch ostatních a my jenom jsme byli vpuštěni dva a my jsme v zastoupení ty květiny položili k tomu památníku, který je uvnitř.

A dokonce došlo k takové neuvěřitelné situaci, že na té akci byla i Česká televize, která tam každý rok chodí, protože já tam pokládám ty věnce a i štáb České televize nebyl vpuštěn do toho areálu, jakože tam každý rok byl, takže já jsem redaktorce České televize ukazoval i tu esemeskou komunikaci, jsem žádal, že štáb České televize je tam taky, ať ho tam taky vpustí a ona to odmítla.

Takže ani veřejnoprávní štáb tam neměl přístup, proto ona si to pokládání věnce Česká televize natočila skrz tu bránu, skrz ty mříže zvenčí si natočila, jak tam pokládáme ty pietní květiny a věnce.

Já si myslím, že to je úplně neuvěřitelná situace, co ministryně Černochová předvedla, protože ona si zprivatizovala normálně tady památník, který je na oběti, prostě oběti nacistické zvůle na začátku druhé světové války a ona začala určovat, kdo může uctít památku, kdo ne. To je jako kdybychom na hřbitov chtěli jít položit k nějakému hrobu pietní květiny a někdo to neumožnil a selektoval, kdo může, a ne! To je neuvěřitelná arogance!

My jsme se ptali samozřejmě těch vojáků na místě, u té brány, těch dvou, jestli to tak je. Ano, oni to měli nakázáno ze shora a ostatně i tu esemeskou korespondenci já mám v mobilu.

Takže já jsem chtěl, byl to pietní akt každoroční, který se jmenuje "k uctění popravených představitelů českých vysokoškolských studentských spolků po uzavření českých vysokých škol německou nacistickou okupační správou dne 17. listopadu 1939". Mimochodem, toho pietního aktu v minulosti, tuším předloni, dokonce tam byl přítomen i jeden zástupce vládní koalice, který tam letos už nebyl, takže to je teda velice zajímavé. A byl to dokonce spolustraník paní Černochové. Ale to bylo v minulosti. Také jsem ho tam jednou jedinkrát zahlédl.

Ale chci jenom říct, že toto opravdu chci dát jako bod, co k tomu vedlo. A bod je s názvem Ministryně obrany Jana Černochová z ODS zabránila uctění památky popravených představitelů českých vysokoškolských studentských spolků po uzavření českých vysokých škol německou nacistickou okupační správou dne 17. listopadu 1939. Zabránila realizaci toho pietního aktu, tam prosím doplňme.

A já se ptám, proč?

Tohle to je delší. Ano, je to tak, takže to vám dám.

Takže to je opravdu velmi nechutná záležitost, musím říct. A musím říct upřímně, že to vzbudilo velké pobouření. Pobouření mezi těmi spolky, protože v těch spolcích to jsou většinou lidé v důchodovém věku, kteří právě jsou ještě posledními pamětníky těch zvěrstev z druhé světové války, ale hlavně jsou tam potomci těch obětí. A paní Černochová to velice dobře věděla, velice dobře to ví. Takže ona účelově zabránila tomu pietnímu aktu, protože podle mého názoru, co jsem slyšel, někdo z toho spolku, někdo z těch spolků, jí není po chuti. No, je to neuvěřitelné, neuvěřitelné, co se tady děje. Už jenom toto je na okamžitou rezignaci. Protože přece nemůže ministryně obrany takovým způsobem postupovat.

A já samozřejmě jsem na ten pietní akt přišel; jenom pro vaši informaci, ten pietní akt velice neadekvátně proběhl v lesíku u silnice před tou bránou, před tou bránou, zvenčí u kasáren Ruzyně, kde se shromáždili tito pamětníci a potomci, pozůstalí po těch obětech v parčíku, prostě na asfaltu, u chodníku, kde kolem projížděly kamiony, projížděly autobusy. Musím říct, že i řidič městské MHD, který jel kolem, tak mával a zdvihl palec, protože samozřejmě věděl, o co jde v tento den a o jakou pietu se jedná.

Jezdila tam auta, hluk, přistávají letadla blízko a my jsme ani neslyšeli slova pořádně, když se se tam ti pamětníci a ti lidé, co si chtěli připomenout pietu, přednášeli svoje proslovy, tak jsme vzájemně ani neslyšeli pořádně slova kvůli tomu hluku.

Mě je z toho spíš smutno, z téhle politiky vlády. Je to opravdu ostudná záležitost a znovu zdůrazňuju: ten pietní, jak tam probíhá každý rok, já sám jsem tam byl už asi desetkrát, to znamená, posledních 7, 8, 9 let minimálně se tam každoročně účastním. Takže to je pietní akt, který přesahuje vůbec období této vlády a kde běžně ten pietní akt i za přítomnosti vojáků, kteří v rámci toho pietního aktu v minulosti nosili ty květiny a ty věnce, v pořadí jsme se tam řadili, takže to bylo oficiálně posvěceno, ten pietní akt, i minulým vedením Ministerstva obrany, ale i tím předešlým, tak takto to za paní Černochové skončilo. To je opravdu nechutné, je to opravdu nechutná záležitost, nechutná záležitost. A já prostě chci, aby to paní Černochová, anebo zástupce vlády tady vysvětlil.

A nyní třetí bod, který chci mimořádný bod navrhnout na této schůzi Poslanecké sněmovny, má název Ekonomická situace českých domácností se dále zhoršuje. Hlavním důvodem zhoršující se situace je nekončící vysoké zdražování základních životních potřeb, na které má rozhodující podíl neschopná a nekompetentní vláda Petra Fialy. Miliony občanů a rodin za působení Fialovy vlády již vyčerpaly veškeré úspory. Týká se to zejména seniorů, samoživitelů dětí či zaměstnaných lidí s nízkými mzdami a většiny rodin s dětmi. Vyplývá to z údajů a šetření české pobočky Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Hlavním důvodem je enormní růst nákladů na bydlení, zejména nájemné, voda a energie. Podle aktuální studie Platformy pro sociální bydlení a ostravské univerzity se od roku 2020 do roku 2023 zvýšil počet domácností, které nejsou schopny zaplatit energie, o více než 75 % na současných téměř 700 000 domácností.

Raketově roste i počet pracujících lidí závislých na příjmu ze sociálních dávek a téměř o 50 % meziročně vzrostl počet lidí, kteří opakovaně nezvládají splácet půjčky. Tady bych se u toho krátce zastavil. Já už biju na poplach a upozorňuji na to už minimálně dva měsíce, že 700 000 domácností v současné době je v takzvané energetické chudobě, neboli jinými slovy, teď před zimou je to právě aktuální, tak si nemůžou zatopit doma tolik, aby jim nebyla zima. Já už jsem tady to téma se snažil dát na program Sněmovně kolikrát, protože když vám to říkám jinde, vládním představitelům, tak nereagujete a nechcete to slyšet. A prostě je to potřeba řešit, je to potřeba řešit, tuhle tu věc. Hnutí SPD má samozřejmě jasnou představu o nápravě tohoto neudržitelného stavu. V příští vládě jsme připraveni realizovat naši koncepci daňové a sociální reformy, která významným zvýšením slev na dani a daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti značně zvýší čisté příjmy pracujících rodin, zastropujeme ceny energií a umožníme růst reálných mezd a životní úrovně všech slušných a pracujících občanů.

Já si myslím, že vláda by měla okamžitě přistoupit k nějakým krokům - některé jsem zde navrhl - abychom prostě pomohli těm statisícům domácností, které prostě jsou v problémech a nejsou schopny zaplatit ty předražené energie, které tady jsou kvůli Fialově vládě. Navíc ty problémy jsou ještě hlubší a opět způsobené Fialovou vládou. Průměrná inflace v říjnu totiž opět zrychlila svůj růst. V meziměsíčním srovnání nejvíce zdražily některé potraviny, ovoce o 5,9 %, vejce o 15,5 %. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 2,8 %, což je více než v září. Ceny elektřiny byly v říjnu meziročně vyšší dokonce o 10,5 %. Ceny tepla a teplé vody jsou vyšší o 8,3 %, ceny nájemného v bytech o 6,2 %, ceny vodného vzrostly o 10,9 % a ceny stočného o 13,4 %. Proto o tom mluvím a už to tady říkám opakovaně, a premiér Fiala a jeho ministři nedělají v tom vůbec nic.

No, já jsem na to upozorňoval, že ten nový neznámý ministr průmyslu, to je ten pan Vlček, jehož jméno jsem do té doby vůbec neznal, ani jsem ve Sněmovně nevěděl, že takový poslanec existuje, tak já jsem říkal, že je nekompetentní, a jedním z jeho úkolů přece mělo být řešit ceny energií tak, aby byly ty ceny energií nižší. Vždyť to je přece v kompetenci ministra průmyslu, ten to má na starosti! Ministr Síkela z hnutí STAN - opět hnutí STAN, které, jak vidíme, tak nemá k dispozici kompetentní lidi - tak za ministra Síkely jsme zlomili v cenách energií v přepočtu na naši kupní sílu úplné evropské rekordy. Dokonce nejdražší energie v Evropě. No a teď tam přišel tedy další člověk, jehož hlavním řekl bych, doporučením, jak jsem tak slyšel, potom v médiích, bylo, a on se k tomu hrdě hlásil, že byl blízkým spolupracovníkem ministra Síkely.

No, tak to by naopak měla být přece automatická diskvalifikace, (se smíchem) ale v případě vládní koalice je to naopak kvalifikace, jo? To znamená, ten, kdo tady přinesl horentní ceny, tak to ještě dostal za odměnu - jeden dostal za odměnu eurokomisaře, protože šel na ruku Německu, co se týče energie, a druhý dostal ještě za odměnu, úplně neznámý člověk, dostal za odměnu ještě ministra. Ale problém je, že lidi, kteří jsou v energické chudobě, tady jsou a vláda to nijak neřeší. Nadprůměrně a nebezpečně rostou i ceny stravovacích a ubytovacích služeb, meziročně téměř o 10 %. Z nejnovějších dat Českého statistického úřadu dále vyplývá, že balení 10 vajec nyní stojí 64,81 koruny, což je o 31 % více než v říjnu, a jde o nárůst 27 %, 27,70 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. V případě másla jeho cena meziročně stoupla o 35,25 %. Od letošního ledna vejce zdražila o 39,14 % a máslo o 36,41 %. Takový růst cen základních potravin nemá v posledních desetiletích obdoby. Vláda Petra Fialy zcela rezignovala na boj proti inflaci a skokové zdražování některých potravin jde zcela na její vrub. Vláda nerealizovala dlouhodobý návrh SPD na nulovou sazbu DPH u základních potravin. Nevyužívá nástroje, které jí dává zákon o cenách umožňující cenové regulace, nepostupuje dostatečně razantně vůči kartelové cenové politice zahraničních obchodních řetězců a nijak nepomáhá domácím zemědělcům a producentům potravin.

Jako čtvrtý bod na schůzi Poslanecké sněmovny bych chtěl navrhnout bod s názvem Vlastní bydlení se stalo pro naše občany nedostupné a roste i nájemné. K tomu dodám, že hlavním důvodem je totální nečinnost Fialovy vlády. Tržní nájemné v bytech v České republice dále roste. Já nevím, jestli to víte, ale cena pronájmu průměrného 70metrového bytu podle poradenské společnosti Deloitte překonala ve všech českých krajských městech poprvé hranici 14 000 korun měsíčně. Nájemné průměrného 70metrového bytu v Praze potom již dosahuje úrovně 30 000 korun měsíčně - slyšíte dobře - přičemž průměrná prodejní cena 70metrového bytu již přesahuje 7 milionů korun. Tyto ceny v souběhu s vysokými sazbami hypotečních úvěrů prakticky i fakticky znemožňují pořízení vlastního bydlení i rodinám s průměrným příjmem a takzvané střední třídě.

Tento stav je neudržitelný a je i jedním z hlavních důvodů významného propadu porodnosti v naší zemi, protože logicky mladí lidé se bojí mít děti, protože je prostě neuživí. No a samozřejmě já, když slyším tohle plácání vládní koalice ohledně, jak si tady zoufale zdůvodňují zvyšování věku odchodu do důchodu a snižování valorizací důchodů, což jsou samozřejmě všechno lživé argumenty, prostě jste jenom zase okradli současné a budoucí důchodce, tak vy tady říkáte, že v roce 2050 nebude na důchody. No, ale přece základní věcí, kterou je potřeba udělat, je podpořit pracující rodiny s dětmi, podpořit pracující páry, aby se nebály mít druhé a třetí dítě, abychom nastartovali znovu demografickou křivku a abychom zvyšovali porodnost v České republice, protože pakliže nebudeme mít víc dětí z pracujících rodin, které mají logicky potenciál poté, co se stanou dospělými, také začít pracovat a potom samozřejmě druhotně financovat z odvodů průběžně financovaný důchodový systém, tak přece důchodová reforma - to pak není reforma.

V SPD dlouhodobě říkáme, že je naprosto nezbytné, aby stát převzal hlavní odpovědnost za bytovou politiku a dostupnost bydlení pro české občany. Fialova vláda a Piráti, kteří v ní měli do svého odchodu oblast bydlení ve své kompetenci, v tomto tragicky selhali. SPD má připravený systémový projekt půjček na bydlení s garancí státu, zastropování hypotečních úvěrů i vstupů státu, krajů a obcí na trh s byty, ať už formou bytové výstavby, nákupu a převodu nemovitostí, anebo podpory družstevního bydlení.

Takže vlastní bydlení se opravdu stalo nedostupné, vláda ještě akcelerovala tuhle negativní situaci tím, že tady vzala neuvěřitelné množství, nekontrolované množství ukrajinských imigrantů, kteří - a vy o tom nechcete mluvit, ale je to pravda - že i v tomto ohledu došlo na trhu s byty k zásadním pohybům, protože stoupla poptávka po pronájmech bytů především v Praze, samozřejmě vystřelily ceny - a tím se stala situace, zatímco ještě před několika lety české mladé páry nebo čeští mladí lidé byli schopni si své mzdy pronajmout byt a ještě jim zbylo na běžné životní náklady, tak dneska to vlastně už reálně není možné, (protože) ceny nájmů vystřelily tak vysoko, o pořízení vlastního bydlení ani nemluvě, to jsem tady říkal, to se stalo úplně nedostupným, a že vlastně v podstatě jste velice zhoršili životní situaci našich občanů.

Samozřejmě, dalším důvodem, za který budeme trpké ovoce nést ještě dlouho, tak je to, že Fialova vláda, konkrétně především Piráti a premiér Fiala - úplně selhali ohledně digitalizace stavebního řízení, což opět zbrzdilo výstavbu a ještě to zbrzdí výstavbu, to znamená, málo se staví a tím pádem vzniká převis poptávky nad nabídkou, a to znovu akceleruje ceny bydlení, ať se to týče vlastnického bydlení, nebo nájemního bydlení. To znamená, já to chci navrhnout jako bod číslo 4, toto téma, protože skutečně mě zajímá, co tedy vláda v tomto ohledu chce udělat - já vím, že nic - ale když otevřeme ten bod, tak tady můžeme diskutovat řešení, které nabízí SPD, a aspoň byste se z toho třeba trochu poučili.

Jako bod číslo pět na schůzi Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Ceny elektřiny jsou kvůli Fialově vládě v České republice opět prakticky nejvyšší v Evropě. No, je to opravdu dlouhodobý problém, už jsem tady o tom před chvílí mluvil, ta vaše neschopnost a nekompetence a upřednostňování cizích zájmů. Češi platí aktuálně za elektřinu opět skoro nejvyšší ceny v celé Evropě, přestože jsme čistým vývozcem elektrické energie - a (důrazně) levné elektrické energie, což je úplně neuvěřitelné, co vy tady předvádíte. Vyplývá to - že platíme opět skoro nejvyšší ceny v celé Evropě a už jsme platili za vaší vlády i nejvyšší ceny v Evropě - vyplývá to ze statistických údajů statistického úřadu Evropské unie Eurostat.

Za 1 kilowatthodinu elektřiny v první polovině roku 2024 platili čeští spotřebitelé 34 eurocentů, to znamená, v přepočtu 8,50 koruny. Elektřina v České republice je tak čtvrtá nejdražší v Evropě v těsném odstupu za Německem, Irskem a Dánskem, kde však mají lidem mnohem vyšší příjmy než u nás. Ještě hůře - a tady je potřeba právě porovnávat - by na tom Česká republika byla, pokud bychom ceny elektřiny přepočetli na takzvanou paritu kupní síly. V takovém případě by byla Česká republika státem s druhou nejdražší cenou elektřiny v Evropě za Kyprem. Do tohoto srovnání se plně promítá i skutečnost, že na rozdíl od vlád většiny evropských zemí Fialova vláda od loňského roku neposkytuje českým spotřebitelům, občanům ani firmám, žádnou pomoc a podporu ohledně cen energií a naopak ještě svévolně zdražuje regulované složky jejich ceny. Pro hnutí SPD je zcela neakceptovatelné, abychom jako občané země, která je producentem levné elektřiny a jejím čistým vývozcem, platili za tuto komoditu skoro nejvyšší ceny v Evropě. Dlouhodobě prezentujeme kroky, které je proti tomu nutné učinit - zastropovat ceny elektřiny u jejích výrobců i u obchodníků, co nejrychleji rozšiřovat kapacity jaderných elektráren v České republice a odstoupit od zničujících závazků energetické politiky a Green Dealu Evropské unie, zejména od systému takzvaných emisních povolenek.

Jako šestý bod na schůzi Poslanecké sněmovny bych chtěl navrhnout bod Premiér Fiala a jeho vláda rekordně zadlužují zemi a veřejně klamou občany o stavu našich veřejných financí. Nízký růst české ekonomiky hrozí zásadním propadem rozpočtových příjmů na příští rok. Výsledkem vládní je propad reálných mezd občanů před rok 2019. Česká ekonomika v letošním třetím čtvrtletí rostla méně, než se dle odhadů očekávalo. Meziroční růst českého hrubého domácího produktu k 31. 10. 2024 činí dle Českého statistického úřadu 1,3 %, zatímco mezičtvrtletní růst pouze 0,3 %. Česká národní banka přitom počítala s mezikvartálním růstem o 0,8 % a meziročním růstem o 1,8 %.

Klíčovým důvodem slabší dynamiky růstu výkonu české ekonomiky je slabá spotřeba domácností. Jejímu výraznějšímu růstu brání pomalé tempo zvyšování reálných mezd, jejíchž výše je na úrovni roku 2019. Reálné mzdy českých občanů se za poslední čtyři roky propadly o 7,5 %. Za dobu od posledního čtvrtletí roku 2021 dodnes, což je doba kryjící se s dosavadním funkčním obdobím Fialovy vlády, se reálné mzdy českých občanů propadly nejvíce ze všech členských států organizace OECD, která mimo jiné sdružuje - nebo sdružuje, nevím o jiné, všechny nejvyspělejší státy světa, nebo většinu z nich.

Nejnovější prognózy předpokládají letošní růst českého HDP na úrovni 0,9 %, v příštím roce pak 2,4 %. To ostatně zveřejnila teď před několika dny i Evropská komise. No, a tady je ten problém, na který je potřeba upozornit, že váš státní rozpočet, vámi navržený státní rozpočet, to bude na programu zítra, že vy v důvodové zprávě píšete, že kalkulujete s růstem ekonomiky na příští rok 2,7 %. A my jsme vás už upozorňovali, už asi tři měsíce na to upozorňujeme i v médiích, i při rozhovorech s vámi, i v diskusních pořadech s vámi, že ten hospodářský růst, ten růst ekonomiky 2,7 % je a bude nereálný vzhledem k té situaci v Německu a tak dále. No, a vy přesto ten rozpočet navrhujete s tím růstem 2,7 %, což když přeložím do laických slov znamená, že vám budou chybět v tom rozpočtu 2025 peníze na příjmové straně, protože ten růst bude, krátce řečeno, nižší. No, a co s tím tedy? Co s tím chcete dělat?

A já se ani nedivím, že nejenom Národní rozpočtová rada složená z renomovaných ekonomů, ale dokonce už i poradci prezidenta Pavla veřejně zveřejnili, že mají se souhlasem s tím vaším rozpočtem problém, protože ten rozpočet je prostě vylhaný a není pravdivý, je to falešný rozpočet. A protože budou příští rok volby, tak vy vlastně tímhletím neodpovědným rozpočtem uvrháváte už hned na úvod do problémů jakoukoliv příští vládu. Dokonce jsem četl už teď i predikce některých ekonomů, že ten deficit pro příští rok může být až 300 miliard korun, což by bylo úplně fatální tedy, musím říct.

Takže to je samozřejmě problém a já teď na to hlasitě upozorňuju, že vám tam začalo skutečně už prokazatelně, byť my jsme na to upozornili už minimálně před třemi měsíci, tak vám začalo v tom rozpočtu haprovat zcela zásadní číslo.

Pokud bude skutečný růst českého HDP o téměř jeden procentní bod nižší, znamenalo by to propad daňových příjmů státního rozpočtu, a to už mluvím o letošním roce, až o 50 miliard oproti návrhu, o tom, co tady předkládáte, znamenalo by to propad daňových příjmů státního rozpočtu až o 50 miliard korun, kdy by (kdyby?) to bylo o 1 %. Teď tedy oproti vaší predikci jsme o tři desetiny. Takže v podstatě tak, jak ten rozpočet je vámi teď předkládán, tak to přinese během příštího roku akutní - akutní! - nutnost dalšího zadlužení státu, a to samozřejmě nelze tolerovat, a podle mého názoru by se rozpočet, a já jsem to také navrhl v prvním čtení měl vrátit vládě k přepracování.

Ale já to myslím úplně vážně, protože tenhle argument byste měli uznat i vy, že když ta predikce je prostě nižší a každá desetina prostě se rovná v podstatě miliardy (?), v miliardovém řádu snížení příjmů rozpočtu, tak byste sami měli férově ten rozpočet přepracovat, protože prostě takhle ta Česká republika nebude dobře fungovat s tímto rozpočtem. A upozorňuju tady na to veřejně.

Je také neuvěřitelné, že premiér Petr Fiala se v rámci své nové billboardové kampaně chlubí, že jeho vláda prý úspěšně postupuje v ozdravování veřejných financí. V rozporu s realitou - v rozporu s realitou! - premiér Fiala veřejně tvrdí, že vláda snížila deficit státního rozpočtu o 180 miliard korun, což samozřejmě zpochybňují, a veřejně to zpochybňují, i všichni ekonomičtí experti. Jde ze strany vlády a premiéra o evidentní nepravdu a klamání občanů, ale to už jsou jako takové nepravdy, kterým opravdu nemůže věřit ani ekonomický laik, mezi které já se samozřejmě počítám.

Samozřejmě do toho zapadá i to vyjádření premiéra Fialy z neděle, že potřebuje vládnout ještě další čtyři roky, celkově osm let, abychom prý měli platy jako v Německu, za což se mu úplně vysmáli všichni ekonomové, protože to by se musely tady zvyšovat prostě reálné mzdy o 25 % ročně, nebo o 20 % ročně, a to je samozřejmě absolutně nereálná věc, hlavně za fungování Fialovy vlády.

Samozřejmě že je to náš cíl, cíl SPD, a my to říkáme dlouhodobě, zvýšit tady platy a mzdy českých občanů tak, abychom se přibližovali a nejlépe dohnali Rakousko a Německo. Ale k tomu v prvé řadě vede výměna Fialovy vlády, protože principiálně ten první krok, který je potřeba pro to udělat, je, že tady bude vládnout národní - skutečně pronárodní strana, kterou reprezentuje například SPD, nebo konkrétně SPD. To znamená, přesměrovat - všechny zbytné výdaje zrušit a přesměrovat je k našim občanům a do české ekonomiky. To je přece krok číslo 1, ale když vyhazujete stamiliardy zbytných výdajů do zahraničí, tak se těch mezd přece už principiálně nikdy samozřejmě nemůžeme dočkat. Ale to teď nebudu rozebírat dál.

Vraťme se k tomu - k té lži premiéra Fialy v rámci té billboardové kampaně, kde lže, že vaše vláda snížila deficit státního rozpočtu o 180 miliard. Nezpochybnitelnou skutečností je totiž to, že Fialova vláda vytvoří za čtyři roky svého působení v součtu jí naplánovaných rozpočtových deficitů o 360 miliard vyšší dluh než předchozí vláda, která navíc čelila pandemii covidu a dlouhodobému útlumu hospodářství.

Kromě toho vláda v návrhu státního rozpočtu na rok 2025 významně nadhodnocuje příjmy a nepřiznává povinné výdaje v řádu desítek miliard korun, jak potvrzuje i Národní rozpočtová rada vlády. Celkový státní dluh České republiky dosáhl ke konci třetího čtvrtletí letošního roku rekordní výše 3,33 bilionu korun. Tady bych ještě doplnil, že za to čtyřleté vládnutí Fialovy vlády, to znamená tři roky doteď, ještě necelý rok podle všeho budete vládnout, pak, doufám, nastane ta výměna, tak z těch 3,33 bilionu korun jenom za vaší vlády vzrostlo to zadlužení o třetinu z téhleté částky. To znamená, od roku 1992, za těch 32 let vy jste vlastně ten celkový dluh navýšili, jenom za ty čtyři roky ho navýšíte o třetinu.

Takže abych to srozumitelně vysvětlil, jakým způsobem vy zadlužujete Českou republiku. No, monstrózně, nevídaně. To tady vlastně nikdy dosud nebylo, takováhle politika, takováhle vláda. Hnutí SPD odmítá hazardní ekonomickou politiku Fialovy vlády, stejně tak jako odmítáme výrazně deficitní a nepravdivě sestavený státní rozpočet na rok 2025, ke kterému předložíme desítky pozměňovacích návrhů ve prospěch českých občanů. Konkrétně předkládáme 35 pozměňovacích návrhů ve výši 140 miliard korun. Ale to bude tématem zítra.

Nekompetentní ekonomická politika Fialovy vlády vede i podle prognóz České národní banky k dlouhodobé inflaci a hospodářské stagnaci. Takový je fakt. Taková je skutečnost. Takže ne ty lži z toho Fialova billboardu.

Česká národní banka aktuálně přehodnotila výhled hospodářského růstu i vývoj inflace v České republice pro letošní i příští rok. V minulém týdnu zveřejněná nová makroekonomická, pardon, v předminulém týdnu zveřejněná nová makroekonomická prognóza předpokládá letos zvýšení hrubého domácího produktu, tedy HDP, pouze o 1 % a v příštím roce o 2,4 %.

A tady je ta shoda i s tou Evropskou komisí. Přičemž srpnová predikce počítala letos s růstem o 1,2 % a na příští rok o 2,8 %. Vyšší je i nový odhad inflace, která by měla letos skončit průměrně na hodnotě 2,5 % a příští rok na úrovni 2,6 %, tedy když to zase shrnu, nad průměrem Evropské unie. Nad průměrem Evropské unie. Takže opět patříme k těm horším zemím i v rámci té Evropské unie. Zatímco předchozí prognóza předpovídala letošní inflaci ve výši 2,2 % a na příští rok 2 %.

Guvernér České národní banky Aleš Michl rovněž prohlásil, že se naše ekonomika pohybuje pod svým potenciálem, domácí poptávka i spotřeba domácností jsou na nízké úrovni a míru inflace označuje guvernér Michl za zvýšenou. Samozřejmě toto je vše vina a odpovědnost Fialovy vlády, která svojí nekompetentní politikou nastartovala dlouhodobou inflaci a zvýšením všech typů daní a odvodů na dlouhou dobu způsobila propad reálných mezd a kupní síly občanů i ztrátu ekonomické konkurenceschopnosti českých firem. Nižší hospodářský růst oproti předchozím předpokladům taktéž způsobí výpadek očekávaných rozpočtových příjmů, a tím i další růst rozpočtového deficitu a státního dluhu. Jedním z prvořadých úkolů budoucí české vlády, které se chce hnutí SPD svými odborníky účastnit, tak bude co nejrychlejší obnova hospodářského růstu České republiky.

Jak bodo číslo 7 na schůzi Poslanecké sněmovny chci navrhnout bod s názvem Zničující energetická a klimatická politika EU vážně ohrožuje zaměstnanost a automobilový průmysl v České republice.

No a co k tomu dodám? Začíná u nás propouštění zaměstnanců. Spolková vláda kancléře Olafa Scholze, protože Německo v tomto hraje zásadní roli, se rozpadla, Německo se ocitlo v hluboké politické krizi a situace směřuje k předčasným volbám. A proč o tom mluvím? Protože Německo má právě vliv na naši ekonomiku a ta jednostranná orientace České republiky na Německo, kterou já už dlouhodobě, co jsem v politice, celá léta říkám, že je to chybná politika se soustředit v podstatě jenom na jednu stranu obchodně a ekonomicky a že je potřeba diverzifikovat export a ten obchod, abychom byli méně náchylní k výkyvům, ale vy to tady neslyšíte, a teď dochází na moje slova, tak za většinou stávajících problémů Německa stojí šílená zelená politika Green Deal EU, která drtí ekonomiku, a nezvládnutá nejen ilegální migrace, kterou prosazuje Evropská komise, samozřejmě Fialova vláda a další i němečtí progresivističtí politici.

Německo již loni uzavřelo své tři poslední funkční jaderné elektrárny a v současné době se očekává uzavírání továren automobilových koncernů BMW a Volkswagen, které se potýkají s poklesem produkce z důvodu nízké poptávky po elektromobilech, rostoucími cenami energií a masivním dovozem kvalitních a levnějších automobilů, zejména z Číny. Hospodářská stagnace v Německu má právě z těch důvodů, o kterých jsem hovořil, dopad i na Českou republiku, a to zejména na náš automobilový průmysl, který je ovšem pro nás ekonomicky klíčový, protože jsme tímto směrem zaměřeni, a jeho dodavatelské řetězce ve formě poklesu poptávky a ztráty pracovních míst.

Samozřejmě u těch aut, když ještě něco dodám, tak je to skutečně zcela takový signifikantní ukazatel té špatné a chybné politiky Evropské unie. Protože nejdřív tihleti progresivisti, tihleti liberálové a tihleti prounijní politici, já bych řekl tihleti probruselští nohsledi bez jakkéhokoli kritického pohledu, co tady předvádí právě třeba Fialova vláda, slepě tlačí Green Deal, vymysleli Green Deal a na základě toho prosadili zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035 - my jsme samozřejmě proti tomu zákazu prodeje aut se spalovací motory, my prosazujeme, aby zůstala možnost té výroby, elektromobily můžou být alternativou, ale určitě ne jedinou volbou z našeho pohledu - no, a teď došlo k situaci, to je úplně jako... Normálně bych se tomu musel zasmát, ale mně to k smíchu vůbec nepřipadá, protože v té Evropě žiju a Evropa jde tímto postupně ekonomicky do kopru. Je to jeden z mnoha faktorů, který je úplně příznačný pro tohleto. Takže vymyslel se Green Deal a že se bude jezdit jenom elektroauty. No, ale ta v uvozovkách vládními politiky nenáviděná Čína Evropu technologicky předběhla, okamžitě se přizpůsobila tomuhletomu evropskému trendu, předběhli nás technologicky, začali vyrábět mnohem kvalitnější a levnější elektromobily a teďka začaly válcovat evropský trh, zatímco evropské automobilky samy zaostaly, takže se dostávají ekonomicky do problémů.

Samy si zasely tyhlety eurohujerský vlády, tihleti blázni v rámci toho Green Dealu, kteří prosazují tenhleten projekt, který není realistický - všichni jsme určitě pro ochranu přírody, SPD taky, ale musí to být rozumným způsobem, realistickým, a ne právě tím, právě sebezničujícím způsobem... A teďka Číňani sem importují tyhlety levný elektromobily, kde technologicky předběhli evropské výrobce. A co udělá Evropa? Místo aby zrušila Green Deal a vrátila Evropě konkurenceschopnost, tak hovoří o zavádění cel na čínská auta a na dovoz čínských aut. Jak na to reagovala Čína? To je opravdu... Jako mně je z toho smutno. Čína na to reagovala tak, že uzavřela strategické partnerství s Maďarskem, teďka už i se Slovenskem a postaví továrnu na elektromobily v Maďarsku, takže na to nelze uvalit cla, protože Maďarsko je v Evropské unii. Takže budou prodávat dál. To prostě je neuvěřitelný, co tady předvádíte, Fialova vláda a vedení Evropské unie.

To znamená, opět jste z nás udělali úplný pitomce. V Americe teďka vyhrál Trump, kterému já jsem samozřejmě fandil a podporuju ho. Výsledkem ale ekonomicky bude to, protože ta politika je správná, ukončit války, nezačínat konflikty, do Ameriky jen legálně - říká, takže je proti nelegální migraci. To je samozřejmě správný vítr, který když zavane i do Evropy, tak doufám, že to přispěje ke změně evropské politiky.

Ale co to znamená ekonomicky pro nás? Ekonomicky se Evropa dostane samozřejmě do dalších problémů kvůli těmhletěm progresivistickým politikům, protože Trump - podle předpokladů akcie už stouply - bude mít americkou ekonomiku na prvním místě. Amerika na prvním místě, to znamená, bude se to samozřejmě snažit akcelerovat a vidí právě toho soupeře v Číně a v tom BRICSu. No, a Evropská unie se ocitá úplně na vedlejší koleji s Green Dealem a dalšími nesmysly. Ještě jsme si - ještě jste si zvolili, my ne teda, ale vy jste si zvolili do čela na pět let Ursulu von der Leyen, která to všechno způsobila. To znamená, my jsme úplně... To opravdu jde od deseti k pěti a vlastně my ekonomicky nebudeme mít ani pořádně něco nabídnout.

Takže tohleto je současný stav a my vyzýváme proto vládu Petra Fialy, aby na tyto skutečnosti reagovala takovými kroky, které by v tomto konkrétním případě pomohly českému automobilovému průmyslu - a navíc už začíná i propouštění zaměstnanců v automobilovém průmyslu v Čechách, a pomohla mu adaptovat se na měnící podmínky na trhu.

Co k tomu vede? Je potřeba jasně a hlasitě odmítnout zničující Green Deal Evropské unie a také změnit naši jednostrannou ekonomickou orientaci na Německo a některé další západní země, tu jednostrannost, a hledat nové ekonomické příležitosti i jinde, včetně států sdružených v BRICSu. A znovu upozorňuju, že se státy, jako je Čína, ale i s tím Ruskem západní země běžně obchodují i v současné době. Takže oni vydělávají peníze na tom obchodu a my jsme se kvůli aktivistické Fialově vládě odstřihli. A výsledkem jsou samozřejmě obrovské ekonomické problémy České republiky, ekonomika neroste tak, jak chceme, začíná se propouštět, reálné mzdy také nerostou tak, jak bychom chtěli, a jde to od desíti k pěti.

Takže děkuji za pozornost a to jsou moje návrhy.