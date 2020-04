Okamura (SPD): To se už v ČSSD úplně zbláznili?

reklama

Tak to je síla. Evropská komise se nás chystá trestat za zákaz vývozu respirátorů a dalšího zdravotního materiálu použitelného při ochraně proti pandemií koronaviru. Jde údajně o porušení pravidel volného trhu mezi státy Evropské unie. Chtěli by nám vzít i to málo, co pro naše lidi máme. Hrozí nám ze strany EU sankce a odebrání peněz. Evropská komise dále sdělila, že chce mít větší kontrolu nad dodavatelskými řetězci ve výrobě zdravotnických prostředků. Je mi jasné proč – chce mít další nástroj na vydírání a také, aby mohla eventuálně přidělit prioritně materiál třeba Německu či Francii. A místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Tomáš Petříček na to dnes v reakci řekl, že "je potřeba posílit Evropskou unii a integrace by měla být hlubší a silnější." To se už v ČSSD úplně zbláznili? Ministr Petříček to říká po tom, co nás EU peskuje za uzavření hranic kvůli šíření koronaviru? Potom, co prasklo, že nám Evropská komise vyhrožuje a hrozí sankcemi a odebráním peněz za to, že jsme zakázali vývoz respirátorů a dezinfekce, abychom měli alespoň něco pro vlastní lidi?

Dále ministr Petříček v rozhovoru potvrdil, že nám Čína nejen zdravotní pomůcky prodala, ale zároveň také až statisíce kusů jsme dostali od Číny zdarma jako dar. Je to jen díky nadstandartním vztahům prezidenta Zemana. To zde uvádím pro ty, kteří tvrdili, že nám Čína zdravotní materiál pouze prodala. Není to pravda. A dala nám nějaké zdravotní pomůcky zdarma Evropská unie nebo Spojené státy?

Řeknete si, ti lidé ve vedení Evropské unie se úplně zbláznili, a neví jaká je situace. Není tomu tak, nejsou to blázni a dobře ví, co dělají a hlavně co chtějí. Nejdříve co dělají. Dělají dlouhodobě politiku, která oslabuje a postupně likviduje národní státy Evropy. Ničí jejich bezpečnost a suverenitu. Bezpečnost potravinovou, energetickou a hlavně ničí kulturní základy našich zemí a základní společenské hodnoty. Promyšleně a dlouhodobě. K tomu využívají cynicky i dnešní situaci s pandemií koronaviru. Ničí samozřejmě i naši Českou republiku.

Anketa Obstál prezident Zeman v koronavirové krizi? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 358 lidí

A co chtějí? Chtějí globální svět, kde budou maximalizovat zisky a lidé jsou pro ně, jak je nazval starosta Prahy 6 Ondřej Kolář z TOP09, jen spodina. Spodina, kterou zasvěcené elity vidí jen jako pracovní sílu a spotřebitelskou masu. Masu, které svobodu ukazují přes pokřivené zrcadlo jako prostředek ke zvýšení konzumu a zadlužení. A to, že si dovolí starosta Prahy 6 Kolář z TOP09 nazvat veřejně lidi, kteří nesouhlasí s odstraněním sochy Koněva, spodinou, jen dokládá současný pohled vládnoucích elit na běžné lidi.

V České republice mají dnes elity EU jediného vážného protivníka a tím je Hnutí SPD. My jsme připraveni a budeme hájit tento stát, jeho kulturu a zájmy jeho občanů. Svoboda je pro nás především nástroj ke spravedlnosti. Spravedlnosti, která je právem všech. Jsme proti členství v EU a uděláme vše pro osvobození naší země z tohoto, jak říká můj přítel Matteo Salvini, doupěte hadů a šakalů.

Teď mi ale dovolte se ještě jednou vrátit k dnešnímu rozhovoru ministra zahraničí Petříčka z ČSSD pro Mf Dnes. Redaktor se ministra na rovinu zeptal, zda se v Bruselu úplně zbláznili, nebo si z lidí dělají srandu. Narážel přitom na aktuální stanovisko Evropské komise, která prohlásila, že zahájila veřejnou konzultaci ke klimatickým cílům. Do 23. června se občané mohou vyjádřit k tomu, zda zachovat současný cíl, snížit do roku 2030 emise oxidů uhlíku o 40 procent nebo být ambicióznější a snížit emise až o 50 či 55 procent.

Už i někteří novináři si všimli neuvěřitelného jednání Bruselu. Místo, aby mozky v Bruselu šroubovaly na plný výkon, jak řešit zdravotní a ekonomickou megakrizi, tak navrhují si začít prostě povídat o uhlíku. A bacha, komu se to nelíbí a protestuje, tak ten podle Bruselu podlehl ruské dezinformační kampani. Ano, Evropské komise uplynulé pondělí vydala dokument v němž píše, že prý ruská média spustila „významnou dezinformační kampaň“ s cílem zhoršit dopad koronaviru a poškodit tak Západ, potažmo Evropskou unii.

Pobavil mě logický dotaz novináře, zda si pan ministr Petříček myslí, že Rusové s dezinformační kampaní přispějí ke špatnému obrazu EU víc, než předsedkyně Evropské komise Ursula Von Leyenová, která v době, kdy se zavírají hranice, vykládá jak je to škodlivé?

A místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Petříček i na tohle našel odpověď – prý to ještě neznamená, že by EU byla kvůli této krizi zbytečná…

Ať koukám, jak koukám, nikde nevidím nic, čím nám Unie v krizi prospěla. Co vím, pokusili se nám před dvěma týdny zakázat uzavření hranic, tento týden nás odsoudili za odmítnutí kvót na migranty a příští týden máme podle Evropské komise debatovat o oxidu uhlíku. Oni si z nás opravdu dělají srandu a navíc se ještě regulérně zbláznili.

A teď na chvíli sem do Sněmovny. Blíží se úterní mimořádná schůze Sněmovny. Samozřejmě platí, že poslanci SPD podpoří pomoc lidem postiženým nouzovým stavem kolem koronaviru a budeme nadále konstruktivně předkládat naše návrhy, abychom pomohli urychlit pomoc. Rozhodnutí je však na vládě. Před chvíli mi poslala naše poslankyně Lucie Šafránková jeden z pozměňovacích návrhů, který předložíme. Vláda představila opatření na odložení platby nájemného do 30. června pro obchody, které se musely kvůli mimořádnému opatření vlády uzavřít. Na uhrazení těchto splátek zpětně pronajímateli budou mít podnikatelé dva roky. To je v pořádku a jsme rádi, že vláda vyhověla alespoň z části návrhům SPD, aby se postiženým lidem odložily splátky nájmů, hypoték a exekucí. Ministr a vláda ovšem návrh odbyli a nepromysleli do detailů, takže předložená novela není vyvážená.

Anketa Podporujete Jana Hamáčka? (Hlasování od 2.4.2020) Ano 37% Ne 63% hlasovalo: 13903 lidí

Pronajímatelé se totiž v důsledku odkladu plateb nájemného (a služeb) ze strany nájemců dostanou do situace, kdy budou povinni z těchto komodit hradit průběžně DPH z plateb, které ve skutečnosti neobdrželi… Proto SPD podává pozměňovací návrh, aby pronajímatelé mohli platit DPH až v okamžiku, kdy obdrží platbu. To je férové. Identickou změnu navrhujeme i k zákonu na odložení plateb nájemného v bytech. Zkrátka DPH a daň z příjmu by se v těchto případech měly odvádět až po skutečném uhrazení vystavené faktury. A jak víte, SPD navrhuje všeobecně platbu DPH až ze skutečně zaplacených faktur – tento náš návrh zákona nám ale neustále vláda odmítá.

Někdo může namítat, že návrhy na odložení platby nájemného v bytech a komerčních prostorách poškozují pronajímatele. Já si to nemyslím. To je krátkozraký pohled. Je stav nouze a musíme najít vzájemnou rovnováhu tak, aby společnost fungovala. Sociální destabilizace by nepřinesla nikomu nic dobrého. Na jednostranný pohled by ve finále doplatili i pronajímatelé, nejen nájemci.

A co říci na konec. Za několik dní nás čekají svátky Velikonoc. S úsměvem musíme překonat v přípravě obtíže spojené s letošním rokem. Respektujme pravidla chránící nás před nákazou a tak máme nemalý úkol. O letošních velikonocích musí být kocar dlouhý alespoň dva metry, aby jsme dodrželi bezpečnou vzdálenost. Naše dívky a ženy vyzývám k pochopení situace a včasné přípravě mimořádně účinných desinfekčních prostředků. Nejlépe domácí slivovice mezi 52 až 56 procenty. Správně vychlazená osvěží sliznici a před takovou slivovicí prchá virus v děsu. Přátelé, užívejte jarní dny, buďte dobré mysli a držme spolu věrně ve prospěch naší země a lidí, kteří zde žijí.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

