Okamura (SPD): Sociální demokraté snad chtějí živnostníky úplně vyhubit

To je fakt šílené. Zatímco ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová navrhuje zvýšení věku odchodu do důchodu (což hnutí SPD naprosto odmítá!), tak ministryně práce z ČSSD Jana Maláčová chce zase v rámci důchodové reformy pořádně obrat a zkásnout živnostníky a zvýšit jim sociální odvody! Sociální demokraté snad chtějí živnostníky úplně vyhubit a vedou proti nim ekonomický „džihád“. Po EET, zákazu kouření v restauracích či po nehorázných poplatcích sdružení OSA je to další hřebíček do rakve OSVČ! Hnutí SPD proti tomu bude nekompromisně bojovat! Odmítáme likvidaci živnostníků!

Je naprosto cynické, že ministerstvo práce argumentuje zvýšením odvodů, tedy fakticky zvýšením zdanění živnostníků, tím, že prý jde o jejich dobro! Pokud jde o živnostníky, tak SPD prosazuje zrušení EET a místo ní možnost volby paušální daně dle oboru činnosti, tak jak je tomu v Německu.

Hnutí SPD také předložilo novelu autorského zákona, kde navrhujeme, aby provozovatelé restaurací, kadeřnictví, hotelů, zdravotních zařízení a jiných provozoven již konečně nemuseli platit nehorázné a nemravné autorské poplatky. Současná úprava je jen nehoráznou buzerací občanů a drobných podnikatelů, kterou si vybojovaly neprůhledné lobbistické struktury.

A kde vzít peníze na důchody? SPD navrhuje ukončit financování politických „neziskovek“, ukončit vyplácení neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým (a podmínit vyplácení pracovní minulostí a čistým trestním rejstříkem) a stažení české armády z Afghánistánu, ukončení škodlivé inkluze či zdanění nadnárodních korporací. Rovněž lze ukončit řadu dotačních projektů (například placení solárních baronů), za něž stát vyhazuje nesmyslné miliardy. Poté by stát měl bez problémů desítky miliard korun na razantní zvýšení všech důchodů včetně invalidních a také na podporu pracujících rodin s dětmi. A ani by se nemusely zvyšovat daně či sociální odvody či zvyšovat věk odchodu do důchodu, jak nejnověji navrhuje vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

Hnutí SPD navyšování věku odchodu do důchodu jasně odmítá a naopak podpořilo zvýšení finanční částky důchodů o 900 korun a navíc navrhlo, aby v rámci avizovaného zvýšení důchodů o 900 korun dostali navíc všichni, kteří mají důchody do 10 tisíc korun měsíčně, ještě dalších 900 korun, aby se alespoň trochu dorovnala výše nejnižších důchodů, jelikož za současné situace nelze z této částky vyžít.

Navrhl jsem též zákon na zavedení minimálního důchodu, který by lidem garantoval minimální důstojný starobní důchod ve výši hranice chudoby stanovované Evropským statistickým úřadem (Eurostat), která je dnes pro ČR zhruba 12 tisíc korun čistého – a až od této částky zásluhově. Samozřejmě v případě starobních důchodů jen pro ty, co mají odpracován počet let. Navrhujeme zvýšit také invalidní důchody.

Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie dlouhodobě považuje za jeden z klíčových problémů zajištění důstojného života lidem, kteří svůj produktivní věk pracovali, a tedy odváděli státu daně a pojištění. Dnes jsou v chudobě statisíce důchodců, jejichž důchod objektivně nestačí na základní životní potřeby. Opakuji - na základní potřeby důstojného života. Tedy nájemné, energie a služby, potraviny a náklady spojené s udržením zdravotního stavu. A současně odmítáme, aby kvůli rozhazovačné politice vlády byli likvidováni živnostníci!

autor: PV