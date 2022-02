Okamura (SPD): Proč vás mají lidé draze platit, když nemáte řešení?

reklama

Vážené dámy a pánové,

vládní koalice, což je ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Piráti nám ve čtvrtek zamítla opoziční okénko. Takže my si ho tady otevřeme teď znovu. Takže my navrhneme samozřejmě body na změnu programu této schůze a vyjádří se k tomu pochopitelně všichni naši poslanci, všech nás dvacet, že všichni máme návrhy bodů a ne jenom jeden. A je potřeba si říci, na úvod bych tady hlavně chtěl vyvrátit, v médiích jsem slyšel nějaké lži tady některých vládních poslanců, že prý my jako SPD jsme byli proti opozičnímu okénku ve čtvrtek. Takže vy jste nám nejprve zamítli ve čtvrtek ráno naše návrhy zákonů. My jsme navrhovali zařadit do opozičního okénka tři návrhy. Takže vy jste nám je nejdřív zamítli a pak logicky my jsme hlasovali proti opozičnímu okénku, když jsme tam neměli žádný náš návrh. Takže s touto komedií bychom měli přestat. Hlavně s těmito výmysly. Já bych samozřejmě jenom připomněl, jaké tři návrhy my jsme navrhovali.

Za prvé jsme navrhovali na čtvrtek a dnes ten návrh kolegové z SPD zopakují, moji kolegové poslanci. My jsme chtěli zařadit ve čtvrtek, já mluvím ještě o tom, co jsme chtěli zařadit ve čtvrtek. Pak tady kolegové dali ten návrh, abychom ho zařadili na tento program a podrobně ho pochopitelně zdůvodní. Pak bychom chtěli zařadit zákon o referendu a potom jsme chtěli zařadit zákon ohledně zdanění vyvádění nezdaněných zisků nadnárodními korporacemi z ČR. A potom jsme chtěli zařadit návrh, náš návrh zákona s názvem Můj dům, můj hrad. To znamená na zvýšení možnosti sebeobrany pro slušné občany, kteří jsou doma přepadeni. Ale to už zdůvodní naši poslanci a navrhnou to na dnešní program schůze.

Já za sebe bych chtěl spíše zdůraznit a tady jednou větou u toho zůstanu o té nedemokratické podstatě té pětikoalice. A víc už to zdůvodní náš poslanec Jan Hrnčíř. Protože my jsme poslední ze dvou zemí v EU, která nemá zákon o referendu. My a Kypr. Tak to jenom aby bylo jasné, jak se chováte.

Tak a teď pojďme k mým návrhům bodů. Takže za prvé já navrhuji jako první bod s názvem Vláda prosazuje pandemický zákon, který je protiústavní a zavádí covidovou diktaturu. Takže to je název mého bodu. Ještě ho jednou zopakuju. Já bych to rád prodiskutoval tento bod. Protože vy tady omezujete diskusi. A já si myslím, že je to potřeba zvlášť prodiskutovat tento bod zcela individuálně. Takže já navrhuji bod Vláda navrhuje pandemický zákon, který je protiústavní a zavádí covidovou diktaturu. To je název toho bodu, aby to všichni slyšeli, aby ten název byl jasný, abychom věděli, o čem tady chceme diskutovat. A pochopitelně když ten bod schválíme, tak nás dvacet poslanců pochopitelně bude diskutovat a budeme si to tady znovu a znovu vysvětlovat. Ale vy se nechováte demokraticky pochopitelně a bojíte se toho, abychom diskutovali, máte strach, že nemáte argumenty. Proto očekávám, že nám to zamítnete. Že nemáte argumenty a to provází dnešní den toho jednání, že my vás tady vyzýváme, abyste argumentovali, argumentujeme ústavními rozsudky, s právními posudky a všichni z vládní koalice v podstatě sedí jak pecky a mlčí.

Takže teď bych rád zdůvodnil tento svůj návrh. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 svolala na 1. února, to znamená dnes ve stavu legislativní nouze schůzi Sněmovny k projednání novely tak zvaného pandemického zákona, jehož platnost má ke konci února skončit. Pandemický zákon hnutí SPD kritizuje od samého počátku a považujeme i tuto vládou předkládanou novelu za další legislativní paskvil. Jedná se v podstatě o kodifikaci nouzového stavu, který je ale součástí opatření v rámci ústavního zákona o bezpečnosti ten nouzový stav, kterým jsou občané omezováni na svých právech, a proto tento ústavní zákon nemůže být nahrazen v uvozovkách obyčejným prováděcím zákonem. V tomto případě pandemickým zákonem.

Já si myslím, že je potřeba to opravdu znovu a znovu tady prodiskutovat, protože vláda opravdu ty vaše totalitní manýry, kdy v podstatě překlápíte do toho nouzového stavu, překlápíte ta ustanovení nouzového stavu, z 95 % překlápíte do toho tak zvaného pandemického zákona. Takže chcete omezovat občany na jejich ústavně garantovaných právech a svobodách. A jak jsme už avizovali, tak poslanecký klub SPD udělá opět maximum, abychom tady tu novelu neschválili.

Pandemický zákon, ten váš vládní pandemický zákon omezuje základní svobody, například svobodu podnikání. Je pro nás naprosto nepřijatelné, aby i po 28. únoru 2022 Ministerstvo zdravotnictví mělo příležitost regulovat hospody, provozovny, základní a střední školy podle svého vlastního uvážení a i další oblasti lidského života a práva garantovaná Ústavou. Mimochodem v Ústavě je asi napsáno, konkrétně v Listině práv a svobod -

Takže jenom bych připomenul, že součástí české Ústavy, konkrétně Listiny práv a svobod je právo na podnikání, právo na soukromý a společenský život a také právo na vzdělání.

Navíc se má podle vaší vládní novely také rozšířit okruh zařízení, která vláda může omezit. Prostě čistě že si ukáže ministr zdravotnictví, ministr obrany a ministr vnitra, jasně, jestli to pak ještě dodatečně odsouhlasí vláda tak jako tak, prostě chcete dělat omezení a restrikce a určovat lidem, jak mají žít, přestože jsou to ústavou garantovaná práva, a vy to chcete normálním zákonem tady omezovat lidi. To je prostě nepřijatelné. Znovu zdůrazňuji, že od toho, když tady není nouzový stav a nejsou tady podmínky pro nouzový stav, tak je tady zákon na ochranu veřejného zdraví, krizový zákon, takže samozřejmě dneska legislativa České republiky dokáže ošetřit to, abychom se postarali o zdraví našich občanů. Podle návrhu vládní novely mohou opatření dokonce nově vydávat nejen Ministerstvo zdravotnictví, ale také Ministerstvo obrany a vnitra.

Navíc bude možné obecným mimořádným opatřením stanovit plošně jakousi samokaranténu všem lidem, kteří mají pozitivní antigenní test, nebo se vracejí ze zahraničí z nějaké rizikové oblasti, přičemž riziková oblast návrhu není ani blíže specifikována. Znamená to de facto, že jsou třeba pomocí SMS na jednotlivce zacílená rasantní omezení svobody, jako je povinnost žít odděleně od ostatních osob. To je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. A my bychom to tady rádi diskutovali, aby nám konečně vládní poslanci vysvětlili, hlavně ministr zdravotnictví pan Válek a další, co to vlastně zamýšlí.

Správně se panu ministrovi vysmála řada diskutujících, tuším, že to byly Novinky, nebo něco, které říkaly, že Okamura oddaluje kompenzace. A schválně se mu vysmáli, že když přece nebudou omezující opatření, tak nejsou potřeba kompenzace. Takže pan ministra zase tady splácal všechno a oprávněně se mu občané vysmáli za ty nesmysly, co zase říká. Pan ministr má plnou hlavu jenom těch omezení a omezit lidi, omezit, omezit, omezit, že úplně už jeho vyjádření ztratilo logiku jakoukoli. Prostě on je zabalený v té své bublině, jenom omezovat, omezovat, omezovat, přitom je jasné, že když nebudou omezení, tak není potřeba kompenzace. to je konečně ten návrat do normálního života, jak jsme žili ještě před dvěma roky.

To je neuvěřitelné, jak se to všechno pomotalo, chaos na chaos, zmatek nad zmatek. Vy jste slibovali, obelhali jste voliče, říkali jste, jak všechno bude srozumitelné. Když se zeptáte občanů na ulici, tak vůbec neví, jaká jsou opatření, co vlastně navrhujete. Tzn., to je dneska ten stav. Takže už se i pan ministr zamotává vlastně do svých vyjádření, a dokonce si protiřečí. Jaké kompenzace, když přece nebudou opatření už prostě, to je neuvěřitelné. Takže takové nesmysly dokonce. A já jsem rád, že občané to viděli a také to dali panu ministrovi v diskuzi jasně najevo, ať prostě přestane říkat nesmysly.

Dále jsem chtěl říci, no tak samozřejmě tyto návrhy na omezení rasantní omezení svobody občanů, jako je povinnost žít odděleně od ostatních osob, no tak to je přece úplně nepřijatelné. Nikde například není zákonem upravena povinnost být držitelem mobilního telefonu. Nikdo nemá povinnost mít u sebe neustále mobilní telefon a číst SMS zprávy z neznámých čísel, což se netýká pouze našich seniorů.

A výhrad k pandemickému zákonu máme samozřejmě mnohem více, ale to už jsem tady dneska ve svých předešlých dvou vystoupeních cca ve čtyř hodinách vysvětlil, a samozřejmě si budeme vysvětlovat ještě nadále. Takže podle SPD se jedná v případě přijetí pandemického zákona pouze o jinak pojmenovaný nouzový stav, a to je pro nás nepřijatelné. Ostatní země přemýšlejí nad rozvolněním, přemýšlejí nad návratem normálního života, ale česká vláda Petra Fialy přemýšlí, jak ještě více omezit lidi. No to je šílený, to je úplně šílený.

Takže prostě krátce řečeno, ta pětikoaliční vláda chce zákonem, tím pandemickým zákonem zavést covidovou diktaturu. Tak bych to nazval. Myslím si, že to jiný název už ani nezasluhuje. Fialova vláda tvrdila, že bude v případě pandemie postupovat jinak, než Babišova vláda, ale myslím, že už i občané vidí a sledujeme dneska tu diskuzi, i na těch sociálních sítích, že tato nová vláda s ničím novým nepřichází. Není schopna řídit stát v době krize stávající legislativou, např. zákonem na ochranu veřejného zdraví, nebo krizovým zákonem.

Takže já bych zopakoval, že první bod, co navrhuji, je bod s názvem, a navrhuji to jako první bod, navrhuji to jako první bod na jednání schůze Poslanecké sněmovny, a znovu bych zopakoval ten název, že Vládní návrh pandemického zákona, který je protiústavní a zavádí covidovou diktaturu. To je, myslím, název, který plně vystihuje návrh vládní koalice.

Teď bych rád navrhl druhý bod.

Ano, rád vám ho řeknu. Rád ho zopakuji. Ano.

Ne, ne, ne. Název toho bodu je: Vládní pandemický zákon, který je protiústavní a zavádí covidovou diktaturu. Ale klidně vám to zopakuji ještě mnohokrát.

Ne, ne, já to myslím v dobrém, protože

Já jsem to teď nemyslel na vás, paní místopředsedkyně, vaším prostřednictvím, já jsem to myslel tak, že to rád zopakuji pro diváky, protože je potřeba, aby si vštípili název toho bodu. Já samozřejmě vím, že vy už jste si poznamenala. To není na vás. Já naopak mám, celkem jsem rád, že to můžu zdůraznit. Naopak děkuji za ten dotaz, takhle bych to formuloval.

Pochopitelně i u dalších bodů vám rád zopakuji, abychom si to poznamenali zcela přesně. Protože druhý návrh bodu, který mám, tak souvisí s tím, že hnutí SPD prosazuje, hnutí SPD je pro okamžité zrušení plošných protiepidemických opatření, související s onemocněním covid-19. A my prosazujeme ukončení diskriminace neočkovaných. Tady bych rád tedy zdůraznil, proč my to prosazujeme. Já vám hned potom naformuluji název toho bodu.

Masivní testování ve školách a firmách je v současné době neopodstatněné. Zcela nesmyslné a stojí nás všechny nadále 3 mld. Kč měsíčně. Některé země jako Irsko, Španělsko, Velká Británie rozvolňují protiepidemická opatření bez ohledu na šíření omikronu. A u nás se stále Fialova vláda ke slibovaným rozvolněním zatím neodhodlala. No a kompenzace za ušlý zisk podnikatelé také stále nedostali. Nemůžeme z vládních představitelů prostě dostat informaci, kdy to bude, kdy budou realizovat ty sliby. Nám zoufale volají podnikatelé, živnostníci, všichni nám tady různě volají, co tedy bude, že ministerstvo nereaguje, že ministerstvo jim vůbec nic nevysvětluje.

Dokonce jsme v této souvislosti ve čtvrtek interpelovali, no a z vlády nemůžete vůbec nic dostat. Oni nekomunikují, nebo komunikují málo, nedostatečně. Není tajemstvím, že už se v podstatě všude po médiích šíří, že zástupci vlády nechtějí chodit ani do televize. Třeba když já jdu do televize, tak mají problém média sehnat proti mně protivníka, protože se poslanci bojí. (Smích.) No tak ano. Paní Pekarová přímo řekla po pořadu se mnou a řekla to veřejně před mnoha svědky, že proti Okamurovi už jít nechce, protože prostě nemá argumenty. Takže se smějete, ale tady vám říkám přímo na rovinu. Ti, co se smějete, tak já vás zvu proti sobě do médií do přímého přenosu, doufám, dobře, můžeme se zasmát, a pojďte (Potlesk vlevo.) Je to v pořádku, já problémy nemám. (Smích.) Já problém nemám. Já neříkám, pojďte ven, nebo co. Mluvím o demokratickém souboji argumentů. Já s tím problém nemám, ale to si stěžují média na vás.

Já vám jenom říkám, že já nevím, proč se bojíte, řada z vašich poslanců, a to vám jenom říkám, v podstatě všechna média mají problém sehnat respondenty, protože informace zní, že se bojíte. To znamená, no, ono je vás 107, není vás 108, je vás 107, protože jak jsem říkal, pan Farský tady není. Ten sliboval, že odstoupí, takže ne 108, ale 107. Ale to není jen o mně. Nakonec někoho seženou, ale říkám všeobecně, co koluje, co slýcháváme v těch médiích, nebudu konkrétně jmenovat, ale už to slýchávám opravdu delší dobu, že vládní poslanci se bojí chodit, nebo nechtějí chodit. Já nevím, jestli se bojí, ale samozřejmě co také na to říct, na tu blamáž, kdy se vás někdo zeptá, co navrhujete na řešení zdražování, tak samozřejmě nezbývá říct nic jiného, než nic. (Se smíchem:) Samozřejmě to je pak těžká debata.

Naopak bych se rád zeptal, co tedy navrhujete, když už se tady někdo smál, nás to zajímá, co navrhujete, to bychom si určitě tady rádi poslechli, konečně, co navrhujete. A hlavně kdy to bude, kdy vyřešíte to zdražování. Kdy to vyřešíte? Kdy? Na to se občané ptají. Vy jste slibovali řešení. Takže takové ty anonymní smíchy tady někde z lavic, když vás nikdo nevidí, to je sice pěkné, ale měli byste to říct opravdu veřejnosti.

Tak. Takže podnikatelé kompenzace za ušlý zisk stále nedostali. Museli zavřít kvůli vánočním trhům a doposud nedostali nic, přestože zákaz přišel během několika hodin. Stejně jsou na tom gastronomické podniky, které musely zavírat ve 22 hodin. Státu tak hrozí další žaloby a vláda Petra Fialy nekoná. Je zřejmé, že pravým cílem testování je co nejdelší odložení příjmů z tzv. covid byznysu a pokračující teror vůči českým občanům, kterým jsou zatíženi zejména zaměstnavatelé a učitelé. Ale i další občané, v podstatě většina.

Vyzýváme vládu, aby přestala prosazovat totalitní pandemický zákon, aby skončila diskriminace neočkovaných, aby konečně začala řešit enormní zdražování všeho kolem nás a řešila věci, které občany skutečně pálí.

Takže já bych ten bod nazval Návrhy na - takhle, že bychom diskutovali Návrhy na vyřešení zdražování v České republice. Návrhy na vyřešení zdražování v České republice. To znamená, když nám vládní koalice zamítne tento bod, nebo ho bude vetovat, tak to samozřejmě znamená, že žádné návrhy nemáte, pochopitelně, protože v televizi je nikdo neslyšel, když se vás média ptala, tak také neslyší žádné vaše řešení. Občanům chodí každý měsíc složenky, vy jste slibovali řešení, všichni jsme slyšeli, že premiér Petr Fiala sliboval, že poslední týden v prosinci představí řešení. Máme tady únor a řešení není. A dokonce pan premiér Fiala předvedl fatální iluzi, kdy řekl v televizi, je to měsíc, že prý zdražování vyřeší předsednictví České republiky Evropské unii. No, tak to jsem zvědav. Za A řekl, že si mají občané počkat minimálně rok, protože pochopitelně to předsednictví je půl roku. Za druhé - tak to tady budu připomínat a řekneme si, jak to vyřešil, jestli tedy to bude vyřešeno. Já vám říkám, že nebude, protože to by ta vláda musela přestat být servilní vůči Bruselu a Evropské unii a dělat vlasteneckou politiku v zájmu českých občanů, nikoli cizích zájmů. Takže si tady počkáme, a už to dneska říkám - říkali jste, že to vyřešíte v rámci předsednictví EU, tak se na to budeme ptát. Spíše je děsivé, že pan premiér může vůbec být takto politicky naivní a takto se pokoušet věšet bulíky na nos někomu, že to vyřeší nějaké předsednictví. No, tak to se podíváme, to jsem zvědav.

Takže abych šel k tomu návrhu zákona, návrhy vlády, nebo návrhy na řešení zdražování. To tady chceme diskutovat, to je můj návrh bodu č. 2. A jak říkám, když to vládní koalice tady zamítne, abychom o tom diskutovali, tak logicky nemá žádné návrhy, protože když nemá, tak samozřejmě nemůže diskutovat. My návrhy máme, já už jsem je prezentoval mnohokrát a všiml jsem si, že i kolegové z druhé opoziční strany mají řadu návrhů a určitě by také rádi diskutovali. Ale od vlády jsme žádné neslyšeli - které by pomohly většině lidí z České republiky. Takový návrh tady není ani jeden. A občané už nemůžou čekat déle. Protože jste z 15 ministrů vytvořili 18, takže, jak jsem říkal, tady sedí dokonce ve dvou řadách, dokonce ani do těch historických lavic už se nevejdou, protože ani naši předci s tím nepočítali, že sem přijde taková vláda. Jak jsem říkal, pro ty tři nově vzniklé ministry, kteří tady předtím nebyli, předtím neexistovali v minulé vládě, jste vytvořili 70 nových míst, přestože si všichni pamatujeme, že jste říkali, že žádní noví úředníci nebudou pro tyto tři ministry. Takže to byla úplně lež v přímém přenosu. A dokonce těch 70 nových servismanů, nebo servisních pracovníků pro tyto tři nové ministry bude stát přes 40 milionů Kč ročně. To jsou ty vaše úspory.

Teď jsem se musel zasmát, za mnou přijela televize, nevím, je to dva dny, tři dny, že prý paní Pekarová Adamová, předsedkyně Sněmovny říkala, že tady chce dělat úspory. No, tak pro to jsme, my souhlasíme s úsporami. Ale ona že chce dělat úspory? Vždyť vy jste naopak vytvořili jedno místo místopředsedy Sněmovny navíc pro Piráty, kteří mají 4 poslance, a to jedno místo stojí cca 20 milionů za volební období. Tak jako to je úplně neuvěřitelné, ona si myslí, že jsme tady hloupí nebo co? Nebo že si nepamatujeme? Nebo že neumíme snad počítat? To je neuvěřitelné! To je neuvěřitelné! Spíš se divím, že si někdo takhle může nabíhat v těch veřejných vyjádřeních. To snad není možné! Jestli si myslí, že jsme tady nějaká mateřská školka, nebo co, že stačí plácnout něco a že hahaha. To tedy určitě ne!

My budeme vždycky demokraticky argumentovat, demokraticky budeme dělat naši opoziční práci v souladu se zákonem o jednacím řádu.

Takže to je ten bod č. 2, který si myslím, že je potřeba skutečně probrat a jsem zvědav, jestli s tím vláda bude souhlasit. Znovu říkám, to by znamenalo, že mají nějaké řešení. Jestli to odmítnou, ten bod, tak nemají řešení žádná. Já myslím, že to je jasné, že to zamítnete, protože ta řešení skutečně nemáte.

Tento bod bych prosil, abychom navrhli jako druhý. Druhý bod na pořad této schůze Poslanecké sněmovny.

Potom bych rád navrhl třetí bod. Jenom avizuji, že těch bodů, které budu navrhovat, musím to spočítat, ale bude jich mezi pěti až deseti, takže všechno samozřejmě vysvětlím. A třetí bod, který bych rád navrhl, souvisí s tím, že vládní koalice se chová nedemokraticky a blokuje projednání našich návrhů zákonů, které by pomohly lidem. Sněmovna hlasy poslanců koalice SPOLU, což je ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a Pirátů a STAN, zamítla projednat v tzv. opozičním okénku ve čtvrtek návrhy tří zákonů z pera SPD, a sice zákon o referendu, zákon s pracovním názvem Můj dům, můj hrad, posilující bezpečnost občanů, a také zákon o zdanění nadnárodních korporací podnikajících na našem území, které vyvádějí každoročně z naší země ve formě zisků a dividend stamiliardové částky před zdaněním. A to bez jakýchkoli podmínek, například investovat alespoň jednu korunu ze svých miliardových zisků zpět u nás v České republice.

Vládní koalice tak i nadále dokazuje, že je probruselská a proti demokracii, protože její poslanci opakovaně odmítají zařadit na jednání schůzí Sněmovny naše návrhy zákonů prospěšné občanům České republiky, na jejichž projednávání byly politické dohody v rámci grémia stávající Sněmovny. Takže já si myslím, že je tady optimální bod s názvem Vláda porušuje politické dohody v rámci Sněmovny, protože to je potřeba si pojmenovat, jak porušuje - respektive vládní poslanci. Takže já bych dal název bodu Vládní poslanci - Diskuse nad porušováním politických dohod v rámci Sněmovny ze strany vládních poslanců. Takže diskuse nad porušováním politických dohod ve Sněmovně ze strany vládních poslanců. Myslím si, že to musí zaznít v tom názvu, že vy se nejenom neumíte dohodnout s nikým, ale vy dokonce porušujete dohody, což je opravdu velmi špatné.

Když se na něčem dohodneme, a vy to porušujete. Bylo řečeno, že bude opoziční okénko. A pak když jsme chtěli zařadit tyto tři návrhy zákonů, o kterých jsem hovořil, tak vy jste hlasovali proti zařazení.

Já jsem jako člověk zvyklý na politickou soutěž. To je v pořádku. Jsem zvyklý na tvrdou argumentaci. Musí to být demokratické. Musí to být slušné. Už vůbec není přijatelné nějaké fyzické napadání. To absolutně musím odmítnout. Nebo nějaké násilí. To je pochopitelné. O tom nehovořím. Ale to, co by vždycky mělo zůstat, je, aby tady byla aspoň elementární politická kultura. Ne jako předvedl před chvílí poslanec předseda klubu, jeden ze dvou vašich vládních poslaneckých lídrů, poslanec Marek Výborný z KDU-ČSL, který se dokonce snažil hlasovat o tom, jestli si SPD může vzít pauzu. Tak to je... No to je... No takovéhle opravdu nedemokratické, totalitní manýry - to jsem tady ještě nezažil. Jak mu dochází nervy. Jak vám dochází nervy některým z vás. Vy prostě vůbec ztrácíte kontrolu nad tím chovat se demokraticky. Naštěstí si to někteří z vás zase rychle uvědomili. Protože ta hodina by taky mohla být sto hodin, že jo potom. Ale to by byl pro vás ten čas. To by vás přišlo samozřejmě pěkně demokraticky draho, takovéhle... co byste tady zkoušeli proti nám. Takže to už prosím vás ani nezkoušejte tyhlety věci. Nezkoušejte to! Nezkoušejte se už chovat takto totalitně. Stačí už ten váš totalitní pandemický zákon. Ale aby nás poslance SPD, které volilo víc než půl milionu lidí, a to opakovaně, aby takhle sahal někdo na parlamentní zvyklosti a na naše práva... Tak toho opravdu nechte, těch totalitních manýrů.

A já myslím, že vám to náš předseda poslaneckého klubu Radim Fiala, že jste si to tady jasně na vedení poslaneckých klubů řekli, že takhle tedy určitě ne, takhle tedy určitě ne. Doufám, že to bylo... Na druhou stranu jsem rád, že se to vyjasnilo už v prvních čtyřech měsících Sněmovny, abychom nemuseli tady diskutovat tyto vaše nedemokratické praktiky. Doufám, že už ani jednou to tady nebudeme tímto způsobem s vámi řešit.

Takže to je bod tři, o kterém jsem hovořil.

Teď tady mám bod čtyři. Vládní koalice - já to jenom uvedu - vládní koalice není schopna projednat ani své vlastní klíčové zákony, jako je například zákon o státním rozpočtu. Vláda neřeší zdražování a další problémy lidí. Od doby první schůze Sněmovny - připomenu, že volby byly v říjnu, takže už je to hodně času, vy už tady máte většinu více než čtvrt roku, téměř půl roku už budete mít většinu za chvíli - od doby první ustavující schůze Sněmovny v nynějším volebním období je nyní na pořadu již devátá schůze (správně osmá). A doposud bylo na stávajících schůzích z 83 bodů projednáno pouhých 16 bodů, které předložila vládní koalice.

Vláda Petra Fialy stále ještě neprojednala, nepředložila do Sněmovny zákon roku, zákon o státním rozpočtu na rok 2022. A země je tak i nadále v rozpočtovém provizoriu, tudíž většina resortů nemůže provádět platby na případné investice a nákupy, protože mohou čerpat pouze jednu dvanáctinu z loňského rozpočtu každý měsíc. To je pro SPD zcela nepřijatelné. A tady u toho bodu bych se skutečně zastavil. Protože tady je řada poslanců za vaši koalici nových, kteří tady nebyli, ale připomenu, že vy jste v médiích - ta vaše pětikoalice - v podstatě už rok jste slibovali, rok, od loňské zimy jste slibovali, že jste připraveni vládnout i programově i personálně. A v podstatě jste lhali voličům, jak máte připraveno všechno. No ale vy nemáte připraveno vůbec nic, se ukázalo. Máme únor a vy dokonce nejste schopni předložit ani zákon o státním rozpočtu - klíčový zákon, podle kterého je financována celá Česká republika, od seniorů, invalidů, škol, rodin s dětmi, studentů, prostě všechno možné, ať jsou to slevy na studenty a tak dál.

Takže vy to vůbec nemáte hotovo. A je únor. To znamená, vy nic nemáte připravené. Vy jste vlastně chtěli jenom vládnout. A veškerou energii tady za ty téměř čtyři měsíce věnujete a) že jste si přidali tři místa ministrů, potom b) jste si přidali jedno místo místopředsedy Sněmovny pro Piráty, pro Pirátku Olgu Richterovou, přitom Piráti mají jenom čtyři poslance. Potom jste zrušili slevy na jízdném, resp. snížili, takže jste obrali o peníze studenty a seniory, přitom se náklady zvyšují a alternativu jste nenabídli. Takže zrovna ty skupiny, co mají málo peněz, jste obrali jako první. Co jste udělali dál, je, že jste okradli o již slíbené peníze hasiče, policisty, pracovníky v sociálních službách, pracovníky úřadů práce a tak dále, kterým jste ale ještě navíc naložili práci navíc, i pracovníkům finančních úřadů. Ale sáhli jste na hasiče, na policisty, na vojáky. Těm jste taky sáhli na peníze. Snížili jste jim již slíbené peníze. To jste udělali. Na to jste energii měli. Potom jste měli energii na to, že jste neprojednali zákon SPD na zamrazení platů politiků na celé volební období. Kvůli vám se zvýšily platy politiků od 1. 1. letošního roku o 6 %. A pak jste jakoby přišli až tento rok v lednu s křížkem po funuse, ale navrhli jste to zamrazit jenom na jedenáct měsíců, to znamená na necelý rok. A zamítli jste návrh SPD hlasováním, náš pozměňovací návrh. My jsme tam vložili, aby se zamrazilo na celé volební období. To znamená sami jste si přidali peníze. A pořád hledám, co jste přinesli pozitivního pro občany vlastně.

A teď tady právě dnešní schůze je, že jako vaši prioritu, prioritu od začátku celého vašeho vládnutí, vy máte prioritu pouze dva zákony - pandemický zákon a zavedení korespondenční volby. To jsou vaše priority. Ani jedna priorita, že by lidé měli mít více peněz, bezpečí nebo spravedlnosti. Přitom já jsem v těch televizních debatách byl, už jsem tady říkal v minulosti. A to, co slibovali předsedové vašich stran - Jurečka, dnešní premiér Fiala, pan Rakušan - slibovali jste, že jste připraveni, že máte všechno hotovo. Není nic tady. Nic. A protože vy jste si vybrali za priority korespondenční nebo pandemický zákon a tím jste zablokovali všechny ostatní zákony, tak kvůli vám tady nejsou projednávány žádné další zákony. Ne kvůli SPD. Vy máte většinu. Vy máte většinu.

To jsem taky slyšel někde zoufalý výkřik ubrečený, že kvůli SPD se neprojednává. Tak jestli kvůli dvaceti poslancům nejste schopni tady projednávat se 107 poslanci, tak podejte demisi a běžte, jestli jste tak neschopní, jestli se neumíte dohodnout. Na to není jiná odpověď. Na to není jiná odpověď. Jestli brečíte, máte problémy, máte problémy prosazovat, tak nejste kompetentní vládnout. To je jednoduché. Nebo se neumíte na ničem dohodnout. Neumíte jednat. Nejste politici. A politik by se měl umět dohodnout. Nikoli konfrontace za každou cenu. My jsme za to rádi. Čím dál víc brečte, že kvůli SPD a kvůli opozici. To samozřejmě jenom ukazuje tu nekompetentnost. To je pochopitelně jasné. Takže v pořádku. Ubrečená vláda, nebo ufňukaná. To je opravdu tedy skvělá image. A znova říkám, jenom proto, že neumíte jednat. Tady nejednáte. Ale my vás o nic nežádáme. My nemáme problémy. Jestli máte problémy vy, tak přijďte s něčím. Ale my nic nežádáme. My máme času dost. My máme času dost. My děláme svoji opoziční práci. A jestli máte nějaké problémy? V médiích fňukáte, brečíte. No tak asi máte nějaké problémy. Ale my si hledíme své práce. Tak to záleží všechno na vás. Vy jste vláda. Vy máte většinu.

Takže my (nesrozumitelné), my tady jsme v pohodě úplně. Takže samozřejmě tato vláda neprokazuje schopnost předkládat včas zákony pro lidi, například zdražení drakonického zdražování energií, zdražování potravin, krotit inflaci, navrhovat kompenzace pro osoby a živnostníky postižené vládními chaotickými opatřeními kvůli onemocnění covid-19. Poslanci vládní koalice následně nejsou schopni tyto návrhy ve Sněmovně prosadit a schválit. Tato vláda není vládou odborníků, a proto by měla podat demisi a skončit.

To znamená, já bych navrhl bod s názvem Neschopnost vlády prosazovat prospěšné zákony pro lidi. To si myslím, že je ten optimální název. Neschopnost vlády prosazovat prospěšné zákony pro lidi. A já myslím, já bych to rád navrhl jako bod číslo 4 na dnešní program schůze, protože je potřeba tohle už prostě řešit, protože lidi nám píšou, kdy vláda vyřeší zdražování energií a potravin a všeho dalšího. Kdy? A pořád, přestože se ptám Petra Fialy, premiéra Petra Fialy i dalších ministrů, pořád se ptám kdy a pořád neslyším odpověď. Občany také neslyší.

Takže se ptám kdy, protože vy jste řekli, že budete vládnou, že máte 108, takže je to plně vaše odpovědnost. A jestli nemáte řešení a necítíte se na to, tak jediným řešením je demise, protože proč vás mají lidé draze platit, když nemáte řešení? To je přece logická věc. Takže já pořád tady na to čekám, na to téma. Tedy čekám na to, až konečně řeknete, i občané nám píšou, kdy už vláda vyřeší zdražování, protože slibovala, že to vyřeší. Ne, že navrhne plán. Plán jste taky nenavrhli. Ale otázka zní - kdy to bude vyřešeno?

A my to všichni očekáváme. Takže to je bod číslo 4. A pochopitelně to znamená, stejně jako jsem tady říkal před chvílí, že pakliže tento bod zamítnete nebo zavetujete, tak znamená, že žádné řešení nemáte. Je to pochopitelné.

Tak potom mám tady další bod a to už jsem tady navrhoval minule, ale skutečně pořád také neslyším odpověď, a to je otázka, proč vláda prosazuje Miroslava Kalouska do správní rady VZP. Protože vládní koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů posílá Miroslava Kalouska do správní rady VZP. Je to organizace, která má stamiliardové rozpočty a vy tam posíláte Miroslava Kalouska. A já bych rád to tady diskutoval. Miroslav Kalousek do VZP. Zase jste před volbami lhali. Vy jste říkali, že jste nový vítr, že přinášíte nový vítr a změnu. Změna - to bylo to slovo.

Takže pan Kalousek je změna? To je změna? Já bych se rád zeptal v diskusi poslanci, zdali pan Kalousek je změna, Miroslav Kalousek. Protože vy jste měli billboard, že jste změna. A já se chci zeptat poslanců, vlády, aby jenom odpověděl ano-ne, to stačí. Je to změna? Je to změna, pan Miroslav Kalousek ve VZP? A souhlasí s tím v podstatě v principu i Piráti. Samozřejmě, protože kdyby nesouhlasili, tak odstoupí z vlády, kdyby jim to tak vadilo. Kdyby jim to tak vadilo, tak ukončí svoji přítomnost ve vládě. No, jim to vlastně až tak nevadí, že jo, takže oni s tím tiše ve skutečnosti souhlasí, vždycky nějaká ústní proklamace a tak dále. Takže vlastně to pro ně není problém, pro Piráty, Miroslav Kalousek ve VZP.

Pro nás a pro naše voliče to pochopitelně problém je. Takže si myslím, že je potřeba diskutovat bod s názvem Vláda posílá Miroslava Kalouska do správní rady VZP a diskuse o tomto. Takže to je potřeba skutečně si říci a já si myslím - už jsem v médiích zaznamenal nějaké důvody, jak to obhajují vládní poslanci - že ty důvody je potřeba, aby vládní poslanci a premiér Fiala a další, aby to tady opakovali na mikrofon, aby to slyšelo co nejvíc lidí, ty důvody, proč posíláte Miroslava Kalouska do vedení VZP. Já myslím, že to potřebujeme slyšet pořád a pořád a budete to slyšet pořád a pořád, celé čtyři roky, pochopitelně, neskryjete se před tím, neschováte, jo, budeme to připomínat pořád. Takže to je totiž informace, která samozřejmě naše voliče zajímá, takže to budeme připomínat. Takže to máme bod číslo 5.

Pak mám tady bod číslo 6 a je to bod s tématem ministr vnitra Vít Rakušan ze STAN, tomu budeme věnovat... to není ten název teď, tedy chci to vysvětlit, protože ministr vnitra Vít Rakušan doteď nevysvětlil a už jsem se na to ptal opakovaně a pořád tady zamítáte ten bod, kdo jsou tedy ti koncoví majitelé firem, propojených na ty daňové ráje na Kypr, kteří sponzorovali kampaň koalici Pirátů a STAN. A ministr vnitra Vít Rakušan tvrdošíjně mlčí. On to nechce říct. A snaží se to zamést pod koberec tím, že část těch peněz vrátil hnutí STAN. Ale to přece neřeší problém, kdo je financuje, protože samozřejmě těm lidem už jsou zavázáni logicky, ať vrátili nebo nevrátili, protože už jim ten dar dali.

Takže znovu si myslím, že je potřeba otevřít bod s názvem Podivné financování hnutí STAN z daňových rájů na Kypru. Podivné financování hnutí STAN z daňových rájů na Kypru a znovu říkám - my chceme jenom dvě krátké odpovědi - kdo jsou koncoví majitelé těch firem, co financovaly kampaň hnutí STAN a Pirátů, a druhá otázka je, z čeho ty peníze pochází, z jakých aktivit, protože podle toho je přece velmi důležité vědět, čí zájmy případně bude hájit hnutí STAN ve vládě. To je přece logické. A zajímavé je, že tato vládní koalice, která si hrála na to a obelhávala voliče, že je nový vítr a že chtějí změnu, tak že nechtějí říct za každou cenu, první vicepremiér, předseda STAN a ministr vnitra, kdo jim financoval tu kampaň. Oni to nechtějí říct za žádnou cenu.

Takže samozřejmě je to potřeba a my se na to budeme znova a znova ptát, zvláště v té souvislosti, že už se hnutí SPD ministr vnitra a předseda STAN Rakušan mstí. On už se nám mstí, protože stejně jako to dělal Jan Hamáček z ČSSD, tak ministr vnitra Rakušan začal zneužívat Ministerstvo vnitra v politickém boji pro politický boj s cílem manipulovat veřejné mínění a tím oslabit politickou konkurenci, protože označil SPD za dezinformátory v souvislosti s tím, že my odmítáme, aby nás vláda, konkrétně ministryně obrany Jana Černochová z ODS a ministr Lipavský z Pirátů, aby nás zatahovali do války na Ukrajině.

Takže to, když my nesouhlasíme s válkou a s tím, aby nás zatahoval někdo do války na Ukrajině, tak (za?) dezinformace označili, že prý snad SPD háji Rusko nebo něco proruského. My nemáte s Ruskem vůbec nic společného. Nikdo nás nefinancuje z Ruska, nefinancoval, nemáme vůbec nic s Ruskem společného, já se nescházím s nikým ani z Ruska, ani Radim Fiala, nikdo jiný, takže tyhle lži, které tady opakovaně se snažíte tvrdit, protože zoufale nemáte argumenty, tak to samozřejmě tyhle opakované lži, ty už potom nezabírají. Takže to, když někdo nechce válku a SPD prosazuje politiku dialogu, nikoliv konfrontace a samozřejmě vzájemně výhodné spolupráce, žádná servilita, tak když někdo zakrývá to, že my jsme proti válce a nechceme válku, my chceme mír, tak hned, že je někdo proruský. Takže naopak dezinformátor je ministr vnitra Vít Rakušan.

Takže to by bylo potom proruské a prokremelské Německo, které na Ukrajinu odmítá posílat zbraně a staví s nimi plynovod Nord Stream, nejdražší energetický projekt Německo postavilo, aby si zajistilo svoji energetickou bezpečnost a soběstačnost. Ale to jenom tady poznamenávám. To znamená, my s tím nemáme vůbec nic společného, ani s Ruskem, ani nejsme proruští, ale jsme pronárodní hnutí a naším jediným zájmem je Česká republika. A přiznávám, že chceme mít dobré, vzájemně výhodné a vyvážené vztahy pokud možno se všemi zeměmi světa. Ale samozřejmě, kdyby nám někdo chtěl něco diktovat, nějak nám škodit, tak samozřejmě s ním určitě "kamarádit" nemůžeme, to je jasné. Servilita není namístě. My jsme vlastenecké hnutí. My nejsme servilní vůči Bruselu na úkor českých občanů. Ani vůči Rusku v žádném případě nebudeme nikdy servilní, ani vůči Washingtonu, ani vůči Číně nebo nevím, kdo si to tady všechno vymýšlí nějaké nesmysly.

Takže to je potřeba, takže bych chtěl vyzvat pana ministra Víta Rakušana, aby přestal zneužívat ministerstvo. Když sám má problémy a má máslo na hlavě a mají problémy s financováním, které dosud nevyjasnili, tak samozřejmě mu asi píáristi poradili: Odveď pozornost! Odveď pozornost na něco jiného. Nejlepší obranou je útok, mu řekli. Takže začal lhát, vymýšlet si, pomlouvat, ale je to zoufalé. A my se pořád budeme dokola ptát: Kdo je koncovým majitelem těch firem, které financovaly kampaň hnutí STAN? Firmy napojené na daňové ráje na Kypru a z čeho ty peníze jsou? A samozřejmě on, protože je evidentně mstivý člověk a zneužívá ministerstvo, tak nás bude solit, SPD. Bude to, jako to bylo s ministrem Hamáčkem. Pořád pomlouval SPD, zneužíval ministerstvo. No, zrovna v jeho případě, ten už tady tedy není, takže se nebudu k tomu už víc vyjadřovat.

No a pochopitelně, takže to je tento bod. A mimochodem, já jsem byl v Rusku naposledy v roce 1992 na jednu noc, tranzit na letišti Šeremeťjevo cestou za japonskou babičkou. Což 1992 je třicet let. Byla to jedna jediná noc a bylo to v nějakém hotelu v noci někde u toho letiště. To je fakt směšné, tyhlety zoufalé argumenty zoufalců.

Takže, pojďme dál. Bod číslo 7. Protože 6 byl tady ten STAN. Takže bod číslo 7, který bych chtěl navrhnout, je problematika předsedy Pirátů Ivana Bartoše. Tady taky pořád on mlčí a je tady zařezaný jak pařez, když tady sedí. Nechce odpovídat. Ale přeci, ať už konečně odpoví na to, že v pirátském kodexu, který slibovali občanům před volbami, je, že nesmí kumulovat funkci ve vládě a poslance. Vždyť to přeci diskutovalo i vedení Pirátské strany. Dokonce tam na základě toho odstupovali nějací lidé z vedení Pirátské strany. Dokonce na úrovni místopředsedů, tuším. A Ivan Bartoš podvedl voliče a on má tři funkce najednou. Je poslanec, místopředseda vlády a pak je ještě ministr pro místní rozvoj. A přitom kumuluje funkce v rozporu s kodexem Pirátů. A my bychom to tady nedávali, kdyby to veřejně nesliboval. On to veřejně slíbil. Tady je přeci řada poslanců, kteří jsou starostové a poslanci. Ale ti neslibovali před volbami, možná někdo jo, možná ne, ale tady jsme to zaznamenali u pana Bartoše, protože ten ostentativně tady peskoval ostatní a hrál divadlo na "Pana Čistého", ale to i ten pan Rakušan, to je taková opravdu vykutálená koalice. A musím říct, že to je ten problém, že on to tady veřejně sliboval a prsil se, že nebudou kumulovat funkce. Takže tady je řada starostů a poslanců, že jste zároveň starosty a poslanci. Ale vy jste, nebo aspoň já jsem nesliboval lidem, můžeme se bavit o tom, jestli je to správně nebo ne, tady ten zákon už byl, jestli je to kumulace platů, (nesrozumitelné) nebo ne, nějak se to ponižovalo, to si myslím, že je správné, aby nedocházelo k té kumulaci platů úplně. Tak ono se to snížilo, takže je to tuším částečně jenom. Ale vy jste to aspoň veřejně tady neslibovali. Aspoň jsem to nezaznamenal. Když budu poslancem, složím starostu.

Ale Ivan Bartoš to sliboval. Ivan Bartoš si zveřejnili před volbami, obelhali voliče, že nebudou, že Pirát když bude, nebude kumulovat vládní a poslaneckou funkci. To je ten moment. Že on obelhal. Takže já si myslím, že je potřeba to tady projednat a zodpovědět občanům, a to je, ten bod bychom nazvali Kumulace funkcí předsedy Pirátů Ivana Bartoše v rozporu s pirátským kodexem. Takže název bude Kumulace funkcí předsedy Pirátů Ivana Bartoše v rozporu s pirátským kodexem. Tak ještě by se mi chtělo dodat, ale vím, že je to dlouhé, tak nebudu trápit paní místopředsedkyni, v rozporu s veřejně slíbeným veřejným kodexem, pochopitelně. Ale to tady už jenom dodávám na mikrofon. Takže to je bod číslo 7.

Samozřejmě tady mám připravené i některé další body, ale ty už přednesou postupně naši poslanci SPD. Takže já jsem za sebe navrhl sedm bodů jako změnu programu schůze a ještě se podívám pochopitelně do podkladů, které mám na stole, jestli jsem na nějaký bod nezapomněl.

Děkuji za pozornost.

