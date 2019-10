Okamura (SPD): Řádní občané platí jak mourovatí, nepřizpůsobiví berou horentní dávky

Vážené dámy a pánové, v reakci na dnešní diskusi bych zopakoval stanovisko našeho hnutí SPD. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM zvyšuje daně. Máme tady daňový balíček, kde navrhuje zvýšit daně od 1.1.2020 a SPD s tím zásadně nesouhlasí.

Na druhou stranu zároveň při pohledu na vládou navržený rozpočet na příští rok navrhuje vyplácet nadále horentní sumy nepřizpůsobivým, nadále bude vyplácet horentní sumy politickým neziskovým organizacím, to znamená těm, co propagují multikulturalismus, migraci, gender, EU. Nám samozřejmě nevadí v SPD, naopak podporujeme ty organizace, které se starají o staré lidi, o potřebné lidi. O tom to není. Vláda podporuje tyto.

Dále podporuje různé zahraniční mise České armády, které vysávají státní kasu. A dále samozřejmě jsou to i ty miliardy na tu zpackanou inkluzi ve školství. Takže na jednu stranu vláda sdírá pracující a slušné lidi, sdírá je na kost, protože složená daňová kvóta v ČR patří vůbec k nejvyšším. To znamená, že slušní, řádní občané platí jak mourovatí, jsou sedřeni na kost. Na druhou stranu se tady vyplácí horentní sumy nepřizpůsobivým. Takže s tím my, jako SPD, v žádném případě nesouhlasíme. Proto SPD nepodpoří tento tak zvaný daňový balíček, protože pro SPD jsou na prvním místě slušní a řádní lidé. A kdyby vláda škrtla tyhlety nepotřebné výdaje, o kterých jsem hovořil, tak můžeme zvýšit důchody jak starobní, invalidní a můžeme podpořit pracující rodiny s dětmi a můžeme ulevit také malým a středním živnostníkům. Ale vláda má prostě jiné priority.

Trošku musím zareagovat i na TOP 09 a ODS. Oni se tady prsí tím, že nechtějí zvyšovat daně, ale vy, když jste začali vládnout, jste přece hned zvýšili DPH a obelhali jste voliče (Čas, pane předsedo.), hned jste zvýšili daně.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bláha (ANO): Když jsem začínal, nemusel jsem jako podnikatel nic Ministryně Schillerová: V oblasti paying taxes jsme se už několikátý rok za sebou zlepšovali Sněmovna díky opozici nerozhodla o návrhu na zvýšení daní Skopeček (ODS): Daňový balíček, který nejenom že daně nezjednodušuje, ale který daně dále zvyšuje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.