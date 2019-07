Okamura (SPD): Tak tohle Merkelová pozvala do Evropy. Jen se podívejte

Tak tu máme další případ „multikulturního obohacení“. Devatenáctiletý nigerijský žadatel o azyl rozmlátil dřevěným špalkem přední a zadní okna několika automobilů na parkovišti v bavorském okresním městě Donauwörth a způsobil tak škodu přesahující v přepočtu na koruny milion a čtvrt (50 tisíc euro). Tak tohle Merkelová pozvala do Evropy! Kdy už bude konečně pohnána k odpovědnosti? Kvůli otevřeným hranicím se mohou bohužel podobní násilníci dostat i k nám. Odmítáme, aby se to, co se děje v multikulturním sluníčkářském Německu, dělo i u nás!

Hromadná znásilnění, vraždy, krádeže a napadení. Takové jsou výsledky „Mutti“ Merkel a jejího pozvání milionů nelegálních migrantů. To ona a další sluníčkářští politici a novináři nesou zodpovědnost za znásilněnou českou dívku u Lukavce.

Kolik znásilněných a zavražděných dívek, kolik zabitých Evropanů tu ještě musí být, aby se politici a někteří lidé probrali a začali bránit Evropu před imigrantskou invazí a nenávistí islámu?

Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi. Chráníme naši vlast, chráníme české občany, chráníme Vaše rodiny, Vaše děti, Vaše přátele a Váš majetek. Podpořte nás prosím.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

