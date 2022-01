Okamura (SPD): Ty podvody na voličích vám asi vyhovují

reklama

Vážené dámy a pánové,

já na rozdíl od tady pana Marka Výborného z KDU-ČSL, který zastupuje pětikoalici, tak on říkal, že doufá, že veřejnost nevidí toto jednání. Já naopak doufám, že to vidí veřejnost, protože právě před chvílí vládní pětikoalice zablokovala řadu zákonů, které by pomohly lidem.

Vy tady blokujete vlastně za a) diskusi o Ukrajině. O tom, že ministryně obrany Jana Černochová zvažuje vyslání českých vojáků na Ukrajinu - s tím my nesouhlasíme. Vy nás tady zatahujete do války a právě jste zablokovali tu diskusi. Je to tak závažný bod, že si myslím, že jste tu diskusi měli umožnit, protože snažit se, že vláda Petra Fialy se snaží zatáhnout Českou republiku do války proti Rusku na Ukrajině a není to vůbec... my nejsme žádní proruští a tak podobně, ale přeci je zatahovat do války, to je jedno s kýmkoliv, to už jsem tady říkal.

Tak to, že jste zablokovali tento bod, tak to tedy je opravdu absolutně protidemokratické. Vy se tady snažíte nastolit totalitu. Já bych vás chtěl důrazně upozornit, že vaše vládní koalice nemá většinu hlasů občanů, protože když započítáme milion hlasů, které propadly ve volbách těch občanů, kteří volili strany, které měly pod pět procent, tak vaše vláda nedostala ani většinu hlasů občanů, kteří přišli k volbám. Přesto vy jste teď zablokovali diskusi. Ano, pan Marek Výborný z KDU-ČSL za lidovce, zablokoval diskusi i spolu s poslanci pětikoalice o tom, abychom tady diskutovali takto závažnou věc. To, že vy posíláte vojenský materiál, ale hlavně zvažujete vyslání českých vojáků na Ukrajinu, která není ani člen NATO. Takže to je potřeba si říct, co jste teď zablokovali.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dále poslanec Marek Výborný jménem pětikoalice, to znamená je potřeba si to znova opakovat, kdo je ta pětikoalice. Jsou to Piráti, ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL, tak jste zablokovali bod, aby se tady pan Ivan Bartoš, abyste mu umožnili se vyjádřit, ministrovi pro místní rozvoj a předsedovi Pirátů a zároveň i místopředsedovi vlády a poslanci Ivanovi Bartošovi, aby tady vysvětlil, umožnili jste mu dát ten prostor, aby řekl veřejnosti konečně, proč v rozporu s pirátským kodexem, proč kumuluje funkce člena vlády a poslance. Takže to je ten bod, který jste tady teď zamítli, tu diskusi. Protože to prostě vaše vládní koalice vysvětlit nechce.

Protože pro vás, tímto, co řekl poslanec Marek Výborný z KDU-ČSL, tak je vidět prostě to arogantní jednání a že vám asi vyhovují ty podvody na voličích, protože jako pirátský kodex hovořil jasně. A teď by bylo dobré, aby teď ještě tady bylo takové srabácké jednání, jiné slovo pro to nemám, že místo aby se tedy vyjádřil poslanec Ivan Bartoš k tomu (Se smíchem.), tak ten... už tady radši ani není, už radši odešel, asi se bojí, a místo něj šel poslanec Marek Výborný říct, že nechtějí diskutovat o panu Ivanovi Bartošovi, proč kumuluje funkce v rozporu s pirátským kodexem. Takže on to dokonce ani ten Ivan Bartoš sem tady nešel říct, vy jste mu to ani neumožnili dokonce. To by bylo přeci férové, aby naopak Ivan Bartoš sem přišel a řekl: Ne, já navrhuji to veto, protože nechci se bavit o tom, proč kumuluji funkce v rozporu s pirátským kodexem - na rozdíl od svého kolegy poslance Michálka, který prostě řekl, že v pirátském kodexu se kumulovat nemá, proto pan poslanec Jakub Michálek za Piráty řekl, že nebude ministrem pro legislativu - jsme to četli v médiích, a nechá si radši jenom poslance. Co kdyby vyhodili Piráty z vlády, tak aby měl aspoň toho poslance.

Chápu to, je to ale - řekl to na rovinu - dobře. Takže to je ten bod, který jste zamítli. A potom ještě pan poslanec Marek Výborný dal jménem pětikoalice veto na diskusi, protože vy jste to vzal tak šmahem, že to všechno vetujete, tak já to potřebuji upřesnit, aby bylo jasné, na co jste dával veto, a to, my bychom chtěli, aby hnutí STAN, ale je to koalice Pirátů, STAN, aby vyjasnilo, kdo jsou koncoví majitelé firem, ty fyzické osoby, těch firem s propojením na daňové ráje na Kypr, které sponzorovaly volební kampaň Pirátů a STAN. A zároveň jsme chtěli přeci vědět, z čeho ty peníze pochází, aby nám to řekli, pan Vít Rakušan nebo zástupce STAN. A to jste také zavetovali, takže to se opět nedozvíme. Zavetovali jsme nám vyšetřovací komisi, resp. to jste odmítli, abychom se něco dozvěděli. Slyšeli jsme, že to šetří policie, ale ta policie spadá pod Víta Rakušana (Se smíchem.), pod ministra vnitra, takže to je střet zájmů jak blázen.

Anketa Máte důvěru v prof. Jiřího Berana? Ano 88% Ne 6% Nevím, o koho jde 6% hlasovalo: 1282 lidí

Na základě interního pohovoru Víta Rakušana ještě předtím než se stal ministrem, těsně předtím, než byl jmenován ministrem, tak odstupuje policejní prezident Jan Švejdar. A teď když se tedy ptáme, jak to tedy bude, tak nám na to dáte veto. Takže zase se to veřejnost ani naši voliči ani prostě my, co jsme v opozici, se to prostě nemáme jak šanci dozvědět. Takže vy, kteří jste volali po transparentnosti před volbami, tak teď sami bráníte tomu, aby se veřejnost tyto informace dozvěděla.

Takže vy dáváte v podstatě veto na tyto body a zároveň - zmínil jsem to ve svém projevu - jsme chtěli diskutovat také ten moment - a právě tady se divím Pirátům, že s tímhle můžou souhlasit - my jsme chtěli také diskutovat situaci v rámci těchto bodů, proč Miroslava Kalouska navrhujete a jak je zřejmé, tak také prosadíte, do Správní rady VZP. Teď jsem četl před chvílí na internetu, že Piráti vyzývají k tomu, aby Miroslav Kalousek nebyl za vládní koalici ve Správní radě VZP. Tak tomu teď nerozumím, když Piráti jsou ve vládní koalici, tak teď tady souhlasí se zavetováním těchto diskuzních bodů. A na internetu zase, jak je jejich zvykem, jenom tak plácnou, že jakoby něco chtějí slyšet.

Vždyť Piráti říkali i předminulý týden, že vyzývali STAN, aby vyjasnili to financování. Tak tady máme poslance Pirátů, vidím tady Jakuba Michálka. Tak už to nechcete vědět? Vždyť vám na to neodpověděl STAN. Vždyť STAN vám neodpověděl na to, kdo jsou koncoví majitelé, vždyť vy sám to úsloví koncový majitel firmy jste tady používal v minulém volebním období opakovaně a najednou nechcete vědět, kdo je koncovým majitelem firem, které vám sponzorovali volební kampaň? Jasně, byli to sponzoři STANu, nikoliv vaši, ale v jste kandidovali v koalici.

Takže opravdu, vždyť vy porušujete úplně všechno, co jste slíbili před volbami. Vy byste tady měli přece teď vystoupit a to, co jsem teď četl na Seznamu, že Piráti říkají, že nechtějí Miroslava Kalouska ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ve správní radě. Tak před umožněte tento bod. Tak proč to zase jenom plácnete do médií a teď, když se to tady má projednat ve Sněmovně, tak najednou se to nehodí? Tak to neříkejte, nehrajte tu komedii. Tak pojďte tady projednat to, proč Miroslav Kalousek je navržení vládní koalicí do správní rada VZP, kde bude mít vliv na miliardy korun z veřejného pojištění. Tak se k tomu nestavte zády.

Anebo pan poslanec Jakub Michálek, který tady, vidím, je jediný za Piráty, tak prostě pojďte vysvětlit to k té kumulaci funkcí, proč váš šéf si zároveň nechává tři funkce - místopředseda vlády, poslanec a ministr pro místní rozvoj. Tři funkce kumuluje v rozporu s pirátským kodexem.

Takže to je to, co vy jste teď tady zamítli, ty diskuzní body. To je potřeba si říct, co vy tady zamítáte. A my prostě na tom trváme, aby se tady tyto věci projednaly a hlavně trváme na tom, abyste se k tomu postavili čelem. To přece není možné takovýmto způsobem to tady válcovat. Takže to jsem chtěl k tomuto dodat.

Dokonce jsem interně zaznamenal, že vládní poslanec přišel k nám a začal nám tady říkat - tak nebude opoziční okénko prý. Oni nám tady ještě vyhrožují - tak nebude prý opoziční okénko. No, vy máte normálně totalitně manýry. Co to má znamenat? Takže to, že my chceme vědět, kdo vám financuje volební kampaň, proč porušujete předvolební sliby, proč chcete Českou republiku zatáhnout do války na Ukrajině, proč jste nepředložili doposud státní rozpočet, tak vy nám vyhrožujete, protože se ptáte, tak vám neuděláme od 18 hodin vaše opoziční okénko na vaše návrhy zákonů? Kde jste to vzali tyhle totalitní manýry, tyhle diktátorské manýry?

Nás volilo přes půl milionů občanů. Poslanecký klub SPD má víc poslanců, než TOP 09 i než Piráti. Jako, co si to vůbec dovolujete takhle nás tady vydírat? My prostě chceme prosazovat naše zákony, budeme konstruktivní, nabízíme jednání všem tady, protože chceme jedna s vámi. A vy to tady válcujete natvrdo a myslíte si, že tady prostě budete diktovat celé České republice.

Podívejte se na ten pandemický zákon, co předkládáte. Vždyť vy jste tady úplně převzali diktaturu ve své aroganci a ve svém aktivismu, vy jste překlopili do takzvaného pandemického zákona z 95 % ustanovení nouzového stavu, nouzového stavu. To znamená, vy chcete tady normálně běžným zákonem ústavní práva a svobody občanů. Mimochodem právo na podnikání je v Ústavě a vy to dáváte do pandemického zákoně. A teď, když jsme vás na to upozornili - a SPD zavetovalo to projednávání pandemického zákona - tak zatímco ostatní země rozvolňují a zvažují rozvolnění, tak vy tady prosazujete totalitní pandemický zákon.

Chcete se vyhnout - aby se náhodou neřeklo, ano, my vládní koalice, pětikoalice, vlastně chceme prosazovat nouzový stav a omezovat práva občanů, tak jste to schovali pod novým názvem pandemický zákon. A pod novým názvem pandemický zákon chcete prostě omezovat práva a svobody občanů. Překlopíte tam ustanovení nouzového stavu. Ale od toho je tady přece ten nouzový stav. Pakliže by takový stav skutečně nastal - což tady není - je to ústavní zákon, aby nějaký diktátor nebo někdo, kdo chce dělat nějakou zvůli vůči občanům, aby to právě neměl tak jednoduché.

A vy teď na to ještě svoláte mimořádnou schůzi na úterý. To znamená, říkáte, abychom od podzimu byli připraveni. No, teď je ale leden a vůbec není důvod tady omezovat práva a svobody občanů nějakým pandemickým zákonem. To znamená v to úterý - a to už tady slyším - natvrdo to chceme prosadit, pandemický zákon. Vládní pětikoalice - ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti natvrdo chtějí prosadit pandemický zákon, aby to tak nevypadalo, že chtějí nouzový stav, tak aby mohli omezovat práva a svobody občanů. To jsou vaše návrhy zákonů, které vy tady prosazujete.

A tady ještě posléze Marek Výborný prostřednictvím paní předsedající ještě říká, že tady blokujeme zákony pro lidi. Ano, my nechceme pandemický zákon. Fakt ne, to opravdu není pro lidi. Já myslím, že občané nesouhlasí s tím, aby v této situaci, kdy se už rozvolňují opatření, tak abyste tady měli k dispozici nějaké totalitní nástroje. Co se to stalo s ódéeskou, co se to stalo s tohle stranou? Vždyť vy jste úplně probruselsky sluníčkářský, takzvaně. Co se to stalo s tohle stranou? No nic, já vás tady znám. Vy jste normálně probruselská strana, která nehájí prostě už zájmy českých občanů. Vy hájíte prostě vládu elit a to je prostě úplně jasné.

Takže s tím pandemickým zákonem, jestli toto tedy pan poslanec Výborný prostřednictvím paní předsedající - to je ten zákon pro lidi, kterému tedy bráníme, jo? Nebo vždyť už jsem tady říkal ve svém projevu. Další, co se tady navrhuje, je korespondenční hlasování. Takže to je to pro lidi, aby mohly být manipulovány volby. V Rakousku se opakovalo druhé kolo voleb na prezidenta kvůli korespondenčním volbám. V České republice, když bylo sčítání lidu vloni na jaře, tak Český statistický úřad měl problémy a jak víte, tak ten server spadl hned zkraje. Takže v téhle době, kdy nemáme jistotu ani u sčítání lidu, tak vy chcete ovlivnit a manipulovat prezidentskou volbu. Vždyť tady jiný důvod nemůže být. Takže to je tedy ten zákon pro lidi, který vy tedy navrhujete? Vždyť vy tady žádný zákon pro lidi zatím pořádně ani nenavrhli. Naopak ty zákony pro lidi, které tady má SPD odmítáte. My tady chceme daňové zvýhodnění pracujících rodin s dětmi. Chceme "můj dům, můj hrad", aby se občané mohli cítit doma bezpečněji. Chceme zvýšení příspěvku na péči o zdravotně postižené. Chceme minimální důstojný důchod, na hranici minimální mzdy. Chceme ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Chceme referendum, chceme přímou volbu a odvolatelnost politiků. Chceme pomoci živnostníkům, chceme zestátnění exekutorů. Chceme zrušit autorské poplatky pro živnostenské provozovny, pro které není hudba primárním výdělkem. To jsou přece zákony pro lidi. Ale vy jste tady žádný zákon pro lidi nenavrhli. Tak já vůbec nevím, o čem mluvíte.

Tohle je náš postoj k tomuhle tomu a přestaňte si už tady vymýšlet a začněte opravdu pracovat pro lidi. Zatím jste si rozdělili jenom koryta navíc.

Psali jsme: Okamura (SPD): Ivan Bartoš by měl přestat podvádět lidi Okamura (SPD): Odmítáme zatahování České republiky do případného cizího ozbrojeného konfliktu Okamura (SPD): Většinu násilných trestných činů spojených se střelbou ve Švédsku páchají imigranti Okamura (SPD): Evropská unie požaduje zelenou klimatickou propagandu do škol

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama