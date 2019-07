Okamura (SPD): Protičernošský rasismus nesmí být sluníčkáři nahrazen rasimem protibělošským

Protibělošský rasismus sluníčkářů nabírá na intenzitě. Představte si, že pořadatelé hudebního festivalu Afrofuture Fest, jenž proběhne na začátku srpna americkém v Detroitu, požadovali po běloších, kteří si chtěli koupit lístky, dvojnásobnou cenu za vstupenku. Argumentovali tím, že preferují spravedlnost nad rovností pro černošské mladé lidi... To ale zdaleka není jediný případ, zmíním i další. Musíme odmítat jakýkoli rasismus. Protičernošský rasismus nesmí být nahrazen sluníčkářským rasimem protibělošským!

Neomarxistická sluníčkářská politická korektnost se projevuje i v kultuře. Malou mořskou vílu má hrát černoška Halle Baileyová. V díle autora příběhu Hanse Christiana Andersena to přece ale rozhodně černoška nebyla. Agentem 007 by se nově místo Jamese Bonda měla stát černoška – má jí hrát Lashana Lynchová. Autor bondovek Ian Fleminig do postavy agenta 007 do značné míry projektoval ideál sebe sama, takže by byl patrně dnes překvapen, že se z něj stala černoška…

Češi si ale jako ze všeho dělají srandu, tak po internetu kolují vtipné koláže, že postavu Nelsona Mandely si zahraje Luděk Sobota. Nebo že postavy Václava Havla či Jana Žižky v životopisných filmech ztvární černoši…

Ono by to bylo vcelku humorné, kdyby protibělošský rasismus nebyl ve skutečnosti velmi nebezpečný. V knize Pohřbívání svobody spisovatel Benjamin Kuras totiž uvádí, že americká University of Wisconsin například zavádí studijní předmět „Problém bělosti“ o tom, jak se má člověk vypořádat s tím, že je běloch a tím pádem patří ke kolonizátorům a utlačovatelům a musí tudíž bílou nadřazenost vymýtit…

Profesor George Ciccariello-Maher zase oznámil, že si přeje „genocidu bělochů“. Na jiných amerických univerzitách byly studentům nabízeny terapie proti psychické újmě, které jim způsobilo zvolení Donalda Trumpa… Podle Kurase nyní existuje především protibělošský rasismus... V knize jsou takových příkladů desítky.

Musíme odmítat jakýkoli rasismus. Protičernošský rasismus nesmí být sluníčkářským nahrazen rasimem protibělošským!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

