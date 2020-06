Okamura (SPD): Stát občany, živnostníky a většinu firem dusí, škrtí a vysává

reklama

Vážené dámy a pánové,

návrh SPD na zrušení daně z nabytí nemovitostí již ve Sněmovně leží půl roku, a jsem tedy rád, že si ho konečně vládní koalice osvojila a tuto nemravnou daň zrušíme, jelikož stát daní lidem již jednou zdaněné peníze. Samozřejmě vláda ten náš návrh ovšem modifikovala velmi negativním směrem, jelikož zároveň občanům ruší možnost odečíst si od základu daně úroky z hypoték a stavebního spoření. Takže na jednu stanu jako by ušetří občanům peníze, to je ten původní návrh SPD, aby se zrušila daň z nabytí nemovitostí, ale zároveň si vláda k tomu přidala to, to znamená koalice hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM, že zároveň vytáhne ty peníze občanům zase druhou kapsou ven tím, že jim zruší možnost, aby si odečetli od základu daně úroky z hypoték a stavebního spoření.

Takže my jako SPD jsme připravili pozměňovací návrh, který bude prezentovat náš poslanec Jan Hrnčíř, že tento vládní přílepek, co tam navíc dali, aby si lidé nemohli odečíst ty úroky, tak to navrhujeme zrušit a chceme nechat pouze to zrušení daně z nabytí nemovitostí s tím, aby si lidé nadále mohli odečítat od základu daně ty úroky z hypoték a ze stavebního spoření. To si myslím, že je správný návrh, to je ten optimální a férový návrh, který my prosazujeme. Navíc i z postaveného domu pak stát dnes požaduje zaplacení daně z nemovitostí. A když ho prodáte, stát prodej opět zdaní, přestože kupec platí už zdaněnými penězi. Mezinárodní smlouvy často zakazují vzájemné dvojí zdanění mezi státy, občan i živnostník ovšem platí daně fakticky neustále. Celkové zdanění zaměstnanců vypočítal pro rok 2018 Liberální institut na hrozných, řekl bych až zlodějských 62,24 %. Téměř dvě třetiny z výdělku tedy v ČR stát lidem sebere. Víme, že po léta pan premiér Babiš slibuje, že nebude zvyšovat daně. To vždycky říkal, ale teď se podívejme, jak se liší slova a činy pana premiéra. Daňové břemeno zaměstnanců v roce 2019 totiž poskočilo při meziročním srovnání s rokem 2018 nahoru o 2 % na 64,34 %. To znamená, ještě jednou to zopakuji, v roce 2018 bylo celkové zdanění zaměstnanců 62,24 %, ale v roce 2019 už 64,34 %. Takže naopak za této vlády se daňové zatížení občanů zvyšuje a zvyšuje se velice razantně.

Stát občany, živnostníky a většinu firem dusí, škrtí a vysává. Stát v současném pojetí obrovského zdanění občanů je v podstatě parazit, který si neuvědomuje, že pokud svého hostitele zlikviduje, tak ho nebude mít kdo živit, a míra zdanění v ČR už je za hranicí únosnosti. Lidem už v peněženkách nezbývá dostatek peněz. Zatímco zaměstnanci a živnostníci platí jako mourovatí, tak velké firmy berou dotace. Další ukázka zrůdného systému. Myslím, že většina lidí ani nechce nějaké dotace. Stačí, když je bude stát méně sdírat, když sníží odvody, a to ne na tři měsíce, ale navždy. Státu to živnostníci a majitelé firem i zaměstnanci a další, ale když zůstaneme u těch živnostníků a majitelů firem, vrátí na vyšší výplatách zaměstnanců a zaměstnanci to státu vrátí na větších útratách, ze kterých bude větší výběr daní. Ale hlavní efekt je skutečně v té větší spokojenosti zaměstnanců, protože v konečném důsledku je o jejich peníze obírá stát, a to několikanásobně.

Sociální a zdravotní odvody nejsou nic jiného než další, jen jinak pojmenovaná daň a zaměstnanec má tak svou výplatu zatíženou odvody, které odvádí on sám daní z příjmů a odvody, které platí zaměstnavatel, a samozřejmě také daněmi, které platí zaměstnavatel. Pokud říkáme, státe, sniž nám daně, tak to není žádost o nějaký dárek, ale je to zcela oprávněná žádost, a zvláště v této době je to velmi silně oprávněná prosba a netuším, proč je k ní vláda a vládní koalice tak hluchá. A samozřejmě by bylo dobré, aby si vláda konečně už nalila čistého vína a na rovinu jsme si řekly ty důvody, proč v České republice je tak vysoké zdanění práce, v podstatě v rámci EU tuším dokonce druhé nejvyšší po Francii, a zároveň v těch západních zemích při nižším zdanění je vyšší životní úroveň. Logicky ty peníze jsou jenom jedny, takže ty peníze někde musí být. Buď se rozkrádají, nebo neúčelně vynakládají. A v tom je zakopaný pes!

Děkuji za pozornost.

