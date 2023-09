Okamura (SPD): Stovky miliard putují do zahraničí - na povel amerických, bruselských velitelů

reklama

Vážené dámy a pánové. Fialova vláda chce během následujících dvou let zvýšit lidem daně o 100 miliard korun. Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí. To není žádný konsolidační balíček, to je obludná změť nesmyslných změn v daních a odvodech, které vcelku zvyšují ve všech rovinách náklady na život lidem a firmám, a současně jim reálně snižují příjmy. Takzvaný v uvozovkách konsolidační balíček není nic jiného než soubor návrhů přinášejících nejrozsáhlejší zvýšení daní a pojistných odvodů v historii samostatné České republiky.

Poslanci hnutí SPD podali více než 30 vlastních pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je zabránit masivnímu zvýšení všech přímých i nepřímých daní a ochránit příjmy českých občanů, existenci a prosperitu českých firem i příjmy samospráv obcí a krajů, které zajišťují klíčové veřejné služby. Fialova vláda ničí systém veřejných financí i životní úroveň občanů, kteří oprávněně demonstrují. Konsolidace financí, příjmů a výdajů v jakékoliv firmě nebo v rodině probíhá úplně jinak; alespoň tam, kde to myslí vážně a zachovali si selský rozum. Dám příklad z byznysu. Pokud to někdo myslí vážně, v prvé řadě musí analyzovat výdaje a škrtat zbytné výdaje. Tedy ty skutečně zbytné. Tam, kde to nepoškodí běh firmy. Cílem ovšem není účetní závěrka, tedy snížit... Může jenom poprosit o klid ještě jednou? (Předsedající: "Ano." Sál se zklidňuje.)

Cílem ovšem není účetní závěrka, tedy snížit za každou cenu například dluh nebo mechanicky seškrtat výdaje bez ohledu na to, zda škrtám třeba v něčem, co mi může přinést peníze v budoucnu, naopak u konsolidace je to snížit dluh. Ale dluh sám o sobě není zdravý nebo nezdravý, vždy záleží na tom, za co půjčené peníze utrácím. Dám aktuální konkrétní příklad. Česká pošta právě prodává nemovitosti, prodává i lukrativní nemovitosti v Praze. Ty koupí soukromé firmy a budou na nich vydělávat, dokonce někde budou prostory zpětně za drahé peníze České poště pronajímat. Je nesporné, že investoři na nákupu nemovitostí České pošty vydělají. Pošta bude mít jednorázové příjmy a pak už jen vyšší náklady. Je to tak pitomé, až to bolí.

Zkusme si hypoteticky představit, co by v situaci České pošty udělal třeba Baťa. Nemovitosti by určitě neprodal, ale zhodnotil by je, ať už tím, že by je pronajal, nebo v nich provozoval nějakou výdělečnou činnost. Většina z vás zná Baťu jako obuvníka. Ano, šil boty, ale když přišla krize a válka, tak měl volbu: Buď redukovat firmu, propouštět, anebo něco vymyslet. Jeho dělníci měli hlad, a tak Baťa začala chovat prasata, chtěli bydlet, stavěli jim domy, chtěli se učit, stavěl jim školky a školy a skončilo to tím, že se pustil i do výroby letadel. Zjistil, že když dělníkům postaví a pronajme domy, tak jeho dělníci budou bydlet levněji, budou mu věrní a vděční a on na tom ještě vydělá. Dopracoval se k velké míře firemní soběstačnosti. A to je přesný opak toho, co tato Fialova vláda diletantů, tedy nekompetentních lajků, v krizi dělá.

Vláda nám tu říká, že na té falešné konsolidaci se musíme podílet všichni. Občané kvůli vládě platí. A tvrdě. Reálné mzdy klesají dokonce nejvíce v celé Evropské unii a média píšou o největším propadu životní úrovně v historii moderní České republiky. Jak je to možné? Kam se poděly ty vyšší obraty? Analytik České národní banky Martin Kábrt přinesl vysvětlení. Cituji. Odpověď nabízí nedávno zveřejněné sektorové národní účty. Jeden klín mezi HDP a životní úroveň obyvatelstva zasazují nerezidenti, kteří si ve výnosech z investic v roce 2022 ukrojili významnou část růstu české ekonomiky. Další část vysvětlení spočívá v meziročně vyšším podílu zisků na HDP a naopak nižším podílu mezd. Konec citátu. Přeloženo do češtiny: Nerezidenti jsou zahraniční firmy a buďme spravedliví. Viděli jsme, že na vyšším HDP si ukrojila i Fialova vláda, například na dividendách ČEZ. Jeho vysoké zisky přitom uměle vytvořila tím, že Fialova vláda nijak neřešila a neomezila vražedný růst cen energií, který sice vládě a dalším akcionářům energetických firem přinesl stovky milionů, ale ožebračil desetitisíce živnostníků a statisíce domácností, protože ty rekordní zisky jsou z peněz, o které logicky někdo musel přijít. Takže ano, čeští občané platí či doplácí na svůj stát vedený špatnou vládou jak mourovatí asi nejvíc v Evropě. A jak se na nějaké konsolidaci podílí vláda? V této sněmovně zazněly desítky příkladů, kdy vláda vytváří trafiky a utrácí politické trafiky pro své spolustraníky. A utrácí horem dolem, posílá miliardy americkým zbrojařům a také ukrajinským oligarchům.

Navíc si poslanci vládní pětikoalice letos sami sobě zvýšili platy. Poslanci SPD samozřejmě hlasovali proti. To znamená, poslanci vládní koalice si sami sobě zvýšili platy, ale občany, kteří jim ty platy platí z daní občanů, tak ty sdíráte z kůže. Samozřejmě úplně neuvěřitelné jsou ty další zprávy, kdy jste rozdali vašim politickým náměstkům jako odměny 15 milionů korun. A za co? Za to, že jste uvrhli - ministři Fialovy vlády spolu s vašimi politickými náměstky - uvrhli Českou republiku na nejhorší příčku v Evropské unii?

Česká republika má nejhorší růst HDP, respektive přímo pokles, ze všech zemí Evropské unie při srovnání doby před covidem a po covidu. Evropský statistický úřad Eurostat - zde to mám, (Ukazuje graf.) odvysílala to i Česká televize mimochodem tento graf, tak když Evropský úřad Eurostat porovnal situaci k 31. 12. 2019 - ekonomiku jednotlivých členských zemí, a k 30. 6. 2023, Česká republika je na posledním místě a je jedinou zemí, které neroste hrubý domácí produkt. Dokonce jsme jedinou zemí tím pádem logicky, které klesá, na posledním místě, červené, jediná země označená červeně. (Opět ukazuje.) To znamená vy jste objektivně uvrhli Českou republiku na samé dno všech států Evropské unie, jste nejhorší vládou vůbec v Evropě a za to vy jste rozdali vašim politickým náměstkům a dalším vašim představitelům teď odměny 15 milionů korun?

A znova zdůrazňuji, že už nejsou žádní odborní náměstci, protože ty jste zrušili. Na ministerstvech už jsou jenom političtí náměstci, dosazeni politicky vaší vládní pětikoalicí. To byl například ten exposlanec Pirátů pan Kolářík, který rezignoval po tom sexuálním skandálu. To byl například ten pán, jehož jméno si nepamatuji, ale byl to ten Pirát na Ministerstvu pro místní rozvoj, vedoucí úřadu ministra Bartoše, který také z důvodu obvinění ze sexuálního obtěžování, tam také rezignoval, Piráti. Piráti si z těch úřadů udělali... to je jeden sexuální skandál za druhým, kterým obtěžujete úřednice. A je to prostě... anebo tam děláte nějaké jiné věci v tomto smyslu. To znamená... a to jsou vlastně ti exponenti, aby občané měli představu, to jsou exponenti dosazeni Fialovou vládní pětikoalicí. A tací a jiní lidé, teď jim vláda dohromady dala odměnu 15 milionů korun, politicky dosazeným exponentům. A za co? Za ty tristní výsledky vaší vlády? To jsou odměny z peněz daňových poplatníků. Takže zase, sami sosáte plnými doušky, ale občany sdíráte.

Takže ano, čeští občané platí či doplácí na svůj stát vedený špatnou vládou. A to samozřejmě je pro SPD zcela nepřijatelné. Dnes uvedu jeden aktuálně medializovaný příklad. Ministerstvo obrany pod vedením ministryně Jany Černochové z ODS chce během příštího roku přesunout skoro osm stovek úředníků do nynějšího sídla Nejvyššího kontrolní úřadu, tedy do devatenácti podlažní budovy v pražských Holešovicích, která patří skupině CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka, údajně kvůli rozsáhlé rekonstrukci zanedbaného komplexu budov v Dejvicích, v němž nyní úředníci pracují. Cena nájemného se nelíbí Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Podle toho, co oznámilo Ministerstvo obrany pod vedením ministryně Jany Černochové z ODS, tak v soukromém holešovickém mrakodrapu Tokovo chce platit 66 milionů ročně nájem. Třikrát víc, než dosud hradil Nejvyšší kontrolní úřad, který se už brzy odstěhuje do vlastní budovy opodál.

A proto Nejvyšší kontrolní úřad zvažuje, že se v případě téhle akce u Ministerstva obrany pustí do hloubkové prověrky, protože třikrát vyšší nájemné ve stejném prostoru, za ministryně Jany Černochové z ODS. Ale k ní se ještě následně dostanu. Nejvyšší kontrolní úřad má také vážné pochybnosti, že oprava takzvaného souboru dejvických budov není zatím dobře připravena. Jak přiznalo Ministerstvo obrany, neexistuje ještě například ani projekt, a na projektanta se teprve chystá soutěž. V ideálních podmínkách by rekonstrukce měla začít až během roku 2028 a skončit v roce 2030. Ale úředníci se mají postupně přesouvat do budovy Tokovo už během příštího a přespříštího roku. To znamená, že Ministerstvo obrany pod vedením ministryně Jany Černochové z ODS, bude po čtyři roky platit trojnásobně vysoký nájem, než teď Nejvyšší kontrolní úřad a zároveň bude mít nejméně dva roky, to znamená v roce 2024 a 2025, kanceláře v budovách v Dejvicích zcela vyklizené a dva roky částečně prázdné, to jsou roky 2026, 2027. Vedení Nejvyššího kontrolního úřadu proto v létě dopisem požádalo Ministerstvo obrany o další informace.

Vážené dámy a pánové, jak jsem již uvedl, konsolidovat znamená analyzovat a škrtat zbytné výdaje, nikoliv škrtat bez hlavy, jak příslovečná cvičená opice. A začít musí vláda v prvé řadě u sebe. Pokud vláda sama vyhazuje miliardy a stamiliony, kam se podíváme, a současně obírá plošně všechny občany a důchodce, rodiny a živnostníky o poslední haléře, pak se nesmí divit, že občané ji mají nejen za hloupou, ale také za vládu ničemnou a zločinnou, která by měla ihned odejít. Pokud bych měl tak nezdravé finance, jako vláda této země, tak bych v prvé řadě přemýšlel, jak upadající ekonomiku, a tím i příjmy, zvýšil. Český stát je na tom bohužel po vládách ODS, ale i ČSSD, lidovců, TOP 09 dalších totálně vykradený. Má minimum vlastního majetku a minimum ziskových firem. A nekompetentní vládnoucí politici v čele z ODS si myslí, že jediná cesta, jak zvýšit příjem státu je rozprodat co se dá a zvýšit daně.

V devadesátých letech se o tom vedl spor mezi pravicí a levicí. Dnes už o tom zcela zjevně spor není. Vysoké daně, kam se podíváš, prosazuje i takzvaná pravice, v čele s Fialovou ODS. ODS jako po mrtvici zapomněla na vlastní dlouholetou argumentaci. Byla to ODS, která v minulosti říkala a nyní dělá pravý opak, říkali jste, že vyšší daně neznamenají vyšší výběr daní. Říkali jste, že vyšší daně jen dusí ekonomiku. Říkali jste, že likvidují slušné firmy a živnostníky. ODS říkala, že vyšší daně znamenají větší motivaci pro přesun do šedé ekonomiky, z níž stát nemá nic. Říkali jste, ODS říkala, že vyšší daně a odvody znamenají menší ochotu zaměstnávat hlavně ty nejméně kvalifikované. ODS říkala, že znamenají ty vyšší daně odvody přesun zaměstnanců do takzvaného Švarcsystému a tak dále a tak dále. Ale především v prvé řadě ODS ihned po volbách obelhala voliče a nyní dělá pravý opak toho, co lidem slibovala.

To, co jsem uvedl navíc není nějaký ideologický názor, to jsou v praxi prověřená fakta. Faktické důsledky plošného a nesmyslného zvyšování daní, které brzdí ekonomický růst a snižuje i růst příjmů státu. Jen opravdu hodně pomatený pacient by konsolidoval příjmy tím, že si zaškrtí ekonomiku a bude čekat, že z lidí vyždímá více, aniž by jim dal šanci více vydělat. Jaroslav Hašek říkával staré selské moudro. Dej krávě do držky, ona ti dá do dížky. Co to znamená. Pokud chci, aby mi kravička hodně dojila, musím ji dobře a hodně krmit. Musím se o ni starat, aby byla zdravá, silná a spokojená. Fialova vláda má pocit, že na firmy a na občany nepotřebuje cukr, že stačí jen pořádný masivní bič. Jenže když ekonomiku ožebračíte vysokými cenami energií, vysokými odvody, vysokým zdaněním, tak jí podříznete nohy a ona padne.

Chápu. Ve vládě není jediný skutečný ekonom, anebo člověk, který by ekonomice rozuměl. Není tam ani žádný úspěšný podnikatel, který by něco dosáhl na mezinárodní úrovni. Pana ministra průmyslu s úspěšným privátním životopisem počítat z tohoto pohledu bohužel taky nelze. Je to bývalý bankéř, což jistě nemusí být dehonestující. Ale v českém prostředí všichni víme, jak zahraniční banky v čase krizí fungovaly: účtovaly přemrštěné poplatky a stamiliardy korun od českých klientů pak putovaly na ztráty zahraničních matek. Zdá se, že tento recept, to znamená sedřít české občany ve prospěch zahraničních šéfů, vzala za svůj i tato vláda.

Stovky miliard putují do zahraničí - nepochybně na povel amerických, bruselských či jiných velitelů. A sanovat tyhle nesmyslné šílené výdaje musí z toho, co vláda sebere českým občanům a firmám. A tomu pak Fialova vláda říká konsolidace. Je to nejen sprostá lež, ale je to taky hanebné a fakticky vlastizrádné, protože vláda okrádá vlastní občany, likviduje ekonomiku vlastního státu ve prospěch cizích mocností. Vy, kdo okrádání vlastní země a vyvádění peněz svých občanů podporujete, styďte se!

Dovolím si ocitovat nějaké ekonomy a odborníky, abych vám osvětlil, v čem je problém, a tím je v prvé řadě fakt, že vyšší daně neznamenají vyšší příjem. Tady jenom vzpomenu, což byla taková moje úvodní zkušenost, když jsem vstupoval do politiky - a jak víte, tak SPD je tady nejmladší stranou ze všech - ale zapamatoval jsem si tohleto dodnes, kdy Bohuslav Sobotka z ČSSD, bývalý premiér, tehdy ministr financí, byl tázán v Otázkách Václava Moravce na to, co je to Lafferova křivka. A ministr financí české vlády nevěděl, co je to Lafferova křivka! To bylo opravdu mimořádně šokující! A také to šlo od desíti k pěti a šlo to vlastně úplně ekonomicky špatným směrem. Ale to stejné vidíme přesně u Fialovy vlády.

Ekonom Kohout k tomu například píše: pojem Lafferova křivka působí jako rudá muleta schopná vždy spolehlivě rozzuřit ideology a úředníky bažící po maximalizaci daní. Je zřejmé proč. Z Lafferovy křivky teoreticky vyplývá, že nelze zvyšovat daně donekonečna. V jistém okamžiku totiž přijde bod, kdy další zvyšování daní má za následek pokles výběru. Moc politiků a úředníků je shora omezena a mnohé z nich toto poznání hodně dopaluje. Lafferova křivka byla původně koncipována pro oblast přímých daní. A funguje samozřejmě i u daní nepřímých.

U pohonných hmot tento okamžik nastal před několika lety. Zvýšení daní navrhl kdysi tehdejší ministr financí Eduard Janota v době Fischerovy vlády. Šlo o jeden z méně zdařilých kroků této vlády, neboť velké kamiony začaly okamžitě tankovat v sousedních zemích. Velká nákladní auta mají obrovské nádrže a mohou si snadno vybírat, kde čerpat. Janota už v roce 2009 připouštěl, že zvýšení daní obsažené v tehdejším v uvozovkách balíčku může snížit hospodářský růst v roce 2010 o 0,6 procentního bodu. Samozřejmě vyšší daně jsou ekvivalentem dupnutí na brzdu hospodářského růstu - vždy a všude, tvrdí to svorně ekonomové Keynes, Hayek i evropské zkušenosti z posledních let. A nejen evropské a z posledních let.

Janotův nástupce spotřební daň nesnížil se zdůvodněním, že raději počká, až sousední země tyto daně zvýší. To se nestalo a stát na tom tratí. Navíc Ministerstvo financí provedlo ještě jednou stejnou chybu u daně z přidané hodnoty. Od ledna 2012 vzrostla dolní sazba DPH z 10 na 14 %. Ministerstvo financí očekávalo nárůst vybraných daní, ale to se také nestalo. Ve skutečnosti byl výběr DPH za první pololetí o 2,6 % nižší než ve stejném období roku 2011. Proč o tom mluvím? Jsou to zkušenosti z nedávné doby, které znovu potvrzují chyby, které chce tady opakovat Fialova vláda.

Může za to krize? Jen do jisté míry. Za stejnou dobu vzrostl objem daní z příjmů fyzických osob o 4 %, takže o tak hroznou krizi se nejedná. Navíc i slabý výkon ekonomiky lze přičíst na vrub zvyšování DPH. Když se zdražuje, lidé méně utrácejí. To dá rozum. Věděla to i Margaret Thatcherová, vystudovaná chemička, která zachránila britskou ekonomiku. Thatcherová ovšem v mládí pomáhala tatínkovi v obchodě s potravinami, takže věděla, že přehnaně vysoké ceny odvádějí zákazníky jinam. Každý hokynář ví, že mezi cenami a tržbami není lineární vztah.

Dokonce už i odboráři uznávají Lafferovu křivku. Vláda žene lidi za nákupy do ciziny, podlamuje koupěschopnost občanů a snižuje příjmy rozpočtu. Ve výběru DPH nám tak ročně kvůli Fialově vládě utíkají desítky miliard, aniž by se zvyšovaly daně. Jen díky hlouposti této vlády.

Klesající sazba daně od konce devadesátých let měla za následek růst daňového inkasa - absolutně i relativně. Když sazby daní jsou nízké, málokomu stojí za to vyhýbat se placení. Když lidé vidí enormní rozsah skandálů, korupce či organizovaného zločinu kolem vládních stran, nemají logicky sebemenší chuť platit stále vyšší daně. Koruna nezaplacená je koruna neukradená. Když se zákazník s řemeslníkem dohodnou na dodávce takzvaně bez papíru, ušetřených 20 % může jít na nákup něčeho rozumného v rámci rodinného rozpočtu, nikoliv na předražená letadla, nikoliv na pandury, nikoliv na Opencard, nikoliv na tunel Blanka nebo kterýkoliv další z veřejných tunelů.

A to neříkám proto, že bych tady obhajoval něčí jednání. Ale toto je také součást ekonomiky a ekonomického uvažování, jak by Fialova vláda měla přemýšlet, jakým způsobem konsolidovat veřejné finance. A není to opravdu tím, že byste měli zvyšovat daně. Je potřeba reflektovat i sociologicky, jakým způsobem přemýšlí společnost v danou chvíli, aby to směřovalo ke kýženému výsledku.

Dospěli jsme kvůli dosavadním nedůvěryhodným vládám do stadia, kdy platit daně se považuje za nenormální. Snížení daňových výnosů nemusí znamenat přechod do šedé ekonomiky, ale může to znamenat, že se transakce vůbec neuskuteční. Ekonom Kohout uvádí vlastní příklad, který ovšem platí plošně. Jezdíval do práce každý den autem a po zdražení benzínu si ho bral jednou týdně. A je to logická úvaha. Pokud se tak chovají statisíce dalších, tak o práci přišli nějací pumpaři, nějací automechanici. A negativní efekt se multiplikuje. Takže ke škodám, které Fialovo Ministerstvo financí pod vedením ministra Stanjury z ODS občanům působí, by se měly ještě přičíst podpory zaměstnanosti, ztráty práceschopnosti, rozpady rodin a tak dále.

V čem vidím problém? Je to v prvé řadě hloupost vládních politiků, kteří udržují vysoké ceny energií a pohonných hmot, prosazují vyšší daně, zvyšují inflaci, snižují reálné příjmy všech s výjimkou energetických firem nebo zbrojařů. Nejhorší na všem je, že vše už tu bylo. A Fialova vláda opakuje někdy až sto let staré chyby. Už ve dvacátých a třicátých letech minulého století se ekonomové zabývali ekonomickou krizí a jejím řešením. Samozřejmě vždy tu byla otázka, co kdy a jak zdanit a v jaké výši, co kde a proč přerozdělovat a velmi se a budou se vést velké a vleklé spory.

Nicméně máme už nesporné poznatky ověřené a doložené praxí. Například že časté změny daňových sazeb, zavádění nových a změny výdajů mělo vždy spíše opačný efekt. Docházelo k prohlubování ekonomických cyklů a k destabilizaci hospodářského vývoje.

Příčinou byl ve většině případů efekt zpoždění, který transformoval stabilizační prvky v destabilizační. A na vlastní kůži jsme se za vlády pana Kalouska z TOP 09 přesvědčili, že škrtat v čase recese jen recesi zhorší a prodlouží.

V této souvislosti je třeba poznamenat, že jsem s překvapením zjistil, že když ekonom John Keynes zkoumal příčiny inflace, tak zjednodušeně řečeno zjistil, že slušný důchod nebo důstojná výplata na inflaci nemají téměř žádný vliv. Pokud mají lidé více peněz, tak v normálních časech je dávají do úspor nebo rozumně investují. Kupodivu nesnědí o mnoho víc chleba, masa, rajčat, aby to mělo výrazný vliv na jejich cenu. Na růstu jejich cen se primárně podílí energie a pohonné hmoty, případně rostoucí daně.

Když vyhodnotíme výše jmenované, tak nám vyjde, že pokud nemám ucelenou skutečně promyšlenou reformu, je pro ekonomiku lepší a méně škodlivé neudělat žádné změny. To strašné totiž je, že škodlivé změny se pochopitelně už za dva roky, kdy budou volby do Sněmovny, pokusí změnit další vláda. A celkem logicky, protože návrhy této Fialovy vlády uvrhnou českou ekonomiku do ještě hlubší krize, než je ta, co nás čeká. Bylo by fajn, kdyby pan premiér Fiala a páni ekonomičtí ministři, kteří nejsou ekonomové, což jsou všichni, že nejsou ekonomové, si něco o ekonomii nastudovali, jelikož přichází s návrhy, které ekonomiku likvidují a jsou v naprostém rozporu se základy ekonomie a daňovými principy.

Z výše uvedených důvodů poslanecký klub SPD nepodpoří vládou navržené zvyšování daní českým občanům a firmám. Zároveň podávám návrh na opakování druhého čtení, jelikož vláda předložila totální paskvil, který nemá hlavu ani patu a postrádá veškerou logiku. O mém návrhu bude tedy Sněmovna hlasovat. Doufám, že si to poznamenáváte, paní místopředsedkyni, co jsem navrhl. Nebo to mám zopakovat?

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Vzhledem k tomu, že se mnou mluvil (Bylo rozumět: Se neomluvil) váš předseda poslaneckého klubu, tak bych požádala o zopakování.

Poslanec Tomio Okamura: No, to jsem teď nepochopil, ale takže dobře. Podávám návrh na opakování druhého čtení, jelikož vláda předložila totální paskvil, který nemá hlavu ani patu a postrádá veškerou logiku. O mém návrhu tedy bude Sněmovna hlasovat.

A teď tedy posunu debatu dál s přednostním právem. Samozřejmě znovu zopakuji, že vláda chce zvýšit daně občanům o 100 miliard korun. Zároveň mimochodem těch stejných 100 miliard, už je to dneska víc, jste dali Ukrajincům. Takže Ukrajincům 100 miliard a o těch 100 miliard teď sedřete z kůže české občany a firmy. Jednoduché rovnítko. Jednoduché rovnítko. Peníze Ukrajincům není žádný mandatorní výdaj, takže jednoduché rovnítko, bylo to čistě vaše rozhodnutí. Stejně tak nakoupit nejdražší americké stíhačky a tak dále. Čistě vaše rozhodnutí přes 100 miliard. Takže samozřejmě tady je to jasné, koho jste si vybrali, už jsem o tom mluvil ve svém projevu, vy jste si vybrali zájmy ciziny a cizinců a nejenom že na naše občany kašlete, ale vy je přímo sdíráte z kůže právě v tomto smyslu.

Hnutí SPD má v oblasti fiskální a rozpočtové politiky jasno, jak konsolidovat. Je třeba výrazně snížit výdaje státu, zejména veškeré zbytné výdaje typu plateb a odvodů do zahraničí, vojenské pomoci Ukrajině, platby Ukrajincům žijícím v ČR, to je jenom přes 50 miliard už teď, financování politicky neziskových organizací či dotací privátním podnikatelským subjektům. Dále je samozřejmě potřeba omezit objem předražených armádních nákupů v zahraničí, o tom jsem tady mluvil několikrát. Moderní armáda ano, to my podporujeme, i modernizaci armády, ale musíme na to mít a musí to být prováděno způsobem, který je finančně udržitelný. Na straně příjmů požadujeme zdanit dividendy vyváděné nadnárodními korporacemi z České republiky do zahraničí. Jen toto, co jsem říkal, jsou konkrétní návrhy snižující deficit v řádu 200 až 300 miliard korun. My chceme být součástí příští vlády a samozřejmě tyto naše návrhy chceme následně realizovat praxi. A znovu zopakuji, že zrušíme škodlivá opatření Fialovy vlády. Dále samozřejmě je potřeba si znovu zopakovat, že i co se týče veřejného mínění, tak tohoto návrhu Fialovy vlády, takzvaného daňového balíčku rekordně zvyšujícího daně občanům, se obává 81 % občanů v České republice. Vyplývá to z průzkumu společnosti Generali Investments.

Takže jenom, když to krátce zopakuji, co vy chcete vlastně udělat, ještě jsem to dneska neříkal. Tak vy chcete zvýšit plošně DPH na základní životní potřeby, to znamená, zdraží se všem. Chcete zvýšit daň z nemovitosti, spotřební daň, daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, nemocenské pojištění, sociální pojištění živnostníků a další daně a odvody. Všechno chcete zvýšit. A je to prostě čistě vaše zoufalá snaha snížit ten astronomický deficit, který jste ale sami, sami (s důrazem) vytvořili. Samozřejmě ten deficit už byl, začínal se vytvářet i za předešlé Babišovy vlády, ale vy jste to akcelerovali takovým způsobem, který se v podstatě vymkl kontrole. Za SPD naopak navrhujeme v těch našich pozměňovacích návrzích, kterých jsme podali několik desítek, samozřejmě nezvyšovat ty daně a navrhujeme zachovat daň z nemovitosti v současné výši, nerušit školkovné a daňové slevy na manžela a manželku a na pracujícího studenta, nezvyšovat sociální odvody živnostníkům, nesnižovat příjmy obcí a krajů, protože ty obce a kraje z toho platí potom zdravotní zařízení, sociální služby, opravy silnic, školy a tak podobně. Chceme zachovat daňové osvobození státní podpory, stavebního spoření i zaměstnaneckých benefitů a řadu dalších věcí na podporu slušných a pracujících lidí.

Je potřeba zdůraznit - a já chci znovu apelovat na vládní poslance - že občané České republiky kvůli Fialově vládě zažívají nejrozsáhlejší propad životní úrovně ze všech zemí v celé Evropě. Podle evropského statistického úřadu Eurostat, unijní statický úřad, poklesly reálné příjmy českých občanů v letošním roce nejvíce v celé Evropě. Takže další objektivní stanovisko, že Fialova vláda je nejhorší v Evropě a uvrháváte naše občany zcela zbytečně do bídy.

Kvůli tomu, co tady předvádíte, rekordně rostou exekuce. Rekordně rostou exekuce Jenom na začátku července probíhalo o 48 600 více exekučních řízení než v loňském roce, celkem se nyní vede více než 4 miliony exekučních řízení, přičemž alespoň jednu exekuci má více než 660 000 našich občanů. Významně také stoupl počet osob, proti kterým jsou vedena dvě a více exekučních řízení. Vyplývá to z aktuálních údajů Exekutorské komory. A to je samozřejmě velký problém. Mimochodem hnutí SPD je jedinou stranou Parlamentu, která tady podala zákon už tedy opakovaně, i v minulém volebním období jsme to podali, a to je zákon na zestátnění exekutorů. Všechny ostatní strany jsou proti zestátnění exekutorů, také hnutí ANO je proti zestátnění exekutorů. My chceme ten systém vrátit tak, aby - samozřejmě dluhy se platit mají, ale by ten systém nezničil ve finále dlužníky tak, aby se pak už nemohli vrátit ani zpátky do normálního života, což potom stojí obrovské peníze všechny lidi, i ty nezúčastněné na těch různých sociálních dávkách a podobně. To znamená, není pravdou to, když se řekne - to je jejich věc, to je věc těch lidí.

Právě, že to přesahuje do takových rozměrů, že pak ty rodiny, které je potom potřeba sanovat na sociálních dávkách, protože stát je nemůže nechat na ulici, děti a tak dále a další, samozřejmě to potom jde z daní všech lidí. Takže je potřeba systém upravit, aby dlužník samozřejmě platil, měl motivaci platit, ale zároveň, aby nebyl totálně zlikvidován na dlouhou dobu tak, aby se vůbec už nemohl vrátit zpátky do ekonomiky. Takže to je samozřejmě problém.

Samozřejmě problémy se tady valí kvůli Fialově vládě opravdu jeden za druhým, protože například jedna z klíčových komodit, pohonné hmoty, zdražování pohonných hmot kvůli Fialově vládě stále pokračuje. A ekonomický diletantismus Fialovy vlády vede pouze k poklesu veřejných příjmů. Zdražování pohonných hmot, jak jsem říkal, tak dneska už litr benzínu stojí cirka přes 41 korun, stoupá i cena nafty, jen za poslední týden o 70 haléřů, na téměř 39 korun za litr, přitom ještě na konci letošního května se cena jednoho litru nafty pohybovala kolem 31 korun. Vyplývá to z dat a údajů společnosti CCS, která dlouhodobě ceny motorových paliv sleduje a analyzuje.

Hlavní odpovědnost za tyto trendy nese Fialova vláda, která od července zvýšila spotřební daň na motorovou naftu, přestože ji zvyšovat nemusela, i když jsme v SPD před tímto krokem a jeho důsledky varovali. Zdražování pohonných hmot se dále promítne do zdražování veškerého dalšího zboží a služeb, jelikož jejich prodejci a poskytovatelé si do výsledných cen započítají zvýšené náklady na dopravu. Navíc zvýšení spotřební daně na naftu nepovede ani k jejímu vládou předpokládanému většímu výběru, protože klesne poptávka a zejména provozovatelé nákladní a tranzitní dopravy budou tankovat v sousedních státech, kde jsou pohonné hmoty levnější. Obdobně je tomu i v případě cigaret a tabákových výrobků.

Ekonomický diletantismus Fialovy vlády tak vede pouze k poklesu našich veřejných příjmů a prohlubování rozpočtového deficitu. Současná vláda nemá schopnost řídit tento stát v době krize a problémy se špatným vývojem státního rozpočtu chcete řešit jen zvyšováním daní pro všechny a nikoli plošnými škrty ve výdajích ministerstev. Proto má také vláda tak nízké volební preference a drtivá většina občanů jí nevěří a jak jsem říkal, měli byste podat demisi, měly by být rychlé předčasné volby podle našeho názoru a občané by měli rozdat ve volbách nové politické karty, protože škody, co způsobíte ještě za dva roky, z těch se následující vláda už bude... v podstatě stavíte i následující vládu už před velmi obtížně řešitelné potíže, protože vy nás vedete opravdu do řeckého scénáře.

Problém je ale, že Fialova vláda se drží u koryta jako klíšťata, jako takoví ti paraziti. To znamená, vy v podstatě nechcete odstoupit, přestože už vám podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd, CVVM, věří pouze 2 %, plně vám věří pouze 2 % občanů, to znamená, vy už jste ztratili i vaše voliče. To je rekord. Pouhá 2 % občanů plně věří vládě. A přesto neodstoupíte. Kdybyste byli demokrati, kdybyste byli demokrati, tak samozřejmě odstoupíte a umožníte jinou vládní konstelaci. Já o té demokracii nemluvím tady jen tak, protože na to hned navážu dalším tématem, které se bude týkat paní ministryně Černochové.

A samozřejmě problém je v tom také, že prezident Pavel ostudně mlčí. Prezident Pavel už měl dávno zasáhnout, dávno zasáhnout proti vaší vládě, protože je to neudržitelné. A média se mě tuhle ptala, v České televizi, jak měl zasáhnout prezident Pavel, že prý nemá pravomoci. No, není to pravda! (Zvýšeným hlasem.) Tady zrovna sedí ministr zemědělství Výborný z KDU-ČSL, Marek Výborný, který se nikdy nevěnoval zemědělství. Sám na webových stránkách píše - já jsem to sám viděl, ty webové stránky lidovců - že teolog, že jeho povoláním je učitel, že toho baví a ještě přiznal, že se nikdy zemědělství nevěnoval. Tak proč ho prezident Pavel jmenuje do funkce, když je potřeba řešit drahé potraviny, když lidé masivně jezdí nakupovat do Polska? (Zvýšeným hlasem.) Já jim rozumím - protože vláda neumí řešit ani po dvou letech předražené potraviny.

A prezident Pavel jmenuje na ministra nekompetentního člověka, který se nikdy zemědělství nevěnoval, dokonce to přiznává, že se mu nikdy nevěnoval! (Zvýšeným hlasem.) Ministr Marek Výborný z KDU-ČSL! Ale on to ještě vezme, tu funkci, to je ještě druhá věc! Že lidovci jenom, aby byli přisátí u koryta co nejdéle, tak ministr Marek Výborný z KDU-ČSL ještě vezme tu funkci ministra, přestože ví, že se nikdy zemědělství nevěnoval! (Zvýšeným hlasem.) Jenom aby byl ministrem! Jenom aby měl v životopisu napsáno, že byl někdy ministrem! To je flagrantní příklad toho, jak Fialova vláda ničí Českou republiku.

A před panem ministrem Výborným tam byl jiný nekompetentní diletant - pan ministr Nekula, opět z KDU-ČSL, kterého tedy sami lidovci vyměnili, sami lidovci ho vyměnili, protože ve vládě to máte rozdělené tak, že Ministerstvo zemědělství mají lidovci. A my jsme čekali, že tam tedy aspoň dáte někoho kompetentního, kdo bude mít potenciál vyřešit drahé ceny potravin a Fialova vláda a lidovci tam dali dalšího nekompetentního člověka, který už se ale vůbec nevěnoval zemědělství! (Zvýšeným hlasem.) To znamená, proč o tom hovořím? Já jsem nechtěl ani tak hovořit o ministru Výborném, ale chtěl jsem hovořit o tom, co dělá prezident Pavel - respektive, nedělá nic. V tomto ohledu nedělá vůbec nic. Takže prezident Pavel už si měl dupnout.

Kdyby tam byl jakýkoli především prezident, ať si o nich myslíme, co chceme, ať na ně máme názory, jaké chceme, tak já jsem přesvědčen o tom, že by byl problém s tím a že by ministra, který se nikdy nevěnoval svému resortu, že by prostě do té funkce nejmenoval nebo minimálně by okolo toho byl nějaký humbuk a musel by se to vysvětlovat.

Takže vy přímo ničíte občany prostě i těmito konkrétními kroky a prezident Pavel to ještě podporuje, protože byl zvolen s podporou Fialovy vládní pětikoalice, takže proti vám nechce jít. Takže i prezident Pavel se přímo spolupodílí na těchto krocích vaší vlády, mimo jiné už dvakrát podepsal okradení všech důchodců. A to samozřejmě, s tím my také zásadně nesouhlasíme.

Mimochodem, to, co předvádí vaše vláda, to je opravdu, to je nejhorší vláda, kterou jsem kdy vůbec zažil. A teď tu naprostou nehoráznost, s kterou jste teď přišli - včera to bylo - že Fialova vláda si za 42 milionů z peněz daňových poplatníků udělá vlastní propagandu. To znamená, má to tam u vás na starosti nejenom premiér Fiala, ale s premiérem Fialou tohleto dělá ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Takže vy zneužijete veřejné peníze, 42 milionů korun, pro vlastní propagandu, kdy dáte plakáty, plakáty chcete oblepit prostory vlaků a vývěsní plochy ve městech a obcích, nějaké billboardy, plakáty a podobně, za 42 milionů korun z veřejných peněz budete si dělat propagaci vašich vládních pěti stran.

To znamená, z veřejných peněz, vy zneužijete veřejné peníze pro vás (sebe) a je to nefér samozřejmě vůči... a získáte nefér výhodu vůči opozici, protože opozice nemá přístup k vládním penězům, respektive vládní peníze jsou peníze (z) daní občanů. Takže vy už jdete takovýmto způsobem, neskutečně odporným způsobem, zneužijete desítky milionů korun, 42 milionů korun, z peněz daňových poplatníků na to, abyste sami sobě vylepovali propagaci o tom, jak jste skvělá vláda, v uvozovkách, a opozice ty peníze nemá. My ty peníze nemáme, protože vy jste ve vládě.

My je nemůžeme použít. No, to jsou opravdu neskutečné metody, tohleto, to je propaganda! My samozřejmě podáme na toto podnět k Úřadu pro dohled nad politickými stranami, ať se k tomu vyjádří. Protože tohle není normální. A tu kampaň za ty veřejný peníze, za peníze z daňových poplatníků kterou má na starosti u vás ministr vnitra z hnutí STAN Vít Rakušan, tak poběží déle než rok. A přiznal se ministr Rakušan, vicepremiér Fialovy vlády, že hlavním cílem je poukázat na kroky celé vlády, Fialovy vládní pětikoalice.

Takže vy zneužijete veřejné peníze- mimochodem já už premiéra Fialu vyzývám, celé volební období ho vyzývám, aby se mnou šel do televize do přímého přenosu, slíbil mi to, osobně mi to před svědky slíbil v televizi Prima v předsálí v té přípravné místnosti, byli tam dva svědci u toho, mluvčí vlády a naše mluvčí a slíbil, že se mnou půjde do přímého přenosu, do argumentačního souboje. Bojí se. Lhal. Už je půl roku od toho slibu pryč a nic! Takže argumentační souboj s představiteli opozice ne - premiér Fiala nechce si jít popovídat do přímého přenosu argumentačně, z očí do očí, chlap vůči chlapovi, argumentačně, demokraticky, ale zneužít veřejné peníze za 42 milionů, aby jednostranně vyvěšoval svoje moudra, aniž se může opozice bránit, aniž může opozice adekvátně reagovat, tak to připustit nechce. To je neskutečné chování Fialovy vlády! Je to srab, prostě chlapsky je to srab, to je normální slovo. (Předsedkyně: Prosím o výrazivo!)

Já, já se ještě k tomu výrazivu potom dostanu. Protože samozřejmě budu tady reagovat na to, co o nás teď v televizi říkali lidovci. Co říkali o opozici lidovci. Ale k tomu se ještě dostanu.

Takže chci hovořit o tom, že na jednu stranu za 42 milionů zneužijete veřejné peníze z peněz daňových poplatníků uděláte vlastní propagandu. A na druhou stranu se bojíte jít do přímého názorového demokratického střetu v televizi, premiér se bojí, s předsedou opoziční strany. To je neuvěřitelné. To je opravdu neskutečně srabácký přístup a je to samozřejmě špatně.

Takže jinak musím říct, že ta kampaň, kterou chystáte za veřejné peníze na podporu vašich vládních stran samozřejmě ovlivní eurovolby, volby do Evropského parlamentu i krajské volby. Tu kampaň totiž plánujete během těchto voleb, během těchto voleb plánujete tuto kampaň. A během toho souběžně to poběží. To je jasné zneužití veřejných prostředků, zoufalé, zoufalé Fialovy vlády. Takže to samozřejmě je neskutečně nefér přístup.

No, a co tedy, když se u toho ministra vnitra Víta Rakušana: Takže on místo, aby zajistil bezpečnost občanů České republiky tak sem nejdřív premiér Fiala a Fialova vláda a ministr Rakušan z hnutí STAN, tak sem nejdřív přijal zcela neřízeně a nekontrolovaně statisíce nových ukrajinských ekonomických migrantů. Jenom někteří z nich, jsou podle všeho z míst, kde je válka většina, odhaduje se až 80 %, jsou ekonomičtí migranti - způsobil zvýšení trestné činnosti v České republice. Obětí jsou čeští občané. Dokonce to přiznal i v Partii TV Prima, v které jsem s ním byl, že v podstatě lineárně roste, že vlastně roste počet trestných činů, Ukrajinců spolu s tím, jak jich tady přibylo. Ale jeho argument byl, že to přece se nevymyká z průměru, protože přece v poměru počtu Ukrajinců to odpovídá nějakému poměru trestných činů ve společnosti. No ale tím přiznal, že právě proto, že jich tady víc tak přibylo, a to víme, teď ta čísla tam padla, že přibylo těch trestných činů. Takže jich přibylo a přibylo českých obětí.

Ten člověk je opravdu neskutečně, prostě neakceptovatelné vyjádření vůči našim slušným lidem, že to už jsem nikdy neslyšel. Ministr vnitra, který vlastně obhajuje kriminalitu a bagatelizuje zvyšování kriminality místo aby bojoval za snižování kriminality. To je opravdu problém.

Proč o tom hovořím? Tak dneska, jak víte, tak letos v červnu právě ten ministr Rakušan s mandátem Fialovy vlády z souhlasu premiéra Fialy a pětikoalice odsouhlasil ten migrační pakt EU. Což bude taky velký problém, protože předpokládá každoroční přerozdělování desítek tisíc převážně muslimských a afrických migrantů napříč členskými státy EU, kterému se jednotlivé země budou moci vyhnout pouze za cenu placení miliardových pokut do zvláštního fondu EU. A zase jsme u těch peněz. To znamená, tam je kvóta 30 tisíc afrických muslimských migrantů, které bychom měli přijmout. A teď do toho, proč o tom mluvím, je to přesně tak, jak Fialova vláda ví a děláte to plně vědomě, abyste zničili Českou republiku, tak počet nelegálních imigrantů do Evropy letos překonává všechny dosavadní rekordy i z roku 2015. Jenom za letošní rok do konce roku překoná číslo jeden milion. Evropská unie problém vůbec neřeší, naopak ho podporuje spolu s Fialovou vládou, takže Fialova vláda odsouhlasila migrační pakt EU. To znamená, my budeme muset povinně přijímat africké a muslimské migranty nebo za každého odmítnutého migranta platit 20 000 eur, to znamená cirka půl milionu korun. Tohle je politika Fialovy vlády, definitivně zničit Českou republiku!

A my to samozřejmě odmítáme, SPD. My tady nechceme žádné muslimské, africké migranty. Problémů máme dost, proč tady máme živit další na dávkách? Nějaké negramotné lidi, kteří znásilňují v západní Evropě, jsou tam no-go zóny a tak dále. Ochrana vnějších hranic Evropské unie naprosto nefunguje. Selhala i dohoda s Tuniskem, která měla imigraci ze severní Afriky do Evropy minimalizovat. Z důvodu zajištění bezpečnosti našich občanů proto SPD požaduje trvalou ostrahu českých státních hranic a celostátní referendum o samotném členství České republiky v EU.

Tady bych rád upozornil, že ten migrační pakt EU je forma nařízení EU. To znamená, o něm se ani nebude hlasovat v českém Parlamentu! To znamená, my tomu nemůžeme jinak zabránit než v podstatě referendem o vystoupení z EU. Ale SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která prosazuje zákon o referendu včetně možnosti hlasovat o mezinárodních smlouvách. Hnutí ANO jasně říká, že odmítá referendum o mezinárodních smlouvách. Jasně to říkáte, hnutí ANO. Je to škoda, ale je to tak. Vy nechcete tím pádem referendum ani o migračním paktu EU, Takže jak ho chcete jinak odmítnout? To nejde. Takže je to protimluv. Nelze být proti migraci a zároveň odmítat referendum o mezinárodních smlouvách. Nelze, protože ten migrační pakt EU je nařízení. To znamená, nelze to. Stejně tak my chceme referendum o té obranné smlouvě s USA. To znamená, protože my tady, hnutí SPD, bylo jedinou stranou, které hlasovalo proti možnosti zřídit cizí základny, proti zřizování cizích základen na území České republiky a proti přítomnosti amerických vojáků v ČR. Byli jsme jediní. Celá vládní pětikoalice a poslanci ANO hlasovali pro americké základny, pro tu možnost amerických základen a pro tu možnost přítomnosti. Ale my bychom na to chtěli referendum. Dobře, hlasujte si tak, jak to máte v programu, ale myslím, že by bylo zajímavé na to udělat referendum.

Stejně tak bychom rádi referendum o přijetí či nepřijetí eura, protože jak to chcete jinak udělat? Když tady strany, my jsme tady nebyli ještě ve sněmovně SPD, jak jsem říkal, jsme nejmladší hnutí stranou v Parlamentu, vznikli jsme až roku 2015, a my jsme tady u toho nebyli, kdy Česká republika slíbila přijetí eura. Takže jedinou možností, jak to odmítnout, je buďto jakoby pořád verbálně odkládat nebo prostě referendum, ale hnutí ANO ho nechce umožnit. Protože to je opět referendum o mezinárodní, to je vlastně závazek, při vstupu do Evropské unie.

Takže je potřeba to realizovat. Prostě referendum o mezinárodních závazcích, o mezinárodních smlouvách. My to v tom našem návrhu zákona máme a je to opravdu důležité, vážení kolegové z druhé opoziční strany. Takže je to samozřejmě problém.

A teď ale Poláci k tomu přistoupili správně. Poláci k tomu přistoupili správně a my je v tomto podporujeme, polskou vládu, protože jak asi všichni víte - nebo takhle, asi to nevíte, protože je to detailní informace, ale v Polsku budou volby. V Polsku jsou parlamentní volby 15. října, letos v neděli 15. října. Už je to za chvíli. A přesně jak slíbil polský premiér Morawiecki z vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), tak zároveň s těmi volbami tam proběhne referendum. A v rámci toho referenda... A zase nastavuji zrcadlo nejenom hnutí ANO, druhé opoziční straně, ale především vládní pětikoalici. A to referendum tam umožnili! Takže bych byl rád, vyzývám ke spolupráci druhou opoziční stranu. Pojďme prostě společně ukončit Fialovu vládu, pojďme na tom spolupracovat - co nejrychleji, společně. A já vám řeknu, že tam udělali referendum.

Mají čtyři otázky do referenda a tou čtvrtou je právě otázka na migrační pakt EU a zní: Jste pro přijímání tisíců uprchlíků z Afriky a Blízkého východu na základě nařízení evropské byrokracie? To je otázka, o které budou Poláci hlasovat 15. října. Takž umožnili referendum o mezinárodní otázce. Takže chtěl jsem vysvětlit i kolegům z ANO, nebraňte tomu a pojďme společně navrhnout, ten návrh SPD tady leží už ve Sněmovně, podpoře i referendum o mezinárodních smlouvách. Ano, bude tam i referendum o EU tím pádem. To vy nechcete, ale já si myslím, že by bylo fér to udělat. Ale pětikoalice to nechce vůbec, že? Takže jedna z otázek je tato.

Mimochodem, když už to doplním, abych byl tedy kompletní, je to zajímavá informace, Poláci budou hlasovat v celostátním referendu o čtyřech otázkách. První otázka zní: Podporujete prodej státních aktiv zahraničním subjektům, což povede ke ztrátě kontroly Polek a Poláků nad strategickými sektory ekonomiky? Správná otázka! A to přece tady přesně dělaly tyhle dosavadní vlády ODS, KDU-ČSL, ČSSD, lidovců, TOP 09 a dalších! Samozřejmě v TOP 09 jsou politici, kteří předtím byli v jiných stranách, takže to už dávám do jedné partičky, viz pan Kalousek. Předtím byl právě u lidovců, že? Takže Poláci se velmi správně vlastenecky ptají na tuto otázku, jestli rozprodat polská státní aktiva zahraničním subjektům, nebo to tady udržet. Tady samozřejmě narážím na mnoho kauz z minulosti, jak jste rozprodali vodu Francouzům, Němcům, a teď si to horko těžko města a obce, když si to uvědomily ty další garnitury, tak se to vykupuje. Takže vy jste rozkradli, naši vodu jste nechali rozkrást!

A samozřejmě paní Pekarová Adamová říká, že se má prodat Budvar. Paní Pekarová Adamová z TOP 09, předsedkyně Sněmovny, říká, že se má prodat ziskový Budvar. Prostě TOP 09 chce pokračovat s Fialovou vládou v podstatě v tom v uvozovkách rozkradení úplně všeho, co Česká republika ještě má ziskové. To znamená, chcete prodat Budvar, paní Pekarová Adamová z TOP 09! To je prostě... My jsme zásadně proti. SPD je proti.

Druhá otázka v tom polském referendu je, jestli Poláci souhlasí se zvýšením věku odchodu do důchodu na 67 let. To je přesně ono! Fialova vláda navrhuje nekonečné zvyšování odchodu do důchodu v podstatě pro dnešní mladou generaci a nám starším chcete také zvyšovat důchod... Zvyšovat věk odchodu do důchodu. Důchod nezvyšujete, naopak reálné hodnoty důchodů snižujete, jak víme všichni. My jsme byli proti. My jsme proti a prezident Pavel vám to ještě posvětil, tohle okradení důchodců. Takže vy chcete zvyšovat odchod do důchodu, a já říkám, udělejme na to referendum. SPD to tady navrhuje opakovaně a vidíte, že Poláci do toho jdou. Takže druhá otázka v polském referendu, o které budou hlasovat, je, jestli Poláci souhlasí se zvýšením věku odchodu do důchodu na 67 let. To je přesně ono. My s tím nesouhlasíme. Vy to chcete udělat, zvyšovat věk odchodu do důchodu.

Třetí otázka v tom polském referendu je, jestli chtějí odstranit plot na hranici s Běloruskem. Ale to je přesně ono, o čem já tady také mluvím. My chceme, aby se zabezpečila, aby byla ostraha českých hranic. Já nemluvím o plotu, o tom jsme v SPD nemluvili. Mluvíme o česko-slovenské hranici samozřejmě v prvé řadě. O plotu jsem nikdy nemluvil. Tady to je hranice Polsko - Bělorusko, to znamená vnější hranice Evropské unie, kde opravdu je ta masová migrace. Ale ta je i tady mezi Českem a Slovenskem. Já říkám ale, zajistit ostrahu hranic. Dneska je to jak cedník! Rekordní množství migrantů prochází přes česko-slovenskou hranici. Slováci už si neví rady. Slováci jsou zoufalí z toho úplně. Oni nemají ani policejní kapacity na to, aby si ohlídali hranici. Prostě politika Evropské unie totálně selhala! Takže nemluvím o žádném plotu, to bych chtěl zdůraznit, protože už nějací provládní pisálkové by toho mohli zneužít, já mluvím o dotazu v polském referendu. My nejsme pro plot na česko-slovenské hranici. To jsme nikdy nenavrhovali. Ale jsme pro ostrahu té hranice tak, aby to nebylo jako cedník.

A čtvrtá otázka v tom polském referendu je přesně, o tom jsem hovořil, ta otázka na migrační pakt EU. Takže podívejte se, jak postupuje polská vláda a jak totalitně a nedemokraticky a škodlivě jedná Fialova vláda.

Ještě se dotknu dvou témat s přednostním právem. Musím opravdu říct, že to, co předvádí paní ministryně Černochová nejenom ohledně veřejných zakázek, ale i ohledně dalšího chování, to je opravdu neuvěřitelné. Paní ministryně Černochová z ODS, styďte se! Protože paní ministryně Černochová chce veřejně šikanovat statečného českého válečného veterána jen proto, že kritizuje vaši vládu. To vám není hanba, paní ministryně Černochová? Zde je text dojemného protiválečného projevu předsedy Českého svazu letectví Václava Vaška, který 14. září u příležitosti 105. výročí vzniku československého letectví řekl v Žatci: Václav Vašek je legendou mezi československými stíhacími letci. V kokpitu vojenských a později civilních letadel nalétal 16 tisíc letových hodin a za tento projev ho chce ministryně Černochová z ODS šikanovat a armáda pod jejím velením končí spolupráci se svazem. A já ten projev ten přečtu. A my plně stojíme za panem Vaškem, plně stojíme za předsedou Českého svazu letectví Václavem Vaškem. A jenom předem řeknu: To, jak se chová Fialova vládní koalice, která šikanuje a perzekvuje totalitním neofašistickým způsobem jakékoliv názorové odpůrce, to už je vrchol!

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Opět poprosím o výrazivo, pane předsedo.

Poslanec Tomio Okamura: To jsou výrazy, které používají například exponenti KDU-ČSL, tak nevím, co se vám na tom nelíbí! A k tomu se ještě dostanu. A používají je běžně, pan Bartošek. Takže já nemůžu, a to jsem řekl jenom neofašista, ale to, co říká pan Bartošek o opozici, to je ještě něco horšího. A jsou přesně podobné výrazy, v podstatě stejné. Tak co tedy? Dvojí metr zase? To tedy ne! Mě neumlčujte! Takže ať nejdřív vaše koalice začne mluvit jiným způsobem vůči opozici, protože to, jak vy nás nálepkujete, to je něco ještě mnohem horšího. Takže dvojí metr fakt ne, paní Richterová! Fakt ne! Už jste se nás snažili od toho pultíku tady dostat jednou, opět totalitně a pak jste si to rozmysleli, a to tedy ne! Takže začněte se chovat slušně, vaše vládní koalice nejenom vůči občanům, ale vůči opozici, přestaňte používat přesně tyto výrazy vůči opozici, přesně tyto výrazy!, a pak teprve samozřejmě můžete říkat takové věci, jako říkáte.

Takže projev Václava Vaška na tom pietním aktu 14. září u příležitosti 105. výročí vzniku československého letectví, za který ho teď šikanuje ministryně obrany Černochová, a zrušila spolupráci tomu svazu: Kamarádi, opět po roce v rámci už léta zažité tradice se scházíme v období, kdy československé letectvo vždy slavilo svůj den. Prostě pro nás den letectva není sprosté slovo, ani prázdný pojem.

V tomto roce 14. listopadu slavíme též 105. výročí vzniku československého letectví. Scházíme se už po dvanácté u vašeho památníku v Žatci. Toto místo, kde si připomínáme vaši památku, zmařené mladé životy některých z vás, se postupem doby stává, řekl bych, určitým symbolem odporu proti zvůli vládnoucí byrokracie. Já a ostatní přítomní, vaši sympatizanti, moc dobře víme, že jste tehdy odešli z protektorátu, abyste bojovali v zájmu ukončení nesmyslné války. Když k tomu došlo a vy jste se vrátili domů, ti, kteří seděli doma za pecí či dokonce kolaborovali s německými okupanty, si mávnutím kouzelného proutku začali hrát na národní gardu a následně vás hnali před zmanipulované soudy. Jaká to absurdita!

A jim podobní kolaboranti dnes zase přesvědčují český národ, že je ve válce, která se ho v ničem netýká. Nás, kteří veřejně vystupujeme proti této novodobé absurditě, ti přisluhovači premiéra Fialy a prezidenta Pavla označují za chcimíry, prokremelské šváby a dezoláty. Ale právě někteří z vás tento fenomén velmi dobře znáte. To vše se dnes totiž děje po vzoru komunistů z padesátých až osmdesátých let podle osvědčené metodiky. Pro ně každý, kdo neuznával jedinou správnou a povolenou pravdu, byl pro změnu imperialistický oportunista.

Dnes mezi námi žije odvážný zpěvák a básník Jarek Nohavica. Vy ho nebudete znát, je o pár let mladší než já. On mimo jiné zpívá i o tom, že je to pořád stejné, jen kulisy se mění, uvedl Václav Vaško ve svém projevu před občany.

Budu citovat dál. S odstupem a nadhledem nad výsledky posledních voleb se musím v podstatě jen smát. Starší generace, volící mír, národní hodnoty a prosperitu České republiky, v těchto volbách rozhodně neprohrála. Nemá totiž vzhledem k budoucnosti co prohrát. My starší jsme chtěli zvolit budoucnost nikoliv pro sebe, naši budoucnost už neřešíme, ale pro mladé, pro ty, kteří by měli cítit morální povinnost pokračovat v tom, za co umírali naši předci, u jejichž památníku se tady v Žatci pravidelně scházíme. Ale pro zlatou mládež to jsou jen neznámá slova. Sami jste si zvolili své katy. Zkušenosti jsou nepřenositelné. Sáhněte si na ta kamna, jak budou pálit, až se rozhoří. Bude to vaše bolest. Smích vás přejde. Svoboda půjde do kopru stejně rychle jako vám zmizí radost nad výsledky voleb, ale to už bude pozdě.

Byla to jedna z posledních šancí, jak všechno, co se tady děje a co někteří nevidí, zastavit. Tak si to užijte. Tupé zvíře také strčí hlavu do oka, když nevidí dál než na návnadu. My už to nezastavíme. Voliči se zdravým selským rozumem už vymírají a mladí každý rok víc a víc po vzoru bývalých svazáků nastupují do voleb se svojí naivitou. Podle toho vypadají výsledky.

Je čas přijmout tuto realitu. Vlast a iluze z listopadu 1989 jsou rozkradené a umírat za cizí zájmy budete už jen vy, mladí. Bude to váš boj a vaše bolest.

Vzít si za rukojmí občany starší generace je to jediné, na co si ta současná vládní garnitura troufne. Tato kvalita lidí si nevidí na špičku nosu, a právě proto jim nedochází, že už od pracovního dne po jejich zvolení jim začala dohořívat svíčka jejich pochybné existence. V předvolební kampani lhali a lhát nepřestali. Jenže pozor, i tak jsou schopni napáchat tolik zla, že jeho důsledky budou přetrvávat velmi dlouho poté, co oni sami se nenávratně a s ostudou ocitnou na smetišti dějin.

O konání jakého dobra jsou přesvědčeny nynější české rádoby elity? Ministryně Černochová, premiér Fiala i prezident Pavel jsou hluboce přesvědčeni, že podporou války, která se českého národa netýká, páchají dobro. Za každou cenu. Nic nového pod sluncem. Zkorumpovanými žurnalisty šířená propaganda místo Havlovy lásky a spravedlnosti vyznává princip kolektivní viny, nenávisti a msty. Namísto míru volá po zbrojení a po válce. Vede k vytvoření obludné mašinérie bezpráví. Uráží, ponižuje a trestá ty odvážné, kteří si dovolí vystoupit z řady a sdělit vlastní názor, jako jsou olympionik David Svoboda, profesor Jiří Beran, děkan Miroslav Ševčík a další.

V poslední době také penzionovaný letecký generál Petr Mikulenka, ještě vloni touto dobou velitel vzdušných sil Armády České republiky, nezaujatě a naprosto exaktně a erudovaně hodnotí zamýšlený nákup letounů F-35. Za to kupodivu není veleben jakousi paní Černochovou, celosvětově uznávanou odbornicí v otázkách použitelnosti bojových letounů v rámci obranné doktríny ČR, samozřejmě to myslí ironicky. Opět to Orwellovské podvojné myšlení, dvojí metry pokrytectví a bezostyšné lhaní. Na to jsou současní politruci mistry. Znásilňování žen ukrajinskými výrostky přece není kolektivní vina. Ano, takto se dá při troše tolerance vnímat, ale světově proslulá pěvkyně Anna Netrebko je odpovědná za konání prezidenta Putina a u nás zpívat nesmí. Patrně to byla ona, kdo jej přesvědčil k napadení cizího státu.

Vzpomenu proto pár slov spisovatele Jana Procházky, otce spisovatelky Lenky Procházkové. Cituji: "Bezmoc slabých je jenom zdánlivě nekonečná. Ani trpělivost není nekonečná, přestože v Čechách je možná o něco delší."

Ale budu pokračovat v doslovném přepisu projevu předsedy Českého svazu letectví Václava Vaška, za který ho šikanuje ministryně obrany Jana Černochová a zrušila spolupráci s tímto svazem a mezi Armádou České republiky.

A my jsme tu hlavně proto, mluví dále pan Vaško, abych dostál svému slibu, abych vás, kamarádi moji, seznámil s tím, co se za uplynulý rok odehrálo. To obecné, jako je například nestoudné zdražování všeho, na co si vzpomenete, ve prospěch těch, kteří ani nejsou občany České republiky, kteří sem přicházejí jen se přiživovat na výsledku práce našich občanů, ti dosud žijící přítomní Češi to prožívají dnes a denně na vlastní kůži. Proto vás nebudu unavovat tím, že pro čím dál větší počet obyčejných lidí je čím dál složitější se normálně uživit, slušně bydlet a žít, přičemž světlo na konci tunelu se jaksi vzdaluje.

Vážení přítomní dlouhodobí přátelé tohoto tradičního žateckého pietního aktu, my se tady nescházíme každý rok touto dobou jen tak, z plezíru, abychom si udělali čárku u nějaké pomyslné vyšší moci nebo se ocitli na nástěnce. Postupně se vyprofilovala skupina lidí, kteří nežijí proto, aby nečinně přihlíželi mocenské zvůli. Dovoluji si tvrdit, že jakékoliv zvůli a v jakékoliv době. Jenom doplním, než budu pokračovat, že Václav Vašek je legendou mezi československými stíhacími letci. V kokpitu vojenských a později civilních letadel nalétal 16 tisíc letových hodin. A ještě o něm budu mluvit.

Hlavním cílem (pan Vašek pokračuje) našich setkání je dát najevo fakt, že jsme tady, že monitorujeme podmínky života českých lidí, že vyhodnocujeme společenskou situaci a tak jako třeba v případě letiště Líně jsme připraveni se postavit na odpor, byť se může jednat o boj Davida s Goliášem. Pouze zbabělec jde do předem vyhraného boje.

Díky za to, že jste se dostavili pozdravit naše kamarády a ukázali své vnímání všehomíra. Kamarádi moji milí, jiné rádoby honosnější oslovení z mých úst ve vašich uších by dozajista znělo jako klišé. Jak už je zvykem, hovořil jsem více k vám než k přítomným hostům. Oni to, co jsem vám řekl, znají, protože to každodenně prožívají. Pokusil jsem se dát vám opakovaně najevo, že nejen od roku 2012, kdy byl váš památník tady v Žatci odhalen, ale v podstatě od doby, kdy každý z nás pobral trochu rozumu a ujasnil si veškeré souvislosti vašich osudů a vašich obětí, je pro nás všechny normální Čechy ctí čerpat z vašeho odkazu vlastenectví a oddanosti věci češství. Děkuji vám. My i vy společně víme, že tento pojem a hlavně obsah se v této nemocné době zrovna dvakrát nenosí, tedy oddanost češství a vlastenectví.

Víme také, že proces ozdravení a léčby jakékoliv vážnější choroby většinou bývá během na dlouhou trať.

Dále pan Vašek pokračuje: Dovolte mi, abych si vypůjčil slova mého dlouholetého přítele, netoliko národního umělce, ale také aviatika Luďka Munzara, která mi napsal, když jsem kdysi na jeho doporučení redigoval letecké texty k připravovanému filmu Tmavomodrý svět.

Cituji: Ach ta paměť národa, jak je ošidná, jak proměnlivá, jak poplatná aktuálním vítězům v kterékoliv době, kteří si nepřipouštějí svoje příští prohry. A pan Vaško pokračuje, Proto jsme tady, abychom vás ujistili, že ti dnešní mocipáni, tak jako všichni jejich předchůdci dřív nebo později, avšak s naprostou jistotou, jednou svoji zrůdnou misi skončí. Jde jenom o to, aby tito váleční štváči nenapáchali nevratné škody, o což se harašením zbraněmi usilovně snaží. Kéž by v sobě našli alespoň tu špetku sebereflexe a poučili se z doby, v níž jste vy nasazovali své mladé životy, aby oni dnes u svých koryt mohli tak bezostyšně mlaskat. Kdybyste totiž nezabránili tomu, aby jejich rodiče a prarodiče skončili v německých vyhlazovacích táborech pro slovanské národy, jako byly Osvětim, Dachau, Buchenwald a mnoho dalších, neměl by je totiž kdo zplodit a porodit.

Jenom připomenu, že to byl projev, protiválečný projev předsedy Českého svazu letectví Václava Vaška, který 14. září 2023 přednesl u příležitosti 105. výročí vzniku československého letectví v Žatci, za který ho teď ministryně obrany Černochová z ODS šikanuje a armáda pod jejím velením ukončila spolupráci s tímto svazem. Za tento projev.

Budu pokračovat. Nikdo z nás dnes přítomných u vašeho památníku nemůže predikovat, co bude touto dobou za rok. Můžeme jenom ve skrytu duše doufat, že se té dnešní militaristické vládě jejími odpornými kroky nepovede náš národ vtáhnou do nesmyslné války za naprosto cizí zájmy. Globální ozbrojený konflikt se neskutečně rychle vymkne kontrole těch, kteří ho vyprovokují. Bude trvat pouhých pár hodin. Poté se tu budou prohánět toliko potkani, kteří jsou údajně odolní vůči radioaktivitě. Pokud se toho tedy všichni ve zdraví dožijeme, pak příští rok v září v rámci opětovného vzpomenutí dne československého letectva vám znovu sdělíme, jak se na tom toto slzavé údolí nachází. Do té doby na shledanou.

A kdo je to Václav Vašek? Je legendou mezi československými stíhacími letci. Kdo je to Václav Vašek, kterého šikanuje ministryně obrany Černochová z ODS, která si mimochodem teprve - tuším - asi před dvěma nebo třemi roky udělala zbrojní průkaz a dnes si hraje na generálku české armády. Václav Vašek je legendou mezi československými stíhacími letci. V kokpitu vojenských a později civilních letadel nalétal 16.000 letových hodin. V letech 1975 až 1987 sloužil u jedenáctého stíhacího leteckého pluku v Žatci. Z toho posledních sedm let jako velitel a velitel letiště. V letech 1987-1990 byl zástupcem velitele třetí divize protivzdušné obrany státu a později náčelníkem stíhacího letectva federální, československé a potom České armády. Tu opustil v roce 1994. Takže takovýmto způsobem vy zacházíte s lidmi.

A úplně na závěr, jak jsem avizoval, tak se vyjádřím k tomu výstupu místopředsedy sněmovny a jednoho z nejvyšších exponentů Fialovy vládní pětikoalice. Je to Jan Bartošek z KDU-ČSL, který v televizi na CNN Prima zase nehorázným a lživým způsobem pomlouval opozici. Takže bych rád občanům připomenul, co je to lidová strana a co je to KDU-ČSL. Je to strana, která pravidelně jezdí a kamarádí se sudetoněmeckým landsmanšaftem a jezdí na srazy sudetoněmeckého landsmanšaftu, což je organizace, kterou založili nacisté, fašisté a němečtí šovinisté. To jsou kamarádi a přátelé KDU-ČSL, lidovců. A jelikož pan Bartošek zase lhal a obouval se do nás, opozice, opravdu nehorázným způsobem, lživě, tak jak jsem avizoval již v minulosti, tak si to budeme opakovat pravidelněji, aby slyšeli všichni občané v České republice, s kým se schází současní lidovci. S kým se scházíte.

Takže jak je to s tím sudetoněmeckým landsmanšaftem, na jehož sjezd vy pravidelně jezdíte a který má nacistické kořeny? V roce 1949 byl vyhlášen jeden ze zakládajících a dodnes platných dokumentů sudetoněmeckého landsmanšaftu, takzvaná Eichstattská adventní deklarace, kde se mimo jiné objevují tyto požadavky. Naším nezadatelným požadavkem, cituji, je návrat vlasti v jazykových hranicích z roku 1937. Jde o nastolení udržitelného poměru mezi Německem a jeho západoslovanskými sousedy. Předpokladem pro to by také byla připravenost Čechů a Poláků vrátit vyhnaným Němcům jejich vlast. Všechny tyto úkoly mohou být řešeny pouze v rámci federalistického uspořádání Evropy. Takže už přesně víme, proč jsou lidovci pro to, aby,... proč takhle podporujete politiku Evropské unie a Německa. My to přesně víme, přesně víme, proč tam jezdíte. A kdo podepsal tuto deklaraci? Zakládají si deklaraci sudetoněmeckého landsmanšaftu, který má nacistické kořeny, a kam neustále jezdí lidovci? Neustále tam jezdí lidovci.

Podepsal ji například Franzel (za okupace policejní důstojník jednotky podílející se na popravách českých vlastenců v Kobylisích); Becher (přívrženec Kameradschftsbundu, člen NSDAP); Walter Brand (člen henleinovského hnutí); Brehm (SS Sturbannführer, nositel zlatého stranického znaku NSDAP); Hergl (SS Hauptsturmführer, funkcionář NSDAP); Hergl (SS Hauptsturmführer, funkcionář NSDAP); Honig (člen NSDAP, nacistický novinář); Gotz (bývalý spolupracovník nacistické tajné služby, člen NSDAP); Lemberg (nacista, v roce 1938 člen sudetoněmeckého freikorpsu); Turnwald (člen NSDAP); Zawadil s dvojitým w (vysoký funkcionář NSDAP a spolupracují nacistické tajné služby); Schreiber (bývalý nacista); Preissler (bývalý nacista); Schütz (člen sudetoněmecké partaje, SdP); Jaksch (sociální demokrat); Reitzner (sociální demokrat); Sladek (duchovní) a další.

A na toto, toto jsou partneři a spolupracovníci KDU-ČSL, lidovců. Ten sudetoněmecký landsmanšaft zakládali kovaní nacisti a fašisti, kteří se přímo podíleli, podíleli se přímo na popravách českých vlastenců v Kobylisích. To jsou lidovci, to je KDU-ČSL, to jsou současní lidovci, to je současná KDU-ČSL. A součástí těch, jak vy říkáte, milých krajanů, jak je oslovujete, jezdí tam pan Herman z lidovců, exministr kultury, Bělobrádek, předseda KDU-ČSL, současný poslanec, pan Bartošek a další. Tak je součástí této organizace je organizace WITIKOBUND, je personálně jasně propojena se sudetoněmeckým landmanšaftem. A já ocituju ze zprávy českého ministerstva vnitra z roku 2004, cituji: Pozornost si rovněž zaslouží organizace sudetoněmeckých nacistů WITIKOBUND, která v prostředí landsmanšaftu šíří protičeské názory. Programem organizace je odčinění údajných válečných zločinů spáchaných spojenci na německém národě a dále odstraní lží o německých zločinech včetně takzvané Holocaustové kultury jakožto projevu neněmeckého myšlení. Konec citátu ze zprávy Ministerstva vnitra z roku 2004. A s takovými lidmi vy spolupracujete, s takovými lidmi vy kolaborujete a takové lidi vy podporujete. To je KDU-ČSL, lidovci, členové lidové strany. Je to ostuda, je to hnus.

Celostátně se sudetoněmecký landsmanšaft ustavil 25. ledna 1950 na setkání v Detmoldu, kde bylo přijato druhé základní prohlášení sudetoněmeckého landsmanšaftu, které opět požadovalo právní nárok na vlast a znovuzískání vlasti, to znamená zpochybnění Benešových dekretů, krátce řečeno. Mezi 17 signatáři se to bývalými funkcionáři NSDAP opět jenom hemžilo. Lodgman, Tins, Staffen, Wollner, Leibl, Schmidt, Schneider, Benatzky, Diewock a další. Podle názoru hnutí SPD by oficiální představitelé našeho státu na taková setkání, v uvozovkách milých krajanů, podle vašeho názoru milých krajanů s nacistickou minulostí jezdit neměli. Ale vy, lidovci, tam jezdíte pravidelně. Abyste v tom nebyli sami, tak tam jezdí i poslanci TOP 09.

Byl tam například poslanec TOP 09 Korte. Takže z tohoto mého vystoupení, co jsem říkal o lidovcích, zase samozřejmě sestřihnu video, uvidí ho opět statisíce občanů České republiky, kterým děkuju za to, že sledují mé sociální sítě. A já si myslím, že je dobré, aby se opakovaně občané České republiky, po expozé pana Bartoška z KDU-ČSL, seznámili s tím, kdo jsou partneři KDU-ČSL, kdo jsou to lidovci. A jestli toho nenecháte toho vašeho nálepkování a těch lží, máme dva roky do voleb, já to tady budu říkat každý týden. Děkuju za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: S Okamurou na náměstí: ODS, haj*líci, největší sprosťárna, chrlili lidé. Kdo řídí Pavla? Okamura (SPD): Další byrokratická zátěž a tlak na firmy, aby vyhovovaly zelené ideologii Vyhánění příznivců SPD... Kvůli Ukrajincům v akci Rakušan Okamura (SPD): Další totálně nekompetentní ministr Fialovy vlády – Petr Hladík

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama