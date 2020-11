Okamura (SPD): Ta škodlivá inkluze ve školství je cca 6 miliard korun ročně

reklama

Vážené dámy a pánové, debaty o rozpočtu jsou po léta stejné. Operuje se tu miliardami, opozice kritizuje, že se dává málo tam či onam a vláda se naopak chlubí, jak tam či onam prý přidala. Nejinak je to i dnes, kdy projednáváme první čtení návrhu státního rozpočtu na příští rok.

Na úvod mě tady trošku zaskočila paní ministryně financí Schillerová, která se v podstatě tady chlubí tím a obhajuje deficitní hospodaření argumentem, že prý jsme méně zadluženi než některé krachující státy Evropské unie a to je prý kladem, protože v podstatě nejsme na tom ještě tak špatně.

Já si myslím, že standardem by mělo být vyrovnané hospodaření nebo přebytkové hospodaření. Doufám, že takto hospodaří i paní ministryně ve své domácnosti, ale brát to jako klad a jako, že to je snad cíl hospodaření vlády, tak to si myslím, že není správná premisa, ze které bychom měli vycházet. Ten cíl by měl být zdravé hospodaření a zdravý stát minimálně s vyrovnaným rozpočtem, což neříkám, že je možné v této době krize, to v žádném případě neříkám, ale jako vize rozpočtu by to určitě zaznívat mělo.

Vláda počítá pro příští rok s výdaji 1 806,8 mld. korun. To je úctyhodné číslo a hodně peněz, za které by se dalo spoustu věcí vybudovat a také zabezpečit slušnou životní úroveň našich občanů. Investice mají být 178 mld., ale bohužel neslyšíme nic o strategických vizích, kam a proč bychom měli masivně investovat. Mluví se o Dukovanech a aktuálně se do boje o kšeft zapojila i Bezpečnostní a informační služba, BIS, která chce ovlivňovat výběrové řízení. V tomto ohledu bych alespoň z části pochválil ČEZ, který podepsal memorandum s britskou firmou Rolls-Royce o vývoji malých modulárních jaderných reaktorů. Ano, tady je cesta, kam investovat, do nejmodernějších a hlavně nejperspektivnějších technologií, které budou užitečné nejen nám, ale mohou se stát velmi cenným a žádaným vývozním artiklem. Pochopitelně bych tu rád viděl masivní státní investici ve spolupráci se zeměmi, které jsou nejdál ve vývoji a v praktické výstavbě takových malých reaktorů. Jen na okraj. Takové reaktory mají Rusové už desetiletí v jaderných ponorkách, v ledoborcích a už dokonce vyrábí elektřinu i na souši. Stejným směrem se ubírá vývoj například i v Japonsku. Taktéž je vidět, že tady je cesta od velkých, drahých a rizikových výrob elektřiny k decentralizaci, aniž bychom se museli vzdát jaderné energie. Zatím jsem slyšel, že deficit je mimo jiné také daný nutností kofinancovat evropské projekty. No, evropské - projekty Evropské unie, abychom nepřišli o dotace Evropské unie. To jsou ty dotace, jak tam nejprve peníze pošleme z našich daní a oni nám je pak přerozdělují na jimi určené projekty.

Klademe si otázku, o jaké konkrétně jde projekty, jelikož jsme v situaci, kdy už další cyklostezky, zbytečné rozhledny nebo soukromé akvaparky, penziony a soukromé hotely vyvolených financované z veřejných peněz opravdu nepotřebujeme. A tady se dostáváme k úsporám. Za této vlády máme historicky nejvíce státních zaměstnanců a stát je nejdražší v dějinách, přičemž daně jsou u nás zároveň již tak vysoké, že občany už nelze více sdírat. Nemám nic proti zaměstnancům ve státní správě, naopak: policisté, hasiči, zdravotníci a mnoho a mnoho dalších profesí je samozřejmě velice potřebných a hnutí SPD všechny tyto profese pochopitelně podporuje. Otázkou však je, do jaké míry můžeme ten příbytek státních zaměstnanců ufinancovat z veřejných prostředků, to je ta otázka, protože samozřejmě to si nepřeje nikdo, aby v podstatě stát zkolaboval na tom, že už ten systém nelze ufinancovat. A to je tady samozřejmě vidět, je to vidět i v návrhu obrovsky deficitního státního rozpočtu, kdy se v součtu za dva roky dostáváme k bilionu korun, a to znamená, že se český státní rozpočet vymkl kontrole.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Paní ministryně financí tady mylně chválí vládu za to, že prý se za uplynulých sedm let podařilo snížit státní dluh ze 41 % na 29 % HDP a naše veřejné finance tak posunout na čtvrté nejlepší místo v EU. Za prvé. Zažívali jsme období takové prosperity, a to ne díky vládě, to je potřeba zdůraznit, to je cyklický proces a není to díky vládě, kdy jsme mohli snížit dluh daleko razantněji a připravit si tak polštář pro případy podobných krizí, jaké nám vláda vytvořila dnes. A srovnání v rámci Evropy je skutečně úsměvné. Evropské země jsou skutečně ve velké míře předlužené a některé z nich na hranici krachu, takže nemá smysl se s nimi srovnávat. Dluh navíc, který je neefektivně prohospodařený, je vždycky špatný, ať je jakkoliv vysoký. To snad pochopí i malé dítě, když ne už někteří lidé z vlády.

Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2021 je navrhovaný se schodkem v astronomické výši 320 mld. korun. V tomto návrhu však není započítán výpadek z příjmů státu po zrušení superhrubé mzdy, který má být dalších cca 90 mld. korun. Poslanecký klub SPD prosazuje zrušení superhrubé mzdy a podporujeme také snížení sazeb daně z hrubé mzdy z 20 na 15 %. Je nutné nechat lidem více peněz v peněženkách. Hnutí SPD již podalo další zákony na finanční podporu pracujících lidí. Systémově prosazujeme navýšení základní slevy na poplatníka a také zvýšení podpory pracujících rodičů s dětmi. Tyto zákony již za SPD podala naše poslankyně Lucie Šafránková. Pokusíme se tady prosadit maximum, protože zvýšení základní slevy na poplatníka nejvíce pomůže právě středněpříjmovým a nízkopříjmovým pracujícím. Opakovaně navrhujeme zdanění dividend pro zahraniční vlastníky tuzemských korporací, které mají výjimku, kterou prosadila Špidlova vláda. Tady vidíme, jak vláda v čele s ČSSD šla na ruku nadnárodním korporacím na úkor českých firem. V případě, že si zahraniční vlastník vyplatí podíl na zisku, nemusí nyní platit patnáctiprocentní srážkovou daň na rozdíl od českých vlastníků firem. Ročně je tak vyvedeno cca 300 mld. korun, vyvedeno z České republiky, to znamená 40 až 50 mld. na daních, které by posílily státní rozpočet v případě, že bude tato výjimka na návrh SPD zrušena. Tento zákon za nás podal poslanec SPD Jan Hrnčíř. Zároveň také podporujeme valorizaci důchodů, které příští rok porostou v průměru o 839 korun na téměř 15 400 korun, protože si to naši důchodci zaslouží. Zaslouží si, aby se jim zvyšovaly důchody, a to jak invalidní, tak starobní důchodci.

SPD ale návrh rozpočtu jako celek v této fázi nemůže podpořit. Samozřejmě budeme mít připraveny naše pozměňovací návrhy ve smyslu toho, jak tady hovořím, a ostatně řada zákonů už je tady podána. A to, co nám samozřejmě nadále na rozpočtu vadí, je, že bychom chtěli, aby vláda hnutí ANO, vláda Andreje Babiše, vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM přestala financovat nepřizpůsobivé. Leží tady zákon z pera SPD, už prošel prvním čtením, tak doufám, že projde co nejrychleji, na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. A dále chceme, aby se přestaly financovat politické neziskové organizace. Jinak se ještě vrátím k financování nepřizpůsobivých. Je skutečně tristní, když se dnes pracujícím občanům snižují příjmy, pracující občané, kteří přišli o příjmy, přichází o zaměstnání, snížily se jim v malých českých a středních firmách u živnostníků tržby a zoufale si žádají o státní podporu, která je odsouhlasena i díky hlasům poslanců SPD, zatímco takzvaní nepřizpůsobiví vlastně inkasují pořád stejné peníze, inkasují stejné peníze a vlastně si mnou ruce. Takže to je samozřejmě potřeba zarazit, zarazit to parazitování na systému. My jsme předložili zákon, díky hlasům ostatních stran nám prošel prvním čtením, tak doufám, že se to co nejrychleji posune. A ty politické neziskové organizace, já nechápu, proč je vláda pořád financuje. Teď tady máme aktuální případ, kdy Organizace pro pomoc uprchlíkům, je to název české neziskové organizace, vede ji nějaký pan Rozumek, inkasuje od vlády, vláda ji financuje obrovskými penězi z ministerstev.

Takže vláda Andreje Babiše... (Otáčí se k premiérovi.) Pan premiér se ptá kterých. Vy jste mi, pane premiére, sám odpověděl v písemné interpelaci, že považujete činnost této neziskové organizace za potřebnou a jestli si... Ano, mám to od vás písemně, já vám to ukážu. Já vím, že toho máte hodně, tak to asi píše někdo jiný za vás, ale přímo jste tam napsal, já jsem to i zveřejnil, že činnost této neziskové organizace podporující migraci považujete za prospěšnou. Já vám to předám ještě dneska, tu interpelaci, protože ji mám nahoře v kanceláři, takže písemně vám to dám, co jste mi na to odpověděl. A já jsem rád, že tady tedy diskutujeme takhle. (Premiér mimo mikrofon: Já si to prověřím.) Jasně, děkuji, že to prověříte, ale jste pod tím i podepsán, tak já vám to přinesu, já řeknu sekretariátu, aby mi to tady přinesli a rád vám tu vaši interpelaci předám.

Ale jde o to, že tu organizaci na pomoc uprchlíkům financují některá vaše ministerstva. Je to například Ministerstvo práce a sociálních věcí, jestli si pamatuji dobře, je to Ministerstvo vnitra, je tam, tuším, Ministerstvo zahraničí. Já vám to přinesu. Ona inkasuje z několika míst v rámci vaší vlády a jde o to, že ta organizace na pomoc uprchlíkům, která tady otevřeně prosazuje migraci do České republiky, já bych chtěl, abyste utli to financování, abyste jí ukončili to financování, pane premiére. Tak doufám, že to uděláte úplně neprodleně, když teď takhle spolu... (Premiér mimo mikrofon: Napíšu ministrům za ČSSD.) Tak pan premiér říká, že napíše ministrům za ČSSD, ale je to vaše vláda, vy jste mi to podepsal, tu interpelaci, že to považujete za potřebné financovat tuto organizaci a že jí podporujete.

Ale o jakou pointu jde? Tato organizace pro pomoc uprchlíkům, pane premiére, možná jste zaznamenal minulý týden, tak ona zažalovala český stát kvůli dvěma nelegálním afghánským migrantům, kvůli údajnému pochybení policie, když je tady zadrželi - a představte si, oni zažalovali český stát a soud jim normálně přiznal odškodnění 180 tisíc korun pro ty dva nelegální afghánské migranty, ono jich bylo tuším celkem šest, ale zažalovali v zastoupení jejich, tato organizace, vaší vládou placená organizace zažalovala normálně český stát a soud jim přiřkl, těm migrantům, kteří už prý mezitím někam zmizeli, 180 tisíc z veřejných peněz na osobu. A to já považuji za (nesroz.) skandální, že vy vlastně z veřejných peněz financujete politickou neziskovku, která tady podporuje migraci a zároveň žaluje český stát, který potom na základě úplně šíleného rozhodnutí soudu ještě vysává státní rozpočet a je tam 180 tisíc pro dva nelegální afghánské migranty a proběhlo to, už je dokonce druhá instance, už to byla, soudní.

Takže jsem rád, že takhle si o tom povídáme. Já bych vás chtěl opravdu, pane premiére, požádat, zdali byste také neudělali krátký audit těchto neziskovek politických, které tady podporují migraci, protože opravdu - a utněme jim to financování - není možné, že ještě žalují český stát a vy to ještě platíte. To přece je šílené. A mimochodem, ten pan Rozumek o vás v médiích mluví tedy velmi nevhodně, řekl bych, přímo sprostě. Takže to já nechápu, co to je. Já tam být, být součástí vlády, tak to okamžitě řeším, tohle, a vyřeším to, protože co to má znamenat, takové jednání. Vždyť přímo poškozují český stát a ještě i vám nadává ve veřejném prostoru. Teď jsem to četl.

Tak jsem rád, že to budete řešit, protože ta arogance je - tím myslím té organizace - úplně, úplně neuvěřitelná. Takže to jsem rád, že jsme tady tedy, pane premiére, přímo tady tedy u pultíku vyřešili jeden z mých bodů. Tak to jsem rád, že takhle to tedy probíhá. Já vám tedy přinesu, já si to nechám přinést, tu vaši odpověď na interpelaci, ať to tedy přímo řešíme, protože to je neuvěřitelné, to je potřeba prostě ukončit, takové financování.

Dále bychom byli rádi, aby se přestaly teď, když je ten deficitní rozpočet, minimálně teď, aby se škrtly ty zahraniční předražené zbrojní zakázky pro armádu, protože opravdu, nezlobte se na mě, já vím, že jsou součástí toho, ty offsetové programy, ale je to opravdu menší část a teď prostě nemůžeme přece desítky miliard korun vynakládat na podporu zahraničních ekonomik. Prostě 50 miliard, já vím, že to ještě běží, ale prostě podle všeho 50 miliard, bude vybrán německý dodavatel na bojová vozila, 50 miliard, 6 miliard francouzská děla, ty vrtulníky, tam už jste to dohodli, my jsme s tím nesouhlasili, ty americké vrtulníky za 15 miliard, ale prostě 80 miliard v krizi nasypat na podporu mnohem vyspělejších západních ekonomik, místo abychom těch 80 miliard nechali v České republice a přesunuli na podporu českých firem, které v Čechách platí daně, v Čechách zaměstnávají lidi, a tak to opravdu je šílená politika tohle. To je šílená politika. Přece ty bojová vozidla jde přece minimálně odložit přece. To je prostě šílené. Je otázkou, proč se na tom takhle pořád lpí, proč se na tom trvá. Jak říkám, ani ten argument tím, že část toho mají zajišťovat české firmy, ten tady prostě neobstojí, protože je to malá část a ty částky jsou tak obrovské, které se nalijí do těch západních ekonomik, že teď v krizi, kdy tady si zoufáme nad astronomickým rekordním deficitním rozpočtem, to přece je úplně šílené. Takže to je další důvod, proč my nesouhlasíme s tímto návrhem státního rozpočtu.

Potom bychom chtěli, aby se škrtla ta škodlivá inkluze ve školství. Je to cca 6 miliard korun ročně. Taky bychom to ušetřili. Dále bychom rádi, protože české speciální školství obdivovali i ve světě, funguje úplně skvěle a myslím, že to školství je nastaveno tak, aby všichni dostali tu nejlepší možnou péči a možnost se vzdělávat i bez inkluze. Dále bychom rádi, aby se přestaly dotovat solární baroni. To nějak usnulo, protože, pane premiére, vy jste říkal, je to pár měsíců, že se zeptáte Evropské komise ohledně těch solárních baronů jste říkal, že se na to zeptáte, já jsem to četl v médiích, zdali by to nešlo nějak s tím něco dělat, protože to je cca 40 miliard ročně, tak nevím, jestli to nějak usnulo nebo neusnulo... (Premiér hovoří mimo mikrofon.) No a bylo by dobré, aby se to prostě vyřešilo, protože to opravdu vysává neuvěřitelně náš rozpočet. Já vím, že to není jednoduchá problematika, ale tak od toho je vláda, aby připravila řešení, jasné návrhy, jakým způsobem ty peníze ponižovat a naopak přesouvat je k potřebným slušným lidem a čekáme na to už x let a ta problematika těch solárních baronů je opravdu šílená. Platí to všichni občané a myslím, je potřeba to řešit.

Dále nám v tom rozpočtu pochopitelně vadí celkově, že bychom byli rádi, aby se přestali vysílat vojáci na zahraniční mise do bojových operací. A opravdu úplně, jako dalším vrcholem bylo to hlasování, co tady bylo před čtrnácti dny, kdy teď v krizi, kdy potřebujeme každý halíř v České republice, tak jste si tady prohlasovali, vy jste nás přehlasovali, SPD bylo proti, 680 milionů, skoro tři čtvrtě miliardy na vyslání českých vojáků na bojové operace islámských kmenů v Mali, Nigeru a v Čadu. Tady neobstojí vůbec ten argument, ani (boj?) proti migraci. Přece všichni víme, že to není pravda, že je to boj za francouzské zájmy na místě, takže to mi tady ani neříkejte, jestli na to vůbec bude někdo reagovat, to nás tedy neobalamutí nikdo, my víme přesně jak to je.

Takže chtěl bych zdůraznit, že my v SPD si velmi vážíme české armády a velmi si vážíme našich vojáků a podporujeme je, stejně jako podporujeme bezpečnostní složky a záchranné složky, ať je to policie, hasiči apod. A my si myslíme v této souvislosti, že je potřeba, my si pouze myslíme v této souvislosti, že je potřeba změnit strategii naší armády směrem k obraně území České republiky a obraně našich občanů. Takže to, když nechceme, aby se vysílali čeští vojáci zbytečně do zahraničí, notabene i z toho Afghánistánu, i členské státy NATO už stáhly vojáky, například Francie, takže není pravda, že tam musíme být, není to pravda, je to čistě politické rozhodnutí, že tady chceme někde být, nebo vláda rozhoduje, že někde chce vysílat vojáky v cizím zájmu. Takže my si myslíme, že prostě česká armáda by se měla soustředit, změnit strategie směrem k obraně našeho území, k obraně našich občanů a nikoli k těmhle bojovým misím tisíce kilometrů od nás, které skutečně pro Českou republiku nemají smysl, notabene v tom Afghánistánu víme, že po více než deseti letech přítomnosti těch armád NATO se situace mnohem zhoršila ještě. To znamená, stoupla migrace a stoupl vývoz drog, takže vidíme, že ten výsledek je naopak přesně opačný než byl před tím příjezdem.

Takže to je z našeho pohledu ten komentář. Jak jsem říkal, jsme v prvním čtení. My navrhneme v rámci druhého čtení ve smyslu toho, co jsem tady říkal, navrhneme různé pozměňovací návrhy, tak uvidíme, jak se o tom bude ve třetím čtení hlasovat, ale v tuto chvíli tak, jak je to pojato, tak ten rozpočet jako komplex určitě podpořit nemůžeme. Jsou tam dobré věci, ale jsou tam i zásadní ty špatné věci z našeho pohledu, které je potřeba řešit. Děkuji za pozornost. (Potlesk v sále.)

