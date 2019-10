Okamura (SPD): To je čistá pedofilie a incest

Neomarxistická sluníčkářská sexuální revoluce chce sexuálně prznit i malé děti. Do dětí od čtyř let se již cpe, že mají masturbovat! To je opravdu zvrácené. „Pindík a pipinka jsou velmi citlivé části těla. Stačí se jich jen lehounce dotknout a už cítíme, jak nás to lechtá. Andrejka to dělá ráda. Když si jde do svého pokoje odpočinout, hladí si pipinku. Ví, že to může dělat, když ji nikdo nevidí,“ píše v knížce „Co to tam mám?“, která je určena pro děti od čtyř let! V hnutí SPD jasně odmítáme neomarxisty prosazovanou předčasnou sexualizaci dětí a propagaci pedofilie a zvráceností. Bráníme normální svět pro normální lidi. Braňte ho s námi!

Podle nakladatelství Svojtka & Co. knížka bourá zábrany a tabu ve společnosti. To je pravda. Neomarxisté chtějí odbourat jakékoli normy a morální hodnoty tradiční společnosti. Dobře to popisuje a dokládá ve své knížce Globální sexuální revoluce socioložka Gabriele Kuby (ZDE). Ta přesvědčivě dokazuje, že sexuální revoluce, která má rozbít rodinu, partnerskou věrnost, manželství a tradiční hodnoty, má kořeny v marxismu a neomarxismu.

Například v Německu jsou děti od nejútlejšího věku podněcovány k masturbaci, ve školkách mají „mazlící koutky", kde si mohou „hrát na doktory“ a je tam propagován homosexualismus a gender. Strana zelených dokonce v Německu prosazovala legalizaci sexu dospělých s dětmi. V některých učebnicích je tam sebeukájení propagováno již od dvou let věku dítěte. „Časté onanování bystě měli podporovat, případné odřeniny ošetřujte mastí. Dítě má mít možnost přihlížet pohlavnímu styku rodičů,“ radí se v knize „Lisa a Jan. Osvětová kniha pro děti a jejich rodiče“.

Příručky německé autorky Iny-Marie Philipsové pak vybízí, aby rodiče dětem rukou stimulovali pohlavní orgány a dívkám klitoris! To je čistá pedofilie a incest!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Sexualizaci malých dětí prosazuje i globalistická Světová zdravotnická organizace (WHO), která ve Standardech pro sexuální výchovu v Evropě prosazuje, že dítě od čtyř let se seznamuje se stejnopohlavními vztahy, ve věku 6-9 let je poučeno o sexu v médiích a je nabádáno k masturbaci, ve věku 9-12 let získává své první sexuální zkušenosti, je poučeno o genderu a ve věku 12-15 let se dítě připravuje na svůj první sexuální styk a dostane poučení o „právu na interrupci“.

Přitom v Evropské úmluvě o lidských právech se píše, že stát musí respektovat při výchově náboženské a světonázorové přesvědčení rodičů. Je jistě vhodné děti rozumně poučit o sexuálním životě, ale to je především právo rodičů. O těchto věcech se mohou citlivě učit i hodinách biologie či občanské nauky a rodinné výchovy, ale vždy by měl být sex popisován až v kontextu budování pevného partnerského vztahu, měl by být spojován s láskou mezi dvěma partnery a budováním rodiny.

V hnutí SPD jasně odmítáme neomarxisty prosazovanou předčasnou sexualizaci dětí a propagaci pedofilie a zvráceností. Bráníme normální svět pro normální lidi. Braňte ho s námi!

Psali jsme: Okamura (SPD): Afghánský imigrant znásilnil dvě školačky nedaleko našich hranic Okamura (SPD): Vyhozov za 'špatný' názor na Gretu Thunbergovou. Kde to žijeme? Okamura (SPD): Brusel podporuje likvidaci evropských národů Okamura (SPD): V Německu fakticky již vládne islámské právo šáría

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV