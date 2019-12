Okamura (SPD): Restrikce a přemrštěné ceny od alkoholu nikoho neodradí

Vážené dámy a pánové, tzv. vládní daňový balíček, který do Sněmovny vrátil Senát, je skutečně slepenec několika zjevně nesystémových zvýšení daní. Když pominu předvolební slib hnutí ANO, že nebude zvyšovat daně, což flagrantně tímto daňovým balíčkem porušuje, tak daně jsou bezesporu v prvé řadě jedním z hlavních příjmů země a současně jsou ale daně pákou, kterou stát ovlivňuje ekonomiku a chování občanů.

Vláda chce zdanit rezervy pojišťoven a současně odmítá zdanit nejtěžší formy hazardu, a místo nich více zdaňuje neškodné losy. O vyšších poplatcích do katastru nemovitostí ani nemluvě. Co tím chce vláda a ministerstvo financí říct? Z toho se dá vyčíst jediné, zoufale potřebujeme vaše peníze a vezmeme si je všude, kde k tomu máme reálnou šanci. To je poselství vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM vůči slušným pracujícím občanům. Některá vládní opatření mají, dá se říci, i určitý charakter podpory kriminality. Stále rostoucí daně na alkohol a tabák vedou ke stále větší motivaci lidí alkohol a tabák pašovat, nebo falšovat a vyrábět načerno. Kam to vede mohou svědčit pozůstalí po obětech metanolové aféry. Masivní nájezdy severských alkoholiků za levným pitím do Prahy v minulých letech ukazují, že restrikce a přemrštěné ceny od alkoholu nikoho neodradí. Ale to je prostě politika, kterou tady předvádí tato vláda. Ostatně každý alkoholik si tu koupí krabici vína za 25 korun litr. Vína, které se nedaní vůbec. Netvrdím, že to je dobře nebo špatně, ale faktem je, že pokud by někdo chtěl začít s bojem proti alkoholu, nebo zavádět vyšší cenu alkoholu, tak by musel zdanit víno, a naopak by bylo třeba změnit daň u piva, protože u piva paradoxně nedaníme alkohol, ale extrakt z původní mladiny. To znamená, že v praxi stát nutí pivovary dávat méně surovin do piva a tato řidší piva více zkvašovat, aby alespoň podílem alkoholu vypadala silnější.

Pokud jde o hazard, tam je velmi lehké ušetřit státu a občanům peníze jedním škrtem, a to absolutním zákazem hazardních hracích automatů, takzvaných výherních terminálů. A zákazem jejich online obdob na internetu. Právě ten úplný zákaz výherních hracích automatů a jejich internetových obdob tady již prosazuji mnoho let, ale ostatní politické strany to odmítají. Přitom i vláda má k dispozici studie, které prokazují, že náklady na důsledky tohoto typu hazardu, tedy výherní hrací automaty a jejich internetové obdoby, jsou pro stát a občany vyšší než daňový výnos. Navzdory těmto faktům, takovou úsporu tato vláda odmítá a sama parazituje na neštěstí druhých, to je skutečně odporné.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vyšší poplatky na katastrech nemovitostí, které tady opět prosazuje vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM se zdají jako maličkost, ale víme, že jsme tu měli například novelu realitního zákona, která v praxi zkomplikuje a zdraží prodeje bytů. A tady máme další kapku do příslovečného poháru, který tady prosazuje tato vláda. Jsme zcela evidentně na cestě k ekonomické recesi. A my místo, abychom trh s nemovitostmi a stavebnictví podpořili zjednodušením byrokracie a zlevněním pro firmy a občany, tak vláda tady děla pravý opak. V jednotlivostech se ty změny zdají jako maličkosti, které stát, firmy a občané utáhnou, jenže je jich tolik a přibývá jich stále víc, že jednoho dne nám zlomí vaz. Především zlomí vaz slušným a pracujícím lidem.

Pro ilustraci uvedených argumentů si dovolím ocitovat z dnešní tiskové zprávy policie z Vysočiny. Navrhla obžalovat 25 lidí kvůli nelegálnímu obchodu s tabákem a krácení daně. Hrozí jim až 10 let vězení. Do Česka dovezli přes 31 tun tabáku, škoda je přes 69 milionu korun. Pro vaší informaci nejde o nějakou první vlaštovku, ale o sýpek z celého hejna. Například letos v srpnu Policie České republiky navrhla obžalovat desítku lidí kvůli krácení daně z přidané hodnoty při obchodování s tabákovými výrobky, kteří způsobili státu škodu ve výši 265 milionu korun. Pokud si tato vláda myslí, že extrémním zdražováním získá větší příjem, je na omylu. Jen zvyšuje motivaci podsvětí budovat mafiánské struktury a okrádat stát, a já spolu s normálními lidmi se mohu jen ptát - je to jen nehorázná hloupost této vlády nebo úmysl? Všichni přece víme kam vedla v USA například prohibice. Jen k tomu, že tam ze zisku z pašovaného alkoholu vyrostla mafie, se kterou se USA nevypořádalo dodnes. S ekonomickou krizí se dá bojovat jedině tím, že povolím šrouby, kterými ekonomiku vláda utahuje. To, že lidem a firmám nechám více peněz, a naopak jim co nejvíce zjednoduším jejich životy a hlavně práci, o to se snaží SPD. Tato země nepotřebuje tyto vládní daňové balíčky, které jim zdražují život, zdražují život těm slušným pracujícím lidem, tato země potřebuje daňové balíčky, které naopak zlevní život občanů, a potřebuje mega balíky změn, které jim uleví od stále rostoucí byrokracie. To jsou změny, které nakonec přinesou i vyšší příjmy nejen občanům, ale také státní kase a to je návrh, právě který tady dává naše hnutí SPD.

Z výše uvedených důvodů hnutí SPD nepodpoří toto vládou navrhované zvýšení daní a poplatků, zvláště v situaci, kdy víme, že vláda nakupuje za více než 10 miliard americké bojové vrtulníky, 6 miliard dává na úplně zpackanou inkluzi ve školství, místo abychom podpořili systém speciálního školství. 40 miliard dává na podporu solárním baronům, a naopak vy jste nám tady před čtrnácti dny zamítli náš pozměňující návrh, kde jsme ubírali tuto částku solárním baronům a chtěli jsme to dát potřebným lidem. Takže v tomto, v takto postaveném rozpočtu, kdy vy preferujete ty lidi, co parazitují na rozpočtu, a naopak perzekvujete slušné a pracující lidi včetně seniorů a invalidních důchodců, tak to opravdu SPD podporovat nebude. Děkuji za pozornost. (Potlesk z prostřední části sálu.)

Psali jsme: Senátor Bek: Současný zanedbaný stav okolí tratí budí všeobecné obavy Ministr Kremlík: Obavy stran plošného kácení v celém ochranném pásmu dráhy nejsou opodstatněné Kupka (ODS): Ministr Havlíček si přisvojil úspěch ODS, na ministerstvu žádný vlastní nemá Okamura (SPD): Norsko je další země zničená imigrací a islamizací

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.